Ноттингем – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.10.2022

Английская Премьер-лига, 13-й тур

22 октября, 14:30. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

“Лесники” и “мерсисайдцы” подавали перед сезоном большие надежды (каждый свои), но сейчас до поставленных целей пока не дотягивают. В то же время пропасть между командами огромная, а значит, в этом матче "Ливерпуль" все еще безусловный лидер.

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Ноттингем Форест

Трансферы – трансферами, но команды в основном ее значении у "лесников" пока нет. На данный момент есть набор игроков (где-то очень даже и хороших), но отсутствует связь на поле, которая бы давала результат. Конечно же, речь идет о положительном результате, ведь негатива у “Ноттингема” хватает. Пока он замыкает турнирную таблицу АПЛ, имея в пассиве семь поражений.

В то же время клуб продолжает доверять наставнику Стиву Куперу. Последние результаты достаточно неплохие, если сравнивать с отрезком конца августа – начале октября. Тогда было пять поражений подряд с общим счетом 4:18. А вот в последних трех встречах "лесники" дважды сыграли вничью (против "Астон Виллы" и "Брайтона") и однажды минимально уступили "Вулверхэмптону", и то из-за гола с пенальти. По крайней мере, в оборонной игре положительный прогресс есть. Теперь нужно еще прибавлять в атаке.

Потери хозяев

Шесть игроков "Ноттингема" пока в лазарете. Колбек, Ниакате, О'Брайен и Ричардс точно не сыграют в субботу. А вот Лоди и Тоффоло уже близки к общей группе, правда Купер вряд ли пустит игроков без хорошего физического тонуса сразу в бой против “мерсисайдцев”.

Ливерпуль

Команда Клоппа подходит к этой встрече с тремя победами. Если с разгромом “Рейнджерса” все понятно, то отличные результаты против “Манчестер Сити” и “Вест Хэма” (дважды по 1:0) – это результат работы над ошибками. Игроки “Ливерпуля” больше уделяют внимания осторожной игре в обороне, меньше рискуют в атаке и чаще теперь играют через центр. Возможно, это только в последних матчах, но тот же Тьяго однозначно основная скрипка в команде сейчас.

Но не от всех проблем можно избавиться сразу. Игра того же Трента в обороне – это нечто удивительное в негативном свете. Да, на атаку он работает очень хорошо, однако Гомес или ван Дейк должны понимать, что Александер-Арнольд может в любой момент не доиграть эпизод. Учитывая это, провалы были и в последних трех матчах, но “мерсисайдцам” везло.

Потери гостей

Здесь список еще больше и еще более именит. Точно не сыграют Артур, Диас, Матип и Жота. Кейта и Конате вроде как почти в общей группе, однако не готовы еще работать по полной. Также в прошлом матче повреждение получил автор победного гола в ворота "Вест Хэма" Нуньес. Клопп не уверен, сыграет ли уругваец в субботу – испытания будут проведены в день поединка.

Последние пять матчей Ноттингема и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

18.10. Брайтон – Ноттингем 0:0 (АПЛ)

15.10. Вулверхэмптон – Ноттингем 1:0 (АПЛ)

10.10. Ноттингем – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

03.10. Лестер – Ноттингем 4:0 (АПЛ)

16.09. Ноттингем – Фулхэм 2:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

19.10. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

16.10. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

12.10. Рейнджерс – Ливерпуль 1:7 (ЛЧ)

09.10. Арсенал – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)

04.10. Ливерпуль – Рейнджерс 2:0 (ЛЧ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 10 9 0 1 24 - 10 27 2 Манчестер Сити 10 7 2 1 33 - 10 23 3 Тоттенхэм 11 7 2 2 22 - 12 23 4 Челси 10 6 2 2 15 - 10 20 5 Манчестер Юнайтед 10 6 1 3 15 - 15 19 6 Ньюкасл 11 4 6 1 18 - 9 18 7 Ливерпуль 10 4 4 2 22 - 12 16 8 Брайтон энд Хоув Альбион 10 4 3 3 14 - 11 15 9 Фулхэм 11 4 3 4 19 - 20 15 10 Брентфорд 11 3 5 3 18 - 17 14 11 Кристал Пэлас 10 3 4 3 12 - 13 13 12 Борнмут 11 3 4 4 10 - 23 13 13 Вест Хэм Юнайтед 11 3 2 6 9 - 12 11 14 Саутгемптон 11 3 2 6 10 - 18 11 15 Эвертон 11 2 4 5 8 - 12 10 16 Лидс Юнайтед 10 2 3 5 11 - 15 9 17 Астон Вилла 11 2 3 6 7 - 16 9 18 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5 - 14 9 19 Лестер Сити 11 2 2 7 17 - 24 8 20 Ноттингем Форест 11 1 3 7 7 - 23 6

Личные встречи между соперниками

История противостояния богата: 177 матчей, в которых "Ноттингем" победил 30 раз, "Ливерпуль" – 57 и еще в 30 встречах была зафиксирована ничья. Но вся соль в том, что в текущем веке команды пересекались только однажды: в четвертьфинале прошлогоднего Кубка Англии “мерсисайдцы” минимально выиграли со счетом 1:0. До этого команды играли только в 1999-м году, в последнем до текущего сезоне "лесников" в АПЛ.

Цифры и факты

В 2022 году "лесники" дома не забили только дважды: "Тоттенхэму" и "Ливерпулю".

Меньше "Ноттингема" (7) в текущем сезоне АПЛ забивал только "Вулверхэмптон" (5).

В этом чемпионате "мерсисайдцы" в гостях завоевали всего два очка.

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем – Ливерпуль

Прогноз матча Ноттингем – Ливерпуль от UA-Футбол

"Лесники" будут противиться, а "мерсисайдцы" – искать возможность забить. Если хозяева не рискнут, то это будет 90 минут закрытого футбола с ожидаемым победителем, который является явным фаворитом. Вряд ли нужно надеяться на геройство "Ноттингема" именно в этом матче. Прогноз: ТМ 3 (КФ 2,15).