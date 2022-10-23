Тоттенхэм - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.10.2022

Чемпионат Англии, тринадцатый тур

23 октября 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 18:30 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Антонио Конте опасается “Ньюкасл”, считая, что резко разбогатевший клуб из северо-востока Англии может потенциально бороться за топ-4, а в недалеком будущем и за трофеи, в том числе и чемпионский титул. В нынешнем сезоне “Тоттенхэм” слабо проводит матчи против топ-команд, но действует лучше против средних и слабых коллективов. Хорошая проверка места “Ньюкасла” в нынешней иерархии.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Тоттенхэма

Матч против “Манчестер Юнайтед” разочаровал всех: болельщиков, игроков, тренеров “Тоттенхэма”, и всех людей, причастных к команде. “Шпоры” явно собирались действовать вторым номером на поле “Олд Траффорд”, но были настолько прижаты к своим воротам “Манчестер Юнайтед”, что о каких-то контратаках и использовании свободных пространств говорить не приходится. МЮ нанес рекорд сезона по количеству ударов за тайм (19), “шпоры” поглощали все новые и новые атаки, и в итоге не выдержали натиск “Юнайтед”, пропустив два гола во втором тайме.

Конечно, нужно сказать, что “Манчестер Юнайтед” провел свой лучший матч в сезоне, но “Тоттенхэм” ему в этом явно поспособствовал, выбрав очень пассивный стиль игры. Такую же картину мы наблюдали и выездных поединках с “Челси” и “Арсеналом”.

Мы пока не видели каким будет “Тоттенхэм” в сезоне 2022/23 в домашних матчах против команд топ-6. “Шпоры” на своем стадионе действуют лучше, на своем поле команда Конте выиграла восемь последних домашних матчей АПЛ, из них пять в нынешнем сезоне.

Конте по-прежнему вынужден полагаться на ограниченное количество футболистов в атаке из-за травм Ришарлисона и Кулусевски. Но вернулся после дисквалификации правый фулбек Эмерсон.

Новости Ньюкасла

“Ньюкасл” выиграл всего один раз в стартовых семи турах АПЛ, но в октября команда Эдди Хау выиграла три из четырех матчей, что позволило ей взлететь в первую шестерку.

Фундамент “Ньюкасла” – это крепкая оборона. Никто в чемпионате Англии не пропустил меньше голов, чем “сороки” (девять). Свен Ботман и Фабиан Шер создали хорошую пару в центре защиты, на позиции левого фулбека действует высоченный (201 см) номинальный центрбек Дэн Берн, что только способствует солидности. Эдди Хау понимает, что оборона начинается с атаки, поэтому “Ньюкасл” демонстрирует очень хороший коллективный футбол, прессинг начинается с передней линии и действует он очень эффективно.

Все свои три победы в октябре “Ньюкасл” добыл без 70-миллионного форварда Александера Исака и своего самого креативного футбола Аллана Сен-Максимена. Их отсутствие позволило раскрыться другим футболистам атаки, в частности четыре гола в четырех матчах октября забил Мигель Альмирон, неплохую игру показывает и Джейкоб Мерфи. В прекрасной форме также находятся Бруну Гимараэш в центре поля и Киран Триппьер на правом фланге. “Ньюкасл” становится ощутимой силой в АПЛ.

Исак и Сен-Максимен не сыграют против “Тоттенхэма”, травмированы также Ритчи и Крафт.

Статистика команд, цифры и факты

“Ньюкасл” не только имеет лучшую защиту в лиге (девять пропущенных голов), но и является лидером чемпионата по количеству клиншитов (пять).

“Ньюкасл” проиграл только один из 13 своих последних матчей в АПЛ (шесть побед, шесть ничьих).

“Тоттенхэм” выиграл восемь последних домашних матчей в АПЛ, забив в них 22 гола.

“Ньюкасл” выиграл один из пяти выездных матчей в нынешнем сезоне (три ничьи, одно поражение). В гостевых матчах команда Хау пропустила четыре мяча.

“Тоттенхэм” не проигрывал “Ньюкаслу” в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Ньюкасла

Тоттенхэм

19.10 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (АПЛ)

15.10 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)

12.10 “Айнтрахт” Франкфурт 3:2 (Лига чемпионов)

08.10 “Брайтон” 1:0 (АПЛ)

04.10 “Айнтрахт” Франкфурт 0:0 (Лига чемпионов)

Ньюкасл

19.10 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)

16.10 “Манчестер Юнайтед” 0:0 (АПЛ)

08.10 “Брентфорд” 5:1 (АПЛ)

01.10 “Фулхэм” 4:1 (АПЛ)

17.09 “Борнмут” 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 10 9 0 1 24-10 +14 27 2 "Манчестер Сити" 11 8 2 1 36-11 +25 26 3 "Тоттенхэм" 11 7 2 2 22-12 +10 23 4 "Челси" 11 6 3 2 16-11 +5 21 5 "Манчестер Юнайтед" 11 6 2 3 16-16 0 20 6 "Ньюкасл" 11 4 6 1 18-9 +9 18 7 "Ливерпуль" 11 4 4 3 22-13 +9 16 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 11 4 3 4 15-14 +1 15 9 "Фулхэм" 11 4 3 4 19-20 -1 15 10 "Брентфорд" 11 3 5 3 18-17 +1 14 11 "Эвертон" 12 3 4 5 11-12 -1 13 12 "Кристал Пэлас" 11 3 4 4 12-16 -4 13 13 "Борнмут" 11 3 4 4 10-23 -13 13 14 "Вест Хэм Юнайтед" 11 3 2 6 9-12 -3 11 15 "Саутгемптон" 11 3 2 6 10-18 -8 11 16 "Лидс Юнайтед" 10 2 3 5 11-15 -4 9 17 "Астон Вилла" 11 2 3 6 7-16 -9 9 18 "Вулверхэмптон" 11 2 3 6 5-14 -9 9 19 "Ноттингем Форест" 12 2 3 7 8-23 -15 9 20 "Лестер Сити" 11 2 2 7 17-24 -7 8

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл оба матча у “Ньюкасла” (5:1 на своем поле, 3:2 в гостях). В последних десяти матчах АПЛ “сорокам” всего раз удалось обыграть “шпор” (две ничьи, семь поражений).

Где смотреть матч Тоттенхэм – Ньюкасл

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - Ньюкасл Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле – Эмерсон, Хейбьерг, Скипп, Бентанкур, Сессеньон – Кейн, Сон

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимараэш, Уиллок – Альмирон, Уилсон, Мерфи

Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Ньюкасл

Прогноз на матч Тоттенхэм – Ньюкасл от UA-Football

“Ньюкасл” не удержал ничью в выездной игре с “Ливерпулем”, пропустив второй гол на 90+8 минуте, и едва на последних секундах не уступил “Манчестер Юнайтед” в гостевом поединке предпоследнего тура (0:0). На выезде против топ-команд Хау предпочитает действовать скромнее. Все же, несмотря на последние успехи “Ньюкасла” и невыразительные поединки “Тоттенхэма”, этот матч нужно рассматривать в контексте преимущества своего поля, которое явно действует в пользу команды Антонио Конте. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.