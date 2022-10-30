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Арсенал - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2022
Арсенал – Ноттингем Форест: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, четырнадцатый тур
30 октября 2022. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 16:00 “Ноттингем Форест”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Впервые в сезоне “Арсеналу” не удалось выиграть два матча подряд. После ничьи с “Саутгемптоном” в АПЛ команда Микеля Артеты проиграла на выезде ПСВ (0:2) в Лиге Европы. Поединок с “Ноттингем Форестом”, который в прошлом туре обыграл “Ливерпуль”, должен показать, начинается ли спад у “канониров”.
- Новости Арсенала
- Новости Ноттингем Форест
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Арсенала и Ноттингем Фореста
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Арсенал – Ноттингем Форест
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Ноттингем Форест
- Прогноз на матч Арсенал – Ноттингем Форест от UA-Football
Новости Арсенала
“Мы сыграли просто ужасно. Мы несли никакой угрозы и играли без агресси. Это тревожит. Когда что-то пошло не так, мы просто опустили голову и не знали как реагировать. Нам нужно время для перегрузки и анализа того, что произошло”, – рассказывал Мигель Артета после проигранной игры с “ПСВ” Эйндховеном в Лиге Европы.
В турнирном отношении матч ни на что не повлияет. “Арсенал” все равно с большой вероятностью выиграет свою группу в Лиге Европы. Однако эта игра является подтверждением тому, что “Арсенал” находится в небольшом кризисе и именно это беспокоит Артету.
Еще на старте сезона, когда “Арсенал” выигрывал каждый матч, ему редко удавалось провести все 90 минут на своем новом необычайно высоком уровне. С каждым поединком игровой отрезок в котором “канониры” играли превосходно сокращался. И затем наступила игра с “Лидсом”, которую команда Артеты выиграла всему вопреки, ничья с “Саутгемптоном”, и наконец поражение ПСВ. “Арсенал” устал.
Вторая причина небольшого спада – это травмы. Команде не хватает Александра Зинченко, который едва ли лучше всех способен дать игре контроль, из-за травм Смит-Роу и Эльнени у Артеты меньше возможностей для ротации в центре поля. Для тренера “Арсенала” нынешний этап сезона – очень важный вызов. До старта Чемпионата мира осталось пять матчей и ситуацию нужно выровнять.
Новости Ноттингем Форест
“Ноттингем Форест” остается на последнем месте в чемпионате Англии, хотя в прошлом туре новичок лиги прервал свою девятиматчевую серию без побед в лиге, обыграв на своем поле “Ливерпуль”.
Для “Фореста” это была первая победа с середины августа и всего вторая в АПЛ. Только “Вулверхэмптон” забил после 12 туров меньше, чем “Форест” (пять против восьми), только “Лестер” пропустил больше (24 против 23). “Ноттингем Форест” долгое время играл и выглядел как аутсайдер.
Но определенный прогресс в игре и результатах “Фореста” все же есть. Начиная с матча против “Астон Виллы” Стив Купер перешел на схему 4-3-3, что позволило команде выглядеть более компактной и организованной. В последних четырех турах “Форест” не пропускал больше гола за матч, дважды сыграв на ноль, и взял пять очков из 12 возможных. После серии из пяти поражений с общим счетом 4-18, это действительно можно назвать прогрессом.
Из-за травм матч с “Арсеналом” пропустят защитники Ричардс, Ньякате и Тоффоло.
Статистика команд, цифры и факты
- “Арсенал” близок к рекорду лиги – девять подряд побед в АПЛ на своем поле с пропущенными мячами в каждой игре. Всего “канониры” не смогли сделать клиншита на “Эмирейтс” в последних десяти матчах.
- “Ноттингем Форест” забил всего один в шести выездных матчах Премьер-лиги (две ничьи, четыре поражения).
- “Арсенал” не проигрывает дома в 34 матчах подряд против команд-новичков лиги (29 побед, пять ничьих).
- В чемпионате Англии “Ноттингем Форест” выиграл всего два из последних 27 матчей против “Арсенала”. Это случилось еще при Брайане Клафе, в 1987 и 1989-х годах.
- “Ноттингем Форест” не выигрывал два подряд матча АПЛ с сезона 1998/99.
- В пяти последних матчах “Арсеналу” не удавалось забить больше одного гола за 90 минут.
Последние пять матчей Арсенала и Ноттингем Фореста
Арсенал
- 27.10 “ПСВ” 0:2 (Лига Европы)
- 23.10 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)
- 20.10 “ПСВ” 1:0 (Лига Европы)
- 16.10 “Лидс” 1:0 (АПЛ)
- 13.10 “Буде-Глимт” 1:0 (Лига Европы)
Ноттингем Форест
- 22.10 “Ливерпуль” 1:0 (АПЛ)
- 28.10 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)
- 15.10 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
- 10.10 “Арсенал” 1:1 (АПЛ)
- 03.10 “Лестер” 0:4 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|12
|9
|2
|1
|37-11
|+26
|29
|2
|"Арсенал"
|11
|9
|1
|1
|25-11
|+14
|28
|3
|"Тоттенхэм"
|13
|8
|2
|3
|26-16
|+10
|26
|4
|"Ньюкасл"
|13
|6
|6
|1
|24-10
|+14
|24
|5
|"Челси"
|12
|6
|3
|3
|17-15
|+2
|21
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|11
|6
|2
|3
|16-16
|0
|20
|7
|"Фулхэм"
|13
|5
|4
|4
|22-22
|0
|19
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|12
|5
|3
|4
|19-15
|+4
|18
|9
|"Ливерпуль"
|12
|4
|4
|4
|23-15
|+8
|16
|10
|"Кристал Пэлас"
|12
|4
|4
|4
|13-16
|-3
|16
|11
|"Брентфорд"
|13
|3
|6
|4
|19-22
|-3
|15
|12
|"Эвертон"
|13
|3
|5
|5
|11-12
|-1
|14
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|12
|4
|2
|6
|11-12
|-1
|14
|14
|"Борнмут"
|13
|3
|4
|6
|12-28
|-16
|13
|15
|"Лидс Юнайтед"
|12
|3
|3
|6
|15-19
|-4
|12
|16
|"Астон Вилла"
|13
|3
|3
|7
|11-20
|-9
|12
|17
|"Саутгемптон"
|13
|3
|3
|7
|11-20
|-9
|12
|18
|"Лестер Сити"
|13
|3
|2
|8
|21-25
|-4
|11
|19
|"Вулверхэмптон"
|13
|2
|4
|7
|6-19
|-13
|10
|20
|"Ноттингем Форест"
|12
|2
|3
|7
|8-23
|-15
|9
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Личные встречи
С сентября 2016 года команды четыре раза пересекались в кубковых турнирах. “Арсенал” дважды выиграл в Кубке лиги (4:0 и 5:0), но “Форест” побеждал в Кубке Англии (4:2, 1:0), в том числе и в прошлом сезоне, в январе. Статистика АПЛ: шесть побед “Арсенала”, три ничьи, одна победа “Ноттингем Фореста”.
Где смотреть матч Арсенал – Ноттингем Форест
Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус
“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье, Кук, Маккенна, Уильямс – Йейтс, Фройлер, Куяте – Гиббз-Уайт, Авонийи, Лингард
Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Ноттингем Форест
Прогноз на матч Арсенал – Ноттингем Форест от UA-Football
“Ноттингем Форест” мало забивает на выезде, “Арсеналу” в целом тяжело даются голы в последних матчах. Тем не менее на “Эмирейтс” в этом сезоне появилась особая атмосфера, команда и болельщики переживают особое единение. Это то, что нужно “Арсеналу” в этот непростой период. Вероятнее всего Артете удастся настроить команду на матч против “Ноттингем Фореста”. Прогноз – победа “Арсенала” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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