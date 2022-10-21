Эвертон - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.10.2022

Чемпионат Англии, тринадцатый тур

22 октября 2022. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 17:00 “Кристал Пэлас”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Эвертон” проиграл три матча подряд и вновь оказался вблизи зоны вылета. Лэмпарду нужно что-то менять перед игрой с “Кристал Пэлас”, изменения могут коснуться и позиции левого защитника, где играет Виталий Миколенко.

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Новости Эвертона

С 20 августа по первого октября у “Эвертона” была серия из семи матчей без поражений во всех турнирах, в АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда выиграла два матча и четыре раза сыграла вничью. Однако в трех последних турах “Эвертон” проиграл, забив всего один гол и настроение на “Гудисон Парк” вновь не самое радужное.

В “Эвертоне” не паникуют. Календарь был не из простых, все-таки “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “Ньюкасл” во многих компонентах превосходят “ирисок”. Лэмпард не устает говорить о том, что “Эвертон” – это незавершенный проект, процесс перестройки продолжается, и завершения ему не видно.

Одной из задач Лэмпарда было добавить “Эвертону” солидности, и поэтому были подписаны такие футболисты как Тарковски и Коуди, которые помимо того, что являются хорошими центрбеками, еще и обладают лидерскими качествами. И частично тренеру “Эвертона” это удалось, до своей серии из трех поражений подряд у “ирисок” была лучшая защита в лиге (семь пропущенных). Перспективной кажется и пара центрхавов Гейе - Онана, через раз удачно действует в центре поля Ивоби.

Но в атаке у “Эвертона” ощутимые проблемы. За последние 180 минут “ириски” нанесли всего пять ударов по воротам соперника, ни один из них в створ. И это в тот момент, когда восстановился Доминик Калверт-Льюин! Проблема в том, что у “Эвертона” острый дефицит креативных футболистов, Калверт-Льюину нужны подачи, но он не получает их ни от фланговых защитников, ни от вингеров, ни от футболистов средней линии.

Поэтому перед игрой с “Кристал Пэлас” Лэмпарда призывают сделать некоторые изменения в составе, в частности под вопросом позиция Миколенко – последние матчи украинца были не очень выразительны.

Паттерсон, Годфри, Мина и Таунсенд продолжают восстановление после травм.

Новости Кристал Пэлас

“Кристал Пэлас” набрал семь очков в трех последних турах, существенно улучшив своего турнирное положение.

“Орлы” выиграли два последних домашних матча, сделав камбэки в поединках с “Вулверхэмптоном” (2:1) и “Лидсом” (2:1). Все четыре гола были забиты благодаря результативным действиям четырех футболистов. Эберечи Эзе забил два гола, Уилфрид Заха и Одсонн Эдуар оформили по голу и ассисту, а Майкл Олисе сделал две голевых передачи.

Проблема в том, что интересные, зрелищные матчи "орлам" удаются через раз. Иногда в игре “Пэлас” мало динамичности и интенсивности, как результат – унылые 0:0, как в матче позапрошлого тура с “Лестером”. Все три победы команда Виейра добыла на своем поле. Без сомнения, “Пэлас” – домашняя команда, но на выезде в этом сезоне “орлы” проиграли всего раз, уступив чемпиону “Манчестер Сити”.

Травмированные “Кристал Пэлас” – Натаниэль Клайн, Крис Ричардс и Джеймс Макартур.

Статистика команд, цифры и факты

“Эвертон” забил три гола в пяти домашних матчах АПЛ, “Кристал Пэлас” три в четырех выездных.

“Эвертон” выполнил в матче с “Ньюкаслом” всего один удар по воротам соперника.

“Кристал Пэлас” не может выиграть на выезде в шести последних выездных поединках АПЛ (четыре ничьи, два поражения).

“Кристал Пэлас” забил пять голов в первые 25 минут матчей.

Все три победы “Кристал Пэлас” в сезоне 2022/23 АПЛ были камбэками.

“Эвертон” не проигрывал “Кристал Пэлас” на своем поле в семи матчах подряд всех турниров.

Последние пять матчей Эвертона и Кристал Пэлас

Эвертон

19.10 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)

15.10 “Тоттенхэм” 0:2 (АПЛ)

09.10 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)

01.10 “Саутгемптон” 2:1 (АПЛ)

18.09 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

Кристал Пэлас

18.10 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)

15.10 “Лестер” 0:0 (АПЛ)

09.10 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

01.10 “Челси” 1:2 (АПЛ)

03.09 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 10 9 0 1 24-10 +14 27 2 "Манчестер Сити" 10 7 2 1 33-10 +23 23 3 "Тоттенхэм" 11 7 2 2 22-12 +10 23 4 "Челси" 10 6 2 2 15-10 +5 20 5 "Манчестер Юнайтед" 10 6 1 3 15-15 0 19 6 "Ньюкасл" 11 4 6 1 18-9 +9 18 7 "Ливерпуль" 10 4 4 2 22-12 +10 16 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 10 4 3 3 14-11 +3 15 9 "Фулхэм" 11 4 3 4 19-20 -1 15 10 "Брентфорд" 11 3 5 3 18-17 +1 14 11 "Кристал Пэлас" 10 3 4 3 12-13 -1 13 12 "Борнмут" 11 3 4 4 10-23 -13 13 13 "Вест Хэм Юнайтед" 11 3 2 6 9-12 -3 11 14 "Саутгемптон" 11 3 2 6 10-18 -8 11 15 "Эвертон" 11 2 4 5 8-12 -4 10 16 "Лидс Юнайтед" 10 2 3 5 11-15 -4 9 17 "Астон Вилла" 11 2 3 6 7-16 -9 9 18 "Вулверхэмптон" 11 2 3 6 5-14 -9 9 19 "Лестер Сити" 11 2 2 7 17-24 -7 8 20 "Ноттингем Форест" 11 1 3 7 7-23 -16 6

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Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: 3:2 в пользу “Эвертона” на “Гудисон Парк”, которые оставили “ирисок” в АПЛ, и 3:1 на “Селхерст Парк” в пользу “Кристал Пэлас”. Также “Пэлас” разбил “Эвертон” на своем поле в четвертьфинале Кубка Англии (4:0). “Орлы” в последний раз побеждали в “Эвертона” в Ливерпуле в 2014 году. Затем – четыре поражения и три ничьи. Общая статистика встреч в АПЛ: 12 побед “Эвертона”, шесть “Кристал Пэлас”, восемь ничьих.

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмэн – Макнил, Онана, Гейе, Ивоби – Мопе, Калверт-Льюин

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Шлупп, Дукуре, Эзе – Олисе, Эдуар, Заха

Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Кристал Пэлас

Прогноз на матч Эвертон – Кристал Пэлас от UA-Football

Непростой матч для прогноза. “Эвертон” и “Кристал Пэлас” нельзя назвать проблемными командами, но стабильно они не способны показывать хорошую игру и регулярно набирать очки. Фрэнк Лэмпард и Патрик Виейра – это две легенды АПЛ, но их нынешние клубы – это середина АПЛ и есть большой риск, что и средним получится субботний матч на “Гудисон Парк”. Прогноз – ничья 0:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.