Астон Вилла - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.12.2022

Чемпионат Англии, семнадцатый тур

26 декабря 2022. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 19:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” в четверг проиграл в Кубке лиги “Манчестер Сити”, но в матче АПЛ против “Астон Вилла” Юрген Клопп сможет рассчитывать на английских и бразильских сборников, что улучшает шансы “красных” на три очка.

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Новости Астон Виллы

Унаи Эмери успел провести три матча во главе “Астон Виллы”. Его дебют получился очень успешным – бесхитростный, но эффективный план на игру против “Манчестер Юнайтед”, соперник остался без своих сильных сторон, а “Вилла” реализовала все свои три шанса (3:1). “Юнайтед” удалось сделать реванш в матче Кубке лиги через четыре дня (4:2), но обе команды играли полуосновными составами. Во втором своем туре АПЛ с Эмери “Астон Вилла” вновь взяла три очка, победив на выезде “Брайтон” в матче без моментов (2:1).

Во время паузы на ЧМ “Астон Вилла” отправилась на сборы в Дубай, Эмери очень много времени уделил видеоанализу, индивидуальной работе с футболистами, и коллективным упражнениям. “Вилла” сыграла несколько матчей, но их результаты не имеют значения (победа, ничья, два поражения).

“Астон Вилла” играла ниже своих возможностей при Стивене Джеррарде, и бирмингемцам нужен был такой специалист как Эмери, который способен делать средние команды сильнее, чем они есть на самом деле. По словам обозревателей “Виллы”, такие футболисты как Камара, Динь, Буэндиа, Мингз, Макгинн, Дуглас Луис, Уоткинс хорошо смотрелись в спаррингах, уже приехали с ЧМ Мэтти Кэш, Ян Беднарек и Леандер Дендокер. Точно пропустит матч против “Ливерпуля” чемпион мира Эмилиано Мартинес. Его заменит Робин Ульсен. По-прежнему травмированы Рэмзи и Диего Карлос, из-за повреждения не играл в последних товарищеских матчах и Филиппе Коутиньо.

Новости Ливерпуля

По матчу с “Манчестер Сити” сложно сказать в каком состоянии находится “Ливерпуль”. К примеру, Мохамед Салах забил гол, но в целом был не заметен, а Дарвин Нуньес был постоянно в центре внимания, несколько раз убегал от защитников “Сити”, но уругвайцу просто не удавалось попать в ворота. Полузащита “Ливерпуля” провела слабый матч, но помимо Тьяго, который пропустил ЧМ, она предстала в экспериментальном виде. Без ван Дейка и Конате защита “красных” выглядела уязвима, но с другой стороны Матипу удалось организовать один гол в ворота “Сити”.

По словам Юргена Клоппа, он увидел хорошие знаки в игре “красных”, но понравилось ему далеко не все, в частности тренер “Ливерпуля” признал, что у его команды фактически не было контрпрессинга.

Очевидно, что “Астон Вилла” будет действовать иначе, пытаться выманить “Ливерпуль” на свою половину полю, а затем контратаковать скоростными футболистами вроде Бэйли и Уоткинса. Но ожидается, что в поединке на “Вилла Парк” Клопп сможет рассчитывать на Алиссона, Александер-Арнольда, Фабиньо и Ван Дейка. Не все будет так просто.

Травмы продолжают преследовать “красных”. В игре с “Сити” получил повреждение Милнер, не успевает восстановиться Фирмино. Вне игры остаются Диас, Жота, Артур, Джонс. Конате продолжает отдыхать после ЧМ.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” выиграл семь из восьми последних матчей АПЛ на “Вилла Парк” за исключением феерического матча в октябре 2020, который закончился победой “Астон Виллы” 7:2.

Юрген Клопп выиграл все свои четыре матча на Боксинг Дэй в качестве тренера “Ливерпуля”. “Красные” забили 13 голов в трех последних матчах 26 декабря, не пропустив ни разу.

В матчах с “Астон Виллой” “Ливерпуль” набрал наибольшее количество очков в чемпионате (316) и забил наибольшее количество голов (334).

Мохамед Салах забил пять голов в пяти последних матчах против “Астон Виллы” во всех турнира.

Унаи Эмери семь раз противостоял “Ливерпулю” Юргена Клоппа, баскский специалист победил в первой игре (финал Лиги Европы-2016 с “Севильей”), но проиграл следующие пять из шести матчей.

“Ливерпуль” победил только в одном выездном матче АПЛ 2022/23 из шести (“Тоттенхэм” 2:1), и смог не пропустить тоже только в одном матче (“Эвертон” 0:0).

Последние пять матчей Астон Виллы и Ливерпуля

Астон Вилла

15.12 “Вильярреал” 0:1 (Товарищеский матч)

11.12 “Челси” 1:0 (Товарищеский матч)

08.12 “Брайтон” 2:2 (Товарищеский матч)

30.11 “Кардифф” 1:3 (Товарищеский матч)

13.11 “Брайтон” 2:1 (АПЛ)

Ливерпуль

22.12 “Манчестер Сити” 2:3 (Кубок лиги)

16.12 “Милан” 4:1 (Товарищеский матч)

11.12 “Лион” 1:3 (Товарищеский матч)

12.11 “Саутгемптон” 3:1 (АПЛ)

09.11 “Дерби Каунти” 0:0 (Кубок лиги)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 14 12 1 1 33-11 +22 37 2 "Манчестер Сити" 14 10 2 2 40-14 +26 32 3 "Ньюкасл" 15 8 6 1 29-11 +18 30 4 "Тоттенхэм" 15 9 2 4 31-21 +10 29 5 "Манчестер Юнайтед" 14 8 2 4 20-20 0 26 6 "Ливерпуль" 14 6 4 4 28-17 +11 22 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 14 6 3 5 23-19 +4 21 8 "Челси" 14 6 3 5 17-17 0 21 9 "Фулхэм" 15 5 4 6 24-26 -2 19 10 "Брентфорд" 15 4 7 4 23-25 -2 19 11 "Кристал Пэлас" 14 5 4 5 15-18 -3 19 12 "Астон Вилла" 15 5 3 7 16-22 -6 18 13 "Лестер Сити" 15 5 2 8 25-25 0 17 14 "Борнмут" 15 4 4 7 18-32 -14 16 15 "Лидс Юнайтед" 14 4 3 7 22-26 -4 15 16 "Вест Хэм Юнайтед" 15 4 2 9 12-17 -5 14 17 "Эвертон" 15 3 5 7 11-17 -6 14 18 "Ноттингем Форест" 15 3 4 8 11-30 -19 13 19 "Саутгемптон" 15 3 3 9 13-27 -14 12 20 "Вулверхэмптон" 15 2 4 9 8-24 -16 10

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Личные встречи

“Ливерпуль” выиграл четыре последних матчей у “Астон Виллы”, в том числе и дважды в прошлом сезоне АПЛ (2:1 на “Вилла Парк” и 1:0 на “Энфилде”). Общая статистика АПЛ – 31 победа “Ливерпуля”, 13 “Астон Виллы”, десять ничьих.

Где смотреть матч Астон Вилла – Ливерпуль

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертосон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго – Салах, Нуньес, Окслейд-Чемберлен

“Астон Вилла”: Ульсен – Кэш, Конса, Мингз, Динь – Макгинн, Дуглас Луис, Камара – Буэндиа, Ингз, Уоткинс

Ставки и Коэффициенты на матч Астон Вилла – Ливерпуль

Прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль от UA-Football

Унаи Эмери сделал “Астон Виллу” организованной командой еще в первых матчах, сбор посреди сезона для таких тренеров – это манна небесная. Но и “Ливерпуль” не сидел во время перерыва сложа руки. Порядку и дисциплине “Виллы” будет противостоять профессор Хаос, он же Дарвин Нуньес, дико талантливый и необузданный футболист, который до сих пор не понимает тактических инструкций Клоппа, и действует на свое усмотрение. Перед перерывом Нуньес забил три гола и отдал ассист в четырех матчах, не раз уругваец мог поразить ворота “Сити” в матче Кубке лиги. Прогноз – ничья 2:2 и гол Дарвина Нуньеса.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.