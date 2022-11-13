Фулхэм - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.11.2022

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур

13 ноября 2022. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” 18:30 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Фулхэму” и “Манчестер Юнайтед” поручено сыграть последний матч АПЛ перед уходом на ноябрьско-декабрьскую паузу, вызванную проведением Чемпионатом мира в Катере. В не зависимости от исхода встречи “Юнайтед” останется на пятом месте, а вот “Фулхэм” может подняться на седьмую строчку, если возьмет три очка.

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Новости Фулхэма

“Фулхэм” пока не удается показывать стабильные результаты, хотя чего еще можно ожидать от новичка лиги с ограниченным кадровым потенциал. Однако при этом “дачники” превзошли все ожидания, взяв 19 очков в 14 матчах. Это показатели середняка.

При этом “Фулхэм” – это зрелищный новичок. Два из 14 его матчей закончилось со счетом 0:0, команде Марку Силву удалось одержать одну сухую победу (“Астон Вилла” 3:0), но всех остальных поединках АПЛ “Фулхэм” и забивал, и пропускал. 23 забитых голах и 24 пропущенных. Футбол для всех.

Безусловно, атаку “Фулхэма” сложно себе представить без Александара Митровича, который не только забил девять в 12 матчах лиги, но и создал отличную связку с экс-плеймейкером “Манчестер Юнайтед” Андреасом Перейрей. К сожалению, Митрович не сыграет против “Юнайтед” из-за травмы и Перейре придется искать общий язык с Карлосом Винисиусом.

Помимо Митровича и Перейра, еще одним крайне важным игроком “Фулхэма” является центрхав Жоау Палинья. “Дачники” отдали “Спортингу” за Палинью всего 20 млн евро, и этот трансфер однозначно можно считать одним из самых удачных в летнее трансферное окно. Палинья не только проделывает огромную работу без мяча, но и еще крайне полезен своей команды при стандартах благодаря своему росту (189 см) и умением сыграть агрессивно и решительно у чужих ворот.

В матче с “Манчестер Юнайтед” будет разрушена прочная связка Палиньи с Харрисоном Ридом – у шестого номера “Фулхэма” перебор карточек. Также дисквалифицирован фулбек Кенни Тете. Помимо Митровича, травмированы Соломон и Кебано.

Новости Манчестер Юнайтед

“Манчестер Юнайтед” прогрессирует, и это невозможно не заметить. До встречи с “Астон Виллой” в прошлом туре у “Юнайтед” была серия из девяти матчей без поражений (семь побед, две ничьи), команда последовательно выполняет тактические установки тренера, ряд футболистов добились сильного индивидуального прогресса.

Конечно на пути развития случаются и неудачи, как например проигранная игра с “Виллой” (1:3). Но этому результату легко можно найти оправдания – Бруну Фернандеш был дисквалифицирован, Марсьяля еще нельзя выпускать на 90 минут, и тен Хагу пришлось обратиться к ван де Беку и Роналду, который почему-то еще получил капитанскую повязку. Ничего хорошего из этого не получилось – “Вилла” в дебютном матче Унаи Эмери сыграла просто превосходно.

В четверг в игре Кубке лиги “Манчестер Юнайтед” снова играл против “Астон Виллы” и в этот раз победа осталась за командой тен Хага. Возвращение Фернандеша и Марсьяля помогло, “Юнайтед” дважды уступал в счете, но смог вырвать победу – 4:2.

По словам Эрика тен Хага его команда достигла прогресса в прессинге, в начальной фазе владения, и в построениях атак. Но вот в последней трети, говорит нидерландский тренер, МЮ нужно добавлять. И действительно, после 13 туров у “Юнайтед” все еще отрицательная разница голов (18:19). Неприлично.

Перед игрой с “Фулхэмом” у “Юнайтед” заметные кадровые проблемы. Дисквалификацию получил правый защитник Далот, а его дублеры Уан-Биссака и Уильям травмированы. Также пропустят матч игроки атаки Антони, Санчо и Роналду.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” одиннадцатая команда в АПЛ по количеству забитых голов (18) и десятая по количеству пропущенных (19). Но при этом МЮ занимает в турнирной таблице пятое место.

“Манчестер Юнайтед” выиграл пять последних выездных матчей у “Фулхэма” во всех турнирах.

“Фулхэм” проиграл только в одном домашнем матче нынешнего сезона (три победы, три ничьи).

С Митровичем в составе “Фулхэм” забивает в среднем 2.33 гола за матч, без него – 1.

“Манчестер Юнайтед” выиграл один из последних четырех выездных матчей АПЛ (ничья, два поражения).

“Эвертон” в позапрошлом туре стал первой командой, которая не пропустила от “Фулхэма” на “Крейвен Коттедж”.

Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Юнайтед

Фулхэм

05.11 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)

29.10 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)

23.10 “Лидс” 3:2 (АПЛ)

20.10 “Астон Вилла” 3:0 (АПЛ)

15.10 “Борнмут” 2:2 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

10.11 “Астон Вилла” 4:2 (Кубок лиги)

06.11 “Астон Вилла” 1:3 (АПЛ)

03.11 “Реал Сосьедад” 1:0 (Лига Европы)

30.10 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

27.10 “Шериф” 3:0 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 14 12 1 1 33-11 +22 37 2 "Манчестер Сити" 14 10 2 2 40-14 +26 32 3 "Ньюкасл" 15 8 6 1 29-11 +18 30 4 "Тоттенхэм" 15 9 2 4 31-21 +10 29 5 "Манчестер Юнайтед" 13 7 2 4 18-19 -1 23 6 "Ливерпуль" 14 6 4 4 28-17 +11 22 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 6 3 4 22-17 +5 21 8 "Челси" 14 6 3 5 17-17 0 21 9 "Фулхэм" 14 5 4 5 23-24 -1 19 10 "Брентфорд" 15 4 7 4 23-25 -2 19 11 "Кристал Пэлас" 14 5 4 5 15-18 -3 19 12 "Лестер Сити" 15 5 2 8 25-25 0 17 13 "Борнмут" 15 4 4 7 18-32 -14 16 14 "Лидс Юнайтед" 14 4 3 7 22-26 -4 15 15 "Астон Вилла" 14 4 3 7 14-21 -7 15 16 "Вест Хэм Юнайтед" 15 4 2 9 12-17 -5 14 17 "Эвертон" 15 3 5 7 11-17 -6 14 18 "Ноттингем Форест" 15 3 4 8 11-30 -19 13 19 "Саутгемптон" 15 3 3 9 13-27 -14 12 20 "Вулверхэмптон" 15 2 4 9 8-24 -16 10

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Личные встречи

В Премьер-лиге 2020/2021 “Фулхэму” удалось сыграть на “Олд Траффорд” 1:1, но на своем лондонская команда проиграла 1:2. Общая история встреч в АПЛ – 21 победа “Юнайтед”, три “Фулхэма” шесть ничбих.

Где смотреть матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед

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Ориентировочные составы

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Диоп, Бобби Кордова-Рид – Палинья, Чалоба – Виллиан, Перейра, Уилсон – Винисиус

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Линделеф, Магуайр, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Рашфорд, Фернандеш, Гарначо – Марсьяль

Ставки и Коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Фулхэм” в прошлом туре упустил ничью с “Манчестер Сити” на 90+5 минуте, и по словам Марку Силвы, его команда сделала выводы из этого поражения. Проиграть в двух подряд поединках двум манчестерским командам расклад не из приятных, но “Фулхэму” сложно будет компенсировать отсутствие Митровича и Харрисона Рида. У МЮ тоже есть свои проблемы, но не такие критичные. Когда Рашфорд и Марсьяль в порядке это угроза любой команде АПЛ. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.