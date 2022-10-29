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Лестер - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 29.10.2022

Англия
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Лестер – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 29 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Лестер - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 29.10.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, четырнадцатый тур

29 октября 2022. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 14:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” выиграл всего один матч из последних четырех. “Горожане” немного подустали из-за плотного календаря, есть некоторые проблемы со здоровьем у Холанда. “Лестер”, покинувший наконец зону после пары неплохих матчей, надеется, что неудачная выездная серия “Сити” продлится и на их поле.

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Зміст

Новости Лестера

В прошлом туре “Лестер” впервые победил на выезде в новом сезоне АПЛ. Кроме того, команда Брендана Роджерса в третьем матче подряд смогла не пропустить.

Но игра с “Вулверхэмптоном” получилась очень странной. “Вулвз” нанесли по воротам “Лестера” 21 удар и не забили ни разу, “Лестер” выполнил пять ударов и забил четыре гола. Прекрасные мячи получились у Тилеманса и Маддисона, голы Барнса и Варди стали результатом продуманных комбинаций.

Похожим по содержанию был и победный матч против “Лидса”. Пять ударов и один в створ у “Лестера”, и два гола, и 14 неудачных попыток у соперников.

Три победы в пяти турах, четыре матча без пропущенных голов – это сами по себе хорошие показатели, но во всем нужно видеть контекст. Если “Лестер” продолжит стабильно набирать очки, тогда можно будет говорить о том, что команде Роджерса удалось исправить ситуацию.

К матчу с “Манчестер Сити” вернулись после травм Ндиди и Эванс, по-прежнему травмированы Перейра и Бертран.

Новости Манчестер Сити

“Манчестер Сити” может выйти на первое место в турнирной таблице в случае победы над “Арсеналом” и оказать психологическое давление на команду Артеты.

Но – нужно выиграть на чужом поле, а “Манчестер Сити” не только не может выиграть в трех гостевых матчах подряд, но ему даже не удается поразить ворота соперника на его поле.

После немного фриковатой игры с “Копенагеном” (0:0) и поражения “Ливерпулю” (0:1), “горожане” поделили очки на выезде с “Боруссией” Дортмунд в пятом туре Лиги чемпионов. Как и в поединке в столице Дании “Сити” мог побеждать благодаря голу с пенальти, но Рияд Марез вновь не реализовал одиннадцатиметровый.

“Сити” выглядел немного уставшим в матче против “Боруссии”, уже в перерыве Гвардиола провел двойную замену, отправив на скамейку запасных Канселу и Холанда. Как позже стало известно, оба футболисты не очень хорошо чувствовали, и участие норвежского бомбардира в игре с “Лестером” под вопросом. Кайл Уокер и Калвин Филлипс вероятно вернуться уже после Чемпионата мира.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Лестер” и “Манчестер Сити” – две самые зрелищные команды лиги. С участием “лис” было забито 45 голов (разница 21:24), с участием “Сити” 47 (36:11).
  • “Лестер” проиграл девять из 11 последних матчей против “Манчестер Сити”. Команда Гвардиолы выиграла три последних матча на “Кинг Пауэр Стэдиум”, не позволив “лисам” забить ни в одной игре.
  • “Манчестер Сити” выиграл три из восьми выездных матча в сезоне 2022/23, результаты в АПЛ – две победы, две ничьи, поражение.
  • После того как Гвардиола начал работать в “Сити” (сезон 2016/17) ни одна команда в Премьер-лиге не забила “горожанам” столько голов, сколько “Лестер” (17).
  • Начиная с сезона 2020/21 “Манчестер Сити” выиграл 18 из 22 матчей против команд АПЛ из нижней половины таблицы.
  • “Сити” забил как минимум два гола в 18 из 20 последних матчей АПЛ.

Последние пять матчей Лестера и Манчестер Сити

Лестер

  • 23.10 “Вулверхэмптон” 4:0 (АПЛ)
  • 20.10 “Лидс” 2:0 (АПЛ)
  • 15.10 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)
  • 08.10 “Борнмут” 1:2 (АПЛ)
  • 03.10 “Ноттингем Форест” 4:0 (АПЛ)

Манчестер Сити

  • 25.10 “Боруссия” Дортмунд 0:0 (Лига чемпионов)
  • 22.10 “Брайтон” 3:1 (АПЛ)
  • 16.10 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)
  • 11.10 “Копенгаген” 0:0 (Лига чемпионов)
  • 08.10 “Саутгемптон” 4:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 11 9 1 1 25-11 +14 28
2 "Манчестер Сити" 11 8 2 1 36-11 +25 26
3 "Тоттенхэм" 12 7 2 3 23-14 +9 23
4 "Ньюкасл" 12 5 6 1 20-10 +10 21
5 "Челси" 11 6 3 2 16-11 +5 21
6 "Манчестер Юнайтед" 11 6 2 3 16-16 0 20
7 "Фулхэм" 12 5 3 4 22-22 0 18
8 "Ливерпуль" 11 4 4 3 22-13 +9 16
9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 11 4 3 4 15-14 +1 15
10 "Вест Хэм Юнайтед" 12 4 2 6 11-12 -1 14
11 "Брентфорд" 12 3 5 4 18-21 -3 14
12 "Эвертон" 12 3 4 5 11-12 -1 13
13 "Кристал Пэлас" 11 3 4 4 12-16 -4 13
14 "Борнмут" 12 3 4 5 10-25 -15 13
15 "Астон Вилла" 12 3 3 6 11-16 -5 12
16 "Саутгемптон" 12 3 3 6 11-19 -8 12
17 "Лестер Сити" 12 3 2 7 21-24 -3 11
18 "Лидс Юнайтед" 11 2 3 6 13-18 -5 9
19 "Вулверхэмптон" 12 2 3 7 5-18 -13 9
20 "Ноттингем Форест" 12 2 3 7 8-23 -15 9

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Личные встречи

В прошлом сезоне”Сити” выиграл два матча у “Лестера” в АПЛ: 6:3 на своем поле и 1:0 в гостях. Но Коммьюнити Шилд был за “Лестером” – 1:0. Общая история встреч в АПЛ: 13 побед “Манчестер Сити”, семь “Лестера”, две ничьи.

Где смотреть матч Лестер – Манчестер Сити

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Ориентировочные составы

“Лестер”: Уорд – Джастин, Фас, Амарти, Кастань – Сумаре – Барнс, Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Маддисон – Варди

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва – Фоден, Холанд, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Манчестер Сити

Parimatch
9.50
6.00
1.31
Сделать ставку
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9.00
6.00
1.35
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VBET
9.20
6.00
1.33
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Прогноз на матч Лестер – Манчестер Сити от UA-Football

Если “Манчестер Сити” должен где-то прервать свою серию без побед и без голов на выезде, то в игре против “Лестера” на “Кинг Пауэр Стэдиум”. В последних матчах команда Роджерса пользовалась плохой реализацией соперников, а “Сити” в эффективности в нынешнем сезоне и с таким нападающим нет равных. Забьют две команды, голов будет три и больше, победят “горожане”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Брендан Роджерс Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити ставки Пеп Гвардиола Лестер Сити Прогнозы Эрлинг Холанд
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