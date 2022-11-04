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Эвертон - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.11.2022
Эвертон – Лестер: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 ноября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятнадцатый тур
5 ноября 2022. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 19:30 “Лестер”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Виталий Миколенко получил особую похвалу от Фрэнка Лэмпарда за свою игру против “Фулхэма”. “Эвертону” удалось отстоять ничью, и украинец прекрасно действовал в обороне. Но в игре с “Лестером” в предстоящем туре Лэмпард ждет от своей команды не только отменной игры в защите, но и в атаке.
Новости Эвертона
Игра с “Фулхэмом” (0:0) вызвала у болельщиков “Эвертона” неоднозначные чувства. С одной стороны они были рады, что их команда показала сильное упорство и сопротивляемость – “ириски” защищались почти весь матч, но делали это качественно, без паники. “Фулхэм” провел много атак, например только один Александар Митрович выполнил десять ударов, но благодаря прекрасной игре центрбеков Коуди и Тарковски, Миколенко на своем фланге, а также действиям Пикфорда, “Эвертону” удалось не пропустить.
Появление таких опытных футболистов как Тарковски и Коуди несомненно усилило оборону “ирисок”. На очень хороший уровень к старту Кубка мира вышел и Пикфорд, снимая вопросы о первом номере в сборной Англии. В 13 турах АПЛ “Эвертон” пропустил 12 голов, меньше только команды первой четверки “Арсенал”, “Манчестер Сити” и “Ньюкасл”.
Но с другой стороны “Эвертон” по-прежнему имеет проблемы с креативностью, интенсивностью и умением контролировать матчи. По показателю забитые голы (11) “Эвертон” находится во второй половине турнирной таблицы.
“Мы хотим играть с идеей, энергией и интенсивностью, – говорит Лэмпард перед матчем с “Лестером”. – Нам нужно сохранять веру и понимание, чтобы нужно много работать над достижением этой цели”.
Как добавляет тренер “Эвертона”, нам матч с “Лестером” ему доступен самый сильный состав за все время работы с клубом. Центрбеки Йерри Мина и Бен Годфри вернулись к тренировкам, но участие в матче для них еще рано, травмирован только Таунсенд.
Новости Лестера
После поражения “Манчестер Сити” в последнем туре “Лестер” вновь опустился в зону вылета английской Премьер-лиги.
Роджерс выбрал негативную модель игры – “Лестер” действовал по оборонительной схеме 3-4-3, для этого Роджерс даже вернул в стартовый состав турецкого Чаглара Сеюнджю, которого ранее упорно игнорировал.
“Лестер” в итоге проиграл – “Сити” забил единственный гол благодаря гениальному удару со штрафного Кевина Де Брюйне. “Лестер” принялся атаковать на последних минутах, едва не сравнял счет, и Пеп Гвардиола даже выразил сожаление, что “лисы” не играли так весь матч. Но Роджерс остался доволен тем, что он увидел.
И его можно понять. “Лестер” остается командой с одной из худших защит в лиге (25 голов в 13 матчах, хуже только у “Борнмута” и “Фореста”), но в последних шести матчах “лисы” пропустили всего два гола. Роджерсу удалось вернуться к основам и до игры с чемпионом у “лис” была серия из трех матчей без побед (две победы, ничья).
К игре с “Эвертоном” вернулся после повреждения Эванс, Сеюнджю рискует опять вернуться в резерв.
Статистика команд, цифры и факты
- “Эвертон” не проигрывает “Лестеру” в пяти матчах подряд (три победы, две ничьи).
- “Эвертон” делал клиншиты в трех из четырех последних домашних матчей АПЛ.
- “Лестер” забил 21 гол в 13 турах чемпионата, хотя по модели xG должен был забить не больше 14 мячей.
- За исключением матча с “Брентфордом” в первом туре (2:2) “Лестер” проиграл во всех восьми АПЛ в которых пропускал голы (восемь).
- “Лестер” не выигрывал два подряд выездных матча АПЛ с декабря 2020 года.
- В двух своих последних победных матчах “Лестер” забил шесть голов, нанеся пять ударов в створ соперников.
- Показатели “Эвертона” на “Гудисон-Парке” после назначения Лэмпарда: семь побед, три ничьи, пять поражений, три из которых командам топ-6.
Последние пять матчей Эвертона и Лестера
Эвертон
- 29.10 “Фулхэм” 0:0 (АПЛ)
- 22.10 “Кристал Пэлас” 3:0 (АПЛ)
- 19.10 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)
- 15.10 “Тоттенхэм” 0:2 (АПЛ)
- 09.10 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
Лестер
- 29.10 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)
- 23.10 “Вулверхэмптон” 4:0 (АПЛ)
- 20.10 “Лидс” 2:0 (АПЛ)
- 15.10 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)
- 08.10 “Борнмут” 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|12
|10
|1
|1
|30-11
|+19
|31
|2
|"Манчестер Сити"
|12
|9
|2
|1
|37-11
|+26
|29
|3
|"Тоттенхэм"
|13
|8
|2
|3
|26-16
|+10
|26
|4
|"Ньюкасл"
|13
|6
|6
|1
|24-10
|+14
|24
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|12
|7
|2
|3
|17-16
|+1
|23
|6
|"Челси"
|12
|6
|3
|3
|17-15
|+2
|21
|7
|"Фулхэм"
|13
|5
|4
|4
|22-22
|0
|19
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|12
|5
|3
|4
|19-15
|+4
|18
|9
|"Ливерпуль"
|12
|4
|4
|4
|23-15
|+8
|16
|10
|"Кристал Пэлас"
|12
|4
|4
|4
|13-16
|-3
|16
|11
|"Брентфорд"
|13
|3
|6
|4
|19-22
|-3
|15
|12
|"Эвертон"
|13
|3
|5
|5
|11-12
|-1
|14
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|13
|4
|2
|7
|11-13
|-2
|14
|14
|"Борнмут"
|13
|3
|4
|6
|12-28
|-16
|13
|15
|"Лидс Юнайтед"
|12
|3
|3
|6
|15-19
|-4
|12
|16
|"Астон Вилла"
|13
|3
|3
|7
|11-20
|-9
|12
|17
|"Саутгемптон"
|13
|3
|3
|7
|11-20
|-9
|12
|18
|"Лестер Сити"
|13
|3
|2
|8
|21-25
|-4
|11
|19
|"Вулверхэмптон"
|13
|2
|4
|7
|6-19
|-13
|10
|20
|"Ноттингем Форест"
|13
|2
|3
|8
|8-28
|-20
|9
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Личные встречи
В прошлом сезоне “Эвертон” выиграл выездной матч (2:1), на “Гудисоне” команды сыграли вничью (1:1), что похожее было и сезоном ранее (2:0 и 1:1). Общая статистика в АПЛ: 11 побед “Эвертона”, шесть “Лестера”, 15 ничьих.
Где смотреть матч Эвертон – Лестер
Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковский, Коуди, Паттерсон – Онана, Гейе – Грей, Ивоби, Гордон – Калверт-Льюин
“Лестер”: Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Джастин – Сумаре – Маддисон, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Барнс – Варди
Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Лестер
Прогноз на матч Эвертон – Лестер от UA-Football
“Лестер” проиграл все выездные матчи АПЛ, за исключением игры с “Вулвз”, где ему во многом повезло, “Эвертон” на своем поле в нынешнем сезоне проигрывал только “Манчестер Юнайтед” и “Челси”. Обеим командам сложно даются победы, но по состоянию на начало ноября они не показывают уровень аутсайдеров. Две последние встречи между “Эвертоном” и “Лестером” на “Гудисон Парке” заканчивались со счетом 1:1. Там где двое, там и третий. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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