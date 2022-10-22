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Манчестер Сити – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.10.2022
Де Дзерби до сих пор ищет первую победу в Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 13-й тур
22 октября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Роберто Де Дзерби провел уже четыре матча во главе "Брайтона" и до сих пор идет без побед. Теперь в соперниках “Манчестер Сити”, да еще и в гостях – задача вряд ли на три очка. А "горожане" злые после двух неудачных матчей и готовы возвращаться на победный путь.
Манчестер Сити
Хотя и у "Арсенала" было раннее поражение в чемпионате, однако "Сити" долгое время без проигрышей шел именно вторым, пропустив вперед "канониров". Две гостевые ничьи против "Астон Виллы" и "Ньюкасла" долгое время мешали вырваться в лидеры, но множество побед держали подопечных Гвардиолы на боевом плаву. Но вот в последних двух матчах запал немного погас. Если ничья против "Копенгагена" (да еще и в меньшинстве) в глобальном плане ничего не меняет, то поражение "Ливерпуля" было довольно неприятным.
Конечно же к матчу с "мерсисайдцами" "Ман Сити" подходил в статусе безусловного лидера, однако Холанд и компания за целый поединок так и не смогли хотя бы однажды забить легальный (ибо нелегальный был) гол в ворота Алиссона. В целом сухая серия "горожан" достигла уже 205 минут. При руководстве Гвардиолы такое случилось впервые. Главное сегодня для "Сити" – это забить, а дальше уже и уверенность к ногам придет. Игроки были очень расстроены отмененным мячом Фодена в ворота “Ливерпуля”, из-за чего злость на себе будет чувствовать “Брайтон”.
Кадры хозяев
Лазарет "горожан" на протяжении последних нескольких матчей не меняется. Сегодня на "Этихаде" точно не сыграют Уокер, Стоунс и Филлипс. Вот такая английская троица пока лечится от травм.
Thursday training! ✅ pic.twitter.com/Mcf9hn9uMM— Manchester City (@ManCity) October 20, 2022
Брайтон
Боссы "чаек" точно понимают, что принимать команду посреди очень интенсивного сезона – это тяжелое дело. Тем более что Де Дзерби прекрасно стартовал с выездной ничьей против "Ливерпуля". Да, потом были сухие поражения от лондонских команд - "Тоттенхэма" и "Брентфорда", но против "Ноттингема" уже команда итальянца хотя бы не пропустила.
А не забивает "Брайтон" еще больше, чем "Манчестер Сити" – 277 минут. В последний раз "чайки" отмечались усилием Троссарда как раз в том огненном поединке против "мерсисайдцев". С тех пор за три матча подопечные Де Дзерби нанесли в общей сложности 54 удара, перебив каждого соперника, однако отличиться не смогли. Возможно, использовали всю свою результативность на три гола на "Энфилде" с "Ливерпулем". Но теперь задача еще труднее.
Кадры гостей
Де Дзерби среди потерь имеет только пожилого новичка Митому – у него травма лодыжки. Также в лазарете находится поляк Модер, но он там еще с апреля, ведь залечивает тяжелую травму колена. Итальянец пока не работал с Якубом.
Still all smiles in Lancing. ???????? pic.twitter.com/t3LakHo0mC— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 21, 2022
Последние пять матчей Манчестер Сити и Брайтона
Последние пять встреч хозяев
- 16.10. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 11.10. Копенгаген – Манчестер Сити 0:0 (ЛЧ)
- 08.10. Манчестер Сити – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)
- 05.10. Манчестер Сити – Копенгаген 5:0 (ЛЧ)
- 02.10. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 18.10. Брайтон – Ноттингем 0:0 (АПЛ)
- 14.10. Брентфорд – Брайтон 2:0 (АПЛ)
- 08.10. Брайтон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)
- 01.10. Ливерпуль – Брайтон 3:3 (АПЛ)
- 04.09. Брайтон – Лестер 5:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2
|Манчестер Сити
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|5
|Манчестер Юнайтед
|10
|6
|1
|3
|15 - 15
|19
|6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22 - 12
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|9
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|11
|Кристал Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|17
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7 - 16
|9
|18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19
|Лестер Сити
|11
|2
|2
|7
|17 - 24
|8
|20
|Ноттингем Форест
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
Последние пять матчей между командами
20.04.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:0 (АПЛ)
23.10.21. Брайтон – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)
18.05.21. Брайтон – Манчестер Сити 3:2 (АПЛ)
13.01.21. Манчестер Сити – Брайтон 1:0 (АПЛ)
11.07.20. Брайтон – Манчестер Сити 0:5 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Манчестер Сити" победил во всех домашних матчах этого сезона.
- В последний раз "горожане" теряли очки на "Этихаде" еще в середине апреля, уступив "Ливерпулю" (2:3)
- В среднем "горожане" в текущем сезоне пропускают один гол за матч дома.
- "Сити" в последних пяти домашних встречах против "чаек" не пропускал.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брайтон
Прогноз матча Манчестер Сити – Брайтон от UA-Football
Даже несмотря на безголевую серию "горожан", все равно "Брайтон" на голову слабее команды Гвардиолы. "Манчестер Сити" некуда деваться, и они еще в первом тайме будут терроризировать ворота соперника. Количество все-таки перерастет в качество, однако и "чайки" огрызнутся. Прогноз: ТБ 3,5 (КФ 2,15).
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