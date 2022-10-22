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Ноттингем – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.10.2022
У одних – провал за провалом, у других – победная серия
Фото: twitter.com/LFC
Английская Премьер-лига, 13-й тур
22 октября, 14:30. "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Пол Тирни
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
“Лесники” и “мерсисайдцы” подавали перед сезоном большие надежды (каждый свои), но сейчас до поставленных целей пока не дотягивают. В то же время пропасть между командами огромная, а значит, в этом матче "Ливерпуль" все еще безусловный лидер.
Ноттингем Форест
Трансферы – трансферами, но команды в основном ее значении у "лесников" пока нет. На данный момент есть набор игроков (где-то очень даже и хороших), но отсутствует связь на поле, которая бы давала результат. Конечно же, речь идет о положительном результате, ведь негатива у “Ноттингема” хватает. Пока он замыкает турнирную таблицу АПЛ, имея в пассиве семь поражений.
В то же время клуб продолжает доверять наставнику Стиву Куперу. Последние результаты достаточно неплохие, если сравнивать с отрезком конца августа – начале октября. Тогда было пять поражений подряд с общим счетом 4:18. А вот в последних трех встречах "лесники" дважды сыграли вничью (против "Астон Виллы" и "Брайтона") и однажды минимально уступили "Вулверхэмптону", и то из-за гола с пенальти. По крайней мере, в оборонной игре положительный прогресс есть. Теперь нужно еще прибавлять в атаке.
Потери хозяев
Шесть игроков "Ноттингема" пока в лазарете. Колбек, Ниакате, О'Брайен и Ричардс точно не сыграют в субботу. А вот Лоди и Тоффоло уже близки к общей группе, правда Купер вряд ли пустит игроков без хорошего физического тонуса сразу в бой против “мерсисайдцев”.
???? pic.twitter.com/AssmQduPlw— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 21, 2022
Ливерпуль
Команда Клоппа подходит к этой встрече с тремя победами. Если с разгромом “Рейнджерса” все понятно, то отличные результаты против “Манчестер Сити” и “Вест Хэма” (дважды по 1:0) – это результат работы над ошибками. Игроки “Ливерпуля” больше уделяют внимания осторожной игре в обороне, меньше рискуют в атаке и чаще теперь играют через центр. Возможно, это только в последних матчах, но тот же Тьяго однозначно основная скрипка в команде сейчас.
Но не от всех проблем можно избавиться сразу. Игра того же Трента в обороне – это нечто удивительное в негативном свете. Да, на атаку он работает очень хорошо, однако Гомес или ван Дейк должны понимать, что Александер-Арнольд может в любой момент не доиграть эпизод. Учитывая это, провалы были и в последних трех матчах, но “мерсисайдцам” везло.
Потери гостей
Здесь список еще больше и еще более именит. Точно не сыграют Артур, Диас, Матип и Жота. Кейта и Конате вроде как почти в общей группе, однако не готовы еще работать по полной. Также в прошлом матче повреждение получил автор победного гола в ворота "Вест Хэма" Нуньес. Клопп не уверен, сыграет ли уругваец в субботу – испытания будут проведены в день поединка.
Afternoon, Naby lad ???? pic.twitter.com/tcPjR0HyE3— Liverpool FC (@LFC) October 20, 2022
Последние пять матчей Ноттингема и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 18.10. Брайтон – Ноттингем 0:0 (АПЛ)
- 15.10. Вулверхэмптон – Ноттингем 1:0 (АПЛ)
- 10.10. Ноттингем – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)
- 03.10. Лестер – Ноттингем 4:0 (АПЛ)
- 16.09. Ноттингем – Фулхэм 2:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 19.10. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 16.10. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 12.10. Рейнджерс – Ливерпуль 1:7 (ЛЧ)
- 09.10. Арсенал – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)
- 04.10. Ливерпуль – Рейнджерс 2:0 (ЛЧ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2
|Манчестер Сити
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|5
|Манчестер Юнайтед
|10
|6
|1
|3
|15 - 15
|19
|6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22 - 12
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|9
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|11
|Кристал Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|17
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7 - 16
|9
|18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19
|Лестер Сити
|11
|2
|2
|7
|17 - 24
|8
|20
|Ноттингем Форест
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
Личные встречи между соперниками
История противостояния богата: 177 матчей, в которых "Ноттингем" победил 30 раз, "Ливерпуль" – 57 и еще в 30 встречах была зафиксирована ничья. Но вся соль в том, что в текущем веке команды пересекались только однажды: в четвертьфинале прошлогоднего Кубка Англии “мерсисайдцы” минимально выиграли со счетом 1:0. До этого команды играли только в 1999-м году, в последнем до текущего сезоне "лесников" в АПЛ.
Цифры и факты
- В 2022 году "лесники" дома не забили только дважды: "Тоттенхэму" и "Ливерпулю".
- Меньше "Ноттингема" (7) в текущем сезоне АПЛ забивал только "Вулверхэмптон" (5).
- В этом чемпионате "мерсисайдцы" в гостях завоевали всего два очка.
Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем – Ливерпуль
Прогноз матча Ноттингем – Ливерпуль от UA-Футбол
"Лесники" будут противиться, а "мерсисайдцы" – искать возможность забить. Если хозяева не рискнут, то это будет 90 минут закрытого футбола с ожидаемым победителем, который является явным фаворитом. Вряд ли нужно надеяться на геройство "Ноттингема" именно в этом матче. Прогноз: ТМ 3 (КФ 2,15).
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