Любимый турнир Гвардиолы. Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Кубка лиги

Кубок Английской футбольной лиги. 1/16 финала.

9 ноября. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com

Полтора года назад (с ума сойти, а будто это было только вчера) "Челси" за месяц с хвостиком нанес "Манчестер Сити" три поражения в трех разных турнирах. Сначала тогда еще подопечные Тухеля обыграли "горожан" в полуфинале Кубка Англии, затем вырвали победу на выезде в АПЛ, ну и, конечно же, как все мы прекрасно помним, оформили минимальную победу в решающем поединке Лиги чемпионов.

Гвардиола дважды вполне спокойно подобрал ключи к команде Тухеля в предыдущем сезоне и хоть немного вернул лондонцам должок. Теперь же команда Пепа примет на "Этихаде" совершенно другой "Челси", изрядно побитый – с другим наставником и кризисом идей.

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Новости "Манчестер Сити"

Возможно, в сезоне-2022/23 "Сити" Гвардиолы изменился сильнее всего. Испанец работает в Манчестере уже 6 лет, он отладил процесс как на поле, так и вне газона на 99.9%, буквально все довел до автоматизма. Возможно, тот самый 0.1%, которого так не хватало Пепу, – это Эрлинг Холанд.

Норвежец потрясающе внедрился в структуру игры "Манчестер Сити" и, подумать только, забил уже 5 голов в ЛЧ и 18 (!) в АПЛ – в 4 и 12 матчах соответственно. Холанд отлично взаимодействует с Де Брюйне, великолепно двигается, легко отклеивается от защитников. Самое интересное, что даже в случае травмы Эрлинга, "Сити" ничего не стоит откатиться к привычной тики-таке, с которой команда ранее многократно добивалась успеха. Да, в важных матчах вновь возникнут сложности с реализацией моментов, но, послушайте, подобный план Б у "Сити" ведь ранее был планом А.

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В общем, "Манчестер Сити" – это все та же роботизированная команда Гвардиолы, теперь еще и с монстром завершения перед чужим воротами. Если "горожане" в форме, то придумать себе проблемы они могут исключительно сами, или же, как вариант, не до конца настроиться на соперника. В августе как раз так и вышло с "Ньюкаслом" (3:3, с привычной скидкой для "Сити" на начало сезона), в сентябре с "Астон Виллой" (1:1), в октябре с "Копенгагеном" (0:0), в ноябре с "Фулхэмом" (2:1). То есть, типичная акция раз в месяц. Правда, для "Ливерпуля" у "Сити" свои скидки. Опять же, вряд ли серьезно стоит относиться к поражению Манчестера "красным" в Суперкубке Англии (3:1), ведь "небесно-голубые" всегда очень сонно вкатываются в розыгрыш. Что касается проигрыша на "Энфилде" в АПЛ 3,5 недели назад (1:0), то коллектив Пепа не был слабее, ничья смотрелась бы более закономерно. К тому же, вопрос к "Ливерпулю": зачем рвать жилы и обыгрывать "Сити", чтобы потом уступить "Ноттингем Форест" и "Лидсу"? К счастью, это не тема нашего сегодняшнего материала.

Новости "Челси"

Ничего хорошего с "Челси" после выезда на "Сан-Сиро" так и не произошло (0:2). Окей, три победы, две гостевые не особо уверенные – над "Виллой" (0:2) и "Зальцбургом" (1:2). Еще одна – над откровенно слабым соперником у себя дома ("Динамо" Загреб", 2:1). Также мы увидели две плюс-минус справедливые ничьи с "Брентфордом" (0:0)" и "Манчестер Юнайтед" (1:1) и два поражения "пенсионеров" – разгромное "Брайтону" (4:1) и минимальное "Арсеналу" (0:1).

Последние два матча в чемпионате Англии особенно подчеркнули кризис "синих". Поттер не придумал, как нужно проходить жесткий прессинг оппонентов, отбиваться от подач в штрафную "Челси", задействовать Обамеянга; он не влиял на саму игру по ходу поединков. Согласны, вряд ли неудачная подготовка и реакция от Грэма – единственные источники проблем "Челси". Вновь, как и в прошлом сезоне, синхронно травмировались Джеймс и Чилвелл, причем опять Бен будет отсутствовать дольше Риса, история повторяется. Также лечатся два центрбека и основной вратарь. Вылет ключевых исполнителей не может не влиять на ситуацию.

Поэтому все еще не вешаем всех собак на Поттера, но пристально следим за ситуацией и ждем адаптации талантливого специалиста в Лондоне. Грэму больше других нужна пауза и здоровые футболисты. Возможно, зимой менеджер попросил Тодда Боули приобрести 2-3 игроков.

Личные встречи

15.01.22 АПЛ "Манчестер Сити" – "Челси" 1:0

25.09.21 АПЛ "Челси" – "Манчестер Сити" 0:1

29.05.21 ЛЧ "Манчестер Сити" – "Челси" 0:1

08.05.21 АПЛ "Манчестер Сити" – "Челси" 1:2

17.04.21 КА "Челси" – "Манчестер Сити" 1:0

Цифры и факты

– Победная серия "Сити" на "Этихаде" длится с апреля, перед ее стартом "горожане" уступили "Ливерпулю";

– В 2022 году "Манчестер Сити" проиграл только "Ливерпулю" (в 3 матчах), "Тоттенхэму" и "Реалу";

– За последние пять лет подопечные Гвардиолы четырежды взяли Кубок лиги;

– "Челси" не может удержать свои ворота на замке уже 5 поединков подряд;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

С одной стороны, Пеп может прибегнуть к ротации состава и в случае необходимости усилить игру с помощью лидеров, выпустив их во втором тайме. С другой стороны, тот же Холанд отыграл с "Фулхэмом" всего полчаса, какой смысл мариновать его в запасе? Мы уверены, что даже полуоснова "горожан" прекрасно выполнит задания от тренерского штаба с точки зрения функционала. Где не хватит качества – помогут более опытные исполнители. Гвардиола не рассчитывает на Уокера, также дисквалифицирован Канселу.

У Поттера уже все привычно, ну и потасовать состав после тяжелого матча с "Арсеналом" ему тоже не помешает, в заявке на матч будут представители молодежки. Фофана, Канте, Кепа, Джеймс, Чилвелл и Чуквуэмека все еще недоступны. Жоржиньо и Ковачич – под вопросом.

"Манчестер Сити", 4-3-3: Ортега – Льюис, Диас, Лапорт, Гомес – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Холанд, Грилиш

"Челси", 4-3-3: Менди – Аспиликуэта, Чалоба, Кулибали, Кукурелья – Лофтус-Чик, Закариа, Галлахер – Пулишич, Броя, Стерлинг

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. Чудеса, безусловно, случаются, но на данный момент не видно, за счет чего лондонцы могут преподнести сенсацию "горожанам" на "Этихаде" в рамках 1/16 финала Кубка лиги. "Манчестер Сити" обожает этот турнир, да и вряд ли собирается на ровном месте и в хороших физических кондициях заниматься благотворительностью в матчах с кризисными командами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.