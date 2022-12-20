Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги на 22.12.2022

Кубок лиги, четвертый раунд

22 декабря 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В неделю между финалом чемпионата мира и возобновлением английской Премьер-лиги 26 декабря, "большие футбольные умы", по словам Пепа Гвардиолы, решили вставить матчи четвертого раунда (1/8) Кубка английской лиги. Три из шести команд топ-6 успели вылететь ранее, а ще две, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", сыграют между собой в четверг.

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Новости Манчестер Сити

"Манчестер Сити" отправил на чемпионат мира 16 игроков, больше всех в АПЛ. Неудивительно, что "Сити" лидирует в лиге и по количеству игровых минут своих футболистов на Мундиале. В субботу "Манчестер Сити" обыграл в товарищеском матче своего партнера по City Football Group "Жирону" со счетом 2:0, и Гвардиола после игры говорил, что у него нет футболистов на матч с "Ливерпулем". "У нас только четыре или пять игроков, посмотрим, когда вернутся остальные".

Среди футболистов основы в матче принимали участие резервный вратарь Штефан Ортега, Рияд Марез, Эрлинг Холанд, а также Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган, которые вернулись раньше всех после поездки в Катар. Игроками первой команды также можно назвать фулбеков Рико Льюиса и Серхио Гомеса, а также атакующего хавбека Коула Палмера. Пару центрбеков составили воспитанники академии Джейдел Катонго и Шеа Чарльз, в атаке нашлось место резервисту Моргану Роджерсу.

Де Брюйне был самым заметным игроком матча. КДБ не раз говорил, что чувствует разницу между матчами сборных и "Сити", особенно это контраст будет заметным после бесславного вылета Бельгии из ЧМ. На пятой минуте Де Брюйне сыграл на перехвате у ворот "Жироны" и сам забил гол, а через 15 минут отдал голевую передачу на Холанда – 2:0. В клубе КДБ играет с совсем другим настроением.

Из-за занятости почти всей своей команды на ЧМ, "Сити" не проводил спарринги на подготовительном сборе в Абу-Даби, и игра с "Жироной" уже была сыграна на стадионе клубной академии после возвращения в Англию. Для Холанда, Мареза и Гомеса это были первые игровые минуты после длительного перерыва.

В матче против "Ливерпуля" Гвардиола вероятно сможет рассчитывать на игроков испанской сборной Лапорта и Родри, возвращается в команду и Натан Аке. Представители сборных Англии и Португалии уже будут готовиться к матчу АПЛ с "Лидсом" 28 декабря.

Новости Ливерпуля

Юрген Клопп не раз критично высказывался о проведении чемпионата мира в Катаре в зимний период, но с игровой точки зрения "Ливерпуль" едва ли не больше всех среди грандов АПЛ нуждался в перерыве. Перед началом ЧМ "красные" выиграли три матча во всех турнирах и обыграли в серии пенальти "Дерби" в Кубке лиги, но в целом первая половина сезона была малоудачной для "Ливерпуля". У "красных" не было стабильности в результатах, в 14 турах чемпионата победить удалось всего лишь шесть раз. На перерыв "Ливерпуль" отправился с отставание в 15 очков от "Арсенала" и десять от "Манчестер Сити".

Известно, что для Юргена Клоппа важное значение имеют подготовительные сборы, и для межсезонной перезагрузки "красные" выбрали Дубай, где в комфортных условиях и при хорошем климате провели два матча.

"Ливерпуль" проиграл "Лиону" в первом спарринге. Карвалью открыл счет уже на первой минуте, а затем Салах не реализовал пенальти. Из-за ошибки Робертсона и Келлехера Ляказетт отыграл один мяч после перерыва, после серии замен во втором тайме "Лион" забил два мяча – 3:1. Противоположного результата "красные" добились в игре с "Миланом". В первом тайме по голу забили Салах и Тьяго, во второй половине игры на поле появился Дарвин Нуньес и уругваец за шесть минут оформил дубль (4:1).

Среди команд топ-6 "Ливерпуль" отправил наименьшее количество футболистов на ЧМ, кроме того пауза в чемпионате позволила восстановиться Кейта и Матипу. Однако серьезное повреждение получил Луис Диас, колумбиец вернется не раньше марта. Все еще травмирован Диогу Жота. Александер-Арнольд, Алиссон, Фабиньо, Хендерсон и ван Дейк вернулись в расположение команды, но их участие в игре с "Манчестер Сити" под вопросом. Клопп сказал, что он определится с составом в среду, или даже в четверг. Точно не сыграет против "горожан" французский центрбек Конате.

Статистика команд, цифры и факты

"Манчестер Сити" отправил на Чемпионат мира 16 футболистов, а "Ливерпуль" – семь. Игроки "Сити" сыграли вместе на Мундиале 4624 минуты, а игроки "Ливерпуля" – 1788.

"Манчестер Сити" не может выиграть у "Ливерпуля" в пяти матчах подряд (две ничьи, три поражения).

"Ливерпуль" стал первой командой, которая нанесла "Манчестер Сити" поражение в сезоне 2022/23.

Проиграв "Брентфорду" в последнем туре перед перерывом "Манчестер Сити" прервал серию из 11 побед подряд на. своем поле в нынешнем сезоне. Также "Брентфорд" стал единственной командой, которая пропустила от "горожан" на "Этихаде" меньше двух голов. В среднем в нынешнем сезоне "Сити" забивает соперникам 3.5 гола за матч на своем поле.

"Ливерпуль" победил в трех из девяти гостевых матчей в сезоне 2022/23 (две ничьи, четыре поражения).

"Ливерпуль" пропускал как минимум один гол в четырех последних матчах АПЛ.

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Последние пять матчей Манчестер Сити и Ливерпуля

Манчестер Сити

17.12 "Жирона" 2:0 (Товарищеский матч)

12.11 "Брентфорд" 1:2 (АПЛ)

09.11 “Челси” 2:0 (Кубок лиги)

05.11 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)

02.11 “Севилья” 3:1 (Лига чемпионов)

Ливерпуль

16.12 "Милан" 4:1 (Товарищеский матч)

11.12 "Лион" 1:3 (Товарищеский матч)

12.11 "Саутгемптон" 3:1 (АПЛ)

09.11. “Дерби Каунти” 0:0 (Кубок лиги)

06.11 “Тоттенхэм” 2:1 (АПЛ)

Личные встречи

Гол Мохамеда Салаха после паса Алиссона позволил кризисному "Ливерпулю" минимально переиграть "Манчестер Сити" в первом круге АПЛ. Команда Юргена Клоппа победила "горожан" и в Суперкубке Англии (3:1). В прошлом сезоне команды дважды сыграли 2:2 в чемпионате, но "Ливерпуль" выиграл 3:2 в полуфинале Кубка Англии. В последний раз "Сити" побеждал "Ливерпуль" в феврале 2021 (победа на "Энфилде" 4:1), на своем поле – в июле 2020 года в матче АПЛ (4:0).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Ливерпуль

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Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Ортега – Льюис, Аканджи, Лапорт, Гомес – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Холанд, Палмер

"Ливерпуль": Келлехер – Милнер, Матип, Гомес, Робертсон – Эллиотт, Тьяго, Карвалью – Салах, Фирмино, Нуньес

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Прогноз на матч Манчестер Сити – Ливерпуль от UA-Football

"Ливерпуль" заполниз паузу в чемпионате полноценным сбором и двумя спаррингами, у тех футболистов "Манчестер Сити", которые пропустили ЧМ, было больше отдыха, но меньше интенсивной работы. У "Ливерпуля" в полном порядке Матип, Тьяго, Салах, Фирмино, среди звезд "Сити" не были на Мундиале только Марез и Холанд. "Сити" – это команда, для которой прежде всего важен игровой ритм, и она редко с первого матча удачно входит в сезон. Фактор своего поля в этих обстоятельствах менее важен. Обе команды будут играть без основных защитников, и возможно вратарей, но главные футболисты атаки будут на месте, так что игра может получиться результативной. Прогноз – ничья 2:2, победа "Ливерпуля" в серии пенальти.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.