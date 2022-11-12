Борнмут – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.11.22

Английская Премьер-лига, 16-й тур

12 ноября, 17:00. "Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Крейг Поусон

Прямая трансляция: ОТТ-платформа Setanta Sports

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Английский футбол за счет жеребьевки Кубка лиги за прошедшую неделю дважды возвел те же команды и в кубковом поединке, и в АПЛ. Еще одним "двойным" матчем было противостояние между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой": "львы" в первой встрече выиграли, а во второй "манкунианцы" взяли реванш. Смогут ли взять свой реванш "ириски"?

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Борнмут

Сейчас у "бордовых" идет четырехматчевая серия в АПЛ по поражениям. Подопечные О'Нила за эти поединки пропустили 10 голов, еще и дважды проиграв после того, как вели в счете в два мяча. Произошло это в недавнем матче против "Лидса", когда "павлины" с 1:3 отыгрались до 4:3. Также и против "Тоттенхэма" – тогда "Борнмут" на 49-й минуте забил второй гол, но "шпоры" успели ответить тремя точными выстрелами.

Перед этим у команды О'Нила было шесть поединков без проигрышей: четыре ничьи и две победы. И, интересно, что в двух случаях ничейных результатов "Борнмут" опять же вел в счете, однако потерял преимущество, а в итоге и очки. Не хватает игры на сохранение счета. По потерянным потенциальным очкам "бордовые" одни из лидеров в АПЛ. А в реальности они сейчас идут на 17-й позиции – всего в одном очке от зоны вылета.

Кадры хозяев

Важной потерей является ключевой центральный защитник Крис Мефам – у него перебор желтых. Также не сыграет и еще один оборонец Келли. Кроме этого, в последних девяти таймах на воротах играет резервный голкипер Марк Траверс, который в прошлом сезоне в Чемпионшипе был основным. Правда, пока номер один для тренера – Нето, однако сейчас он травмирован.

Эвертон

После хороших, организованных матчей "ирисок" (по сравнению с прошлым сезоном) они пошли на убыль. Сначала "Эвертон" дома уступил "Лестеру" 0:2, а потом еще и был разгромлен "Борнмутом" 4:1 в Кубке лиги. Причем, что в обоих поединках подопечные Лэмпарда действительно заслуженно проигрывали, мало что предложив сопернику вместо его голов.

Сейчас "ириски" в АПЛ убежали не намного выше "Борнмута", опережая его на одну позицию и на один зачетный пункт. Правда, в обороне "Эвертона" дела обстоят куда лучше, чем у бордовых. 14 пропущенных голов у "ирисок" против 32-х у подопечных О'Нила – поразительная разница. Не в последнюю очередь благодаря Миколенко, который очень вырос в оборонительных действиях.

Кадры гостей

Вечнотравмированный Калверт-Льюин снова попал в лазарет. Ему компанию там составляют Таунсенд и Холгейт. Последний, кстати, только восстановился после травмы, сыграл 50 минут против "Борнмута" и был заменен. Также под вопросом Гейе и Онана. Эти два основных полузащитника пропускали игру Кубка лиги против "бордовых" – один из ключевых факторов разгромного поражения.

Последние пять матчей Борнмута и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

08.11. Борнмут – Эвертон 4:1 (Кубок лиги)

05.11. Лидс – Борнмут 4:3 (АПЛ)

29.10. Борнмут – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)

24.10. Вест Хэм – Борнмут 2:0 (АПЛ)

19.10. Борнмут – Саутгемптон 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

08.11. Борнмут – Эвертон 4:1 (Кубок лиги)

05.11. Эвертон – Лестер 0:2 (АПЛ)

29.10. Фулхэм – Эвертон 0:0 (АПЛ)

22.10. Эвертон – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)

19.10. Ньюкасл – Эвертон 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 13 11 1 1 31 - 11 34 2 Манчестер Сити 13 10 2 1 39 - 12 32 3 Ньюкасл 14 7 6 1 28 - 11 27 4 Тоттенхэм 14 8 2 4 27 - 18 26 5 Манчестер Юнайтед 13 7 2 4 18 - 19 23 6 Брайтон энд Хоув Альбион 13 6 3 4 22 - 17 21 7 Челси 13 6 3 4 17 - 16 21 8 Ливерпуль 13 5 4 4 25 - 16 19 9 Фулхэм 14 5 4 5 23 - 24 19 10 Кристал Пэлас 13 5 4 4 15 - 17 19 11 Брентфорд 14 3 7 4 21 - 24 16 12 Лидс Юнайтед 13 4 3 6 19 - 22 15 13 Астон Вилла 14 4 3 7 14 - 21 15 14 Лестер Сити 14 4 2 8 23 - 25 14 15 Вест Хэм Юнайтед 14 4 2 8 12 - 15 14 16 Эвертон 14 3 5 6 11 - 14 14 17 Борнмут 14 3 4 7 15 - 32 13 18 Саутгемптон 14 3 3 8 12 - 24 12 19 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8 - 22 10 20 Ноттингем Форест 14 2 4 8 10 - 30 10

Последние пять личных встреч между командами

08.11.22. Борнмут – Эвертон 4:1 (Кубок лиги)

26.07.20. Эвертон – Борнмут 1:3 (АПЛ)

15.09.19. Борнмут – Эвертон 3:1 (АПЛ)

13.01.19. Эвертон – Борнмут 2:0 (АПЛ)

25.08.18. Борнмут – Эвертон 2:2 (АПЛ)

Цифры и факты

У "Эвертона" (14) четвертое наименьшее количество пропущенных в АПЛ - после "Арсенала" (11), "Ньюкасла" (11) и "Манчестер Сити" (12).

В то же время "ириски" забили всего 11 голов - это третий худший показатель после "Ноттингема" (10) и "Вулверхэмптона" (8).

"Борнмут" забивал в половине своих домашних матчей в этом сезоне (4 из 8).

Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Эвертон

Прогноз матча Борнмут – Эвертон от UA-Футбол

"Бордовые" выдали сенсацию посреди недели, разбив "ирисок". Сегодня склады немного претерпят изменения, которые будут в пользу "Эвертона" – повторение унизительного для гостей результата точно быть не должно. Более того, они могут сегодня одержать верх. Прогноз: Победа "Эвертона".