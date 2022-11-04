Эвертон - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.11.2022

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур

5 ноября 2022. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 19:30 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Виталий Миколенко получил особую похвалу от Фрэнка Лэмпарда за свою игру против “Фулхэма”. “Эвертону” удалось отстоять ничью, и украинец прекрасно действовал в обороне. Но в игре с “Лестером” в предстоящем туре Лэмпард ждет от своей команды не только отменной игры в защите, но и в атаке.

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Новости Эвертона

Игра с “Фулхэмом” (0:0) вызвала у болельщиков “Эвертона” неоднозначные чувства. С одной стороны они были рады, что их команда показала сильное упорство и сопротивляемость – “ириски” защищались почти весь матч, но делали это качественно, без паники. “Фулхэм” провел много атак, например только один Александар Митрович выполнил десять ударов, но благодаря прекрасной игре центрбеков Коуди и Тарковски, Миколенко на своем фланге, а также действиям Пикфорда, “Эвертону” удалось не пропустить.

Появление таких опытных футболистов как Тарковски и Коуди несомненно усилило оборону “ирисок”. На очень хороший уровень к старту Кубка мира вышел и Пикфорд, снимая вопросы о первом номере в сборной Англии. В 13 турах АПЛ “Эвертон” пропустил 12 голов, меньше только команды первой четверки “Арсенал”, “Манчестер Сити” и “Ньюкасл”.

Но с другой стороны “Эвертон” по-прежнему имеет проблемы с креативностью, интенсивностью и умением контролировать матчи. По показателю забитые голы (11) “Эвертон” находится во второй половине турнирной таблицы.

“Мы хотим играть с идеей, энергией и интенсивностью, – говорит Лэмпард перед матчем с “Лестером”. – Нам нужно сохранять веру и понимание, чтобы нужно много работать над достижением этой цели”.

Как добавляет тренер “Эвертона”, нам матч с “Лестером” ему доступен самый сильный состав за все время работы с клубом. Центрбеки Йерри Мина и Бен Годфри вернулись к тренировкам, но участие в матче для них еще рано, травмирован только Таунсенд.

Новости Лестера

После поражения “Манчестер Сити” в последнем туре “Лестер” вновь опустился в зону вылета английской Премьер-лиги.

Роджерс выбрал негативную модель игры – “Лестер” действовал по оборонительной схеме 3-4-3, для этого Роджерс даже вернул в стартовый состав турецкого Чаглара Сеюнджю, которого ранее упорно игнорировал.

“Лестер” в итоге проиграл – “Сити” забил единственный гол благодаря гениальному удару со штрафного Кевина Де Брюйне. “Лестер” принялся атаковать на последних минутах, едва не сравнял счет, и Пеп Гвардиола даже выразил сожаление, что “лисы” не играли так весь матч. Но Роджерс остался доволен тем, что он увидел.

И его можно понять. “Лестер” остается командой с одной из худших защит в лиге (25 голов в 13 матчах, хуже только у “Борнмута” и “Фореста”), но в последних шести матчах “лисы” пропустили всего два гола. Роджерсу удалось вернуться к основам и до игры с чемпионом у “лис” была серия из трех матчей без побед (две победы, ничья).

К игре с “Эвертоном” вернулся после повреждения Эванс, Сеюнджю рискует опять вернуться в резерв.

Статистика команд, цифры и факты

“Эвертон” не проигрывает “Лестеру” в пяти матчах подряд (три победы, две ничьи).

“Эвертон” делал клиншиты в трех из четырех последних домашних матчей АПЛ.

“Лестер” забил 21 гол в 13 турах чемпионата, хотя по модели xG должен был забить не больше 14 мячей.

За исключением матча с “Брентфордом” в первом туре (2:2) “Лестер” проиграл во всех восьми АПЛ в которых пропускал голы (восемь).

“Лестер” не выигрывал два подряд выездных матча АПЛ с декабря 2020 года.

В двух своих последних победных матчах “Лестер” забил шесть голов, нанеся пять ударов в створ соперников.

Показатели “Эвертона” на “Гудисон-Парке” после назначения Лэмпарда: семь побед, три ничьи, пять поражений, три из которых командам топ-6.

Последние пять матчей Эвертона и Лестера

Эвертон

29.10 “Фулхэм” 0:0 (АПЛ)

22.10 “Кристал Пэлас” 3:0 (АПЛ)

19.10 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)

15.10 “Тоттенхэм” 0:2 (АПЛ)

09.10 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)

Лестер

29.10 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)

23.10 “Вулверхэмптон” 4:0 (АПЛ)

20.10 “Лидс” 2:0 (АПЛ)

15.10 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)

08.10 “Борнмут” 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 12 10 1 1 30-11 +19 31 2 "Манчестер Сити" 12 9 2 1 37-11 +26 29 3 "Тоттенхэм" 13 8 2 3 26-16 +10 26 4 "Ньюкасл" 13 6 6 1 24-10 +14 24 5 "Манчестер Юнайтед" 12 7 2 3 17-16 +1 23 6 "Челси" 12 6 3 3 17-15 +2 21 7 "Фулхэм" 13 5 4 4 22-22 0 19 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 12 5 3 4 19-15 +4 18 9 "Ливерпуль" 12 4 4 4 23-15 +8 16 10 "Кристал Пэлас" 12 4 4 4 13-16 -3 16 11 "Брентфорд" 13 3 6 4 19-22 -3 15 12 "Эвертон" 13 3 5 5 11-12 -1 14 13 "Вест Хэм Юнайтед" 13 4 2 7 11-13 -2 14 14 "Борнмут" 13 3 4 6 12-28 -16 13 15 "Лидс Юнайтед" 12 3 3 6 15-19 -4 12 16 "Астон Вилла" 13 3 3 7 11-20 -9 12 17 "Саутгемптон" 13 3 3 7 11-20 -9 12 18 "Лестер Сити" 13 3 2 8 21-25 -4 11 19 "Вулверхэмптон" 13 2 4 7 6-19 -13 10 20 "Ноттингем Форест" 13 2 3 8 8-28 -20 9

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Эвертон” выиграл выездной матч (2:1), на “Гудисоне” команды сыграли вничью (1:1), что похожее было и сезоном ранее (2:0 и 1:1). Общая статистика в АПЛ: 11 побед “Эвертона”, шесть “Лестера”, 15 ничьих.

Где смотреть матч Эвертон – Лестер

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Евертон - Лестер Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковский, Коуди, Паттерсон – Онана, Гейе – Грей, Ивоби, Гордон – Калверт-Льюин

“Лестер”: Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Джастин – Сумаре – Маддисон, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Барнс – Варди

Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Лестер

Прогноз на матч Эвертон – Лестер от UA-Football

“Лестер” проиграл все выездные матчи АПЛ, за исключением игры с “Вулвз”, где ему во многом повезло, “Эвертон” на своем поле в нынешнем сезоне проигрывал только “Манчестер Юнайтед” и “Челси”. Обеим командам сложно даются победы, но по состоянию на начало ноября они не показывают уровень аутсайдеров. Две последние встречи между “Эвертоном” и “Лестером” на “Гудисон Парке” заканчивались со счетом 1:1. Там где двое, там и третий. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.