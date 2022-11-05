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Манчестер Сити – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.11.2022

Англия
(1 голосов)

"Горожане" против дерзких лондонцев

Манчестер Сити – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.11.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 15-й тур

5 ноября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Фулгем
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"Сити" продолжает преследовать "Арсенал" в чемпионате Англии. Сегодня подопечным Гвардиолы будет противостоять другая крепкая лондонская команда. "Фулхэм" очень хорошо стартовал после возвращения в АПЛ и сейчас идет седьмым в турнирной таблице

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Манчестер Сити

"Горожане" все ближе и ближе к "Арсеналу". На данный момент отрыв от "канониров" составляет два очка. В последние сезоны АПЛ известна своей борьбой за первую строчку. Но обычно интрига состоит в том, кто же будет составлять конкуренцию "Сити". На этот раз это Арсенал.

"Манчестер Сити" дома регулярно забивает. Во всех домашних матчах этого сезона, кроме поединка с "Боруссией" Дортмунд, подопечные Гвардиолы отличились минимум трижды. Благодаря и этому в том числе "горожане" лидируют в чемпионате по показателю забитых голов. Так же с лучшим результатом МС завершил и групповой этап Лиги чемпионов, заняв лидерскую позицию в своем квартете. В прошлую среду "Сити" полурезервным составом одержал волевую победу над "Севильей". Дубль поиграл, а теперь пора за дело взяться основе.

Кадры хозяев

Уокер и Филлипс точно не сыграют сегодня. В то же время только недавно присоединившиеся к лазарету Аканджи и Голанд уже почти восстановились от повреждений. Защитник, по крайней мере уже тренировался в общей группе. К норвежцу у медиков еще есть вопросы.

Фулхэм

Одна из самых больших неожиданностей старта сезона в АПЛ. Команда по прогнозам могла бороться разве что за сохранение прописки в элите, однако сейчас расположилась всего в четырех очках от еврокубков. Хотя это и такая особенность АПЛ, когда нет слишком большого отрыва между относительно соседними местами. К примеру, тем же "дачникам" к зоне вылета восемь зачетных пунктов, хоть и 11 позиций в турнирной таблице.

Лондонцы хоть и в еврокубках посреди недели не выигрывали, но в общем-то уже не уступают в четырех матчах подряд. "Фулхэм" слаженно и результативно играет с конкурентоспособными для себя командами, а вот с "топами" пока подопечным да Силвы тяжело. Хотя это не отменяет того факта, что “дачники” являются третьей командой и АПЛ по количеству общих голов за один поединок после “Ман Сити” и “Лестера”. Весёлый коллектив.

Кадры гостей

Этот матч из-за дисквалификации пропустит основной вингер Бобби Рид. Также не сыграет многострадальческий Манор Соломон и еще один летний новичок Курзава. В прошлом туре еще травмировался игрок сборной Конго Кебано. Достаточно весомые потери для команды.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Фулхэма

Последние пять встреч хозяев

  • 02.11. Манчестер Сити – Севилья 3:1 (ЛЧ)
  • 29.10. Лестер – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
  • 25.10. Боруссия Д – Манчестер Сити 0:0 (ЛЧ)
  • 22.10. Манчестер Сити – Брайтон 3:1 (АПЛ)
  • 16.10. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 29.10. Фулхэм – Эвертон 0:0 (АПЛ)
  • 23.10. Лидс – Фулхэм 2:3 (АПЛ)
  • 20.10. Фулхэм – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)
  • 15.10. Фулхэм – Борнмут 2:2 (АПЛ)
  • 09.10. Вест Хэм – Фулхэм 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 12 10 1 1 30 - 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 12 9 2 1 37 - 11 29
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 8 2 3 26 - 16 26
4 Ньюкасл Ньюкасл 13 6 6 1 24 - 10 24
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 7 2 3 17 - 16 23
6 Челси Челси 12 6 3 3 17 - 15 21
7 Фулхэм Фулхэм 13 5 4 4 22 - 22 19
8 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 12 5 3 4 19 - 15 18
9 Ливерпуль Ливерпуль 12 4 4 4 23 - 15 16
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 4 4 4 13 - 16 16
11 Брентфорд Брентфорд 13 3 6 4 19 - 22 15
12 Эвертон Эвертон 13 3 5 5 11 - 12 14
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 4 2 7 11 - 13 14
14 Борнмут Борнмут 13 3 4 6 12 - 28 13
15 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 12 3 3 6 15 - 19 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 13 3 3 7 11 - 20 12
17 Саутгемптон Саутгемптон 13 3 3 7 11 - 20 12
18 Лестер Сити Лестер Сити 13 3 2 8 21 - 25 11
19 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 2 4 7 6 - 19 10
20 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 13 2 3 8 8 - 28 9

Последние пять личных встреч между командами

05.02.22. Манчестер Сити – Фулхэм 4:1 (Кубок Англии)

13.03.21. Фулхэм – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

05.12.20. Манчестер Сити – Фулхэм 2:0 (АПЛ)

26.01.20. Манчестер Сити – Фулхэм 4:0 (Кубок Англии)

30.03.19. Фулхэм – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

Цифры и факты

  • "Манчестер Сити" – наиболее результативная команда АПЛ на данный момент (37 забитых голов).
  • В этом сезоне АПЛ матчи " Фулхэма" имели менее трех голов только дважды. Оба раза это были нулевые ничьи против "Эвертона" и "Вулверхэмптона".
  • В последний раз "горожане" забивали менее двух голов на "Этихаде" восемь месяцев назад – против "Спортинга" (0:0).
  • "Фулхэм" проиграл в последних восьми подряд гостевых поединках против МС, забив за этот отрезок встреч только один гол.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Фулхэм

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1.12
9.90
22.00
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1.11
9.50
19.00
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1.12
10.00
22.00
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Прогноз матча Манчестер Сити – Фулхэм от UA-Football

Веселые в атаке команды. "Сити" нужно побеждать, чтобы не отпускать "Арсенал", а " Фулхэм " будет пытаться хотя бы что-нибудь продемонстрировать против гранда. Гости по всей вероятности могут забить, а хозяева, конечно же, молчать в ответ не станут. Тем более, команды любят интенсивно играть с самого старта. Прогноз: Тотал первого тайма более 1,5 (КФ 1,82).

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити
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