Особенный матч для Поттера. Брайтон – Челси. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 29.10.2022

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

29 октября. 17:00. Брайтон. "Амэкс"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports, app.setantasports.com

Для обеих команд сезон-2022/23 разделился на "до" и "после"; и в центре изменений, конечно же, оказался талантливый английский специалист Грэм Поттер. После ухода тренера из "Брайтона" "чайки" упали на несколько позиций в турнирной таблице, "Челси" же наоборот – отстает от "Тоттенхэма", идущего на третьем месте, всего на 2 очка, имея при этом игру в запасе.

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Новости "Брайтона"

Поттер проработал в "Брайтоне" чуть больше трех лет и казалось, что в кампании-2022/23 "чайки" под руководством Грэма наконец-то запрыгнут в топ-8 лучших команд АПЛ, преодолеют проблемы с реализацией, которые уже давно превратились в мем. После первых 6 туров команда шла на 4-й позиции и демонстрировала чуть ли не свой пиковый футбол. Никогда ранее игроки "Брайтона" не смотрелись настолько целостно и сыгранно, с пугающей легкостью перестраиваясь по ходу поединков.

Тем не менее, Поттер покинул клуб и отправился строить новый проект в "Челси" Боули. Естественно, Грэм мечтал о таком вызове и не мог отказаться от предложения Тодда, тем более, англичанин реально заслужил на подобный шанс. Заменил Поттера хорошо знакомый украинским болельщикам Роберто Де Дзерби, уже успевший не только заявить, что он "пять дней провел на войне" в Украине, но и также сцепиться с менеджером "Брентфорда". Неплохой задел.

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Вместе с Де Дзерби "Брайтон" за 7 матчей чемпионата скатился на девятую строчку. "Чайки" по старым конспектам Поттера сыграли вничью на "Энфилде" с разобранным "Ливерпулем" (3:3), а затем ушли в пике: проиграли дома "Тоттенхэму" (0:1), уступили на выезде "Брентфорду" (2:0) и расписали паритет с последней командой лиги – "Ноттингемом Форест" (0:0). Особых претензий за поражение на "Этихаде" одному из лидеров таблицы, "Сити", наверное, быть не может (3:1), но в предыдущих матчах "Брайтону" действительно стоило набрать больше очков. К слову, единственным приемом "чаек" в том же Манчестере был персональный прессинг. Когда Пеп подсказал "горожанам", как именно им нужно преодолевать давление оппонента, гости поплыли.

The main man. ???????? pic.twitter.com/awjqVHK2VT — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 26, 2022

Новости "Челси"

DWWWWWDDW, где D – draw, ничья, а W – win, победа. Что это? Это старт Грэма Поттера в "Челси". Если Де Дзерби в "Брайтоне" еще ни разу не выиграл, то Поттер в "Челси" ни разу не проиграл. Грэм принял "синих" на 6-й позиции и поднял команду в ТОП-4. Новый специалист привнес в лондонскую раздевалку эксперименты (например, Стерлинг на позиции вингбека), постоянную ротацию состава и точечную адаптацию под соперника – можно вспомнить целенаправленные навесы на голову Тьяго Силвы в домашнем поединке с "Миланом".

Поттера в "Челси" все еще сложно полноценно и объективно оценить. Непонятно, как "синие" будут преодолевать потенциальный кризис, справляться с эпидемией травм и т.п. С точки зрения игрового наполнения, перед лондонцами – огромное пространство для прогресса, ведь против "МЮ" (1:1), "Брентфорда" (0:0) и даже в рамках победы над "Астон Виллой" (0:2) "Челси" на поле откровенно не убедил. Хорошо, что с "Юнайтед" Поттер быстро исправил свою ошибку еще до перерыва и выпустил игрока в центр. Это черта уверенных в себе менеджеров.

В ЛЧ Поттер и его ребята тоже исправили ситуацию. Посреди недели в Австрии "Челси" сумел обыграть местный "РБ Зальцбург" и выйти в плей-офф Лиги чемпионов (1:2). Кстати, "пенсионеры" выглядели неплохо и доминировали на больших отрезках. Матч с "Динамо Загреб" теперь не будет иметь для лондонцев турнирного значения. Англичане на первой строчке в квартете E, "Милан" даже в случае победы над "РБ" не обгонит "Челси", так как дважды проиграл "синим". Это важно, учитывая график "Челси" до ЧМ-2022: тут и прием лидера первенства, "Арсенала", на "Бридже", встреча с "Сити" в Кубке лиги, выезд к мощному "Ньюкаслу". Дома с Загребом Поттер наверняка опробует резерв: стоит ждать Менди, Закарию, Чуквуэмеку, Брою, Зиеша и других. Но сначала – встреча с "Брайтоном".

Турнирная таблица

Личные встречи

18.01.22 АПЛ "Брайтон" – "Челси" 1:1

29.12.21 АПЛ "Челси" – "Брайтон" 1:1

20.04.21 АПЛ "Челси" – "Брайтон" 0:0

14.09.20 АПЛ "Брайтон" – "Челси" 1:3

29.08.20 КТМ "Брайтон" – "Челси" 1:1

Цифры и факты

– "Брайтон" сыграл вничью в 5 последних матчах против "Челси" из 6 во всех соревнованиях;

– "Челси" не проигрывает в последних 11 поединках против "Брайтона" во всех турнирах;

– В рамках последних 6 матчей из 7 между "Брайтоном" и "Челси" залетал ТМ 2.5;

– ТМ 2.5 был зафиксирован и в последних 3 поединках "Челси" в АПЛ;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Ковачича был дискомфорт в икроножной мышце, также в четверг не тренировался с общей группой "Челси" Тьяго Силва. Все еще в лазарете пребывают Джеймс, Канте и Фофана. Под вопросом участие Кулибали. Де Дзерби же не рассчитывает на Митому, Модера и Велтмана.

"Брайтон", 3-4-2-1: Санчес – Уэбстер, Данк, Эступиньян – Марч, Макаллистер, Кайседу, Троссар – Лаллана, Гросс – Уэлбек

"Челси", 3-4-2-1: Аррисабалага – Чалоба, Силва, Кулибали – Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Кукурелья – Стерлинг, Маунт – Хавертц

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 0:1. Поттер знает этот "Брайтон" как облупленный. Видно, что Де Дзерби желает точечно влиять на команду, однако вкус победы на английских полях итальянец пока так и не познал. "Чайки" немного потеряли в фирменных перестроениях по ходу матчей, где-то стали более предсказуемыми. Кажется, в поединке с "Челси" изменить ситуацию у них тоже не получится.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.