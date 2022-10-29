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Фулхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 29.10.2022
Миколенко снова приедет в Лондон
ФК "Эвертон" / Автор неизвестен
Английская Премьер-лига, 14-й тур
29 октября, 19:30. "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Джон Брукс
Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine +
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"Фулхэм" и "Эвертон" из ожидаемых аутсайдеров превратились в середняков. Более того, лондонцы идут рядом с Лигой чемпионов. У "ирисок" ситуация немного хуже, однако отрыв от "дачников" составляет всего пять очков.
"Фулхэм" (Лондон)
У "дачников" есть такая традиция: как только вышел в АПЛ, возвращайся в Чемпионшип. Правда, текущий сезон может стать совсем другим, ведь "Фулхэм" уже находится далеко от знакомой ему зоны вылета. Лондонцы сейчас седьмые, уступая четвертому "Ньюкаслу" тремя очками.
На данный момент в пассиве "дачников" четыре поражения в АПЛ, три из которых были против столичных "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма". В то же время "Фулхэм" одолел достаточно крепкие "Брайтон", "Астон Виллу" (еще и разгромом уволил Джеррарда) и "Лидс". Подопечные да Силвы идут с серией трех матчей без поражений, в которых они набрали семь очков. Это всего на два меньше, чем тот же "Вулверхэмптон" за 12 туров.
Кадры хозяев
Трое травмированных находятся в лазарете хозяев. Основной фланговый защитник Тете уже близок к возвращению на поле, ведь тренируется с командой. А вот летним новичкам Манору Соломону и Лейвену Курзаву еще предстоит восстанавливаться.
"Эвертон" (Ливерпуль)
Ставки на то, что Фрэнк Лэмпард будет уволен быстрее, чем Стиви Джи были перед сезоном со значительно меньшим коэффициентом, но карьера в АПЛ – непредсказуемая штука… На данный момент "ириски" занимают 12 позицию с 13 очками за 12 туров.
Стартовала команда из синего Ливерпуля из двух поражений, но затем выдала серию из шести матчей без проигрышей. А вот в период с 9 по 19 октября у "Эвертона" была тяжелая серия из матчей против "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", в которой они не получили ни одного очка. Более того, во всех этих встречах (особенно против "шпор" и "сорок") подопечные Лемпарада в атаке выглядели невероятно бледно. Но в недавнем поединке против "Кристал Пэлас" "ириски" выплеснули всю свою наступательную мощь, трижды отличившись в воротах "стекольщиков". Даже Калверт-Льюин забил!
Кадры гостей
И у "Эвертона" есть потери, но все эти игроки долго находятся в лазарете. Речь идет о Мине, Годфри и Таусенде.
Последние пять матчей Фулхэма и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 23.10. Лидс – Фулхэм 2:3 (АПЛ)
- 20.10. Фулхэм – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)
- 15.10. Фулхэм – Борнмут 2:2 (АПЛ)
- 09.10. Вест Хэм – Фулхэм 3:1 (АПЛ)
- 01.10. Фулхэм – Ньюкасл 1:4 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 22.10. Эвертон – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)
- 19.10. Ньюкасл – Эвертон 1:0 (АПЛ)
- 15.10. Тоттенхэм – Эвертон 2:0 (АПЛ)
- 09.10. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
- 01.10. Саутгемптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|2
|Манчестер Сити
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3
|Тоттенхэм
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|4
|Ньюкасл
|12
|5
|6
|1
|20 - 10
|21
|5
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|6
|Манчестер Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|11
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|12
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|13
|Кристал Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|14
|Борнмут
|12
|3
|4
|5
|10 - 25
|13
|15
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|17
|Лестер Сити
|12
|3
|2
|7
|21 - 24
|11
|18
|Лидс Юнайтед
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|19
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5 - 18
|9
|20
|Ноттингем Форест
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
Последние пять матчей между Фулхэмом и Эвертоном
14.02.21. Эвертон – Фулхэм 0:2 (АПЛ)
22.11.20. Фулхэм – Эвертон 2:3 (АПЛ)
13.04.19. Фулхэм – Эвертон 2:0 (АПЛ)
29.09.18. Эвертон – Фулхэм 3:0 (АПЛ)
30.03.14. Фулхэм – Эвертон 1:3 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Фулхэм" забил во всех домашних матчах этого сезона.
- В текущем чемпионате "Эвертон" выиграл в гостях только один раз.
- У "дачников" четвертая худшая оборона в текущей АПЛ – 22 пропущенных гола.
Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Эвертон
Прогноз матча Фулхэм – Эвертон от UA-Football
Матчи "дачников" в этом сезоне приятно смотреть нейтральному болельщику, ведь почти во всех случаях (кроме одного) было забито три или более мячей. "Эвертон" хоть и наладил игру в обороне, однако пропущенные голы никуда не делись. А как мы увидели в предыдущем матче, еще и атакующие способности на месте. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,7).
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