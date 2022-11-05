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Тоттенхэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.11.2022
Тоттенхэм – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 6 ноября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятнадцатый тур
6 ноября 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 18:30 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” еще не выиграл ни одного выездного матча в Премьер-лиги и когда “красным” наконец нужно прервать эту серию в соперниках у будет неуступчивый и упрямый “Тоттенхэм”, который в последнее время пристрастился к впечатляющим камбэкам.
- Новости Тоттенхэма
- Новости Ливерпуля
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Тоттенхэма и Ливерпуля
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Тоттенхэм – Ливерпуль
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Ливерпуль
- Прогноз на матч Тоттенхэм – Ливерпуль от UA-Football
Новости Тоттенхэма
“Тоттенхэм” пропускал первым в последних пяти матчах. В игре с “Манчестер Юнайтед” (0:2) команда Антонио Конте выглядела настолько беспомощно, что о ни каком отыгрыше не было и речи. В матче с “Ньюкаслом” (1:2) “шпоры” провалили первый тайм, пропустив два гола, и после перерыва смогли отыграть только один мяч. Далее игра со “Спортингом” в Лиге чемпионов (1:1). Снова слабый первый тайм, но полное доминирование после перерыва, отыгрыш одного мяча, и был победный гол на 90+5 минуте, но его отменил VAR. Следующий поединок в АПЛ с “Борнмутом” (3:2) – уже полноценный камбек. Традиционно слабый первый тайм, 0:2 по ходу встречи, но затем голы Сессеньона, Дэвиса и Бентанкура принесли “шпорам” победу. И наконец важнейший матч против “Марселя” (2:1) в последнем туре Лиги чемпионов. Просто ужасающие первые 45 минут, гол в раздевалку, и риск вылететь из турнира. Но затем перелом в перерыве, очередной гол после стандарта (Лангле) и победный мяч Хейбьерга на 90+5 минуте, который вывел “шпор” на первое место.
“Тоттенхэм” во время своей предсезонной подготовки делал особый акцент на физической подготовке футболистов, и как видно по событиям последних матчей, заложенный летом фундамент нагрузок позволяет “шпорам” оставаться в игре до последних секунд и выравнивать сложные матчи.
Матчи “Тоттенхэма” редко бывают увлекательными, команде Антонио Конте редко удается доминировать, показывать содержательный комбинационный футбол, но благодаря другим своим качествам “шпоры” добывают результат. Первое место в группе Лиги чемпионов и третья позиция в чемпионате после 13 туров – это очень хорошие показатели для “Тоттенхэма”.
Кадровая ситуация “Тоттенхэма” оставляет желать лучшего. Кулусевски, Ришарлисон, Ромеро и Сон травмированы, есть некоторые проблемы у Моуры и Бентанкура.
Новости Ливерпуля
“Никто не сомневается в нашем качестве, – отвечает Юрген Клопп на вопрос, почему “Ливерпуль” способен побеждать “Манчестер Сити” и “Наполи”, а затем проигрывает аутсайдерам. – Наша проблема состоит в отсутствии стабильности”.
“Ливерпуль” превзошел отметку в 90 пунктов в трех из четырех последних сезонах АПЛ, но если команда Юргена Клоппа продолжит набирать очки в нынешнем сезоне в таком же темпе как сейчас, то рискует набрать их только 51. После 12 матчей “красные” уже отстают от лидера лиги “Арсенала” на 15 очков, команду, которую они в прошлом сезоне обошли на 23 пункта. После 12 игр 16 очков – такие же показатели были в сезоне 2010/11, когда с “Ливерпулем” работал Рой Ходжсон. Это кризис.
На “Ливерпуль” навалилось одновременно несколько проблем: отсутствие отдыха, не самая удачная подготовка к сезону, травмы ключевых футболистов, игровой спад других, трансферная кампания, к которой есть вопросы.
Юрген Клопп уверяет, что окончательно выводы нужно будет делать в конце сезона. Он и его помощники не сидят сложа руки, и постоянно находятся в поиске решения игровых проблем. На некоторое время “Ливерпуль” перешел на схему 4-4-2, потом 4-3-1-2, но в игре с “Наполи” “красные” вернулись к привычным 4-3-3, и показали хорошую, компактную игру. Очень своевременно вернулся после травмы центрбек Ибраима Конате, который сочетает в себе качества, необходимые для рискованного стиля “Ливерпуля”.
Но Юрген Клопп все еще не может рассчитывать на травмированных Матипа, Диаса, Жоту, Кейта и Артура, не сможет провести матч против “Тоттенхэма” и Джеймс Милнер.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” еще ни разу не проигрывал на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиуме” (две победы, две ничьи).
- В целом “Ливерпуль” не проигрывает “Тоттенхэму” в последних десяти матчах (семь побед, три ничьи).
- Только один из последних 35 домашних матчей “Тоттенхэма” в чемпионате закончился вничью – и это был матч с “Ливерпулем” (2:2) в прошлом сезоне.
- “Ливерпулю” не удалось забить “Тоттенхэму” только в одном из последних 15 поединков в АПЛ (дебютная игра Юргена Клоппа в 2015 году).
- Команды забили между собой в матчах АПЛ 172 гола. У “Ливерпуля” только матчи с “Арсеналом” были результативнее (180 голов).
- Мо Салах и Роберто Фирмино забили по пять голов в чемпионате в ворота “Тоттенхэма”.
- В восьми матчах АПЛ “Ливерпуль” пропускал первым, только у “Саутгемптона” этот показатель хуже (девять).
- Поражение “Ньюкаслу” в предпоследнем туре АПЛ прервало восьмиматчевую победную серию “Тоттенхэма” на своем стадионе.
- После назначения Антонио Конте только “Ливерпуль” набрал больше очков, чем “Тоттенхэм” с проигрышных позиций (24 против 21).
- В 19 матчах сезона 2022-23 “Тоттенхэм” забил 12 голов в первом тайме и 22 – после перерыва.
- “Ливерпулю” удалось победить только в одном из семи матчей чемпионата, где он пропустил первым в первом тайме.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Ливерпуля
Тоттенхэм
- 01.11 “Марсель” 2:1 (Лига чемпионов)
- 29.10 “Борнмут” 3:2 (АПЛ)
- 26.10 “Спортинг” 1:1 (Лига чемпионов)
- 23.10 “Ньюкасл” 1:2 (АПЛ)
- 19.10 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (АПЛ)
Ливерпуль
- 01.11 “Наполи” 2:0 (Лига чемпионов)
- 29.10 “Лидс” 1:2 (АПЛ)
- 26.10 “Аякс” 3:0 (Лига чемпионов)
- 22.10 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)
- 19.10 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|13
|10
|2
|1
|39-12
|+27
|32
|2
|"Арсенал"
|12
|10
|1
|1
|30-11
|+19
|31
|3
|"Тоттенхэм"
|13
|8
|2
|3
|26-16
|+10
|26
|4
|"Ньюкасл"
|13
|6
|6
|1
|24-10
|+14
|24
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|12
|7
|2
|3
|17-16
|+1
|23
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|13
|6
|3
|4
|22-17
|+5
|21
|7
|"Челси"
|12
|6
|3
|3
|17-15
|+2
|21
|8
|"Фулхэм"
|14
|5
|4
|5
|23-24
|-1
|19
|9
|"Ливерпуль"
|12
|4
|4
|4
|23-15
|+8
|16
|10
|"Брентфорд"
|14
|3
|7
|4
|21-24
|-3
|16
|11
|"Кристал Пэлас"
|12
|4
|4
|4
|13-16
|-3
|16
|12
|"Лидс Юнайтед"
|13
|4
|3
|6
|19-22
|-3
|15
|13
|"Лестер Сити"
|14
|4
|2
|8
|23-25
|-2
|14
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|13
|4
|2
|7
|11-13
|-2
|14
|15
|"Эвертон"
|14
|3
|5
|6
|11-14
|-3
|14
|16
|"Борнмут"
|14
|3
|4
|7
|15-32
|-17
|13
|17
|"Астон Вилла"
|13
|3
|3
|7
|11-20
|-9
|12
|18
|"Саутгемптон"
|13
|3
|3
|7
|11-20
|-9
|12
|19
|"Вулверхэмптон"
|14
|2
|4
|8
|8-22
|-14
|10
|20
|"Ноттингем Форест"
|14
|2
|4
|8
|10-30
|-20
|10
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Личные встречи
В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью. Увлекательные 2:2 на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” и 1:1 в конце сезона, которые существенным образом повлияли на итговый расклад в чемпионской борьбе. До этих двух ничьих команда Юргена Клоппа выиграла у “шпор” семь матчей подряд во всех турнирах. “Тоттенхэм” в последний раз побеждал “Ливерпуль” в октябре 2017 года. Общая статистика встреч в АПЛ: 29 побед “Ливерпуля”, 14 “Тоттенхэма”, 17 ничьих.
Где смотреть матч Тоттенхэм – Ливерпуль
Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Льорис – Дайер, Лангле, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Моура, Кейн, Перишич
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Тьяго – Салах, Нуньес, Фирмино
Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Ливерпуль
Прогноз на матч Тоттенхэм – Ливерпуль от UA-Football
“Ливерпуль” проиграл два последних матча в АПЛ и поражение в третьем подряд будет если не полной катастрофой, то очень плохим результатом для команды Юргена Клоппа. Игра с “Наполи” получилась позитивной для “красных”, но в нынешнем сезоне “красные” часто чередуют удачные матчи с провальными. “Тоттенхэм” остается приблизительно на одном уровне, но чаще выжимает хороший результат. Так как обе команды слабо начинают матчи первый тайм будет малосодержательным, но втором следует ожидать голы. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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