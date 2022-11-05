Тоттенхэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.11.2022

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур

6 ноября 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” еще не выиграл ни одного выездного матча в Премьер-лиги и когда “красным” наконец нужно прервать эту серию в соперниках у будет неуступчивый и упрямый “Тоттенхэм”, который в последнее время пристрастился к впечатляющим камбэкам.

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Новости Тоттенхэма

“Тоттенхэм” пропускал первым в последних пяти матчах. В игре с “Манчестер Юнайтед” (0:2) команда Антонио Конте выглядела настолько беспомощно, что о ни каком отыгрыше не было и речи. В матче с “Ньюкаслом” (1:2) “шпоры” провалили первый тайм, пропустив два гола, и после перерыва смогли отыграть только один мяч. Далее игра со “Спортингом” в Лиге чемпионов (1:1). Снова слабый первый тайм, но полное доминирование после перерыва, отыгрыш одного мяча, и был победный гол на 90+5 минуте, но его отменил VAR. Следующий поединок в АПЛ с “Борнмутом” (3:2) – уже полноценный камбек. Традиционно слабый первый тайм, 0:2 по ходу встречи, но затем голы Сессеньона, Дэвиса и Бентанкура принесли “шпорам” победу. И наконец важнейший матч против “Марселя” (2:1) в последнем туре Лиги чемпионов. Просто ужасающие первые 45 минут, гол в раздевалку, и риск вылететь из турнира. Но затем перелом в перерыве, очередной гол после стандарта (Лангле) и победный мяч Хейбьерга на 90+5 минуте, который вывел “шпор” на первое место.

“Тоттенхэм” во время своей предсезонной подготовки делал особый акцент на физической подготовке футболистов, и как видно по событиям последних матчей, заложенный летом фундамент нагрузок позволяет “шпорам” оставаться в игре до последних секунд и выравнивать сложные матчи.

Матчи “Тоттенхэма” редко бывают увлекательными, команде Антонио Конте редко удается доминировать, показывать содержательный комбинационный футбол, но благодаря другим своим качествам “шпоры” добывают результат. Первое место в группе Лиги чемпионов и третья позиция в чемпионате после 13 туров – это очень хорошие показатели для “Тоттенхэма”.

Кадровая ситуация “Тоттенхэма” оставляет желать лучшего. Кулусевски, Ришарлисон, Ромеро и Сон травмированы, есть некоторые проблемы у Моуры и Бентанкура.

Новости Ливерпуля

“Никто не сомневается в нашем качестве, – отвечает Юрген Клопп на вопрос, почему “Ливерпуль” способен побеждать “Манчестер Сити” и “Наполи”, а затем проигрывает аутсайдерам. – Наша проблема состоит в отсутствии стабильности”.

“Ливерпуль” превзошел отметку в 90 пунктов в трех из четырех последних сезонах АПЛ, но если команда Юргена Клоппа продолжит набирать очки в нынешнем сезоне в таком же темпе как сейчас, то рискует набрать их только 51. После 12 матчей “красные” уже отстают от лидера лиги “Арсенала” на 15 очков, команду, которую они в прошлом сезоне обошли на 23 пункта. После 12 игр 16 очков – такие же показатели были в сезоне 2010/11, когда с “Ливерпулем” работал Рой Ходжсон. Это кризис.

На “Ливерпуль” навалилось одновременно несколько проблем: отсутствие отдыха, не самая удачная подготовка к сезону, травмы ключевых футболистов, игровой спад других, трансферная кампания, к которой есть вопросы.

Юрген Клопп уверяет, что окончательно выводы нужно будет делать в конце сезона. Он и его помощники не сидят сложа руки, и постоянно находятся в поиске решения игровых проблем. На некоторое время “Ливерпуль” перешел на схему 4-4-2, потом 4-3-1-2, но в игре с “Наполи” “красные” вернулись к привычным 4-3-3, и показали хорошую, компактную игру. Очень своевременно вернулся после травмы центрбек Ибраима Конате, который сочетает в себе качества, необходимые для рискованного стиля “Ливерпуля”.

Но Юрген Клопп все еще не может рассчитывать на травмированных Матипа, Диаса, Жоту, Кейта и Артура, не сможет провести матч против “Тоттенхэма” и Джеймс Милнер.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” еще ни разу не проигрывал на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиуме” (две победы, две ничьи).

В целом “Ливерпуль” не проигрывает “Тоттенхэму” в последних десяти матчах (семь побед, три ничьи).

Только один из последних 35 домашних матчей “Тоттенхэма” в чемпионате закончился вничью – и это был матч с “Ливерпулем” (2:2) в прошлом сезоне.

“Ливерпулю” не удалось забить “Тоттенхэму” только в одном из последних 15 поединков в АПЛ (дебютная игра Юргена Клоппа в 2015 году).

Команды забили между собой в матчах АПЛ 172 гола. У “Ливерпуля” только матчи с “Арсеналом” были результативнее (180 голов).

Мо Салах и Роберто Фирмино забили по пять голов в чемпионате в ворота “Тоттенхэма”.

В восьми матчах АПЛ “Ливерпуль” пропускал первым, только у “Саутгемптона” этот показатель хуже (девять).

Поражение “Ньюкаслу” в предпоследнем туре АПЛ прервало восьмиматчевую победную серию “Тоттенхэма” на своем стадионе.

После назначения Антонио Конте только “Ливерпуль” набрал больше очков, чем “Тоттенхэм” с проигрышных позиций (24 против 21).

В 19 матчах сезона 2022-23 “Тоттенхэм” забил 12 голов в первом тайме и 22 – после перерыва.

“Ливерпулю” удалось победить только в одном из семи матчей чемпионата, где он пропустил первым в первом тайме.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Ливерпуля

Тоттенхэм

01.11 “Марсель” 2:1 (Лига чемпионов)

29.10 “Борнмут” 3:2 (АПЛ)

26.10 “Спортинг” 1:1 (Лига чемпионов)

23.10 “Ньюкасл” 1:2 (АПЛ)

19.10 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (АПЛ)

Ливерпуль

01.11 “Наполи” 2:0 (Лига чемпионов)

29.10 “Лидс” 1:2 (АПЛ)

26.10 “Аякс” 3:0 (Лига чемпионов)

22.10 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)

19.10 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 13 10 2 1 39-12 +27 32 2 "Арсенал" 12 10 1 1 30-11 +19 31 3 "Тоттенхэм" 13 8 2 3 26-16 +10 26 4 "Ньюкасл" 13 6 6 1 24-10 +14 24 5 "Манчестер Юнайтед" 12 7 2 3 17-16 +1 23 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 6 3 4 22-17 +5 21 7 "Челси" 12 6 3 3 17-15 +2 21 8 "Фулхэм" 14 5 4 5 23-24 -1 19 9 "Ливерпуль" 12 4 4 4 23-15 +8 16 10 "Брентфорд" 14 3 7 4 21-24 -3 16 11 "Кристал Пэлас" 12 4 4 4 13-16 -3 16 12 "Лидс Юнайтед" 13 4 3 6 19-22 -3 15 13 "Лестер Сити" 14 4 2 8 23-25 -2 14 14 "Вест Хэм Юнайтед" 13 4 2 7 11-13 -2 14 15 "Эвертон" 14 3 5 6 11-14 -3 14 16 "Борнмут" 14 3 4 7 15-32 -17 13 17 "Астон Вилла" 13 3 3 7 11-20 -9 12 18 "Саутгемптон" 13 3 3 7 11-20 -9 12 19 "Вулверхэмптон" 14 2 4 8 8-22 -14 10 20 "Ноттингем Форест" 14 2 4 8 10-30 -20 10

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Личные встречи

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью. Увлекательные 2:2 на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” и 1:1 в конце сезона, которые существенным образом повлияли на итговый расклад в чемпионской борьбе. До этих двух ничьих команда Юргена Клоппа выиграла у “шпор” семь матчей подряд во всех турнирах. “Тоттенхэм” в последний раз побеждал “Ливерпуль” в октябре 2017 года. Общая статистика встреч в АПЛ: 29 побед “Ливерпуля”, 14 “Тоттенхэма”, 17 ничьих.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Ливерпуль

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Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Дайер, Лангле, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Моура, Кейн, Перишич

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Тьяго – Салах, Нуньес, Фирмино

Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

Прогноз на матч Тоттенхэм – Ливерпуль от UA-Football

“Ливерпуль” проиграл два последних матча в АПЛ и поражение в третьем подряд будет если не полной катастрофой, то очень плохим результатом для команды Юргена Клоппа. Игра с “Наполи” получилась позитивной для “красных”, но в нынешнем сезоне “красные” часто чередуют удачные матчи с провальными. “Тоттенхэм” остается приблизительно на одном уровне, но чаще выжимает хороший результат. Так как обе команды слабо начинают матчи первый тайм будет малосодержательным, но втором следует ожидать голы. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.