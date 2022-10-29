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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2022
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, четырнадцатый тур
30 октября 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 18:15 “Вест Хэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Дэвид Мойес не побеждал “Манчестер Юнайтед” в Премьер-лиге с 2012 года. “Вест Хэм” немного поправил свое положение после неудачного старта, но прогресс “Юнайтед” под руководством тен Хага более очевидный.
Новости Манчестер Юнайтед
“Манчестер Юнайтед” заметно прибавляет. После поражения “Манчестер Сити” в дерби команда тен Хага выиграла пять матчей и дважды сыграла вничью. Поединки с “Ньюкаслом” (0:0) и “Челси” (1:1) получились ничейными по своему содержанию, но каждый из них в другой день мог сложиться так, чтобы “Юнайтед” взял три очка.
Тен Хаг уверенно контролирует команду и постепенно подстраивает ее под себя. После начальных экспериментов и двух поражений в двух стартовых турах нидерландский тренер МЮ понял, что начинать нужно с самых основ, и действовать прагматично. Изначально “Юнайтед” вновь стал похож на контратакующую команду Сульшера, но постепенно игра команды в прессинге и позиционных атак улучшилось, и были такие матчи, как победа над “Тоттенхэмом” (2:0), где у “Юнайтед” получалось на поле буквально все.
Тен Хагу удалось улучшить защиту, никто больше не вспоминает о росте Мартинеса. Пара Каземиро - Эриксен отлично показывает себя в центре. Но остаются некоторые проблемы в атаке – в АПЛ “Юнайтед” забил 16 голов в 11 турах, это десятый показатель в чемпионате. Джейдон Санчо все никак не нейдет себя, реализация Рашфорда оставляет желать лучшего, Антони иногда показывает яркие действия, но это футболист, который продолжает развиваться. Роналду остается игроком для Лиги Европы и форс-мажорных обстоятельств, команде крайне не хватает травмированного Марсьяля.
Помимо французского форварда, матч с “Вест Хэмом” также пропустят Рафаэль Варан и Брендон Уильямс. Харри Магуайр и Донни ван Бек восстановились от повреждений, но это не футболисты для основы.
Новости Вест Хэма
“Вест Хэм” продолжает выигрывать все свои матчи в группе Лиги конференций, также команда Дэвида Мойеса выиграла три из пяти последних матчей в английском чемпионате, что позволило ей немного подняться в турнирной таблице АПЛ.
Главное событие матча с “Силькеборгом” – это возвращение на поле 26-летнего центрбека Найефа Агера, купленного летом у “Ренна” за 35 млн евро. Агер получил травму во время предсезонной подготовки и только сейчас восстановился. Вероятно Мойес пока еще не будет использовать марокканца в матче АПЛ.
До игры с “Силькеборгом” был интересный поединок с “Борнмутом”, где “хаммерс” достигли победы благодаря двум спорным эпизодам. Сначала арбитры засчитали первый гол “Вест Хэма”, хотя в развитии атаки после углового центрбек Керер случайно сыграл рукой, а на последних минутах уже игра рукой в штрафной “Борнмута” привела к пенальти/, который реализовал Бенрахма.
“Вест Хэм” медленно стартует, но добавляет после перерыва. Если в первом тайме против “Юнайтед” команда Мойеса не будет уступать в счете, у нее будут шансы.
Из-за травмы матч с “Манчестер Юнайтед” пропустит Пакета, Доусон, Корне и Боуэн под вопросом.
Статистика команд, цифры и факты
- Дэвид Мойес постарается в 70-й раз выиграть выездной матч Премьер-лиги у “Арсенала”, “Челси”, “Ливерпуля” или “Манчестер Юнайтед”.
- “Вест Хэм” в последний раз побеждал в матче АПЛ на “Олд Траффорд” в 2007 году.
- Бруну Фернандеш – лидер “Манчестер Юнайтед” в АПЛ по количеству созданных моментов (28).
- “Вест Хэм” выиграл всего два из последних 14 выездных поединок АПЛ.
- Последние 14 матчей Премьер-лиги между “Манчестер Юнайтед” и “Вест Хэм” на “Олд Траффорд” – 11 побед “Юнайтед”, три ничьи.
- Ни на одном стадионе Премьер-лиги “Вест Хэм” не проигрывал так много, как на “Олд Траффорд” (21).
- “Манчестер Юнайтед” – лидер чемпионата по количеству желтых карточек (32). Больше всего их Мактомини (пять), Далот и Фернандеш (по четыре).
- В последний раз “Манчестер Юнайтед” уступил на своем поле восьмого сентября, позволив “Реал Сосьедаду” взять три очка в матче первого тура Лиги Европы.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вест Хэма
Манчестер Юнайтед
- 27.10 “Шериф” 3:0 (Лига Европы)
- 22.10 “Челси” 1:1 (АПЛ)
- 19.10 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)
- 16.10 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)
- 13.10 “Омония” 1:0 (Лига Европы)
Вест Хэм
- 27.10 “Силькеборг” 1:0 (Лига конференций)
- 24.10 “Борнмут” 2:0 (АПЛ)
- 19.10 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)
- 16.10 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)
- 13.10 “Андерлехт” 2:1 (Лига конференций)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|12
|9
|2
|1
|37-11
|+26
|29
|2
|"Арсенал"
|11
|9
|1
|1
|25-11
|+14
|28
|3
|"Тоттенхэм"
|13
|8
|2
|3
|26-16
|+10
|26
|4
|"Ньюкасл"
|13
|6
|6
|1
|24-10
|+14
|24
|5
|"Челси"
|12
|6
|3
|3
|17-15
|+2
|21
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|11
|6
|2
|3
|16-16
|0
|20
|7
|"Фулхэм"
|13
|5
|4
|4
|22-22
|0
|19
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|12
|5
|3
|4
|19-15
|+4
|18
|9
|"Ливерпуль"
|12
|4
|4
|4
|23-15
|+8
|16
|10
|"Кристал Пэлас"
|12
|4
|4
|4
|13-16
|-3
|16
|11
|"Брентфорд"
|13
|3
|6
|4
|19-22
|-3
|15
|12
|"Эвертон"
|13
|3
|5
|5
|11-12
|-1
|14
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|12
|4
|2
|6
|11-12
|-1
|14
|14
|"Борнмут"
|13
|3
|4
|6
|12-28
|-16
|13
|15
|"Лидс Юнайтед"
|12
|3
|3
|6
|15-19
|-4
|12
|16
|"Астон Вилла"
|13
|3
|3
|7
|11-20
|-9
|12
|17
|"Саутгемптон"
|13
|3
|3
|7
|11-20
|-9
|12
|18
|"Лестер Сити"
|13
|3
|2
|8
|21-25
|-4
|11
|19
|"Вулверхэмптон"
|13
|2
|4
|7
|6-19
|-13
|10
|20
|"Ноттингем Форест"
|12
|2
|3
|7
|8-23
|-15
|9
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Личные встречи
“Манчестер Юнайтед” выиграл у “Вест Хэма” последние четыре матча в АПЛ (1:0 и 2:1 в прошлом сезоне), но в сентябре 2021 года “хаммерс” удалось выбить “Юнайтед” из третьего раунда Кубка лиги после победы на “Олд Траффорд” (1:0).
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Мартинес, Линделеф, Далот – Эриксен, Каземиро – Санчо, Фернандеш, Антони – Рашфорд
“Вест Хэм”: Фабианский – Джонсон, Зума, Керер, Крессуэлл – Соучек, Райс – Форнальс, Даунз, Бенрахма – Скамакка
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм от UA-Football
“Вест Хэму” очень трудно даются выездные матчи против клубов топ-6, а “Манчестер Юнайтед” в игре против “Тоттенхэма” показал, что он может справляться с командами, которые глубоко сидят на своей половине поля. Последние результаты “Вест Хэма” не самые плохие, но все же “хаммерс” не удаются демонстрировать ту легкость, которую можно иногда наблюдать в играх МЮ. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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