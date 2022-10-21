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Эвертон - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.10.2022
Эвертон – Кристал Пэлас: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, тринадцатый тур
22 октября 2022. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 17:00 “Кристал Пэлас”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Эвертон” проиграл три матча подряд и вновь оказался вблизи зоны вылета. Лэмпарду нужно что-то менять перед игрой с “Кристал Пэлас”, изменения могут коснуться и позиции левого защитника, где играет Виталий Миколенко.
Новости Эвертона
С 20 августа по первого октября у “Эвертона” была серия из семи матчей без поражений во всех турнирах, в АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда выиграла два матча и четыре раза сыграла вничью. Однако в трех последних турах “Эвертон” проиграл, забив всего один гол и настроение на “Гудисон Парк” вновь не самое радужное.
В “Эвертоне” не паникуют. Календарь был не из простых, все-таки “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “Ньюкасл” во многих компонентах превосходят “ирисок”. Лэмпард не устает говорить о том, что “Эвертон” – это незавершенный проект, процесс перестройки продолжается, и завершения ему не видно.
Одной из задач Лэмпарда было добавить “Эвертону” солидности, и поэтому были подписаны такие футболисты как Тарковски и Коуди, которые помимо того, что являются хорошими центрбеками, еще и обладают лидерскими качествами. И частично тренеру “Эвертона” это удалось, до своей серии из трех поражений подряд у “ирисок” была лучшая защита в лиге (семь пропущенных). Перспективной кажется и пара центрхавов Гейе - Онана, через раз удачно действует в центре поля Ивоби.
Но в атаке у “Эвертона” ощутимые проблемы. За последние 180 минут “ириски” нанесли всего пять ударов по воротам соперника, ни один из них в створ. И это в тот момент, когда восстановился Доминик Калверт-Льюин! Проблема в том, что у “Эвертона” острый дефицит креативных футболистов, Калверт-Льюину нужны подачи, но он не получает их ни от фланговых защитников, ни от вингеров, ни от футболистов средней линии.
Поэтому перед игрой с “Кристал Пэлас” Лэмпарда призывают сделать некоторые изменения в составе, в частности под вопросом позиция Миколенко – последние матчи украинца были не очень выразительны.
Паттерсон, Годфри, Мина и Таунсенд продолжают восстановление после травм.
Новости Кристал Пэлас
“Кристал Пэлас” набрал семь очков в трех последних турах, существенно улучшив своего турнирное положение.
“Орлы” выиграли два последних домашних матча, сделав камбэки в поединках с “Вулверхэмптоном” (2:1) и “Лидсом” (2:1). Все четыре гола были забиты благодаря результативным действиям четырех футболистов. Эберечи Эзе забил два гола, Уилфрид Заха и Одсонн Эдуар оформили по голу и ассисту, а Майкл Олисе сделал две голевых передачи.
Проблема в том, что интересные, зрелищные матчи "орлам" удаются через раз. Иногда в игре “Пэлас” мало динамичности и интенсивности, как результат – унылые 0:0, как в матче позапрошлого тура с “Лестером”. Все три победы команда Виейра добыла на своем поле. Без сомнения, “Пэлас” – домашняя команда, но на выезде в этом сезоне “орлы” проиграли всего раз, уступив чемпиону “Манчестер Сити”.
Травмированные “Кристал Пэлас” – Натаниэль Клайн, Крис Ричардс и Джеймс Макартур.
Статистика команд, цифры и факты
- “Эвертон” забил три гола в пяти домашних матчах АПЛ, “Кристал Пэлас” три в четырех выездных.
- “Эвертон” выполнил в матче с “Ньюкаслом” всего один удар по воротам соперника.
- “Кристал Пэлас” не может выиграть на выезде в шести последних выездных поединках АПЛ (четыре ничьи, два поражения).
- “Кристал Пэлас” забил пять голов в первые 25 минут матчей.
- Все три победы “Кристал Пэлас” в сезоне 2022/23 АПЛ были камбэками.
- “Эвертон” не проигрывал “Кристал Пэлас” на своем поле в семи матчах подряд всех турниров.
Последние пять матчей Эвертона и Кристал Пэлас
Эвертон
- 19.10 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)
- 15.10 “Тоттенхэм” 0:2 (АПЛ)
- 09.10 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
- 01.10 “Саутгемптон” 2:1 (АПЛ)
- 18.09 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
Кристал Пэлас
- 18.10 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)
- 15.10 “Лестер” 0:0 (АПЛ)
- 09.10 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
- 01.10 “Челси” 1:2 (АПЛ)
- 03.09 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|10
|9
|0
|1
|24-10
|+14
|27
|2
|"Манчестер Сити"
|10
|7
|2
|1
|33-10
|+23
|23
|3
|"Тоттенхэм"
|11
|7
|2
|2
|22-12
|+10
|23
|4
|"Челси"
|10
|6
|2
|2
|15-10
|+5
|20
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|10
|6
|1
|3
|15-15
|0
|19
|6
|"Ньюкасл"
|11
|4
|6
|1
|18-9
|+9
|18
|7
|"Ливерпуль"
|10
|4
|4
|2
|22-12
|+10
|16
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|10
|4
|3
|3
|14-11
|+3
|15
|9
|"Фулхэм"
|11
|4
|3
|4
|19-20
|-1
|15
|10
|"Брентфорд"
|11
|3
|5
|3
|18-17
|+1
|14
|11
|"Кристал Пэлас"
|10
|3
|4
|3
|12-13
|-1
|13
|12
|"Борнмут"
|11
|3
|4
|4
|10-23
|-13
|13
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|11
|3
|2
|6
|9-12
|-3
|11
|14
|"Саутгемптон"
|11
|3
|2
|6
|10-18
|-8
|11
|15
|"Эвертон"
|11
|2
|4
|5
|8-12
|-4
|10
|16
|"Лидс Юнайтед"
|10
|2
|3
|5
|11-15
|-4
|9
|17
|"Астон Вилла"
|11
|2
|3
|6
|7-16
|-9
|9
|18
|"Вулверхэмптон"
|11
|2
|3
|6
|5-14
|-9
|9
|19
|"Лестер Сити"
|11
|2
|2
|7
|17-24
|-7
|8
|20
|"Ноттингем Форест"
|11
|1
|3
|7
|7-23
|-16
|6
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Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: 3:2 в пользу “Эвертона” на “Гудисон Парк”, которые оставили “ирисок” в АПЛ, и 3:1 на “Селхерст Парк” в пользу “Кристал Пэлас”. Также “Пэлас” разбил “Эвертон” на своем поле в четвертьфинале Кубка Англии (4:0). “Орлы” в последний раз побеждали в “Эвертона” в Ливерпуле в 2014 году. Затем – четыре поражения и три ничьи. Общая статистика встреч в АПЛ: 12 побед “Эвертона”, шесть “Кристал Пэлас”, восемь ничьих.
Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмэн – Макнил, Онана, Гейе, Ивоби – Мопе, Калверт-Льюин
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Шлупп, Дукуре, Эзе – Олисе, Эдуар, Заха
Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Кристал Пэлас
Прогноз на матч Эвертон – Кристал Пэлас от UA-Football
Непростой матч для прогноза. “Эвертон” и “Кристал Пэлас” нельзя назвать проблемными командами, но стабильно они не способны показывать хорошую игру и регулярно набирать очки. Фрэнк Лэмпард и Патрик Виейра – это две легенды АПЛ, но их нынешние клубы – это середина АПЛ и есть большой риск, что и средним получится субботний матч на “Гудисон Парк”. Прогноз – ничья 0:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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