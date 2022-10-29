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Ливерпуль – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 29.10.2022
Еще один робингудский поединок для "мерсисайдцев"?
Фото: twitter.com/LFC / Автор невідомий
Английская Премьер-лига, 14-й тур
29 октября, 21:45. "Этихад" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Ливерпуль" под руководством Клоппа любит раздавать очки аутсайдерам. В прошлом туре победу над "мерсисайдцами" одержал "Ноттингем". Сегодня действующий вицечемпион Англии встретится с еще одним представителем зоны вылета.
Ливерпуль
Чуть-чуть нестабильная в этом сезоне команда Клоппа. В ее пассиве уже четыре поражения, три из которых в рамках АПЛ. Трагичность этому факту добавляет то, что за весь прошлый розыгрыш чемпионата Англии "Ливерпуль" проиграл всего дважды…
Пока "мерсисайдцы" восьмые в турнирной таблице. До первого "Арсенала" 12 очков – цель пока сверхфантастическая. До зоны Лиги чемпионов поменьше – пять зачетных пунктов, однако! Чтобы туда добраться нужно хотя бы не проигрывать явно более слабым соперникам, как это было в прошлом туре. "Ноттингем" использовал свой едва ли не единственный шанс, в то время как "Ливерпуль" так и не смог пробить Дина Хендерсона. Но вот посреди недели – в матче против “Аякса” – проблем у подопечных Клоппа не было, и они разгромили соперника еще и на чужом поле.
Кадры хозяев
В лазарете "Ливерпуля", как всегда, полно. В настоящее время там находятся шесть игроков: Артур, Диас, Жота, Кейта, Матип и Хендерсон. У последнего еще есть шанс сыграть сегодня – его готовность проверят в день матча. В то же время Тьяго, пропустивший предыдущие два поединка, выйдет на "Энфилде" в этой субботней встрече.
Лидс
Хотя и смена тренера в прошлом сезоне позволила "павлинам" не вылететь из АПЛ, однако в текущем перспектива поиграть в Чемпионшипе снова появилась. "Лидс" набрал всего девять очков в первых 11 матчах. При том, что подопечные Марша в стартовых трех турах заработали семь зачетных пунктов, в том числе и взяв верх над "Челси". А дальше пошла черная полоса…
В последних четырех встречах "павлины" уступили с общим счетом 3:8. В общей сложности серия без побед длится восемь поединков, из которых только у двух удалось сыграть вничью. Главная проблема "Лидса" – это отсутствие хорошей реализации, ведь в поединках против тех же "Фулхэма", "Лестера" или "Арсенала" команда Марша создавала больше опасности (особенно уступая в счете), но реализовать свои моменты не могла.
Кадры гостей
Точно пропустят сегодняшний матч Даллас и Форшоу. А вот об Адамсе, Гелхардте, Грее, Купере, Родриго и Синистерре главный тренер "Лидса" Марш на предматчевой пресс-конференции сообщил, что их участие определится в 48 часов перед встречей. Они имели повреждения разных типов и еще не все до конца восстановились.
Последние пять матчей Ливерпуля и Лидса
Последние пять встреч хозяев
- 26.10. Аякс – Ливерпуль 0:3 (ЛЧ)
- 22.10. Ноттингем – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
- 19.10. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 16.10. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 12.10. Рейнджерс – Ливерпуль 1:7 (ЛЧ)
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Последние пять встреч гостей
- 23.10. Лидс – Фулхэм 2:3 (АПЛ)
- 20.10. Лестер – Лидс 2:0 (АПЛ)
- 16.10. Лидс – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 09.10. Кристал Пэлас – Лидс 2:1 (АПЛ)
- 02.10. Лидс – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|2
|Манчестер Сити
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3
|Тоттенхэм
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|4
|Ньюкасл
|12
|5
|6
|1
|20 - 10
|21
|5
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|6
|Манчестер Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|11
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|12
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|13
|Кристал Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|14
|Борнмут
|12
|3
|4
|5
|10 - 25
|13
|15
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|17
|Лестер Сити
|12
|3
|2
|7
|21 - 24
|11
|18
|Лидс Юнайтед
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|19
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5 - 18
|9
|20
|Ноттингем Форест
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
Последние пять матчей между командами
23.02.22. Ливерпуль – Лидс 6:0 (АПЛ)
12.09.21. Лидс – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)
19.04.21. Лидс – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
12.09.20. Ливерпуль – Лидс 4:3 (АПЛ)
29.11.16. Ливерпуль – Лидс 2:0 (Кубок лиги)
Цифры и факты
- "Лидс" последний раз побеждал "Ливерпуль" еще в апреле 2001 года.
- Лучший бомбардир "Ливерпуля" в текущей АПЛ - Роберто Фирмино (6 голов), а "павлинов" - "Родриго" (5).
- В 2022 году "мерсисайдцы" ни разу не уступили на "Энфилде" в английских соревнованиях.
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лидс
Прогноз матча Ливерпуль – Лидс от UA-Football
Вряд ли "мерсисайдцы" не настроятся на этот поединок против "павлинов", как сделали против "Ноттингема". Тогда отрицательные факторы сложились для команды Клоппа в одну кучу, что не позволило заработать хотя бы очко. Теперь же на счет итогового результата должно быть все по-другому, однако “Лидс” тоже сможет показать свой атакующий потенциал. Прогноз: "Ливерпуль" победит + обе забьют (КФ 2,35).
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