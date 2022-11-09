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Ливерпуль – Дерби Каунти. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 09.11.2022
Действующий обладатель трофея входит в бой
Фото: twitter.com/LFC / Автор невідомий
Кубок английской футбольной лиги, 1/16 финала (третий раунд)
9 ноября, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Тони Гаррингтон
Прямая трансляция: Платформа Setanta Sports
Матчи Кубка лиги редко обладают хорошими вывесками, однако часто бывают интересными. Это возможно и в нашем поединке. В нем действующий обладатель Кубка лиги "Ливерпуль" начнет свой путь в новом розыгрыше этого турнира. В соперниках широко известен в узких кругах "Дерби".
Ливерпуль
Прошлый сезон для "мерсисайдцев" был очень хорош в плане результатов, однако его они завершили только с одним трофеем. Это была победа в Кубке лиги. Правда, получение такого, казалось бы не престижного, титула достаточно важно для "Ливерпуля", ведь он стал обладателем этого трофея впервые за 10 сезонов. Легкая планка, оказывается, не так уж и легка.
Собственно, тяжело "мерсисайдцам" и в этом сезоне АПЛ. Особо не удался старт текущего чемпионата. Затем был выход из кризиса, в котором есть пятно - два поражения от "Ноттингема" и "Лидса" подряд. Однако в активе "мерсисайдцев" все равно есть шесть побед в последних восьми матчах во всех турнирах. В том числе и над "Манчестер Сити", "Наполи" и "Тоттенхэмом".
Кадры хозяев
В лазарете "мерсисайдцев", как всегда, людно. Сейчас там находятся шесть игроков: Артур, Луис Диас, Жота, Кейта, Матип и Милнер. Последний после пропуска встречи со "шпорами" уже вроде оклемался и готов снова сыграть вместо молодых. Но все в руках медиков клуба и самого Клоппа.
Дерби Каунти
"Бараны" известны многим людям за счет своего недавнего прошлого. Здесь свой след оставили и Фрэнк Лэмпард, и Уэйн Руни, и много тогда еще талантливых и молодых игроков "Челси", которые сейчас выступают в первой команде – как Мейсон Маунт. Пока эта эпопея уменьшилась, разве что остался след от Руни: за "Дерби" выступает двоюродный брат Уэйна Джейк Руни. Ну как выступает – преимущественно сидит на скамейке для запасных.
Сейчас в "Дерби" играет несколько собственных воспитанников. Трое из них составляют костяк основного состава. Кстати, "бараны" выступают в рамках Первой лиги, ведь в прошлом сезоне из-за санкций команда не досчиталась 21-го очка и вылетела из Чемпионшипа. Но в третьем по рангу английском дивизионе команда испытывает проблемы, ведь идет на седьмом месте с отрывом в 16 очков от лидера соревнования. А в Кубке Англии "Дерби" в минувшие выходные провел ничейную игру с "Торки" – будет переигровка.
Кадры гостей
В "Дерби" практически все готовы играть. Исключение – английский голкипер Ананг, который уже давно в лазарете.
Последние пять матчей Ливерпуля и Дерби
Последние пять встреч хозяев
- 06.11. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)
- 01.11. Ливерпуль – Наполи 2:0 (ЛЧ)
- 29.10. Ливерпуль – Лидс 1:2 (АПЛ)
- 26.10. Аякс – Ливерпуль 0:3 (ЛЧ)
- 22.10. Ноттингем – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 06.11. Торки – Дерби 2:2 (Кубок Англии)
- 01.11. Моркем – Дерби 1:1 (Первая лига)
- 29.10. Дерби – Бристоль Роверс 4:2 (Первая лига)
- 25.10. Дерби – Эксестер 0:0 (Первая лига)
- 21.10. Ипсвич – Дерби 1:0 (Первая лига)
Последние пять личных встреч между соперниками
- 20.09.16. Дерби – Ливерпуль 0:3 (Кубок лиги)
- 26.12.07. Дерби – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)
- 01.09.07. Ливерпуль – Дерби 6:0 (АПЛ)
- 20.04.02. Ливерпуль – Дерби 2:0 (АПЛ)
- 01.12.01. Дерби – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- Путь дерби к этому матчу в Кубке лиги пролегал через выездную победу над "Мэнсфилдом" и домашней победой в поединке с "Вест Бромвичем".
- Последний раз команды играли между собой тоже на стадии 1/16 финала Кубка лиги.
- В этом году во внутреннем английском соревновании "Ливерпуль" дома проиграл только "Лидсу" в матче 29 октября (1:2).
- В настоящее время продолжается пятиматчевая выигрышная серия "мерсисайдцев" над "баранами". В последний раз "Ливерпуль" терял очки во встрече с "Дерби" еще в 2001 году.
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Дерби
Прогноз на матч Ливерпуль – Дерби от UA-Football
Для "мерсисайдцев" этот поединок должен стать легкой прогулкой. Ожидаем увидеть нашествие на ворота соперников, которое при хорошей реализации превратится в большое количество голов. "Дерби" может надеяться сегодня только на чудо. Прогноз: Победа Ливерпуля с Ф(-2), (КФ 1,92).
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