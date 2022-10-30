  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Арсенал - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2022
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2022

Англия
(1 голосов)

Арсенал – Ноттингем Форест: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Арсенал - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, четырнадцатый тур

30 октября 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 16:00 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Впервые в сезоне “Арсеналу” не удалось выиграть два матча подряд. После ничьи с “Саутгемптоном” в АПЛ команда Микеля Артеты проиграла на выезде ПСВ (0:2) в Лиге Европы. Поединок с “Ноттингем Форестом”, который в прошлом туре обыграл “Ливерпуль”, должен показать, начинается ли спад у “канониров”.

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Зміст

Новости Арсенала

“Мы сыграли просто ужасно. Мы несли никакой угрозы и играли без агресси. Это тревожит. Когда что-то пошло не так, мы просто опустили голову и не знали как реагировать. Нам нужно время для перегрузки и анализа того, что произошло”, – рассказывал Мигель Артета после проигранной игры с “ПСВ” Эйндховеном в Лиге Европы.

В турнирном отношении матч ни на что не повлияет. “Арсенал” все равно с большой вероятностью выиграет свою группу в Лиге Европы. Однако эта игра является подтверждением тому, что “Арсенал” находится в небольшом кризисе и именно это беспокоит Артету.

Еще на старте сезона, когда “Арсенал” выигрывал каждый матч, ему редко удавалось провести все 90 минут на своем новом необычайно высоком уровне. С каждым поединком игровой отрезок в котором “канониры” играли превосходно сокращался. И затем наступила игра с “Лидсом”, которую команда Артеты выиграла всему вопреки, ничья с “Саутгемптоном”, и наконец поражение ПСВ. “Арсенал” устал.

Вторая причина небольшого спада – это травмы. Команде не хватает Александра Зинченко, который едва ли лучше всех способен дать игре контроль, из-за травм Смит-Роу и Эльнени у Артеты меньше возможностей для ротации в центре поля. Для тренера “Арсенала” нынешний этап сезона – очень важный вызов. До старта Чемпионата мира осталось пять матчей и ситуацию нужно выровнять.

Новости Ноттингем Форест

“Ноттингем Форест” остается на последнем месте в чемпионате Англии, хотя в прошлом туре новичок лиги прервал свою девятиматчевую серию без побед в лиге, обыграв на своем поле “Ливерпуль”.

Для “Фореста” это была первая победа с середины августа и всего вторая в АПЛ. Только “Вулверхэмптон” забил после 12 туров меньше, чем “Форест” (пять против восьми), только “Лестер” пропустил больше (24 против 23). “Ноттингем Форест” долгое время играл и выглядел как аутсайдер.

Но определенный прогресс в игре и результатах “Фореста” все же есть. Начиная с матча против “Астон Виллы” Стив Купер перешел на схему 4-3-3, что позволило команде выглядеть более компактной и организованной. В последних четырех турах “Форест” не пропускал больше гола за матч, дважды сыграв на ноль, и взял пять очков из 12 возможных. После серии из пяти поражений с общим счетом 4-18, это действительно можно назвать прогрессом.

Из-за травм матч с “Арсеналом” пропустят защитники Ричардс, Ньякате и Тоффоло.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Арсенал” близок к рекорду лиги – девять подряд побед в АПЛ на своем поле с пропущенными мячами в каждой игре. Всего “канониры” не смогли сделать клиншита на “Эмирейтс” в последних десяти матчах.
  • “Ноттингем Форест” забил всего один в шести выездных матчах Премьер-лиги (две ничьи, четыре поражения).
  • “Арсенал” не проигрывает дома в 34 матчах подряд против команд-новичков лиги (29 побед, пять ничьих).
  • В чемпионате Англии “Ноттингем Форест” выиграл всего два из последних 27 матчей против “Арсенала”. Это случилось еще при Брайане Клафе, в 1987 и 1989-х годах.
  • “Ноттингем Форест” не выигрывал два подряд матча АПЛ с сезона 1998/99.
  • В пяти последних матчах “Арсеналу” не удавалось забить больше одного гола за 90 минут.

Последние пять матчей Арсенала и Ноттингем Фореста

Арсенал

  • 27.10 “ПСВ” 0:2 (Лига Европы)
  • 23.10 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)
  • 20.10 “ПСВ” 1:0 (Лига Европы)
  • 16.10 “Лидс” 1:0 (АПЛ)
  • 13.10 “Буде-Глимт” 1:0 (Лига Европы)

Ноттингем Форест

  • 22.10 “Ливерпуль” 1:0 (АПЛ)
  • 28.10 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)
  • 15.10 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
  • 10.10 “Арсенал” 1:1 (АПЛ)
  • 03.10 “Лестер” 0:4 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 12 9 2 1 37-11 +26 29
2 "Арсенал" 11 9 1 1 25-11 +14 28
3 "Тоттенхэм" 13 8 2 3 26-16 +10 26
4 "Ньюкасл" 13 6 6 1 24-10 +14 24
5 "Челси" 12 6 3 3 17-15 +2 21
6 "Манчестер Юнайтед" 11 6 2 3 16-16 0 20
7 "Фулхэм" 13 5 4 4 22-22 0 19
8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 12 5 3 4 19-15 +4 18
9 "Ливерпуль" 12 4 4 4 23-15 +8 16
10 "Кристал Пэлас" 12 4 4 4 13-16 -3 16
11 "Брентфорд" 13 3 6 4 19-22 -3 15
12 "Эвертон" 13 3 5 5 11-12 -1 14
13 "Вест Хэм Юнайтед" 12 4 2 6 11-12 -1 14
14 "Борнмут" 13 3 4 6 12-28 -16 13
15 "Лидс Юнайтед" 12 3 3 6 15-19 -4 12
16 "Астон Вилла" 13 3 3 7 11-20 -9 12
17 "Саутгемптон" 13 3 3 7 11-20 -9 12
18 "Лестер Сити" 13 3 2 8 21-25 -4 11
19 "Вулверхэмптон" 13 2 4 7 6-19 -13 10
20 "Ноттингем Форест" 12 2 3 7 8-23 -15 9

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

С сентября 2016 года команды четыре раза пересекались в кубковых турнирах. “Арсенал” дважды выиграл в Кубке лиги (4:0 и 5:0), но “Форест” побеждал в Кубке Англии (4:2, 1:0), в том числе и в прошлом сезоне, в январе. Статистика АПЛ: шесть побед “Арсенала”, три ничьи, одна победа “Ноттингем Фореста”.

Где смотреть матч Арсенал – Ноттингем Форест

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Арсенал - Ноттінгем Форест
Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье, Кук, Маккенна, Уильямс – Йейтс, Фройлер, Куяте – Гиббз-Уайт, Авонийи, Лингард

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Ноттингем Форест

Parimatch
1.22
6.90
13.5
Сделать ставку
Favbet
1.23
6.70
15.0
Сделать ставку
VBET
1.22
7.40
14.0
Сделать ставку

Прогноз на матч Арсенал – Ноттингем Форест от UA-Football

“Ноттингем Форест” мало забивает на выезде, “Арсеналу” в целом тяжело даются голы в последних матчах. Тем не менее на “Эмирейтс” в этом сезоне появилась особая атмосфера, команда и болельщики переживают особое единение. Это то, что нужно “Арсеналу” в этот непростой период. Вероятнее всего Артете удастся настроить команду на матч против “Ноттингем Фореста”. Прогноз – победа “Арсенала” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Микель Артета Ноттингем Форест АПЛ ставки Александр Зинченко Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде