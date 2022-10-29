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Ливерпуль – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 29.10.2022

Англия
(1 голосов)

Еще один робингудский поединок для "мерсисайдцев"?

Ливерпуль – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 29.10.2022

Фото: twitter.com/LFC / Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 14-й тур

29 октября, 21:45. "Этихад" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Ліверпуль - Лідс
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Зміст

"Ливерпуль" под руководством Клоппа любит раздавать очки аутсайдерам. В прошлом туре победу над "мерсисайдцами" одержал "Ноттингем". Сегодня действующий вицечемпион Англии встретится с еще одним представителем зоны вылета.

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Ливерпуль

Чуть-чуть нестабильная в этом сезоне команда Клоппа. В ее пассиве уже четыре поражения, три из которых в рамках АПЛ. Трагичность этому факту добавляет то, что за весь прошлый розыгрыш чемпионата Англии "Ливерпуль" проиграл всего дважды…

Пока "мерсисайдцы" восьмые в турнирной таблице. До первого "Арсенала" 12 очков – цель пока сверхфантастическая. До зоны Лиги чемпионов поменьше – пять зачетных пунктов, однако! Чтобы туда добраться нужно хотя бы не проигрывать явно более слабым соперникам, как это было в прошлом туре. "Ноттингем" использовал свой едва ли не единственный шанс, в то время как "Ливерпуль" так и не смог пробить Дина Хендерсона. Но вот посреди недели – в матче против “Аякса” – проблем у подопечных Клоппа не было, и они разгромили соперника еще и на чужом поле.

Кадры хозяев

В лазарете "Ливерпуля", как всегда, полно. В настоящее время там находятся шесть игроков: Артур, Диас, Жота, Кейта, Матип и Хендерсон. У последнего еще есть шанс сыграть сегодня – его готовность проверят в день матча. В то же время Тьяго, пропустивший предыдущие два поединка, выйдет на "Энфилде" в этой субботней встрече.

Лидс

Хотя и смена тренера в прошлом сезоне позволила "павлинам" не вылететь из АПЛ, однако в текущем перспектива поиграть в Чемпионшипе снова появилась. "Лидс" набрал всего девять очков в первых 11 матчах. При том, что подопечные Марша в стартовых трех турах заработали семь зачетных пунктов, в том числе и взяв верх над "Челси". А дальше пошла черная полоса…

В последних четырех встречах "павлины" уступили с общим счетом 3:8. В общей сложности серия без побед длится восемь поединков, из которых только у двух удалось сыграть вничью. Главная проблема "Лидса" – это отсутствие хорошей реализации, ведь в поединках против тех же "Фулхэма", "Лестера" или "Арсенала" команда Марша создавала больше опасности (особенно уступая в счете), но реализовать свои моменты не могла.

Кадры гостей

Точно пропустят сегодняшний матч Даллас и Форшоу. А вот об Адамсе, Гелхардте, Грее, Купере, Родриго и Синистерре главный тренер "Лидса" Марш на предматчевой пресс-конференции сообщил, что их участие определится в 48 часов перед встречей. Они имели повреждения разных типов и еще не все до конца восстановились.

Последние пять матчей Ливерпуля и Лидса

Последние пять встреч хозяев

  • 26.10. Аякс – Ливерпуль 0:3 (ЛЧ)
  • 22.10. Ноттингем – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
  • 19.10. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
  • 16.10. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
  • 12.10. Рейнджерс – Ливерпуль 1:7 (ЛЧ)

  • Последние пять встреч гостей

  • 23.10. Лидс – Фулхэм 2:3 (АПЛ)
  • 20.10. Лестер – Лидс 2:0 (АПЛ)
  • 16.10. Лидс – Арсенал 0:1 (АПЛ)
  • 09.10. Кристал Пэлас – Лидс 2:1 (АПЛ)
  • 02.10. Лидс – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 11 9 1 1 25 - 11 28
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 8 2 1 36 - 11 26
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 7 2 3 23 - 14 23
4 Ньюкасл Ньюкасл 12 5 6 1 20 - 10 21
5 Челси Челси 11 6 3 2 16 - 11 21
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 6 2 3 16 - 16 20
7 Фулхэм Фулхэм 12 5 3 4 22 - 22 18
8 Ливерпуль Ливерпуль 11 4 4 3 22 - 13 16
9 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 11 4 3 4 15 - 14 15
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 4 2 6 11 - 12 14
11 Брентфорд Брентфорд 12 3 5 4 18 - 21 14
12 Эвертон Эвертон 12 3 4 5 11 - 12 13
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 3 4 4 12 - 16 13
14 Борнмут Борнмут 12 3 4 5 10 - 25 13
15 Астон Вилла Астон Вилла 12 3 3 6 11 - 16 12
16 Саутгемптон Саутгемптон 12 3 3 6 11 - 19 12
17 Лестер Сити Лестер Сити 12 3 2 7 21 - 24 11
18 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 11 2 3 6 13 - 18 9
19 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 2 3 7 5 - 18 9
20 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 12 2 3 7 8 - 23 9

Последние пять матчей между командами

23.02.22. Ливерпуль – Лидс 6:0 (АПЛ)

12.09.21. Лидс – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

19.04.21. Лидс – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

12.09.20. Ливерпуль – Лидс 4:3 (АПЛ)

29.11.16. Ливерпуль – Лидс 2:0 (Кубок лиги)

Цифры и факты

  • "Лидс" последний раз побеждал "Ливерпуль" еще в апреле 2001 года.
  • Лучший бомбардир "Ливерпуля" в текущей АПЛ - Роберто Фирмино (6 голов), а "павлинов" - "Родриго" (5).
  • В 2022 году "мерсисайдцы" ни разу не уступили на "Энфилде" в английских соревнованиях.

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лидс

Parimatch
1.29
6.40
9.60
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1.29
6.30
10.00
Сделать ставку
VBET
1.31
6.20
10.00
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Прогноз матча Ливерпуль – Лидс от UA-Football

Вряд ли "мерсисайдцы" не настроятся на этот поединок против "павлинов", как сделали против "Ноттингема". Тогда отрицательные факторы сложились для команды Клоппа в одну кучу, что не позволило заработать хотя бы очко. Теперь же на счет итогового результата должно быть все по-другому, однако “Лидс” тоже сможет показать свой атакующий потенциал. Прогноз: "Ливерпуль" победит + обе забьют (КФ 2,35).

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Лидс Юнайтед Джесси Марш
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