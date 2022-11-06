Посвящение Эмери. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.11.2022

Английский Премьер-лига, 15-й тур

6 ноября, 16:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Платформа Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

После почти трех лет отсутствия Унаи Эмери возвращается в АПЛ. Испанских ноток акцента английского тренера не хватало Великобритании, собственно как и его футбола. В "Арсенале" в Эмери не слишком пошло, но теперь у него есть шанс продемонстрировать свои силы снова. Боевое крещение ему проведет “Манчестер Юнайтед”, который небольшими шагами выходит из затяжного кризиса.

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Астон Вилла

Бирмингемцы под руководством Джеррарда были многообещающей командой, но провалили старт сезона. После ухода английской легенды "Вилла" провела два кардинально разных матча: сначала победила "Брентфорд" 4:0, а затем потерпела поражение от "Ньюкасла" 0:4. Хорошие качели вышли от временного тренера Аарона Данкса, однако его время подошло к концу.

Сейчас "львы" в очень тяжелом положении. Они идут на 17-м месте бок о бок с "Саутгемптоном", который на 18-м: у обеих команд по 12 очков и разница забитых равна 11:20. Только за счет личных встреч "Астон Вилла" опережает "святых". А впереди у (уже) подопечных Эмери очень тяжелый календарь: "Манчестер Юнайтед" (дважды, еще будет Кубок лиги), "Брайтон" в гостях, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Не позавидуешь испанцу.

Кадры хозяев

У "львов" есть одна важная потеря, постигшая их еще на старте сезона: летний новичок команды центрбек Диего Карлос выбыл из-за тяжелой травмы колена. Вместе с ним последний месяц в лазарете были Аугустинссон и Камара, однако они уже на финальном этапе восстановления.

Манчестер Юнайтед

А “манкунианцы” не уступают уже девять матчей, причем у семи из них они победили. Более того, Де Хеа оставил свои ворота сухими в шести поединках из последних девяти. Вот и то, с чего начал тен Хаг: осторожная игра в обороне. В том числе и благодаря Магуайру (его отсутствии). К слову, в прошлом матче против "Реал Сосьедад" центральный защитник появился на последних минутах, выйдя… в пару к Роналду в нападение. Этот шаг результата не дал, однако факт остается фактом: Гарри, скорее всего, поедет на Чемпионат мира без игровой практики. Бедный Саутгейт.

Также малое количество пропущенных голов связано с интеграцией в состав Каземиро. Бразилец выжигает опорную зону, давая больше свободы Фернандешу и Эриксену. Мактоминей и Фред должны привыкать к редким минутам ротации. Пока это дает результат, тен Хаг реформы (как в случае замены Маласии в основе на Шоу) проводить не будет. А результат есть и даже по итогам этого тура МЮ может войти в зону ЛЧ.

Кадры гостей

А вот и та ротация в центре поля, о которой было упомянуто немного выше. Фернандеш не сыграет на "Вилла Парк" из-за перебора желтых. Также на поле не появятся Варан и Уильямс – они в лазарете. Кроме них, вне игры в последних поединках были Антони, Марсьяль и Санчо, однако они уже даже тренируются.

Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

29.10. Ньюкасл – Астон Вилла 4:0 (АПЛ)

23.10. Астон Вилла – Брентфорд 4:0 (АПЛ)

20.10. Фулхэм – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)

16.10. Астон Вилла – Челси 0:2 (АПЛ)

10.10. Ноттингем – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

03.11. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 0:1 (ЛЕ)

30.10. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

27.10. Манчестер Юнайтед – Шериф 3:0 (ЛЕ)

22.10. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

19.10. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 13 10 2 1 39 - 12 32 2 Арсенал 12 10 1 1 30 - 11 31 3 Тоттенхэм 13 8 2 3 26 - 16 26 4 Ньюкасл 13 6 6 1 24 - 10 24 5 Манчестер Юнайтед 12 7 2 3 17 - 16 23 6 Брайтон энд Хоув Альбион 13 6 3 4 22 - 17 21 7 Челси 12 6 3 3 17 - 15 21 8 Фулхэм 14 5 4 5 23 - 24 19 9 Ливерпуль 12 4 4 4 23 - 15 16 10 Брентфорд 14 3 7 4 21 - 24 16 11 Кристал Пэлас 12 4 4 4 13 - 16 16 12 Лидс Юнайтед 13 4 3 6 19 - 22 15 13 Лестер Сити 14 4 2 8 23 - 25 14 14 Вест Хэм Юнайтед 13 4 2 7 11 - 13 14 15 Эвертон 14 3 5 6 11 - 14 14 16 Борнмут 14 3 4 7 15 - 32 13 17 Астон Вилла 13 3 3 7 11 - 20 12 18 Саутгемптон 13 3 3 7 11 - 20 12 19 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8 - 22 10 20 Ноттингем Форест 14 2 4 8 10 - 30 10

Последние пять личных встреч между командами

23.07.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:2 (ТМ)

15.01.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

10.01.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)

25.09.21. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

09.05.21. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" забил во всех выездных матчах этого сезона, кроме поединка против "Брентфорда" во втором туре.

Эмери в восьми предыдущих клубах четырежды выигрывал в своем стартовом матче, дважды играл вничью и столько же уступал.

"Астон Вилла" ни разу не победила дома "Манчестер Юнайтед" в официальном матче в этом столетии.

Девять раз команды Эмери встречались с "манкунианцами": четыре поражения, три ничьих и два выигрыша.

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол

Предугадать футбол бирмингемцев практически нереально. Можно сказать только, что тэн Хаг будет продолжать гнуть свою линию. “Манкуниацы” постараются контролировать игру, но им трудно будет отличиться в воротах соперников. "Львы" попытаются выбегать в контратаки, однако могут и навязать свой футбол гостям. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,73).