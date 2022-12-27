Манчестер Юнайтед – Ноттингем. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.22

Английская Премьер-лига, 17-й тур

27 декабря, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Сегодня встретятся два коллектива, которые по набору игроков заслуживают на более высокие места, чем сейчас. “Ноттингем” перед сезоном сделал слишком большое количество трансферов – команда до сих пор не может стать командой. У "Манчестер Юнайтед" тоже были реформы, в том числе смена главного тренера. Теперь еще и Роналду покинул "Олд Траффорд". Повлияла ли международная пауза на команды – увидим уже в этом матче.

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Новости Манчестер Юнайтед

Команда тен Хага уже провела официальный поединок после международной паузы. На стадии 1/8 финала "манкунианцы" практически без проблем победили "Бернли" со счетом 2:0. Начало того матча больше было похожее на товарищеский спарринг, однако потом команды расшатались и показали неплохой футбол. В частности, это сделали "красные дьяволы", забив дважды. Могли подопечные тен Хага и пропустить, однако Дубравка и защитники провели большой объем работы, чтобы сыграть на ноль.

В товарищеских матчах 7 и 10 декабря было все менее весело. В обоих поединках “Манчестер Юнайтед” уступил: сначала “Кадису”, затем “Бетису”. Тен Хаг был очень недоволен такими результатами, даже несмотря на отсутствие 13 игроков, выступавших на Чемпионате мира в Катаре. Победа над “Бернли” должна дать хороший толчок “манкуниацам”, однако это был всего лишь клуб из Чемпионшипа. Сегодня можно будет увидеть, насколько команда готова к АПЛ.

Кадры хозяев

Магуайр пропускал предыдущий поединок, но против “Бернли” он уже будет готов сыграть. Это хорошая новость для тен Хага, ведь Мартинес и Варан до сих пор не в общей группе после финала Мундиаля. Теперь не придется ставить Каземиро в центр обороны, как это было в матче с “бордовыми”. Санчо и Далот пока в лазарете.

Новости Ноттингема Форест

Стив Купер пытается все-таки слепить из имеющихся у него футболистов команду. После откровенного провала начала сезона “лесники” набрали неплохой ход перед международной паузой. Сначала они обыграли "Ливерпуль", затем сыграли вничью с "Брентфордом" и обыграли "Кристалл Пэлас" и "Тоттенхэм" (в Кубке лиги). Единственной ложкой дегтя стало поражение от "Арсенала" со счетом 0:5 – рано еще противостоять такому сопернику. "Ноттингем", как и "Манчестер Юнайтед", тоже сыграл свой поединок в 1/8 финала Кубка лиги, одержав разгромную победу над "Блэкберном". Реформы действуют.

Но вот товарищеские матчи во время паузы дались тяжело. "Лесники" уступили "Сток Сити", "Атромитосу" и "Олимпиакосу", однако затем выиграли у "Валенсии". И в этом случае нельзя жаловаться на Чемпионат мира, ведь только четыре футболиста "Ноттингема" выступали на Мундиале. Правда, все матчи вышли боевыми и Стив Купер перед возобновлением сезона не слишком апеллировал к результатам.

Кадры гостей

Все игроки сборных уже вместе с командой. Швейцарец Фройлер и валлиец Уильямс даже играли против "Блэкберна" в основном составе. Только Куяте еще не может тренироваться – он еще в лазарете после полученной травмы в Катаре. Также из-за повреждений не будет Ричардса и Ниакате. Но основная потеря – это Дин Хендерсон. Голкипер не сможет сыграть сегодня из-за правил арендного соглашения с МЮ. Его заменит валлиец Уэйн Хеннеси – еще один участник ЧМ-2022.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ноттингема Форест

Последние пять встреч хозяев

21.12. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0

10.12. Бетис – Манчестер Юнайтед 1:0 (ТМ)

07.12. Кадис – Манчестер Юнайтед 4:2 (ТМ)

13.11. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

10.11. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

21.12. Блэкберн – Ноттингем 1:4 (Кубок лиги)

16.12. Валенсия – Ноттингем 1:2 (ТМ)

10.12. Олимпиакос – Ноттингем 1:0 (ТМ)

06.12. Атромитос – Ноттингем 3:2 (ТМ)

02.12. Сток Сити – Ноттингем 2:1 (ТМ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 15 13 1 1 36 - 12 40 2 Ньюкасл 16 9 6 1 32 - 11 33 3 Манчестер Сити 14 10 2 2 40 - 14 32 4 Тоттенхэм 16 9 3 4 33 - 23 30 5 Манчестер Юнайтед 14 8 2 4 20 - 20 26 6 Ливерпуль 15 7 4 4 31 - 18 25 7 Брайтон энд Хоув Альбион 15 7 3 5 26 - 20 24 8 Фулхэм 16 6 4 6 27 - 26 22 9 Челси 14 6 3 5 17 - 17 21 10 Брентфорд 16 4 8 4 25 - 27 20 11 Кристал Пэлас 15 5 4 6 15 - 21 19 12 Астон Вилла 16 5 3 8 17 - 25 18 13 Лестер Сити 16 5 2 9 25 - 28 17 14 Борнмут 15 4 4 7 18 - 32 16 15 Лидс Юнайтед 14 4 3 7 22 - 26 15 16 Вест Хэм Юнайтед 16 4 2 10 13 - 20 14 17 Эвертон 16 3 5 8 12 - 19 14 18 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10 - 25 13 19 Ноттингем Форест 15 3 4 8 11 - 30 13 20 Саутгемптон 16 3 3 10 14 - 30 12

Личные встречи между командами

Коллективы между собой в этом столетии еще не играли. Последний их матч датируется февралем 1999 года. Тогда "Манчестер Юнайтед" в гостях разбил "Ноттингем" со счетом 8:1. В общей сложности история противостояния насчитывает 105 матчей. В 48 из них МЮ побеждал, в 33 верх брали "лесники". Еще 24 поединка завершились вничью.

Цифры и факты

Последний раз "Ноттингем" дома побеждал "Манчестер Юнайтед" более 30 лет назад – в 1992-м.

"Лесники" в гостях в этом сезоне чемпионата забили один гол за семь матчей.

"Манчестер Юнайтед" победил в шести из последних семи официальных поединков.

У "Ноттингема" вторая худшая оборона чемпионата на пару с "Саутгемптоном" – 30 пропущенных голов. Хуже показатель только у "Борнмута" – 32 мяча.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ноттингем

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем от UA-Football

Букмекеры верят в уверенную победу "Манчестер Юнайтед". Вряд ли что-то ей помешает произойти, учитывая разницу в уровне команд. Да еще и Хендерсона не будет на воротах лесников. В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" удачно играет дома, а особенно в обороне - всего четыре пропущенных на "Олд Траффорд" в АПЛ. "Ноттингем" – не та команда, которая должна забить МЮ. Прогноз: Сухая победа "Манчестер Юнайтед" (КФ 2.17).