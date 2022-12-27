Челси - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.12.2022

Чемпионат Англии, семнадцатый тур

27 декабря 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 19:30 “Борнмут”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Челси” набрал два очка в пяти последних матчах Премьер-лиги и скатился в середину таблицы. Перерыв на ЧМ позволил главному тренеру “синих” Грэму Поттеру отдохнуть, собраться с мыслями, и поработать на тренировках с командой. Первый соперник после перерыва не самый сложной, но со своей изюминкой.

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Новости Челси

“Челси” отправил на чемпионат мира большой контингент футболистов и на сборе в Абу-Даби Грэм Поттер преимущественно работал с представителями молодежных команд и игроками, которые восстанавливались после травм. Кроме того, 47-летний тренер съездил с семьей в США, где помимо прочего встретился с владельцами клуба, которые заверили его в полной поддержке.

Поттер находится в хорошем настроении перед матчем с “Борнмутом”, хотя кадровая ситуация “синих оставляет желать лучшего. Ковачич и Зиеш пока еще не успели восстановиться после ЧМ, Армандо Броя вылетел до конца сезона из-за травмы колена, пропустит пару недель Фофана, по-прежнему травмированы Чилуэлл, Канте, Лофтус-Чик, под вопросом Рис Джеймс.

На перерыв “Челси” отправился без побед в последних пяти матчах АПЛ, в трех последних поединках всех турниров “синие” не смогли забить ни одного гола. “Челси” забил наименьшее количество голов среди команд первой десятки АПЛ (17 голов). Поттеру нужны голы. Хавертц, Пулишич, Обамеянг, Стерлинг все по-своему хорошие футболисты, но взаимопонимания между ними пока нет.

Новости Борнмута

“Борнмут”, как и большинство команд АПЛ, часть перерыва на ЧМ провел на Ближнем Востоке, в Дубаи. “Вишеньки” интенсивно работали на тренировочном поле, и не провели ни одного открытого товарищеского матча.

Новые владельцы “Борнмута” хотели перед стартом Чемпионата мира определиться с должностью главного тренера. Были переговоры с Марсело Бьелсой, но в итоге контракт на полтора года получил Гари О’Нил, который имел статут и.о. главного тренера после увольнения Скотта Паркера. Под руководством 39-летнего тренера “Борнмут” выиграл в АПЛ три матча, трижды сыграл вничью, и четырежды проиграл. Неплохие результаты как для новичка, и по общему мнению, команды с самым слабым составом в лиге.

Во время смогли восстановиться после травмы капитан Ллойд Келли и вратарь Нето. Однако по-прежнему травмирован Дэвид Брукс.

После возобновления клубного сезона “Борнмут” успел провести один матч, проиграв в Кубке лиги “Ньюкаслу” (0:1). “Вишеньки” играли вторым номером, но смогли создать пару неплохих шансов, чтобы избежать поражения.

Статистика команд, цифры и факты

В последний раз “Челси” проигрывал в четырех матчах АПЛ подряд в феврале-марте 1998 года.

Матч с “Борнмутом” будет для “Челси” последнем в 2022 году. Только один из последних 19 поединков года закончился для “синих” поражением (12 побед, шесть ничьих).

Форвард “Челси” Рахим Стерлинг забил в Премьер-лиге девять голов в ворота “Борнмута”.

11 из 17 своих голов в АПЛ “Челси” забил во втором тайме.

“Борнмут” нанес наименьшее количество ударов среди всех команд АПЛ (122), в среднем 8.1 за матч.

“Борнмут” пропустил больше всех голов в лиге (32), но девять из них в одном матче с “Ливерпулем”.

“Борнмут” выиграл один из семи выездных матчей АПЛ 2022/23 (две ничьи, четыре поражения).

Последние пять матчей Челси и Борнмута

Челси

11.12 “Вольфсбург” 2:2 (Товарищеский матч)

12.11 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)

09.11 “Манчестер Сити” 0:2 (Кубок лиги)

06.11 “Арсенал” 0:1 (АПЛ)

02.11 “Динамо” Загреб 2:1 (Лига чемпионов)

Борнмут

20.12 “Борнмут” 0:1 (Кубок лиги)

12.11 “Эвертон” 3:0 (АПЛ)

09.11 “Эвертон” 4:1 (Кубок лиги)

05.11 “Лидс” 3:4 (АПЛ)

29.10 “Тоттенхэм” 2:3 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 15 13 1 1 36-12 +24 40 2 "Ньюкасл" 16 9 6 1 32-11 +21 33 3 "Манчестер Сити" 14 10 2 2 40-14 +26 32 4 "Тоттенхэм" 16 9 3 4 33-23 +10 30 5 "Манчестер Юнайтед" 14 8 2 4 20-20 0 26 6 "Ливерпуль" 15 7 4 4 31-18 +13 25 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 7 3 5 26-20 +6 24 8 "Фулхэм" 16 6 4 6 27-26 +1 22 9 "Челси" 14 6 3 5 17-17 0 21 10 "Брентфорд" 16 4 8 4 25-27 -2 20 11 "Кристал Пэлас" 15 5 4 6 15-21 -6 19 12 "Астон Вилла" 16 5 3 8 17-25 -8 18 13 "Лестер Сити" 16 5 2 9 25-28 -3 17 14 "Борнмут" 15 4 4 7 18-32 -14 16 15 "Лидс Юнайтед" 14 4 3 7 22-26 -4 15 16 "Вест Хэм Юнайтед" 16 4 2 10 13-20 -7 14 17 "Эвертон" 16 3 5 8 12-19 -7 14 18 "Вулверхэмптон" 16 3 4 9 10-25 -15 13 19 "Ноттингем Форест" 15 3 4 8 11-30 -19 13 20 "Саутгемптон" 16 3 3 10 14-30 -16 12

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Личные встречи

“Челси” выиграл всего один из пяти последних матчей АПЛ с “Борнмутом”. В сезоне 2019/20 “синим” удалось взять одно очко в двух матчах (выездная ничья 2:2, домашнее поражение 0:1). “Борнмут” выиграл две последние игры АПЛ на “Стэмфорд Бридж”. Общая статистика в Премьер-лиге: пять побед “Челси”, четыре “Борнмута”, одна ничья.

Где смотреть матч Челси – Борнмут

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Ориентировочные составы

“Челси”: Аррисабалага – Джеймс, Чалоба, Кулибали, Кукурелья – Маунт, Жоржиньо, Галлахер – Стерлинг, Хавертц, Обамеянг

“Борнмут”: Траверс – Земура, Сенеси, Мифем, Смит – Биллинг, Лерма, Кук, Кристи – Мур, Соланке

Ставки и Коэффициенты на матч Челси – Борнмут

Прогноз на матч Челси – Борнмут от UA-Football

До перерыва на ЧМ “Борнмут” выиграл два из семи матчей, дважды обыграв “Эвертон” (в АПЛ и Кубке лиги). Но при этом “вишенок” не стоит недооценивать, недавняя история матчей на “Стэмфорд Бридж” говорит сама за себя. “Челси” приучил к неудачам, но все же на своем поле “синие” чаще всего стабильно берут очки. Прогноз – победа “Челси” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.