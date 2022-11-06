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Посвящение Эмери. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.11.2022
Гуд ибнинг еврибади
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский Премьер-лига, 15-й тур
6 ноября, 16:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Платформа Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
После почти трех лет отсутствия Унаи Эмери возвращается в АПЛ. Испанских ноток акцента английского тренера не хватало Великобритании, собственно как и его футбола. В "Арсенале" в Эмери не слишком пошло, но теперь у него есть шанс продемонстрировать свои силы снова. Боевое крещение ему проведет “Манчестер Юнайтед”, который небольшими шагами выходит из затяжного кризиса.
- Астон Вилла
- Манчестер Юнайтед
- Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Юнайтед
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Последние пять личных встреч между командами
- Цифры и факты
- Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
- Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол
Астон Вилла
Бирмингемцы под руководством Джеррарда были многообещающей командой, но провалили старт сезона. После ухода английской легенды "Вилла" провела два кардинально разных матча: сначала победила "Брентфорд" 4:0, а затем потерпела поражение от "Ньюкасла" 0:4. Хорошие качели вышли от временного тренера Аарона Данкса, однако его время подошло к концу.
Сейчас "львы" в очень тяжелом положении. Они идут на 17-м месте бок о бок с "Саутгемптоном", который на 18-м: у обеих команд по 12 очков и разница забитых равна 11:20. Только за счет личных встреч "Астон Вилла" опережает "святых". А впереди у (уже) подопечных Эмери очень тяжелый календарь: "Манчестер Юнайтед" (дважды, еще будет Кубок лиги), "Брайтон" в гостях, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Не позавидуешь испанцу.
Кадры хозяев
У "львов" есть одна важная потеря, постигшая их еще на старте сезона: летний новичок команды центрбек Диего Карлос выбыл из-за тяжелой травмы колена. Вместе с ним последний месяц в лазарете были Аугустинссон и Камара, однако они уже на финальном этапе восстановления.
Манчестер Юнайтед
А “манкунианцы” не уступают уже девять матчей, причем у семи из них они победили. Более того, Де Хеа оставил свои ворота сухими в шести поединках из последних девяти. Вот и то, с чего начал тен Хаг: осторожная игра в обороне. В том числе и благодаря Магуайру (его отсутствии). К слову, в прошлом матче против "Реал Сосьедад" центральный защитник появился на последних минутах, выйдя… в пару к Роналду в нападение. Этот шаг результата не дал, однако факт остается фактом: Гарри, скорее всего, поедет на Чемпионат мира без игровой практики. Бедный Саутгейт.
Также малое количество пропущенных голов связано с интеграцией в состав Каземиро. Бразилец выжигает опорную зону, давая больше свободы Фернандешу и Эриксену. Мактоминей и Фред должны привыкать к редким минутам ротации. Пока это дает результат, тен Хаг реформы (как в случае замены Маласии в основе на Шоу) проводить не будет. А результат есть и даже по итогам этого тура МЮ может войти в зону ЛЧ.
Кадры гостей
А вот и та ротация в центре поля, о которой было упомянуто немного выше. Фернандеш не сыграет на "Вилла Парк" из-за перебора желтых. Также на поле не появятся Варан и Уильямс – они в лазарете. Кроме них, вне игры в последних поединках были Антони, Марсьяль и Санчо, однако они уже даже тренируются.
Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 29.10. Ньюкасл – Астон Вилла 4:0 (АПЛ)
- 23.10. Астон Вилла – Брентфорд 4:0 (АПЛ)
- 20.10. Фулхэм – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)
- 16.10. Астон Вилла – Челси 0:2 (АПЛ)
- 10.10. Ноттингем – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 03.11. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 0:1 (ЛЕ)
- 30.10. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 27.10. Манчестер Юнайтед – Шериф 3:0 (ЛЕ)
- 22.10. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 19.10. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|2
|Арсенал
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4
|Ньюкасл
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5
|Манчестер Юнайтед
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|8
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|9
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|10
|Брентфорд
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|11
|Кристал Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12
|Лидс Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13
|Лестер Сити
|14
|4
|2
|8
|23 - 25
|14
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|17
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20
|Ноттингем Форест
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
Последние пять личных встреч между командами
23.07.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:2 (ТМ)
15.01.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
10.01.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)
25.09.21. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)
09.05.21. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Манчестер Юнайтед" забил во всех выездных матчах этого сезона, кроме поединка против "Брентфорда" во втором туре.
- Эмери в восьми предыдущих клубах четырежды выигрывал в своем стартовом матче, дважды играл вничью и столько же уступал.
- "Астон Вилла" ни разу не победила дома "Манчестер Юнайтед" в официальном матче в этом столетии.
- Девять раз команды Эмери встречались с "манкунианцами": четыре поражения, три ничьих и два выигрыша.
Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол
Предугадать футбол бирмингемцев практически нереально. Можно сказать только, что тэн Хаг будет продолжать гнуть свою линию. “Манкуниацы” постараются контролировать игру, но им трудно будет отличиться в воротах соперников. "Львы" попытаются выбегать в контратаки, однако могут и навязать свой футбол гостям. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,73).
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