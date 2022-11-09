Ливерпуль – Дерби Каунти. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 09.11.2022

Кубок английской футбольной лиги, 1/16 финала (третий раунд)

9 ноября, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тони Гаррингтон

Прямая трансляция: Платформа Setanta Sports

Матчи Кубка лиги редко обладают хорошими вывесками, однако часто бывают интересными. Это возможно и в нашем поединке. В нем действующий обладатель Кубка лиги "Ливерпуль" начнет свой путь в новом розыгрыше этого турнира. В соперниках широко известен в узких кругах "Дерби".

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Ливерпуль

Прошлый сезон для "мерсисайдцев" был очень хорош в плане результатов, однако его они завершили только с одним трофеем. Это была победа в Кубке лиги. Правда, получение такого, казалось бы не престижного, титула достаточно важно для "Ливерпуля", ведь он стал обладателем этого трофея впервые за 10 сезонов. Легкая планка, оказывается, не так уж и легка.

Собственно, тяжело "мерсисайдцам" и в этом сезоне АПЛ. Особо не удался старт текущего чемпионата. Затем был выход из кризиса, в котором есть пятно - два поражения от "Ноттингема" и "Лидса" подряд. Однако в активе "мерсисайдцев" все равно есть шесть побед в последних восьми матчах во всех турнирах. В том числе и над "Манчестер Сити", "Наполи" и "Тоттенхэмом".

Кадры хозяев

В лазарете "мерсисайдцев", как всегда, людно. Сейчас там находятся шесть игроков: Артур, Луис Диас, Жота, Кейта, Матип и Милнер. Последний после пропуска встречи со "шпорами" уже вроде оклемался и готов снова сыграть вместо молодых. Но все в руках медиков клуба и самого Клоппа.

Дерби Каунти

"Бараны" известны многим людям за счет своего недавнего прошлого. Здесь свой след оставили и Фрэнк Лэмпард, и Уэйн Руни, и много тогда еще талантливых и молодых игроков "Челси", которые сейчас выступают в первой команде – как Мейсон Маунт. Пока эта эпопея уменьшилась, разве что остался след от Руни: за "Дерби" выступает двоюродный брат Уэйна Джейк Руни. Ну как выступает – преимущественно сидит на скамейке для запасных.

Сейчас в "Дерби" играет несколько собственных воспитанников. Трое из них составляют костяк основного состава. Кстати, "бараны" выступают в рамках Первой лиги, ведь в прошлом сезоне из-за санкций команда не досчиталась 21-го очка и вылетела из Чемпионшипа. Но в третьем по рангу английском дивизионе команда испытывает проблемы, ведь идет на седьмом месте с отрывом в 16 очков от лидера соревнования. А в Кубке Англии "Дерби" в минувшие выходные провел ничейную игру с "Торки" – будет переигровка.

Кадры гостей

В "Дерби" практически все готовы играть. Исключение – английский голкипер Ананг, который уже давно в лазарете.

Последние пять матчей Ливерпуля и Дерби

Последние пять встреч хозяев

06.11. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

01.11. Ливерпуль – Наполи 2:0 (ЛЧ)

29.10. Ливерпуль – Лидс 1:2 (АПЛ)

26.10. Аякс – Ливерпуль 0:3 (ЛЧ)

22.10. Ноттингем – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

06.11. Торки – Дерби 2:2 (Кубок Англии)

01.11. Моркем – Дерби 1:1 (Первая лига)

29.10. Дерби – Бристоль Роверс 4:2 (Первая лига)

25.10. Дерби – Эксестер 0:0 (Первая лига)

21.10. Ипсвич – Дерби 1:0 (Первая лига)

Последние пять личных встреч между соперниками

20.09.16. Дерби – Ливерпуль 0:3 (Кубок лиги)

26.12.07. Дерби – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

01.09.07. Ливерпуль – Дерби 6:0 (АПЛ)

20.04.02. Ливерпуль – Дерби 2:0 (АПЛ)

01.12.01. Дерби – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

Цифры и факты

Путь дерби к этому матчу в Кубке лиги пролегал через выездную победу над "Мэнсфилдом" и домашней победой в поединке с "Вест Бромвичем".

Последний раз команды играли между собой тоже на стадии 1/16 финала Кубка лиги.

В этом году во внутреннем английском соревновании "Ливерпуль" дома проиграл только "Лидсу" в матче 29 октября (1:2).

В настоящее время продолжается пятиматчевая выигрышная серия "мерсисайдцев" над "баранами". В последний раз "Ливерпуль" терял очки во встрече с "Дерби" еще в 2001 году.

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Дерби

Прогноз на матч Ливерпуль – Дерби от UA-Football

Для "мерсисайдцев" этот поединок должен стать легкой прогулкой. Ожидаем увидеть нашествие на ворота соперников, которое при хорошей реализации превратится в большое количество голов. "Дерби" может надеяться сегодня только на чудо. Прогноз: Победа Ливерпуля с Ф(-2), (КФ 1,92).