  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Посвящение Эмери. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.11.2022
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Посвящение Эмери. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.11.2022

Англия
(1 голосов)

Гуд ибнинг еврибади

Посвящение Эмери. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.11.2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английский Премьер-лига, 15-й тур

6 ноября, 16:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Платформа Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

После почти трех лет отсутствия Унаи Эмери возвращается в АПЛ. Испанских ноток акцента английского тренера не хватало Великобритании, собственно как и его футбола. В "Арсенале" в Эмери не слишком пошло, но теперь у него есть шанс продемонстрировать свои силы снова. Боевое крещение ему проведет “Манчестер Юнайтед”, который небольшими шагами выходит из затяжного кризиса.

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Зміст

Астон Вилла

Бирмингемцы под руководством Джеррарда были многообещающей командой, но провалили старт сезона. После ухода английской легенды "Вилла" провела два кардинально разных матча: сначала победила "Брентфорд" 4:0, а затем потерпела поражение от "Ньюкасла" 0:4. Хорошие качели вышли от временного тренера Аарона Данкса, однако его время подошло к концу.

Сейчас "львы" в очень тяжелом положении. Они идут на 17-м месте бок о бок с "Саутгемптоном", который на 18-м: у обеих команд по 12 очков и разница забитых равна 11:20. Только за счет личных встреч "Астон Вилла" опережает "святых". А впереди у (уже) подопечных Эмери очень тяжелый календарь: "Манчестер Юнайтед" (дважды, еще будет Кубок лиги), "Брайтон" в гостях, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Не позавидуешь испанцу.

Кадры хозяев

У "львов" есть одна важная потеря, постигшая их еще на старте сезона: летний новичок команды центрбек Диего Карлос выбыл из-за тяжелой травмы колена. Вместе с ним последний месяц в лазарете были Аугустинссон и Камара, однако они уже на финальном этапе восстановления.

Манчестер Юнайтед

А “манкунианцы” не уступают уже девять матчей, причем у семи из них они победили. Более того, Де Хеа оставил свои ворота сухими в шести поединках из последних девяти. Вот и то, с чего начал тен Хаг: осторожная игра в обороне. В том числе и благодаря Магуайру (его отсутствии). К слову, в прошлом матче против "Реал Сосьедад" центральный защитник появился на последних минутах, выйдя… в пару к Роналду в нападение. Этот шаг результата не дал, однако факт остается фактом: Гарри, скорее всего, поедет на Чемпионат мира без игровой практики. Бедный Саутгейт.

Также малое количество пропущенных голов связано с интеграцией в состав Каземиро. Бразилец выжигает опорную зону, давая больше свободы Фернандешу и Эриксену. Мактоминей и Фред должны привыкать к редким минутам ротации. Пока это дает результат, тен Хаг реформы (как в случае замены Маласии в основе на Шоу) проводить не будет. А результат есть и даже по итогам этого тура МЮ может войти в зону ЛЧ.

Кадры гостей

А вот и та ротация в центре поля, о которой было упомянуто немного выше. Фернандеш не сыграет на "Вилла Парк" из-за перебора желтых. Также на поле не появятся Варан и Уильямс – они в лазарете. Кроме них, вне игры в последних поединках были Антони, Марсьяль и Санчо, однако они уже даже тренируются.

Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

  • 29.10. Ньюкасл – Астон Вилла 4:0 (АПЛ)
  • 23.10. Астон Вилла – Брентфорд 4:0 (АПЛ)
  • 20.10. Фулхэм – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)
  • 16.10. Астон Вилла – Челси 0:2 (АПЛ)
  • 10.10. Ноттингем – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 03.11. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 0:1 (ЛЕ)
  • 30.10. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
  • 27.10. Манчестер Юнайтед – Шериф 3:0 (ЛЕ)
  • 22.10. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
  • 19.10. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 10 2 1 39 - 12 32
2 Арсенал Арсенал 12 10 1 1 30 - 11 31
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 8 2 3 26 - 16 26
4 Ньюкасл Ньюкасл 13 6 6 1 24 - 10 24
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 7 2 3 17 - 16 23
6 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 13 6 3 4 22 - 17 21
7 Челси Челси 12 6 3 3 17 - 15 21
8 Фулхэм Фулхэм 14 5 4 5 23 - 24 19
9 Ливерпуль Ливерпуль 12 4 4 4 23 - 15 16
10 Брентфорд Брентфорд 14 3 7 4 21 - 24 16
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 4 4 4 13 - 16 16
12 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 13 4 3 6 19 - 22 15
13 Лестер Сити Лестер Сити 14 4 2 8 23 - 25 14
14 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 4 2 7 11 - 13 14
15 Эвертон Эвертон 14 3 5 6 11 - 14 14
16 Борнмут Борнмут 14 3 4 7 15 - 32 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 13 3 3 7 11 - 20 12
18 Саутгемптон Саутгемптон 13 3 3 7 11 - 20 12
19 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 2 4 8 8 - 22 10
20 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 14 2 4 8 10 - 30 10

Последние пять личных встреч между командами

23.07.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:2 (ТМ)

15.01.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

10.01.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)

25.09.21. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

09.05.21. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

Цифры и факты

  • "Манчестер Юнайтед" забил во всех выездных матчах этого сезона, кроме поединка против "Брентфорда" во втором туре.
  • Эмери в восьми предыдущих клубах четырежды выигрывал в своем стартовом матче, дважды играл вничью и столько же уступал.
  • "Астон Вилла" ни разу не победила дома "Манчестер Юнайтед" в официальном матче в этом столетии.
  • Девять раз команды Эмери встречались с "манкунианцами": четыре поражения, три ничьих и два выигрыша.

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

Parimatch
3.40
3.60
2.14
Сделать ставку
Favbet
3.40
3.50
2.15
Сделать ставку
VBET
3.30
3.70
2.17
Сделать ставку

Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол

Предугадать футбол бирмингемцев практически нереально. Можно сказать только, что тэн Хаг будет продолжать гнуть свою линию. “Манкуниацы” постараются контролировать игру, но им трудно будет отличиться в воротах соперников. "Львы" попытаются выбегать в контратаки, однако могут и навязать свой футбол гостям. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,73).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде