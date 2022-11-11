Фаворит поменялся. Ньюкасл Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 12.11.2022

Английская Премьер-лига. 16-й тур.

12 ноября. 19:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports +, app.setantasports.com

Уже в следующее воскресенье, 20 ноября, Катар и Эквадор откроют Мундиаль. Клубный футбол становится на паузу вплоть до середины декабря. На звание центрального матча в последнем перед ЧМ туром в Англии претендуют "Ньюкасл" и "Челси", третья и седьмая команды лиги. Больше банально некому.

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Новости "Ньюкасл Юнайтед"

"Сороки" абсолютно заслуженно занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эдди Хау за 14 матчей АПЛ-2022/23 проиграли всего однажды – "Ливерпулю" на "Энфилде", пропустив победный гол "красных" в компенсированное время. Но при этом целых 6 раз поединки "джорди" заканчивались вничью. Больше паритетов в первенстве только у "Брентфорда".

Тем не менее, в октябре ничьих у "Ньюкасла" было по минимуму. "Сороки" методично разбили "Фулхэм" (1:4), "Брентфорд" (5:1), "Астон Виллу" (4:0) и "Саутгемптон" (1:4); с минимальной разницей в счете одолели "Эвертон" дома (1:0) и "Тоттенхэм" на выезде (1:2). Лишь на "Олд Траффорд" в этом месяце "Ньюкасл" не забил, однако при этом и не пропустил (0:0). Ах да, в середине недели, пока "Челси" тщетно пытался пробить Ортегу на "Этихаде", потасованная обойма "сорок" лишь по пенальти перестреляла "Кристал Пэлас" (0:0, 3:2 в лотерее).

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Еще в прошлом сезоне целью было сохранить прописку в Высшем дивизионе, с чем команда после прихода шейхов справилась, финишировав 11-й. "Ньюкасл" постепенно приобретает идентичность, задействует современные футбольные принципы на поле, поддерживает высокую интенсивность на протяжении матчей и, что самое главное, не форсирует развитие. Естественно, с точки зрения опыта на дистанции "сороки" еще далеки от "Манчестер Сити", также у Хау, конечно же, не было времени выстроить фундамент по примеру Артеты в "Арсенале". Текущего качества игры и места в таблице Эдди добился с Триппьером (а, казалось бы, сбитый летчик), Поупом (недооцененным английским вратарем), Альмироном (стал игроком октября в АПЛ), Исаком (пока главной звездой команды). Еще есть Шер и Уилсон, но, при всем уважении, а что будет, когда на "Сент-Джеймс Парк" приедет футболист уровня Мбаппе?

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В любом случае, на данный момент главная звезда клуба – это Эдди Хау, кстати, лучший тренер октября в АПЛ. Новое руководство поступило правильно, начав свою эру в "Ньюкасле" с приглашения под проект талантливого тренера, а не звезд. Уже сейчас "черно-белые" могут играть по-разному; как вторым, так и первым номером, но уверенность команды не проседает даже в случае травм лидеров. Посмотрим, где именно финишируют "джорди" по итогам розыгрыша – ТОП-6 выглядит вполне достижимой целью.

Representing Newcastle United on the world stage. ???? pic.twitter.com/vN1EpZPe43 — Newcastle United FC (@NUFC) November 10, 2022

Новости "Челси"

Мы уже подробно анализировали в последних анонсах и отчетах, что именно не так с "Челси", почему команда Грэма Поттера резко сдала и после "Милана" по сегодняшний день демонстрирует невнятную игру. Кратко напомним: "синим" сильно мешают травмы основных исполнителей и от этого небольшой выбор сочетаний в обороне в частности, пока провальные эксперименты Поттера и отсутствие реакции от Грэма по ходу поединков. Также ощущается, что многие игроки уже мысленно отправились в Катар, "Челси" традиционно отправляет много футболистов в национальные команды. На ЧМ-22 из Кобхэма едет 12 исполнителей.

И все-таки, поединок 1/16 Кубка лиги против "Манчестер Сити" неожиданно дал пищу для размышлений (2:0). "Челси" хоть и проиграл, но все равно выглядел столь же опасно, как и хозяева, интересно в рамках своих вертикальных атак. Вряд ли Штефан Ортега заслуживает всего лишь на роль дублера Эдерсона – Гвардиоле очень повезло с таким бэкапом на позиции голкипера. Именно Ортега остановил атаку "Челси" в среду. Просто взгляните на xG, тут показатель ожидаемых голов очень демонстративен:

Man City (1.82) 2-0 (1.90) Chelsea — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) November 9, 2022

Желание в матче с "горожанами" показал не только юный Льюис Холл, но и, например, крепкий резервист Зиеш. Естественно, пока небольшой вспышки на "Этихаде" слишком мало для выводов. У Поттера в ближайший месяц однозначно будет работа на базе "Челси" помимо просмотров матчей Мундиаля. Нужно определяться с идеями, стратегией развития, запросами для Боули на трансферное окно.

Our Cobham boy Lewis Hall did good. ???? pic.twitter.com/4lO4Hp8oqC — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 10, 2022

Турнирная таблица

Личные встречи

13.03.22 АПЛ "Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 1:0

30.10.21 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 0:3

15.02.21 АПЛ "Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:0

21.11.20 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 0:2

18.01.20 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 1:0

Цифры и факты

– Беспроигрышная серия "Ньюкасла" насчитывает уже 10 матчей во всех турнирах;

– "Челси" не может выиграть в АПЛ уже в 4 поединках подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Ньюкасла" находятся Крафт, Исак, Фрейзер, Ритчи, Дамметт. В свою очередь Поттер не рассчитывает на Канте, Фофана, Кепу, Чилвелла, Джеймса и Чуквуэмеку. Под небольшим вопросом участие Жоржиньо.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок – Альмирон, Уилсон, Мерфи

"Челси", 4-2-3-1: Менди – Аспиликуэта, Чалоба, Силва, Кукурелья – Лофтус-Чик, Ковачич – Стерлинг, Хавертц, Маунт – Обамеянг

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкасл Юнайтед" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:1. Как бы это ни звучало: "Ньюкасл" – фаворит матча с "Челси". Качественно новой версии "синих", точнее, ее тщательного построения, стоит ожидать уже по завершении чемпионата мира в Катаре. "Сороки" же разрывают здесь и сейчас.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.