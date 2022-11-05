Вулверхэмптон - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.11.2022

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур

5 ноября 2022. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” 17:00 “Брайтон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Роберто Де Дзерби удалось добыть свою первую победу в АПЛ с шестой попытки. В прошлом туре “Брайтон” под руководством итальянского тренера смог обыграть “Челси” Грэма Поттера, по иронии судьбы – бывшего менеджера “чаек”. Развить победный успех Де Дзерби постарается в игре с “Вулверхэмптоном”, застрявшем в зоне вылета.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Вулверхэмптона

Стив Дэвис проработает еще три матча в качестве и.о. главного тренера “Вулверхэмптона”. Пока у 54-летнего специалиста весьма посредственные результаты во главе "волков": три поражения, одна ничья и одна победа.

Конечно, Дэвиса нужно винить в спаде “Вулверхэмптона” едва ли не в последнюю очередь. Спад команды начался еще во второй половине прошлого сезона, и несмотря на массивную трансферную кампанию экс-тренеру Бруну Лаже не удалось исправить главный недостаток команды – отсутствие забитых голов.

После 13 туров “Вулверхэмптон” забил всего шесть голов. Помимо “вулвз”, только последнему “Ноттингем Форесту” пока еще не покорилась отметка в десять забитых голов. Нельзя не заметить, что проблемы “Вулверхэмптона” в атаке не имею исключительно игровой характер. Рискованное возвращение в АПЛ Диего Косты не оправдало себя, и в прошлом туре легенда “Челси” получил прямую красную карточку. Два первых форварда команды Рауль Хименес и Саша Калайджич травмированы.

В игре с “Брайтоном” Дэвис хочет увидеть в игре своей команды агрессию, желание бороться. Именно этих качеств, считает временный тренер “вулвз”, не хватает команде для того, чтобы переломить ситуацию.

Новости Брайтона

У Де Дзерби было очень непростое начало карьеры в “Брайтоне”. После феерической ничьи с “Ливерпулем” (3:3), где по сути играла еще команда Поттера, “Брайтон” выдал серию из трех матчей без забитых голов (поражения “Тоттенхэму” и “Брентфорду”, и ничья с “Форест”), а затем проиграл “Манчестер Сити”.

Игра с “Челси” тоже не предвещала ничего хорошего. Как никак Поттер не один год проработал в “Брайтоне” и должен был знать, как обыграть свою бывшую команду. Но получилось все наоборот. Удивительное развитие событий (первый мяч на пятой минуте и два автогола к перерыву) позволили “Брайтону” установить преимущество, и “Челси” в игру так и не вошел.

Де Дзерби не собирается останавливаться на достигнутом и честно заявляет, что об игре с “Челси” он больше не думает. Важно то, как ты сыграешь в следующем матче, говорит итальянец, и он не устает добавлять, что команде еще во многом нужно прибавить в качестве игры.

Хорошая новость для Де Дзерби – восстановление Уэлбека. Также готов играть Велтман.

Статистика команд, цифры и факты

“Вулверхэмптон” выиграл всего два матча Премьер-лиги из последних двадцати (шесть ничьих, 12 поражений).

“Вулверхэмптон” не забивает больше одного гола за 90 минут уже 16 матчей подряд.

“Вулвз” имеют худшую по разницу в лиге между забитыми голами и ожидаемыми (шесть против 13.6 по показателю xG).

“Брайтон” делал клиншит в пяти из шести последних выездных матчах с “вулвз” во всех турнирах.

После двух подряд гостевых побед “Брайтон” не может выиграть на выезде в АПЛ в четырех матчах подряд (ничья, три поражения).

Домашние показатели “Вулверхэмптона”: две победы, две ничьи, два поражения.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Брайтона

Вулверхэмптон

29.10 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)

23.10 “Лестер” 0:4 (АПЛ)

18.10 “Кристал Пэлас” 1:2 (АПЛ)

15.10 “Ноттингем Форест” 1:0 (АПЛ)

08.10 “Челси” 0:3 (АПЛ)

Брайтон

29.10 “Челси” 4:1 (АПЛ)

22.10 “Манчестер Сити” 3:1 (АПЛ)

18.10 “Ноттингем Форест” 0:0 (АПЛ)

14.10 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

08.10 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 12 10 1 1 30-11 +19 31 2 "Манчестер Сити" 12 9 2 1 37-11 +26 29 3 "Тоттенхэм" 13 8 2 3 26-16 +10 26 4 "Ньюкасл" 13 6 6 1 24-10 +14 24 5 "Манчестер Юнайтед" 12 7 2 3 17-16 +1 23 6 "Челси" 12 6 3 3 17-15 +2 21 7 "Фулхэм" 13 5 4 4 22-22 0 19 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 12 5 3 4 19-15 +4 18 9 "Ливерпуль" 12 4 4 4 23-15 +8 16 10 "Кристал Пэлас" 12 4 4 4 13-16 -3 16 11 "Брентфорд" 13 3 6 4 19-22 -3 15 12 "Эвертон" 13 3 5 5 11-12 -1 14 13 "Вест Хэм Юнайтед" 13 4 2 7 11-13 -2 14 14 "Борнмут" 13 3 4 6 12-28 -16 13 15 "Лидс Юнайтед" 12 3 3 6 15-19 -4 12 16 "Астон Вилла" 13 3 3 7 11-20 -9 12 17 "Саутгемптон" 13 3 3 7 11-20 -9 12 18 "Лестер Сити" 13 3 2 8 21-25 -4 11 19 "Вулверхэмптон" 13 2 4 7 6-19 -13 10 20 "Ноттингем Форест" 13 2 3 8 8-28 -20 9

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: “вулвз” выиграли 3:0 в Восточном Суссексе, “чайки” – 2:1 в Уэст-Мидлендс. Общая история встреч в АПЛ: по две победы у “Вулверхэмптона” и “Брайтона” и две ничьи.

Ориентировочные составы

“Вулверхэмптон”: Са – Буэно, Килман, Коллинз, Семеду – Невеш, Бубакар Траоре – Гедеш, Моутинью, Адама Траоре – Поденсе

“Брайтон”: Санчес – Эступиньян, Данк, Уэбстер, Гросс – Мак Аллистер, Кайседо – Митома, Лаллана, Марч – Троссард

Ставки и Коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Брайтон

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Брайтон от UA-Football

Одна победа над “Челси” не должна быть индикатором того, что у “Брайтона” теперь все будет получаться. После трех голов в ворота “Ливерпуля” “чайки” не могли забить более 200 минут, возможно повторение этой ситуации. С другой стороны, игра и результаты “вулвз” мало дают представления о том, в каком состоянии находится эта команда. “Чайки” все же определенно чувствуют себя лучше. Прогноз – победа “Брайтона” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.