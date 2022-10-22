Манчестер Сити – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.10.2022

Английская Премьер-лига, 13-й тур

22 октября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Роберто Де Дзерби провел уже четыре матча во главе "Брайтона" и до сих пор идет без побед. Теперь в соперниках “Манчестер Сити”, да еще и в гостях – задача вряд ли на три очка. А "горожане" злые после двух неудачных матчей и готовы возвращаться на победный путь.

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Манчестер Сити

Хотя и у "Арсенала" было раннее поражение в чемпионате, однако "Сити" долгое время без проигрышей шел именно вторым, пропустив вперед "канониров". Две гостевые ничьи против "Астон Виллы" и "Ньюкасла" долгое время мешали вырваться в лидеры, но множество побед держали подопечных Гвардиолы на боевом плаву. Но вот в последних двух матчах запал немного погас. Если ничья против "Копенгагена" (да еще и в меньшинстве) в глобальном плане ничего не меняет, то поражение "Ливерпуля" было довольно неприятным.

Конечно же к матчу с "мерсисайдцами" "Ман Сити" подходил в статусе безусловного лидера, однако Холанд и компания за целый поединок так и не смогли хотя бы однажды забить легальный (ибо нелегальный был) гол в ворота Алиссона. В целом сухая серия "горожан" достигла уже 205 минут. При руководстве Гвардиолы такое случилось впервые. Главное сегодня для "Сити" – это забить, а дальше уже и уверенность к ногам придет. Игроки были очень расстроены отмененным мячом Фодена в ворота “Ливерпуля”, из-за чего злость на себе будет чувствовать “Брайтон”.

Кадры хозяев

Лазарет "горожан" на протяжении последних нескольких матчей не меняется. Сегодня на "Этихаде" точно не сыграют Уокер, Стоунс и Филлипс. Вот такая английская троица пока лечится от травм.

Брайтон

Боссы "чаек" точно понимают, что принимать команду посреди очень интенсивного сезона – это тяжелое дело. Тем более что Де Дзерби прекрасно стартовал с выездной ничьей против "Ливерпуля". Да, потом были сухие поражения от лондонских команд - "Тоттенхэма" и "Брентфорда", но против "Ноттингема" уже команда итальянца хотя бы не пропустила.

А не забивает "Брайтон" еще больше, чем "Манчестер Сити" – 277 минут. В последний раз "чайки" отмечались усилием Троссарда как раз в том огненном поединке против "мерсисайдцев". С тех пор за три матча подопечные Де Дзерби нанесли в общей сложности 54 удара, перебив каждого соперника, однако отличиться не смогли. Возможно, использовали всю свою результативность на три гола на "Энфилде" с "Ливерпулем". Но теперь задача еще труднее.

Кадры гостей

Де Дзерби среди потерь имеет только пожилого новичка Митому – у него травма лодыжки. Также в лазарете находится поляк Модер, но он там еще с апреля, ведь залечивает тяжелую травму колена. Итальянец пока не работал с Якубом.

Still all smiles in Lancing. ???????? pic.twitter.com/t3LakHo0mC — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 21, 2022

Последние пять матчей Манчестер Сити и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

16.10. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

11.10. Копенгаген – Манчестер Сити 0:0 (ЛЧ)

08.10. Манчестер Сити – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)

05.10. Манчестер Сити – Копенгаген 5:0 (ЛЧ)

02.10. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

18.10. Брайтон – Ноттингем 0:0 (АПЛ)

14.10. Брентфорд – Брайтон 2:0 (АПЛ)

08.10. Брайтон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)

01.10. Ливерпуль – Брайтон 3:3 (АПЛ)

04.09. Брайтон – Лестер 5:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 10 9 0 1 24 - 10 27 2 Манчестер Сити 10 7 2 1 33 - 10 23 3 Тоттенхэм 11 7 2 2 22 - 12 23 4 Челси 10 6 2 2 15 - 10 20 5 Манчестер Юнайтед 10 6 1 3 15 - 15 19 6 Ньюкасл 11 4 6 1 18 - 9 18 7 Ливерпуль 10 4 4 2 22 - 12 16 8 Брайтон энд Хоув Альбион 10 4 3 3 14 - 11 15 9 Фулхэм 11 4 3 4 19 - 20 15 10 Брентфорд 11 3 5 3 18 - 17 14 11 Кристал Пэлас 10 3 4 3 12 - 13 13 12 Борнмут 11 3 4 4 10 - 23 13 13 Вест Хэм Юнайтед 11 3 2 6 9 - 12 11 14 Саутгемптон 11 3 2 6 10 - 18 11 15 Эвертон 11 2 4 5 8 - 12 10 16 Лидс Юнайтед 10 2 3 5 11 - 15 9 17 Астон Вилла 11 2 3 6 7 - 16 9 18 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5 - 14 9 19 Лестер Сити 11 2 2 7 17 - 24 8 20 Ноттингем Форест 11 1 3 7 7 - 23 6

Последние пять матчей между командами

20.04.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:0 (АПЛ)

23.10.21. Брайтон – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)

18.05.21. Брайтон – Манчестер Сити 3:2 (АПЛ)

13.01.21. Манчестер Сити – Брайтон 1:0 (АПЛ)

11.07.20. Брайтон – Манчестер Сити 0:5 (АПЛ)

Цифры и факты

"Манчестер Сити" победил во всех домашних матчах этого сезона.

В последний раз "горожане" теряли очки на "Этихаде" еще в середине апреля, уступив "Ливерпулю" (2:3)

В среднем "горожане" в текущем сезоне пропускают один гол за матч дома.

"Сити" в последних пяти домашних встречах против "чаек" не пропускал.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брайтон

Прогноз матча Манчестер Сити – Брайтон от UA-Football

Даже несмотря на безголевую серию "горожан", все равно "Брайтон" на голову слабее команды Гвардиолы. "Манчестер Сити" некуда деваться, и они еще в первом тайме будут терроризировать ворота соперника. Количество все-таки перерастет в качество, однако и "чайки" огрызнутся. Прогноз: ТБ 3,5 (КФ 2,15).