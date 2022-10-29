Манчестер Юнайтед - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2022

Чемпионат Англии, четырнадцатый тур

30 октября 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 18:15 “Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Дэвид Мойес не побеждал “Манчестер Юнайтед” в Премьер-лиге с 2012 года. “Вест Хэм” немного поправил свое положение после неудачного старта, но прогресс “Юнайтед” под руководством тен Хага более очевидный.

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Новости Манчестер Юнайтед

“Манчестер Юнайтед” заметно прибавляет. После поражения “Манчестер Сити” в дерби команда тен Хага выиграла пять матчей и дважды сыграла вничью. Поединки с “Ньюкаслом” (0:0) и “Челси” (1:1) получились ничейными по своему содержанию, но каждый из них в другой день мог сложиться так, чтобы “Юнайтед” взял три очка.

Тен Хаг уверенно контролирует команду и постепенно подстраивает ее под себя. После начальных экспериментов и двух поражений в двух стартовых турах нидерландский тренер МЮ понял, что начинать нужно с самых основ, и действовать прагматично. Изначально “Юнайтед” вновь стал похож на контратакующую команду Сульшера, но постепенно игра команды в прессинге и позиционных атак улучшилось, и были такие матчи, как победа над “Тоттенхэмом” (2:0), где у “Юнайтед” получалось на поле буквально все.

Тен Хагу удалось улучшить защиту, никто больше не вспоминает о росте Мартинеса. Пара Каземиро - Эриксен отлично показывает себя в центре. Но остаются некоторые проблемы в атаке – в АПЛ “Юнайтед” забил 16 голов в 11 турах, это десятый показатель в чемпионате. Джейдон Санчо все никак не нейдет себя, реализация Рашфорда оставляет желать лучшего, Антони иногда показывает яркие действия, но это футболист, который продолжает развиваться. Роналду остается игроком для Лиги Европы и форс-мажорных обстоятельств, команде крайне не хватает травмированного Марсьяля.

Помимо французского форварда, матч с “Вест Хэмом” также пропустят Рафаэль Варан и Брендон Уильямс. Харри Магуайр и Донни ван Бек восстановились от повреждений, но это не футболисты для основы.

Новости Вест Хэма

“Вест Хэм” продолжает выигрывать все свои матчи в группе Лиги конференций, также команда Дэвида Мойеса выиграла три из пяти последних матчей в английском чемпионате, что позволило ей немного подняться в турнирной таблице АПЛ.

Главное событие матча с “Силькеборгом” – это возвращение на поле 26-летнего центрбека Найефа Агера, купленного летом у “Ренна” за 35 млн евро. Агер получил травму во время предсезонной подготовки и только сейчас восстановился. Вероятно Мойес пока еще не будет использовать марокканца в матче АПЛ.

До игры с “Силькеборгом” был интересный поединок с “Борнмутом”, где “хаммерс” достигли победы благодаря двум спорным эпизодам. Сначала арбитры засчитали первый гол “Вест Хэма”, хотя в развитии атаки после углового центрбек Керер случайно сыграл рукой, а на последних минутах уже игра рукой в штрафной “Борнмута” привела к пенальти/, который реализовал Бенрахма.

“Вест Хэм” медленно стартует, но добавляет после перерыва. Если в первом тайме против “Юнайтед” команда Мойеса не будет уступать в счете, у нее будут шансы.

Из-за травмы матч с “Манчестер Юнайтед” пропустит Пакета, Доусон, Корне и Боуэн под вопросом.

Статистика команд, цифры и факты

Дэвид Мойес постарается в 70-й раз выиграть выездной матч Премьер-лиги у “Арсенала”, “Челси”, “Ливерпуля” или “Манчестер Юнайтед”.

“Вест Хэм” в последний раз побеждал в матче АПЛ на “Олд Траффорд” в 2007 году.

Бруну Фернандеш – лидер “Манчестер Юнайтед” в АПЛ по количеству созданных моментов (28).

“Вест Хэм” выиграл всего два из последних 14 выездных поединок АПЛ.

Последние 14 матчей Премьер-лиги между “Манчестер Юнайтед” и “Вест Хэм” на “Олд Траффорд” – 11 побед “Юнайтед”, три ничьи.

Ни на одном стадионе Премьер-лиги “Вест Хэм” не проигрывал так много, как на “Олд Траффорд” (21).

“Манчестер Юнайтед” – лидер чемпионата по количеству желтых карточек (32). Больше всего их Мактомини (пять), Далот и Фернандеш (по четыре).

В последний раз “Манчестер Юнайтед” уступил на своем поле восьмого сентября, позволив “Реал Сосьедаду” взять три очка в матче первого тура Лиги Европы.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вест Хэма

Манчестер Юнайтед

27.10 “Шериф” 3:0 (Лига Европы)

22.10 “Челси” 1:1 (АПЛ)

19.10 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)

16.10 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)

13.10 “Омония” 1:0 (Лига Европы)

Вест Хэм

27.10 “Силькеборг” 1:0 (Лига конференций)

24.10 “Борнмут” 2:0 (АПЛ)

19.10 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)

16.10 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)

13.10 “Андерлехт” 2:1 (Лига конференций)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 12 9 2 1 37-11 +26 29 2 "Арсенал" 11 9 1 1 25-11 +14 28 3 "Тоттенхэм" 13 8 2 3 26-16 +10 26 4 "Ньюкасл" 13 6 6 1 24-10 +14 24 5 "Челси" 12 6 3 3 17-15 +2 21 6 "Манчестер Юнайтед" 11 6 2 3 16-16 0 20 7 "Фулхэм" 13 5 4 4 22-22 0 19 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 12 5 3 4 19-15 +4 18 9 "Ливерпуль" 12 4 4 4 23-15 +8 16 10 "Кристал Пэлас" 12 4 4 4 13-16 -3 16 11 "Брентфорд" 13 3 6 4 19-22 -3 15 12 "Эвертон" 13 3 5 5 11-12 -1 14 13 "Вест Хэм Юнайтед" 12 4 2 6 11-12 -1 14 14 "Борнмут" 13 3 4 6 12-28 -16 13 15 "Лидс Юнайтед" 12 3 3 6 15-19 -4 12 16 "Астон Вилла" 13 3 3 7 11-20 -9 12 17 "Саутгемптон" 13 3 3 7 11-20 -9 12 18 "Лестер Сити" 13 3 2 8 21-25 -4 11 19 "Вулверхэмптон" 13 2 4 7 6-19 -13 10 20 "Ноттингем Форест" 12 2 3 7 8-23 -15 9

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Личные встречи

“Манчестер Юнайтед” выиграл у “Вест Хэма” последние четыре матча в АПЛ (1:0 и 2:1 в прошлом сезоне), но в сентябре 2021 года “хаммерс” удалось выбить “Юнайтед” из третьего раунда Кубка лиги после победы на “Олд Траффорд” (1:0).

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

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Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Мартинес, Линделеф, Далот – Эриксен, Каземиро – Санчо, Фернандеш, Антони – Рашфорд

“Вест Хэм”: Фабианский – Джонсон, Зума, Керер, Крессуэлл – Соучек, Райс – Форнальс, Даунз, Бенрахма – Скамакка

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм от UA-Football

“Вест Хэму” очень трудно даются выездные матчи против клубов топ-6, а “Манчестер Юнайтед” в игре против “Тоттенхэма” показал, что он может справляться с командами, которые глубоко сидят на своей половине поля. Последние результаты “Вест Хэма” не самые плохие, но все же “хаммерс” не удаются демонстрировать ту легкость, которую можно иногда наблюдать в играх МЮ. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.