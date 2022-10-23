Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.10.2022
Тоттенхэм – Ньюкасл: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, тринадцатый тур
23 октября 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 18:30 “Ньюкасл”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Антонио Конте опасается “Ньюкасл”, считая, что резко разбогатевший клуб из северо-востока Англии может потенциально бороться за топ-4, а в недалеком будущем и за трофеи, в том числе и чемпионский титул. В нынешнем сезоне “Тоттенхэм” слабо проводит матчи против топ-команд, но действует лучше против средних и слабых коллективов. Хорошая проверка места “Ньюкасла” в нынешней иерархии.
- Новости Тоттенхэма
- Новости Ньюкасла
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Тоттенхэма и Ньюкасла
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Тоттенхэм – Ньюкасл
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Ньюкасл
- Прогноз на матч Тоттенхэм – Ньюкасл от UA-Football
Новости Тоттенхэма
Матч против “Манчестер Юнайтед” разочаровал всех: болельщиков, игроков, тренеров “Тоттенхэма”, и всех людей, причастных к команде. “Шпоры” явно собирались действовать вторым номером на поле “Олд Траффорд”, но были настолько прижаты к своим воротам “Манчестер Юнайтед”, что о каких-то контратаках и использовании свободных пространств говорить не приходится. МЮ нанес рекорд сезона по количеству ударов за тайм (19), “шпоры” поглощали все новые и новые атаки, и в итоге не выдержали натиск “Юнайтед”, пропустив два гола во втором тайме.
Конечно, нужно сказать, что “Манчестер Юнайтед” провел свой лучший матч в сезоне, но “Тоттенхэм” ему в этом явно поспособствовал, выбрав очень пассивный стиль игры. Такую же картину мы наблюдали и выездных поединках с “Челси” и “Арсеналом”.
Мы пока не видели каким будет “Тоттенхэм” в сезоне 2022/23 в домашних матчах против команд топ-6. “Шпоры” на своем стадионе действуют лучше, на своем поле команда Конте выиграла восемь последних домашних матчей АПЛ, из них пять в нынешнем сезоне.
Конте по-прежнему вынужден полагаться на ограниченное количество футболистов в атаке из-за травм Ришарлисона и Кулусевски. Но вернулся после дисквалификации правый фулбек Эмерсон.
Новости Ньюкасла
“Ньюкасл” выиграл всего один раз в стартовых семи турах АПЛ, но в октября команда Эдди Хау выиграла три из четырех матчей, что позволило ей взлететь в первую шестерку.
Фундамент “Ньюкасла” – это крепкая оборона. Никто в чемпионате Англии не пропустил меньше голов, чем “сороки” (девять). Свен Ботман и Фабиан Шер создали хорошую пару в центре защиты, на позиции левого фулбека действует высоченный (201 см) номинальный центрбек Дэн Берн, что только способствует солидности. Эдди Хау понимает, что оборона начинается с атаки, поэтому “Ньюкасл” демонстрирует очень хороший коллективный футбол, прессинг начинается с передней линии и действует он очень эффективно.
Все свои три победы в октябре “Ньюкасл” добыл без 70-миллионного форварда Александера Исака и своего самого креативного футбола Аллана Сен-Максимена. Их отсутствие позволило раскрыться другим футболистам атаки, в частности четыре гола в четырех матчах октября забил Мигель Альмирон, неплохую игру показывает и Джейкоб Мерфи. В прекрасной форме также находятся Бруну Гимараэш в центре поля и Киран Триппьер на правом фланге. “Ньюкасл” становится ощутимой силой в АПЛ.
Исак и Сен-Максимен не сыграют против “Тоттенхэма”, травмированы также Ритчи и Крафт.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ньюкасл” не только имеет лучшую защиту в лиге (девять пропущенных голов), но и является лидером чемпионата по количеству клиншитов (пять).
- “Ньюкасл” проиграл только один из 13 своих последних матчей в АПЛ (шесть побед, шесть ничьих).
- “Тоттенхэм” выиграл восемь последних домашних матчей в АПЛ, забив в них 22 гола.
- “Ньюкасл” выиграл один из пяти выездных матчей в нынешнем сезоне (три ничьи, одно поражение). В гостевых матчах команда Хау пропустила четыре мяча.
- “Тоттенхэм” не проигрывал “Ньюкаслу” в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Ньюкасла
Тоттенхэм
- 19.10 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (АПЛ)
- 15.10 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)
- 12.10 “Айнтрахт” Франкфурт 3:2 (Лига чемпионов)
- 08.10 “Брайтон” 1:0 (АПЛ)
- 04.10 “Айнтрахт” Франкфурт 0:0 (Лига чемпионов)
Ньюкасл
- 19.10 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)
- 16.10 “Манчестер Юнайтед” 0:0 (АПЛ)
- 08.10 “Брентфорд” 5:1 (АПЛ)
- 01.10 “Фулхэм” 4:1 (АПЛ)
- 17.09 “Борнмут” 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|10
|9
|0
|1
|24-10
|+14
|27
|2
|"Манчестер Сити"
|11
|8
|2
|1
|36-11
|+25
|26
|3
|"Тоттенхэм"
|11
|7
|2
|2
|22-12
|+10
|23
|4
|"Челси"
|11
|6
|3
|2
|16-11
|+5
|21
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|11
|6
|2
|3
|16-16
|0
|20
|6
|"Ньюкасл"
|11
|4
|6
|1
|18-9
|+9
|18
|7
|"Ливерпуль"
|11
|4
|4
|3
|22-13
|+9
|16
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|11
|4
|3
|4
|15-14
|+1
|15
|9
|"Фулхэм"
|11
|4
|3
|4
|19-20
|-1
|15
|10
|"Брентфорд"
|11
|3
|5
|3
|18-17
|+1
|14
|11
|"Эвертон"
|12
|3
|4
|5
|11-12
|-1
|13
|12
|"Кристал Пэлас"
|11
|3
|4
|4
|12-16
|-4
|13
|13
|"Борнмут"
|11
|3
|4
|4
|10-23
|-13
|13
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|11
|3
|2
|6
|9-12
|-3
|11
|15
|"Саутгемптон"
|11
|3
|2
|6
|10-18
|-8
|11
|16
|"Лидс Юнайтед"
|10
|2
|3
|5
|11-15
|-4
|9
|17
|"Астон Вилла"
|11
|2
|3
|6
|7-16
|-9
|9
|18
|"Вулверхэмптон"
|11
|2
|3
|6
|5-14
|-9
|9
|19
|"Ноттингем Форест"
|12
|2
|3
|7
|8-23
|-15
|9
|20
|"Лестер Сити"
|11
|2
|2
|7
|17-24
|-7
|8
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл оба матча у “Ньюкасла” (5:1 на своем поле, 3:2 в гостях). В последних десяти матчах АПЛ “сорокам” всего раз удалось обыграть “шпор” (две ничьи, семь поражений).
Где смотреть матч Тоттенхэм – Ньюкасл
Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле – Эмерсон, Хейбьерг, Скипп, Бентанкур, Сессеньон – Кейн, Сон
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимараэш, Уиллок – Альмирон, Уилсон, Мерфи
Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Ньюкасл
Прогноз на матч Тоттенхэм – Ньюкасл от UA-Football
“Ньюкасл” не удержал ничью в выездной игре с “Ливерпулем”, пропустив второй гол на 90+8 минуте, и едва на последних секундах не уступил “Манчестер Юнайтед” в гостевом поединке предпоследнего тура (0:0). На выезде против топ-команд Хау предпочитает действовать скромнее. Все же, несмотря на последние успехи “Ньюкасла” и невыразительные поединки “Тоттенхэма”, этот матч нужно рассматривать в контексте преимущества своего поля, которое явно действует в пользу команды Антонио Конте. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Королевское спокойствие. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Видео голов и обзор матча
- Серия А. Фиорентина - Интер 3:4. Еще бешенее, чем в Барселоне
- "Если ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься". Зеленский сказал, каким должен быть ответ на угрозы рф
- Брентфорд - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.10.2022
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+