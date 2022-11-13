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Фулхэм - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.11.2022
Манчестер Юнайтед – Фулхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 ноября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, шестнадцатый тур
13 ноября 2022. Лондон, “Крейвен Коттедж”
“Фулхэм” 18:30 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Фулхэму” и “Манчестер Юнайтед” поручено сыграть последний матч АПЛ перед уходом на ноябрьско-декабрьскую паузу, вызванную проведением Чемпионатом мира в Катере. В не зависимости от исхода встречи “Юнайтед” останется на пятом месте, а вот “Фулхэм” может подняться на седьмую строчку, если возьмет три очка.
- Новости Фулхэма
- Новости Манчестер Юнайтед
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Юнайтед
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед
- Прогноз на матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Новости Фулхэма
“Фулхэм” пока не удается показывать стабильные результаты, хотя чего еще можно ожидать от новичка лиги с ограниченным кадровым потенциал. Однако при этом “дачники” превзошли все ожидания, взяв 19 очков в 14 матчах. Это показатели середняка.
При этом “Фулхэм” – это зрелищный новичок. Два из 14 его матчей закончилось со счетом 0:0, команде Марку Силву удалось одержать одну сухую победу (“Астон Вилла” 3:0), но всех остальных поединках АПЛ “Фулхэм” и забивал, и пропускал. 23 забитых голах и 24 пропущенных. Футбол для всех.
Безусловно, атаку “Фулхэма” сложно себе представить без Александара Митровича, который не только забил девять в 12 матчах лиги, но и создал отличную связку с экс-плеймейкером “Манчестер Юнайтед” Андреасом Перейрей. К сожалению, Митрович не сыграет против “Юнайтед” из-за травмы и Перейре придется искать общий язык с Карлосом Винисиусом.
Помимо Митровича и Перейра, еще одним крайне важным игроком “Фулхэма” является центрхав Жоау Палинья. “Дачники” отдали “Спортингу” за Палинью всего 20 млн евро, и этот трансфер однозначно можно считать одним из самых удачных в летнее трансферное окно. Палинья не только проделывает огромную работу без мяча, но и еще крайне полезен своей команды при стандартах благодаря своему росту (189 см) и умением сыграть агрессивно и решительно у чужих ворот.
В матче с “Манчестер Юнайтед” будет разрушена прочная связка Палиньи с Харрисоном Ридом – у шестого номера “Фулхэма” перебор карточек. Также дисквалифицирован фулбек Кенни Тете. Помимо Митровича, травмированы Соломон и Кебано.
Новости Манчестер Юнайтед
“Манчестер Юнайтед” прогрессирует, и это невозможно не заметить. До встречи с “Астон Виллой” в прошлом туре у “Юнайтед” была серия из девяти матчей без поражений (семь побед, две ничьи), команда последовательно выполняет тактические установки тренера, ряд футболистов добились сильного индивидуального прогресса.
Конечно на пути развития случаются и неудачи, как например проигранная игра с “Виллой” (1:3). Но этому результату легко можно найти оправдания – Бруну Фернандеш был дисквалифицирован, Марсьяля еще нельзя выпускать на 90 минут, и тен Хагу пришлось обратиться к ван де Беку и Роналду, который почему-то еще получил капитанскую повязку. Ничего хорошего из этого не получилось – “Вилла” в дебютном матче Унаи Эмери сыграла просто превосходно.
В четверг в игре Кубке лиги “Манчестер Юнайтед” снова играл против “Астон Виллы” и в этот раз победа осталась за командой тен Хага. Возвращение Фернандеша и Марсьяля помогло, “Юнайтед” дважды уступал в счете, но смог вырвать победу – 4:2.
По словам Эрика тен Хага его команда достигла прогресса в прессинге, в начальной фазе владения, и в построениях атак. Но вот в последней трети, говорит нидерландский тренер, МЮ нужно добавлять. И действительно, после 13 туров у “Юнайтед” все еще отрицательная разница голов (18:19). Неприлично.
Перед игрой с “Фулхэмом” у “Юнайтед” заметные кадровые проблемы. Дисквалификацию получил правый защитник Далот, а его дублеры Уан-Биссака и Уильям травмированы. Также пропустят матч игроки атаки Антони, Санчо и Роналду.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Юнайтед” одиннадцатая команда в АПЛ по количеству забитых голов (18) и десятая по количеству пропущенных (19). Но при этом МЮ занимает в турнирной таблице пятое место.
- “Манчестер Юнайтед” выиграл пять последних выездных матчей у “Фулхэма” во всех турнирах.
- “Фулхэм” проиграл только в одном домашнем матче нынешнего сезона (три победы, три ничьи).
- С Митровичем в составе “Фулхэм” забивает в среднем 2.33 гола за матч, без него – 1.
- “Манчестер Юнайтед” выиграл один из последних четырех выездных матчей АПЛ (ничья, два поражения).
- “Эвертон” в позапрошлом туре стал первой командой, которая не пропустила от “Фулхэма” на “Крейвен Коттедж”.
Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Юнайтед
Фулхэм
- 05.11 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)
- 29.10 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)
- 23.10 “Лидс” 3:2 (АПЛ)
- 20.10 “Астон Вилла” 3:0 (АПЛ)
- 15.10 “Борнмут” 2:2 (АПЛ)
Манчестер Юнайтед
- 10.11 “Астон Вилла” 4:2 (Кубок лиги)
- 06.11 “Астон Вилла” 1:3 (АПЛ)
- 03.11 “Реал Сосьедад” 1:0 (Лига Европы)
- 30.10 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
- 27.10 “Шериф” 3:0 (Лига Европы)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|14
|12
|1
|1
|33-11
|+22
|37
|2
|"Манчестер Сити"
|14
|10
|2
|2
|40-14
|+26
|32
|3
|"Ньюкасл"
|15
|8
|6
|1
|29-11
|+18
|30
|4
|"Тоттенхэм"
|15
|9
|2
|4
|31-21
|+10
|29
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|13
|7
|2
|4
|18-19
|-1
|23
|6
|"Ливерпуль"
|14
|6
|4
|4
|28-17
|+11
|22
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|13
|6
|3
|4
|22-17
|+5
|21
|8
|"Челси"
|14
|6
|3
|5
|17-17
|0
|21
|9
|"Фулхэм"
|14
|5
|4
|5
|23-24
|-1
|19
|10
|"Брентфорд"
|15
|4
|7
|4
|23-25
|-2
|19
|11
|"Кристал Пэлас"
|14
|5
|4
|5
|15-18
|-3
|19
|12
|"Лестер Сити"
|15
|5
|2
|8
|25-25
|0
|17
|13
|"Борнмут"
|15
|4
|4
|7
|18-32
|-14
|16
|14
|"Лидс Юнайтед"
|14
|4
|3
|7
|22-26
|-4
|15
|15
|"Астон Вилла"
|14
|4
|3
|7
|14-21
|-7
|15
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|15
|4
|2
|9
|12-17
|-5
|14
|17
|"Эвертон"
|15
|3
|5
|7
|11-17
|-6
|14
|18
|"Ноттингем Форест"
|15
|3
|4
|8
|11-30
|-19
|13
|19
|"Саутгемптон"
|15
|3
|3
|9
|13-27
|-14
|12
|20
|"Вулверхэмптон"
|15
|2
|4
|9
|8-24
|-16
|10
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Личные встречи
В Премьер-лиге 2020/2021 “Фулхэму” удалось сыграть на “Олд Траффорд” 1:1, но на своем лондонская команда проиграла 1:2. Общая история встреч в АПЛ – 21 победа “Юнайтед”, три “Фулхэма” шесть ничбих.
Где смотреть матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед
Ориентировочные составы
“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Диоп, Бобби Кордова-Рид – Палинья, Чалоба – Виллиан, Перейра, Уилсон – Винисиус
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Линделеф, Магуайр, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Рашфорд, Фернандеш, Гарначо – Марсьяль
Ставки и Коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Фулхэм” в прошлом туре упустил ничью с “Манчестер Сити” на 90+5 минуте, и по словам Марку Силвы, его команда сделала выводы из этого поражения. Проиграть в двух подряд поединках двум манчестерским командам расклад не из приятных, но “Фулхэму” сложно будет компенсировать отсутствие Митровича и Харрисона Рида. У МЮ тоже есть свои проблемы, но не такие критичные. Когда Рашфорд и Марсьяль в порядке это угроза любой команде АПЛ. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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