Манчестер Сити – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.10.2022

Английская Премьер-лига, 13-й тур

22 октября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Роберто Де Дзерби провел уже четыре матча во главе "Брайтона" и до сих пор идет без побед. Теперь в соперниках “Манчестер Сити”, да еще и в гостях – задача вряд ли на три очка. А "горожане" злые после двух неудачных матчей и готовы возвращаться на победный путь.

Хотя и у "Арсенала" было раннее поражение в чемпионате, однако "Сити" долгое время без проигрышей шел именно вторым, пропустив вперед "канониров". Две гостевые ничьи против "Астон Виллы" и "Ньюкасла" долгое время мешали вырваться в лидеры, но множество побед держали подопечных Гвардиолы на боевом плаву. Но вот в последних двух матчах запал немного погас. Если ничья против "Копенгагена" (да еще и в меньшинстве) в глобальном плане ничего не меняет, то поражение "Ливерпуля" было довольно неприятным.

Конечно же к матчу с "мерсисайдцами" "Ман Сити" подходил в статусе безусловного лидера, однако Холанд и компания за целый поединок так и не смогли хотя бы однажды забить легальный (ибо нелегальный был) гол в ворота Алиссона. В целом сухая серия "горожан" достигла уже 205 минут. При руководстве Гвардиолы такое случилось впервые. Главное сегодня для "Сити" – это забить, а дальше уже и уверенность к ногам придет. Игроки были очень расстроены отмененным мячом Фодена в ворота “Ливерпуля”, из-за чего злость на себе будет чувствовать “Брайтон”.

Лазарет "горожан" на протяжении последних нескольких матчей не меняется. Сегодня на "Этихаде" точно не сыграют Уокер, Стоунс и Филлипс. Вот такая английская троица пока лечится от травм.

Боссы "чаек" точно понимают, что принимать команду посреди очень интенсивного сезона – это тяжелое дело. Тем более что Де Дзерби прекрасно стартовал с выездной ничьей против "Ливерпуля". Да, потом были сухие поражения от лондонских команд - "Тоттенхэма" и "Брентфорда", но против "Ноттингема" уже команда итальянца хотя бы не пропустила.

А не забивает "Брайтон" еще больше, чем "Манчестер Сити" – 277 минут. В последний раз "чайки" отмечались усилием Троссарда как раз в том огненном поединке против "мерсисайдцев". С тех пор за три матча подопечные Де Дзерби нанесли в общей сложности 54 удара, перебив каждого соперника, однако отличиться не смогли. Возможно, использовали всю свою результативность на три гола на "Энфилде" с "Ливерпулем". Но теперь задача еще труднее.

Де Дзерби среди потерь имеет только пожилого новичка Митому – у него травма лодыжки. Также в лазарете находится поляк Модер, но он там еще с апреля, ведь залечивает тяжелую травму колена. Итальянец пока не работал с Якубом.

