Зинченко едет на Бридж. Челси – Арсенал. Анонс и прогноз центрального матча 15-го тура АПЛ на 06.11.22

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

6 ноября. 14:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Англия чуть ли не каждые выходные живет атмосферой дерби, больших и маленьких. Подобные вывески давно воспринимаются как что-то вполне банальное и привычное. Правда, чем ближе дело подходит к стартовому свистку, тем больше всех причастных до дрожи пронимает дух противостояния.

В первое воскресенье ноября в рамках 15-го тура чемпионата Англии мы увидим сразу два классных поединка, но статус центрального однозначно забрали себе "Челси" и "Арсенал", а не "Ливерпуль" с "Тоттенхэмом". Седьмая команда первенства принимает вторую, девятый же коллектив таблицы едет к третьему, тут математика довольно простая.

После букетно-конфетного периода лондонцев и Грэма Поттера для "Челси" наступил туманный, но все равно полезный для анализа этап. "Челси" неуверенно выглядел в матчах с "Астон Виллой" (0:2) и "Брентфордом" (0:0). Если с "пчелами" ничья стала закономерным итогом поединка, то в Бирмингеме "синие", скорее, отскочили благодаря перформансам Маунта и Кепы.

Против "Манчестер Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж" со стартовым планом не угадал уже Поттер (1:1). К счастью для "пенсионеров", Грэм не стал ждать перерыва, выпустил игрока в центр поля и избавил своих подопечных от страданий под прессингом Тен Хага. В целом, как и в случае с "Брентфордом", паритет справедлив, но победа того же "Юнайтед" тоже смотрелась бы приемлемо. "Челси" не особо изменился и в Австрии, хоть и одолел там местный "РБ Зальцбург", обеспечив себе первую строчку в группе уже в 5-м туре ЛЧ (1:2).

Пока "синие" действуют хорошо только на отрезках. Конечно же, никто не думал, что выезд на "Амэкс" закончится для "Челси" поражением со счетом 4:1. В матче Поттера против бывшей команды, да еще и в Брайтоне, можно было предположить любой из трех исходов, но точно не разгром в одну калитку от хозяев. "Чайки" задавили именитых гостей и еще до перерыва трижды расписались в воротах Кепы. Второй тайм превратился в формальность. Прием "Динамо Загреб" в Лондоне, опять же, турнирного значения не имел, поэтому Поттер солидно потасовал состав. Англичане отомстили хорватам за поражение в 1-м туре (2:1). Наконец-то получил игровое время арендованный у "Ювентуса" хавбек Деннис Закариа. Швейцарец блистал и даже забил.

"Канониры" продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу Английской Премьер-лиги. Ко встрече с "Челси" подопечные Артеты подходят лишь с двумя поражениями, если брать все турниры в текущем сезоне, даже вничью они сыграли лишь однажды. "Арсенал" стал второй крупной тактической жертвой Тен Хага после "Ливерпуля" (3:1), а ведь еще "дьяволы" не оставили шансов "Тоттенхэму" и почти сняли скальп с "Челси". Да, манкунианцы способны удивить.

И все же, давайте вернемся к "пушкарям". Вторая осечка лондонцев в кампании случилась в Нидерландах, куда "Арсенал" запланировано приехал не самым боевым составом в рамках небольшой ротации (2:0). Щелчок по носу англичане получили, но группу Лиги Европы в итоге все равно выиграли.

И последний пункт со знаком "минус" для Артеты – это тот самый немного настораживающий выезд к "Саутгемптону" (1:1). "Арсенал" слишком рано решил, что три очка в кармане, поэтому во втором тайме "святые" по делу вернули гостей с небес на землю. Во всех остальных случаях "Арсенал" играл уверенно, если вообще не по-чемпионски. В конце октября лондонцы вернулись на победную тропу, поиздевавшись над "Ноттингемом" (5:0) и минимально обыграв "Цюрих" (1:0).

Априори "Арсенал" – крайне неудобный соперник для "Челси". В сумме за последние два матча, пусть один из них и был товарищеским, "канониры" отправили в ворота "синих" 8 голов.

– Если "Арсенал" выиграет, то он оторвется от "Челси" на 13 очков;

– "Пушкари" выиграли 11 из последних 13 матчей в АПЛ;

– В 8 из последних 10 поединков "Челси" и "Арсенала" во всех турнирах залетал ТБ 2.5;

– "Синие" не проиграли в последних 9 домашних матчах в АПЛ.

Надеемся, что Зинченко окончательно выкарабкался из лазарета и больше не собирается становиться регулярным героем этого пункта в наших анонсах. Действительно, Александр вернулся к тренировкам в общей группе, попал в заявку на "Цюрих", хоть на замену так и не вышел. Вряд ли Артета рискнет и выпустит украинца с первых минут в дерби. У Томиясу небольшое повреждение, но у Микеля по-прежнему есть Тирни.

В общем, ждем Зинченко во втором тайме со скамейки. Алекс пропустил 7 последних матчей "канониров" во всех турнирах из-за повреждения икроножной мышцы. Также у "Арсенала" лечатся Смит-Роу и вратарь Тернер.

У "Челси" с кадрами все в разы сложнее. Только вернул себе роль основного голкипера Кепа, как тут же получил травму и теперь вряд ли появится на поле до Мундиаля. У Чуквуэмеки проблемы с подколенным сухожилием. По полной загремели в лазарет не только Джеймс, Канте и Фофана, но и Чилвелл. Бедолага Бен надорвал заднюю поверхность бедра и ориентировочно вылетел где-то до февраля. Естественно, в Катар защитник не поедет.

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Аспиликуэта, Силва, Кулибали – Лофтус-Чик, Закариа, Ковачич, Кукурелья – Маунт, Стерлинг – Обамеянг

"Арсенал", 4-2-3-1: Рамздейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Джака, Парти – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

