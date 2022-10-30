Арсенал - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2022

Чемпионат Англии, четырнадцатый тур

30 октября 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 16:00 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Впервые в сезоне “Арсеналу” не удалось выиграть два матча подряд. После ничьи с “Саутгемптоном” в АПЛ команда Микеля Артеты проиграла на выезде ПСВ (0:2) в Лиге Европы. Поединок с “Ноттингем Форестом”, который в прошлом туре обыграл “Ливерпуль”, должен показать, начинается ли спад у “канониров”.

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Новости Арсенала

“Мы сыграли просто ужасно. Мы несли никакой угрозы и играли без агресси. Это тревожит. Когда что-то пошло не так, мы просто опустили голову и не знали как реагировать. Нам нужно время для перегрузки и анализа того, что произошло”, – рассказывал Мигель Артета после проигранной игры с “ПСВ” Эйндховеном в Лиге Европы.

В турнирном отношении матч ни на что не повлияет. “Арсенал” все равно с большой вероятностью выиграет свою группу в Лиге Европы. Однако эта игра является подтверждением тому, что “Арсенал” находится в небольшом кризисе и именно это беспокоит Артету.

Еще на старте сезона, когда “Арсенал” выигрывал каждый матч, ему редко удавалось провести все 90 минут на своем новом необычайно высоком уровне. С каждым поединком игровой отрезок в котором “канониры” играли превосходно сокращался. И затем наступила игра с “Лидсом”, которую команда Артеты выиграла всему вопреки, ничья с “Саутгемптоном”, и наконец поражение ПСВ. “Арсенал” устал.

Вторая причина небольшого спада – это травмы. Команде не хватает Александра Зинченко, который едва ли лучше всех способен дать игре контроль, из-за травм Смит-Роу и Эльнени у Артеты меньше возможностей для ротации в центре поля. Для тренера “Арсенала” нынешний этап сезона – очень важный вызов. До старта Чемпионата мира осталось пять матчей и ситуацию нужно выровнять.

Новости Ноттингем Форест

“Ноттингем Форест” остается на последнем месте в чемпионате Англии, хотя в прошлом туре новичок лиги прервал свою девятиматчевую серию без побед в лиге, обыграв на своем поле “Ливерпуль”.

Для “Фореста” это была первая победа с середины августа и всего вторая в АПЛ. Только “Вулверхэмптон” забил после 12 туров меньше, чем “Форест” (пять против восьми), только “Лестер” пропустил больше (24 против 23). “Ноттингем Форест” долгое время играл и выглядел как аутсайдер.

Но определенный прогресс в игре и результатах “Фореста” все же есть. Начиная с матча против “Астон Виллы” Стив Купер перешел на схему 4-3-3, что позволило команде выглядеть более компактной и организованной. В последних четырех турах “Форест” не пропускал больше гола за матч, дважды сыграв на ноль, и взял пять очков из 12 возможных. После серии из пяти поражений с общим счетом 4-18, это действительно можно назвать прогрессом.

Из-за травм матч с “Арсеналом” пропустят защитники Ричардс, Ньякате и Тоффоло.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” близок к рекорду лиги – девять подряд побед в АПЛ на своем поле с пропущенными мячами в каждой игре. Всего “канониры” не смогли сделать клиншита на “Эмирейтс” в последних десяти матчах.

“Ноттингем Форест” забил всего один в шести выездных матчах Премьер-лиги (две ничьи, четыре поражения).

“Арсенал” не проигрывает дома в 34 матчах подряд против команд-новичков лиги (29 побед, пять ничьих).

В чемпионате Англии “Ноттингем Форест” выиграл всего два из последних 27 матчей против “Арсенала”. Это случилось еще при Брайане Клафе, в 1987 и 1989-х годах.

“Ноттингем Форест” не выигрывал два подряд матча АПЛ с сезона 1998/99.

В пяти последних матчах “Арсеналу” не удавалось забить больше одного гола за 90 минут.

Последние пять матчей Арсенала и Ноттингем Фореста

Арсенал

27.10 “ПСВ” 0:2 (Лига Европы)

23.10 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)

20.10 “ПСВ” 1:0 (Лига Европы)

16.10 “Лидс” 1:0 (АПЛ)

13.10 “Буде-Глимт” 1:0 (Лига Европы)

Ноттингем Форест

22.10 “Ливерпуль” 1:0 (АПЛ)

28.10 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)

15.10 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)

10.10 “Арсенал” 1:1 (АПЛ)

03.10 “Лестер” 0:4 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 12 9 2 1 37-11 +26 29 2 "Арсенал" 11 9 1 1 25-11 +14 28 3 "Тоттенхэм" 13 8 2 3 26-16 +10 26 4 "Ньюкасл" 13 6 6 1 24-10 +14 24 5 "Челси" 12 6 3 3 17-15 +2 21 6 "Манчестер Юнайтед" 11 6 2 3 16-16 0 20 7 "Фулхэм" 13 5 4 4 22-22 0 19 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 12 5 3 4 19-15 +4 18 9 "Ливерпуль" 12 4 4 4 23-15 +8 16 10 "Кристал Пэлас" 12 4 4 4 13-16 -3 16 11 "Брентфорд" 13 3 6 4 19-22 -3 15 12 "Эвертон" 13 3 5 5 11-12 -1 14 13 "Вест Хэм Юнайтед" 12 4 2 6 11-12 -1 14 14 "Борнмут" 13 3 4 6 12-28 -16 13 15 "Лидс Юнайтед" 12 3 3 6 15-19 -4 12 16 "Астон Вилла" 13 3 3 7 11-20 -9 12 17 "Саутгемптон" 13 3 3 7 11-20 -9 12 18 "Лестер Сити" 13 3 2 8 21-25 -4 11 19 "Вулверхэмптон" 13 2 4 7 6-19 -13 10 20 "Ноттингем Форест" 12 2 3 7 8-23 -15 9

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Личные встречи

С сентября 2016 года команды четыре раза пересекались в кубковых турнирах. “Арсенал” дважды выиграл в Кубке лиги (4:0 и 5:0), но “Форест” побеждал в Кубке Англии (4:2, 1:0), в том числе и в прошлом сезоне, в январе. Статистика АПЛ: шесть побед “Арсенала”, три ничьи, одна победа “Ноттингем Фореста”.

Где смотреть матч Арсенал – Ноттингем Форест

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье, Кук, Маккенна, Уильямс – Йейтс, Фройлер, Куяте – Гиббз-Уайт, Авонийи, Лингард

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Ноттингем Форест

Прогноз на матч Арсенал – Ноттингем Форест от UA-Football

“Ноттингем Форест” мало забивает на выезде, “Арсеналу” в целом тяжело даются голы в последних матчах. Тем не менее на “Эмирейтс” в этом сезоне появилась особая атмосфера, команда и болельщики переживают особое единение. Это то, что нужно “Арсеналу” в этот непростой период. Вероятнее всего Артете удастся настроить команду на матч против “Ноттингем Фореста”. Прогноз – победа “Арсенала” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.