Нужен реванш. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 10.11.22

Английская Премьер-лига, 1/16 финала (третий раунд)

10 ноября, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: ОТТ-платформа Setanta Sports

Второй сезон подряд жеребьевка английских турниров сводит "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллу" в двух матчах в ряд за несколько дней. Тогда, в январе, "манкуниацы" одержали победу и сыграли вничью, а вот в минувшее воскресенье дебютант на "Вилла Парк" Унаи Эмери со своими подопечными разбил "красных дьяволов". Теперь время для реванша.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Манчестер Юнайтед

"Красные" дьяволы до минувших выходных не имели поражений на протяжении девяти матчей. В том числе подопечные Тэн Хага победили "Эвертон", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Реал Сосьедад". Не такие уж и топовые команды, однако, напомним, что во втором туре текущей АПЛ "манкунианцы" сгорели "Брентфорду" 0:4. Прогресс.

В прошлом розыгрыше Кубка лиги "Манчестер Юнайтед" вылетел в первом же матче – на этой же стадии 1/16 финала, уступив "Вест Хэму" с Ярмоленко, в старте (провел все 90 минут на поле). Теперь есть шанс все-таки перешагнуть этот стартовый предел. Тем более что родные стены помогают – в этом сезоне "манкуниацы" дома уступили дважды в девяти встречах: против "Брайтона" и "Реала Сосьедад".

Кадры хозяев

Лазарет МЮ все еще переполнен. Сегодня не сыграют Варан, Уильямс, Антони и Санчо. Ну и Гринвуда и Туанзебе нет, однако они сейчас вне планов команды.

Астон Вилла

Феерический "гуд ибнинг" вышел в Эмери в минувшие выходные. Испанский наставник удивил сразу же в первом матче у руля "львов", ведь его команда взяла верх над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Для "Виллы" это был весомый шаг вперед, ведь эта победа стала лишь четвертой в этом сезоне. Она помогла оттолкнуться от зоны вылета в чемпионате.

"Астон Вилла", как и "Ман Юнайтед", тоже вылетела в прошлом сезоне на стадии 1/16 финала Кубка лиги. Причем также от лондонской команды – "Челси". Тогда аристократам удалось обыграть “львов” только благодаря серии пенальти. "Астон Вилла" под руководством еще Дина Смита мощно сопротивлялась на "Стэмфорде Бридж". Теперь будет игра на вылет на еще одном великом стадионе. Смогут ли повторить?

Кадры гостей

В лазарете "львов" бразильский тандем: центрбек Карлос и вингер Коутиньо вне игры на длительное время. Остальные игроки в распоряжении Эмери.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

06.11. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед (АПЛ)

03.11. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 0:1 (ЛЕ)

30.10. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

27.10. Манчестер Юнайтед – Шериф 3:0 (ЛЕ)

22.10. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

06.11. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед (АПЛ)

29.10. Ньюкасл – Астон Вилла 4:0 (АПЛ)

23.10. Астон Вилла – Брентфорд 4:0 (АПЛ)

20.10. Фулхэм – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)

16.10. Астон Вилла – Челси 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч между командами

06.11.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед (АПЛ)

23.07.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:2 (ТМ)

15.01.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

10.01.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)

25.09.21. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

Цифры и факты

Этот поединок станет 195 официальным в истории противостояний команд.

"Астон Вилла" уже сыграла один матч в этом розыгрыше Кубка лиги, взяв верх над "Болтоном" со счетом 4:1 – одна из немногих побед "львов" в этом сезоне под руководством тогда еще Джеррарда.

"Вилла" в последних пяти гостевых поединках заработала всего два очка.

Сухая серия “Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” длится 391 минуту.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла от UA-Футбол

Тен Хаг, как и принято для него в этом сезоне, выпустит основной состав, несмотря на статус турнира. "Вилла", в свою очередь, проведет разве что точечную ротацию. Этот поединок может стать таким же, как и в воскресенье. Правда, тогда главную скрипку играла "Вилла". Теперь же, на правах хозяина, "манкунианцы" должны перехватить инициативу. Прогноз: Победа “Манчестер Юнайтед”.