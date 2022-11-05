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Вулверхэмптон - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.11.2022
Вулверхэмптон – Брайтон: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 ноября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятнадцатый тур
5 ноября 2022. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” 17:00 “Брайтон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Роберто Де Дзерби удалось добыть свою первую победу в АПЛ с шестой попытки. В прошлом туре “Брайтон” под руководством итальянского тренера смог обыграть “Челси” Грэма Поттера, по иронии судьбы – бывшего менеджера “чаек”. Развить победный успех Де Дзерби постарается в игре с “Вулверхэмптоном”, застрявшем в зоне вылета.
Новости Вулверхэмптона
Стив Дэвис проработает еще три матча в качестве и.о. главного тренера “Вулверхэмптона”. Пока у 54-летнего специалиста весьма посредственные результаты во главе "волков": три поражения, одна ничья и одна победа.
Конечно, Дэвиса нужно винить в спаде “Вулверхэмптона” едва ли не в последнюю очередь. Спад команды начался еще во второй половине прошлого сезона, и несмотря на массивную трансферную кампанию экс-тренеру Бруну Лаже не удалось исправить главный недостаток команды – отсутствие забитых голов.
После 13 туров “Вулверхэмптон” забил всего шесть голов. Помимо “вулвз”, только последнему “Ноттингем Форесту” пока еще не покорилась отметка в десять забитых голов. Нельзя не заметить, что проблемы “Вулверхэмптона” в атаке не имею исключительно игровой характер. Рискованное возвращение в АПЛ Диего Косты не оправдало себя, и в прошлом туре легенда “Челси” получил прямую красную карточку. Два первых форварда команды Рауль Хименес и Саша Калайджич травмированы.
В игре с “Брайтоном” Дэвис хочет увидеть в игре своей команды агрессию, желание бороться. Именно этих качеств, считает временный тренер “вулвз”, не хватает команде для того, чтобы переломить ситуацию.
Новости Брайтона
У Де Дзерби было очень непростое начало карьеры в “Брайтоне”. После феерической ничьи с “Ливерпулем” (3:3), где по сути играла еще команда Поттера, “Брайтон” выдал серию из трех матчей без забитых голов (поражения “Тоттенхэму” и “Брентфорду”, и ничья с “Форест”), а затем проиграл “Манчестер Сити”.
Игра с “Челси” тоже не предвещала ничего хорошего. Как никак Поттер не один год проработал в “Брайтоне” и должен был знать, как обыграть свою бывшую команду. Но получилось все наоборот. Удивительное развитие событий (первый мяч на пятой минуте и два автогола к перерыву) позволили “Брайтону” установить преимущество, и “Челси” в игру так и не вошел.
Де Дзерби не собирается останавливаться на достигнутом и честно заявляет, что об игре с “Челси” он больше не думает. Важно то, как ты сыграешь в следующем матче, говорит итальянец, и он не устает добавлять, что команде еще во многом нужно прибавить в качестве игры.
Хорошая новость для Де Дзерби – восстановление Уэлбека. Также готов играть Велтман.
Статистика команд, цифры и факты
- “Вулверхэмптон” выиграл всего два матча Премьер-лиги из последних двадцати (шесть ничьих, 12 поражений).
- “Вулверхэмптон” не забивает больше одного гола за 90 минут уже 16 матчей подряд.
- “Вулвз” имеют худшую по разницу в лиге между забитыми голами и ожидаемыми (шесть против 13.6 по показателю xG).
- “Брайтон” делал клиншит в пяти из шести последних выездных матчах с “вулвз” во всех турнирах.
- После двух подряд гостевых побед “Брайтон” не может выиграть на выезде в АПЛ в четырех матчах подряд (ничья, три поражения).
- Домашние показатели “Вулверхэмптона”: две победы, две ничьи, два поражения.
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Брайтона
Вулверхэмптон
- 29.10 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
- 23.10 “Лестер” 0:4 (АПЛ)
- 18.10 “Кристал Пэлас” 1:2 (АПЛ)
- 15.10 “Ноттингем Форест” 1:0 (АПЛ)
- 08.10 “Челси” 0:3 (АПЛ)
Брайтон
- 29.10 “Челси” 4:1 (АПЛ)
- 22.10 “Манчестер Сити” 3:1 (АПЛ)
- 18.10 “Ноттингем Форест” 0:0 (АПЛ)
- 14.10 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)
- 08.10 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|12
|10
|1
|1
|30-11
|+19
|31
|2
|"Манчестер Сити"
|12
|9
|2
|1
|37-11
|+26
|29
|3
|"Тоттенхэм"
|13
|8
|2
|3
|26-16
|+10
|26
|4
|"Ньюкасл"
|13
|6
|6
|1
|24-10
|+14
|24
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|12
|7
|2
|3
|17-16
|+1
|23
|6
|"Челси"
|12
|6
|3
|3
|17-15
|+2
|21
|7
|"Фулхэм"
|13
|5
|4
|4
|22-22
|0
|19
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|12
|5
|3
|4
|19-15
|+4
|18
|9
|"Ливерпуль"
|12
|4
|4
|4
|23-15
|+8
|16
|10
|"Кристал Пэлас"
|12
|4
|4
|4
|13-16
|-3
|16
|11
|"Брентфорд"
|13
|3
|6
|4
|19-22
|-3
|15
|12
|"Эвертон"
|13
|3
|5
|5
|11-12
|-1
|14
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|13
|4
|2
|7
|11-13
|-2
|14
|14
|"Борнмут"
|13
|3
|4
|6
|12-28
|-16
|13
|15
|"Лидс Юнайтед"
|12
|3
|3
|6
|15-19
|-4
|12
|16
|"Астон Вилла"
|13
|3
|3
|7
|11-20
|-9
|12
|17
|"Саутгемптон"
|13
|3
|3
|7
|11-20
|-9
|12
|18
|"Лестер Сити"
|13
|3
|2
|8
|21-25
|-4
|11
|19
|"Вулверхэмптон"
|13
|2
|4
|7
|6-19
|-13
|10
|20
|"Ноттингем Форест"
|13
|2
|3
|8
|8-28
|-20
|9
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Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: “вулвз” выиграли 3:0 в Восточном Суссексе, “чайки” – 2:1 в Уэст-Мидлендс. Общая история встреч в АПЛ: по две победы у “Вулверхэмптона” и “Брайтона” и две ничьи.
Ориентировочные составы
“Вулверхэмптон”: Са – Буэно, Килман, Коллинз, Семеду – Невеш, Бубакар Траоре – Гедеш, Моутинью, Адама Траоре – Поденсе
“Брайтон”: Санчес – Эступиньян, Данк, Уэбстер, Гросс – Мак Аллистер, Кайседо – Митома, Лаллана, Марч – Троссард
Ставки и Коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Брайтон
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Брайтон от UA-Football
Одна победа над “Челси” не должна быть индикатором того, что у “Брайтона” теперь все будет получаться. После трех голов в ворота “Ливерпуля” “чайки” не могли забить более 200 минут, возможно повторение этой ситуации. С другой стороны, игра и результаты “вулвз” мало дают представления о том, в каком состоянии находится эта команда. “Чайки” все же определенно чувствуют себя лучше. Прогноз – победа “Брайтона” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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