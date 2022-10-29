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Лестер - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 29.10.2022
Лестер – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 29 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, четырнадцатый тур
29 октября 2022. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 14:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” выиграл всего один матч из последних четырех. “Горожане” немного подустали из-за плотного календаря, есть некоторые проблемы со здоровьем у Холанда. “Лестер”, покинувший наконец зону после пары неплохих матчей, надеется, что неудачная выездная серия “Сити” продлится и на их поле.
- Новости Лестера
- Новости Манчестер Сити
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Лестера и Манчестер Сити
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Лестер – Манчестер Сити
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Манчестер Сити
- Прогноз на матч Лестер – Манчестер Сити от UA-Football
Новости Лестера
В прошлом туре “Лестер” впервые победил на выезде в новом сезоне АПЛ. Кроме того, команда Брендана Роджерса в третьем матче подряд смогла не пропустить.
Но игра с “Вулверхэмптоном” получилась очень странной. “Вулвз” нанесли по воротам “Лестера” 21 удар и не забили ни разу, “Лестер” выполнил пять ударов и забил четыре гола. Прекрасные мячи получились у Тилеманса и Маддисона, голы Барнса и Варди стали результатом продуманных комбинаций.
Похожим по содержанию был и победный матч против “Лидса”. Пять ударов и один в створ у “Лестера”, и два гола, и 14 неудачных попыток у соперников.
Три победы в пяти турах, четыре матча без пропущенных голов – это сами по себе хорошие показатели, но во всем нужно видеть контекст. Если “Лестер” продолжит стабильно набирать очки, тогда можно будет говорить о том, что команде Роджерса удалось исправить ситуацию.
К матчу с “Манчестер Сити” вернулись после травм Ндиди и Эванс, по-прежнему травмированы Перейра и Бертран.
Новости Манчестер Сити
“Манчестер Сити” может выйти на первое место в турнирной таблице в случае победы над “Арсеналом” и оказать психологическое давление на команду Артеты.
Но – нужно выиграть на чужом поле, а “Манчестер Сити” не только не может выиграть в трех гостевых матчах подряд, но ему даже не удается поразить ворота соперника на его поле.
После немного фриковатой игры с “Копенагеном” (0:0) и поражения “Ливерпулю” (0:1), “горожане” поделили очки на выезде с “Боруссией” Дортмунд в пятом туре Лиги чемпионов. Как и в поединке в столице Дании “Сити” мог побеждать благодаря голу с пенальти, но Рияд Марез вновь не реализовал одиннадцатиметровый.
“Сити” выглядел немного уставшим в матче против “Боруссии”, уже в перерыве Гвардиола провел двойную замену, отправив на скамейку запасных Канселу и Холанда. Как позже стало известно, оба футболисты не очень хорошо чувствовали, и участие норвежского бомбардира в игре с “Лестером” под вопросом. Кайл Уокер и Калвин Филлипс вероятно вернуться уже после Чемпионата мира.
Статистика команд, цифры и факты
- “Лестер” и “Манчестер Сити” – две самые зрелищные команды лиги. С участием “лис” было забито 45 голов (разница 21:24), с участием “Сити” 47 (36:11).
- “Лестер” проиграл девять из 11 последних матчей против “Манчестер Сити”. Команда Гвардиолы выиграла три последних матча на “Кинг Пауэр Стэдиум”, не позволив “лисам” забить ни в одной игре.
- “Манчестер Сити” выиграл три из восьми выездных матча в сезоне 2022/23, результаты в АПЛ – две победы, две ничьи, поражение.
- После того как Гвардиола начал работать в “Сити” (сезон 2016/17) ни одна команда в Премьер-лиге не забила “горожанам” столько голов, сколько “Лестер” (17).
- Начиная с сезона 2020/21 “Манчестер Сити” выиграл 18 из 22 матчей против команд АПЛ из нижней половины таблицы.
- “Сити” забил как минимум два гола в 18 из 20 последних матчей АПЛ.
Последние пять матчей Лестера и Манчестер Сити
Лестер
- 23.10 “Вулверхэмптон” 4:0 (АПЛ)
- 20.10 “Лидс” 2:0 (АПЛ)
- 15.10 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)
- 08.10 “Борнмут” 1:2 (АПЛ)
- 03.10 “Ноттингем Форест” 4:0 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 25.10 “Боруссия” Дортмунд 0:0 (Лига чемпионов)
- 22.10 “Брайтон” 3:1 (АПЛ)
- 16.10 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)
- 11.10 “Копенгаген” 0:0 (Лига чемпионов)
- 08.10 “Саутгемптон” 4:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|11
|9
|1
|1
|25-11
|+14
|28
|2
|"Манчестер Сити"
|11
|8
|2
|1
|36-11
|+25
|26
|3
|"Тоттенхэм"
|12
|7
|2
|3
|23-14
|+9
|23
|4
|"Ньюкасл"
|12
|5
|6
|1
|20-10
|+10
|21
|5
|"Челси"
|11
|6
|3
|2
|16-11
|+5
|21
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|11
|6
|2
|3
|16-16
|0
|20
|7
|"Фулхэм"
|12
|5
|3
|4
|22-22
|0
|18
|8
|"Ливерпуль"
|11
|4
|4
|3
|22-13
|+9
|16
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|11
|4
|3
|4
|15-14
|+1
|15
|10
|"Вест Хэм Юнайтед"
|12
|4
|2
|6
|11-12
|-1
|14
|11
|"Брентфорд"
|12
|3
|5
|4
|18-21
|-3
|14
|12
|"Эвертон"
|12
|3
|4
|5
|11-12
|-1
|13
|13
|"Кристал Пэлас"
|11
|3
|4
|4
|12-16
|-4
|13
|14
|"Борнмут"
|12
|3
|4
|5
|10-25
|-15
|13
|15
|"Астон Вилла"
|12
|3
|3
|6
|11-16
|-5
|12
|16
|"Саутгемптон"
|12
|3
|3
|6
|11-19
|-8
|12
|17
|"Лестер Сити"
|12
|3
|2
|7
|21-24
|-3
|11
|18
|"Лидс Юнайтед"
|11
|2
|3
|6
|13-18
|-5
|9
|19
|"Вулверхэмптон"
|12
|2
|3
|7
|5-18
|-13
|9
|20
|"Ноттингем Форест"
|12
|2
|3
|7
|8-23
|-15
|9
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Личные встречи
В прошлом сезоне”Сити” выиграл два матча у “Лестера” в АПЛ: 6:3 на своем поле и 1:0 в гостях. Но Коммьюнити Шилд был за “Лестером” – 1:0. Общая история встреч в АПЛ: 13 побед “Манчестер Сити”, семь “Лестера”, две ничьи.
Где смотреть матч Лестер – Манчестер Сити
Ориентировочные составы
“Лестер”: Уорд – Джастин, Фас, Амарти, Кастань – Сумаре – Барнс, Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Маддисон – Варди
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва – Фоден, Холанд, Грилиш
Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Манчестер Сити
Прогноз на матч Лестер – Манчестер Сити от UA-Football
Если “Манчестер Сити” должен где-то прервать свою серию без побед и без голов на выезде, то в игре против “Лестера” на “Кинг Пауэр Стэдиум”. В последних матчах команда Роджерса пользовалась плохой реализацией соперников, а “Сити” в эффективности в нынешнем сезоне и с таким нападающим нет равных. Забьют две команды, голов будет три и больше, победят “горожане”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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