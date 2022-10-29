Фулхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 29.10.2022

Английская Премьер-лига, 14-й тур

29 октября, 19:30. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine +

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"Фулхэм" и "Эвертон" из ожидаемых аутсайдеров превратились в середняков. Более того, лондонцы идут рядом с Лигой чемпионов. У "ирисок" ситуация немного хуже, однако отрыв от "дачников" составляет всего пять очков.

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"Фулхэм" (Лондон)

У "дачников" есть такая традиция: как только вышел в АПЛ, возвращайся в Чемпионшип. Правда, текущий сезон может стать совсем другим, ведь "Фулхэм" уже находится далеко от знакомой ему зоны вылета. Лондонцы сейчас седьмые, уступая четвертому "Ньюкаслу" тремя очками.

На данный момент в пассиве "дачников" четыре поражения в АПЛ, три из которых были против столичных "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма". В то же время "Фулхэм" одолел достаточно крепкие "Брайтон", "Астон Виллу" (еще и разгромом уволил Джеррарда) и "Лидс". Подопечные да Силвы идут с серией трех матчей без поражений, в которых они набрали семь очков. Это всего на два меньше, чем тот же "Вулверхэмптон" за 12 туров.

Кадры хозяев

Трое травмированных находятся в лазарете хозяев. Основной фланговый защитник Тете уже близок к возвращению на поле, ведь тренируется с командой. А вот летним новичкам Манору Соломону и Лейвену Курзаву еще предстоит восстанавливаться.

"Эвертон" (Ливерпуль)

Ставки на то, что Фрэнк Лэмпард будет уволен быстрее, чем Стиви Джи были перед сезоном со значительно меньшим коэффициентом, но карьера в АПЛ – непредсказуемая штука… На данный момент "ириски" занимают 12 позицию с 13 очками за 12 туров.

Стартовала команда из синего Ливерпуля из двух поражений, но затем выдала серию из шести матчей без проигрышей. А вот в период с 9 по 19 октября у "Эвертона" была тяжелая серия из матчей против "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", в которой они не получили ни одного очка. Более того, во всех этих встречах (особенно против "шпор" и "сорок") подопечные Лемпарада в атаке выглядели невероятно бледно. Но в недавнем поединке против "Кристал Пэлас" "ириски" выплеснули всю свою наступательную мощь, трижды отличившись в воротах "стекольщиков". Даже Калверт-Льюин забил!

Кадры гостей

И у "Эвертона" есть потери, но все эти игроки долго находятся в лазарете. Речь идет о Мине, Годфри и Таусенде.

Последние пять матчей Фулхэма и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

23.10. Лидс – Фулхэм 2:3 (АПЛ)

20.10. Фулхэм – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)

15.10. Фулхэм – Борнмут 2:2 (АПЛ)

09.10. Вест Хэм – Фулхэм 3:1 (АПЛ)

01.10. Фулхэм – Ньюкасл 1:4 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

22.10. Эвертон – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)

19.10. Ньюкасл – Эвертон 1:0 (АПЛ)

15.10. Тоттенхэм – Эвертон 2:0 (АПЛ)

09.10. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

01.10. Саутгемптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 11 9 1 1 25 - 11 28 2 Манчестер Сити 11 8 2 1 36 - 11 26 3 Тоттенхэм 12 7 2 3 23 - 14 23 4 Ньюкасл 12 5 6 1 20 - 10 21 5 Челси 11 6 3 2 16 - 11 21 6 Манчестер Юнайтед 11 6 2 3 16 - 16 20 7 Фулхэм 12 5 3 4 22 - 22 18 8 Ливерпуль 11 4 4 3 22 - 13 16 9 Брайтон энд Хоув Альбион 11 4 3 4 15 - 14 15 10 Вест Хэм Юнайтед 12 4 2 6 11 - 12 14 11 Брентфорд 12 3 5 4 18 - 21 14 12 Эвертон 12 3 4 5 11 - 12 13 13 Кристал Пэлас 11 3 4 4 12 - 16 13 14 Борнмут 12 3 4 5 10 - 25 13 15 Астон Вилла 12 3 3 6 11 - 16 12 16 Саутгемптон 12 3 3 6 11 - 19 12 17 Лестер Сити 12 3 2 7 21 - 24 11 18 Лидс Юнайтед 11 2 3 6 13 - 18 9 19 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5 - 18 9 20 Ноттингем Форест 12 2 3 7 8 - 23 9

Последние пять матчей между Фулхэмом и Эвертоном

14.02.21. Эвертон – Фулхэм 0:2 (АПЛ)

22.11.20. Фулхэм – Эвертон 2:3 (АПЛ)

13.04.19. Фулхэм – Эвертон 2:0 (АПЛ)

29.09.18. Эвертон – Фулхэм 3:0 (АПЛ)

30.03.14. Фулхэм – Эвертон 1:3 (АПЛ)

Цифры и факты

"Фулхэм" забил во всех домашних матчах этого сезона.

В текущем чемпионате "Эвертон" выиграл в гостях только один раз.

У "дачников" четвертая худшая оборона в текущей АПЛ – 22 пропущенных гола.

Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Эвертон

Прогноз матча Фулхэм – Эвертон от UA-Football

Матчи "дачников" в этом сезоне приятно смотреть нейтральному болельщику, ведь почти во всех случаях (кроме одного) было забито три или более мячей. "Эвертон" хоть и наладил игру в обороне, однако пропущенные голы никуда не делись. А как мы увидели в предыдущем матче, еще и атакующие способности на месте. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,7).