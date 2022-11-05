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Манчестер Сити – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.11.2022
"Горожане" против дерзких лондонцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 15-й тур
5 ноября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Сити" продолжает преследовать "Арсенал" в чемпионате Англии. Сегодня подопечным Гвардиолы будет противостоять другая крепкая лондонская команда. "Фулхэм" очень хорошо стартовал после возвращения в АПЛ и сейчас идет седьмым в турнирной таблице
Манчестер Сити
"Горожане" все ближе и ближе к "Арсеналу". На данный момент отрыв от "канониров" составляет два очка. В последние сезоны АПЛ известна своей борьбой за первую строчку. Но обычно интрига состоит в том, кто же будет составлять конкуренцию "Сити". На этот раз это Арсенал.
"Манчестер Сити" дома регулярно забивает. Во всех домашних матчах этого сезона, кроме поединка с "Боруссией" Дортмунд, подопечные Гвардиолы отличились минимум трижды. Благодаря и этому в том числе "горожане" лидируют в чемпионате по показателю забитых голов. Так же с лучшим результатом МС завершил и групповой этап Лиги чемпионов, заняв лидерскую позицию в своем квартете. В прошлую среду "Сити" полурезервным составом одержал волевую победу над "Севильей". Дубль поиграл, а теперь пора за дело взяться основе.
Кадры хозяев
Уокер и Филлипс точно не сыграют сегодня. В то же время только недавно присоединившиеся к лазарету Аканджи и Голанд уже почти восстановились от повреждений. Защитник, по крайней мере уже тренировался в общей группе. К норвежцу у медиков еще есть вопросы.
Фулхэм
Одна из самых больших неожиданностей старта сезона в АПЛ. Команда по прогнозам могла бороться разве что за сохранение прописки в элите, однако сейчас расположилась всего в четырех очках от еврокубков. Хотя это и такая особенность АПЛ, когда нет слишком большого отрыва между относительно соседними местами. К примеру, тем же "дачникам" к зоне вылета восемь зачетных пунктов, хоть и 11 позиций в турнирной таблице.
Лондонцы хоть и в еврокубках посреди недели не выигрывали, но в общем-то уже не уступают в четырех матчах подряд. "Фулхэм" слаженно и результативно играет с конкурентоспособными для себя командами, а вот с "топами" пока подопечным да Силвы тяжело. Хотя это не отменяет того факта, что “дачники” являются третьей командой и АПЛ по количеству общих голов за один поединок после “Ман Сити” и “Лестера”. Весёлый коллектив.
Кадры гостей
Этот матч из-за дисквалификации пропустит основной вингер Бобби Рид. Также не сыграет многострадальческий Манор Соломон и еще один летний новичок Курзава. В прошлом туре еще травмировался игрок сборной Конго Кебано. Достаточно весомые потери для команды.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Фулхэма
Последние пять встреч хозяев
- 02.11. Манчестер Сити – Севилья 3:1 (ЛЧ)
- 29.10. Лестер – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
- 25.10. Боруссия Д – Манчестер Сити 0:0 (ЛЧ)
- 22.10. Манчестер Сити – Брайтон 3:1 (АПЛ)
- 16.10. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 29.10. Фулхэм – Эвертон 0:0 (АПЛ)
- 23.10. Лидс – Фулхэм 2:3 (АПЛ)
- 20.10. Фулхэм – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)
- 15.10. Фулхэм – Борнмут 2:2 (АПЛ)
- 09.10. Вест Хэм – Фулхэм 3:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|2
|Манчестер Сити
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4
|Ньюкасл
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5
|Манчестер Юнайтед
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|22 - 22
|19
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|9
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|10
|Кристал Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|11
|Брентфорд
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|12
|Эвертон
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|14
|Борнмут
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|15
|Лидс Юнайтед
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|16
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18
|Лестер Сити
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19
|Вулверхэмптон
|13
|2
|4
|7
|6 - 19
|10
|20
|Ноттингем Форест
|13
|2
|3
|8
|8 - 28
|9
Последние пять личных встреч между командами
05.02.22. Манчестер Сити – Фулхэм 4:1 (Кубок Англии)
13.03.21. Фулхэм – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)
05.12.20. Манчестер Сити – Фулхэм 2:0 (АПЛ)
26.01.20. Манчестер Сити – Фулхэм 4:0 (Кубок Англии)
30.03.19. Фулхэм – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Манчестер Сити" – наиболее результативная команда АПЛ на данный момент (37 забитых голов).
- В этом сезоне АПЛ матчи " Фулхэма" имели менее трех голов только дважды. Оба раза это были нулевые ничьи против "Эвертона" и "Вулверхэмптона".
- В последний раз "горожане" забивали менее двух голов на "Этихаде" восемь месяцев назад – против "Спортинга" (0:0).
- "Фулхэм" проиграл в последних восьми подряд гостевых поединках против МС, забив за этот отрезок встреч только один гол.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Фулхэм
Прогноз матча Манчестер Сити – Фулхэм от UA-Football
Веселые в атаке команды. "Сити" нужно побеждать, чтобы не отпускать "Арсенал", а " Фулхэм " будет пытаться хотя бы что-нибудь продемонстрировать против гранда. Гости по всей вероятности могут забить, а хозяева, конечно же, молчать в ответ не станут. Тем более, команды любят интенсивно играть с самого старта. Прогноз: Тотал первого тайма более 1,5 (КФ 1,82).
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