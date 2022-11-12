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Борнмут – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.11.22
"Ириски" могут взять реванш за разгром
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 16-й тур
12 ноября, 17:00. "Виталити Стедиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Крейг Поусон
Прямая трансляция: ОТТ-платформа Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Английский футбол за счет жеребьевки Кубка лиги за прошедшую неделю дважды возвел те же команды и в кубковом поединке, и в АПЛ. Еще одним "двойным" матчем было противостояние между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой": "львы" в первой встрече выиграли, а во второй "манкунианцы" взяли реванш. Смогут ли взять свой реванш "ириски"?
Борнмут
Сейчас у "бордовых" идет четырехматчевая серия в АПЛ по поражениям. Подопечные О'Нила за эти поединки пропустили 10 голов, еще и дважды проиграв после того, как вели в счете в два мяча. Произошло это в недавнем матче против "Лидса", когда "павлины" с 1:3 отыгрались до 4:3. Также и против "Тоттенхэма" – тогда "Борнмут" на 49-й минуте забил второй гол, но "шпоры" успели ответить тремя точными выстрелами.
Перед этим у команды О'Нила было шесть поединков без проигрышей: четыре ничьи и две победы. И, интересно, что в двух случаях ничейных результатов "Борнмут" опять же вел в счете, однако потерял преимущество, а в итоге и очки. Не хватает игры на сохранение счета. По потерянным потенциальным очкам "бордовые" одни из лидеров в АПЛ. А в реальности они сейчас идут на 17-й позиции – всего в одном очке от зоны вылета.
Кадры хозяев
Важной потерей является ключевой центральный защитник Крис Мефам – у него перебор желтых. Также не сыграет и еще один оборонец Келли. Кроме этого, в последних девяти таймах на воротах играет резервный голкипер Марк Траверс, который в прошлом сезоне в Чемпионшипе был основным. Правда, пока номер один для тренера – Нето, однако сейчас он травмирован.
Эвертон
После хороших, организованных матчей "ирисок" (по сравнению с прошлым сезоном) они пошли на убыль. Сначала "Эвертон" дома уступил "Лестеру" 0:2, а потом еще и был разгромлен "Борнмутом" 4:1 в Кубке лиги. Причем, что в обоих поединках подопечные Лэмпарда действительно заслуженно проигрывали, мало что предложив сопернику вместо его голов.
Сейчас "ириски" в АПЛ убежали не намного выше "Борнмута", опережая его на одну позицию и на один зачетный пункт. Правда, в обороне "Эвертона" дела обстоят куда лучше, чем у бордовых. 14 пропущенных голов у "ирисок" против 32-х у подопечных О'Нила – поразительная разница. Не в последнюю очередь благодаря Миколенко, который очень вырос в оборонительных действиях.
Кадры гостей
Вечнотравмированный Калверт-Льюин снова попал в лазарет. Ему компанию там составляют Таунсенд и Холгейт. Последний, кстати, только восстановился после травмы, сыграл 50 минут против "Борнмута" и был заменен. Также под вопросом Гейе и Онана. Эти два основных полузащитника пропускали игру Кубка лиги против "бордовых" – один из ключевых факторов разгромного поражения.
Последние пять матчей Борнмута и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 08.11. Борнмут – Эвертон 4:1 (Кубок лиги)
- 05.11. Лидс – Борнмут 4:3 (АПЛ)
- 29.10. Борнмут – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)
- 24.10. Вест Хэм – Борнмут 2:0 (АПЛ)
- 19.10. Борнмут – Саутгемптон 0:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 08.11. Борнмут – Эвертон 4:1 (Кубок лиги)
- 05.11. Эвертон – Лестер 0:2 (АПЛ)
- 29.10. Фулхэм – Эвертон 0:0 (АПЛ)
- 22.10. Эвертон – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)
- 19.10. Ньюкасл – Эвертон 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2
|Манчестер Сити
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|3
|Ньюкасл
|14
|7
|6
|1
|28 - 11
|27
|4
|Тоттенхэм
|14
|8
|2
|4
|27 - 18
|26
|5
|Манчестер Юнайтед
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7
|Челси
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|5
|4
|4
|25 - 16
|19
|9
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10
|Кристал Пэлас
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|11
|Брентфорд
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|12
|Лидс Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13
|Астон Вилла
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|14
|Лестер Сити
|14
|4
|2
|8
|23 - 25
|14
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|4
|2
|8
|12 - 15
|14
|16
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|17
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|18
|Саутгемптон
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20
|Ноттингем Форест
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
Последние пять личных встреч между командами
- 08.11.22. Борнмут – Эвертон 4:1 (Кубок лиги)
- 26.07.20. Эвертон – Борнмут 1:3 (АПЛ)
- 15.09.19. Борнмут – Эвертон 3:1 (АПЛ)
- 13.01.19. Эвертон – Борнмут 2:0 (АПЛ)
- 25.08.18. Борнмут – Эвертон 2:2 (АПЛ)
Цифры и факты
- У "Эвертона" (14) четвертое наименьшее количество пропущенных в АПЛ - после "Арсенала" (11), "Ньюкасла" (11) и "Манчестер Сити" (12).
- В то же время "ириски" забили всего 11 голов - это третий худший показатель после "Ноттингема" (10) и "Вулверхэмптона" (8).
- "Борнмут" забивал в половине своих домашних матчей в этом сезоне (4 из 8).
Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Эвертон
Прогноз матча Борнмут – Эвертон от UA-Футбол
"Бордовые" выдали сенсацию посреди недели, разбив "ирисок". Сегодня склады немного претерпят изменения, которые будут в пользу "Эвертона" – повторение унизительного для гостей результата точно быть не должно. Более того, они могут сегодня одержать верх. Прогноз: Победа "Эвертона".
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