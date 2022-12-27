Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед – Ноттингем. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.22
“Манкунианцы” против аутсайдера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 17-й тур
27 декабря, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Сегодня встретятся два коллектива, которые по набору игроков заслуживают на более высокие места, чем сейчас. “Ноттингем” перед сезоном сделал слишком большое количество трансферов – команда до сих пор не может стать командой. У "Манчестер Юнайтед" тоже были реформы, в том числе смена главного тренера. Теперь еще и Роналду покинул "Олд Траффорд". Повлияла ли международная пауза на команды – увидим уже в этом матче.
Новости Манчестер Юнайтед
Команда тен Хага уже провела официальный поединок после международной паузы. На стадии 1/8 финала "манкунианцы" практически без проблем победили "Бернли" со счетом 2:0. Начало того матча больше было похожее на товарищеский спарринг, однако потом команды расшатались и показали неплохой футбол. В частности, это сделали "красные дьяволы", забив дважды. Могли подопечные тен Хага и пропустить, однако Дубравка и защитники провели большой объем работы, чтобы сыграть на ноль.
В товарищеских матчах 7 и 10 декабря было все менее весело. В обоих поединках “Манчестер Юнайтед” уступил: сначала “Кадису”, затем “Бетису”. Тен Хаг был очень недоволен такими результатами, даже несмотря на отсутствие 13 игроков, выступавших на Чемпионате мира в Катаре. Победа над “Бернли” должна дать хороший толчок “манкуниацам”, однако это был всего лишь клуб из Чемпионшипа. Сегодня можно будет увидеть, насколько команда готова к АПЛ.
Кадры хозяев
Магуайр пропускал предыдущий поединок, но против “Бернли” он уже будет готов сыграть. Это хорошая новость для тен Хага, ведь Мартинес и Варан до сих пор не в общей группе после финала Мундиаля. Теперь не придется ставить Каземиро в центр обороны, как это было в матче с “бордовыми”. Санчо и Далот пока в лазарете.
Новости Ноттингема Форест
Стив Купер пытается все-таки слепить из имеющихся у него футболистов команду. После откровенного провала начала сезона “лесники” набрали неплохой ход перед международной паузой. Сначала они обыграли "Ливерпуль", затем сыграли вничью с "Брентфордом" и обыграли "Кристалл Пэлас" и "Тоттенхэм" (в Кубке лиги). Единственной ложкой дегтя стало поражение от "Арсенала" со счетом 0:5 – рано еще противостоять такому сопернику. "Ноттингем", как и "Манчестер Юнайтед", тоже сыграл свой поединок в 1/8 финала Кубка лиги, одержав разгромную победу над "Блэкберном". Реформы действуют.
Но вот товарищеские матчи во время паузы дались тяжело. "Лесники" уступили "Сток Сити", "Атромитосу" и "Олимпиакосу", однако затем выиграли у "Валенсии". И в этом случае нельзя жаловаться на Чемпионат мира, ведь только четыре футболиста "Ноттингема" выступали на Мундиале. Правда, все матчи вышли боевыми и Стив Купер перед возобновлением сезона не слишком апеллировал к результатам.
Кадры гостей
Все игроки сборных уже вместе с командой. Швейцарец Фройлер и валлиец Уильямс даже играли против "Блэкберна" в основном составе. Только Куяте еще не может тренироваться – он еще в лазарете после полученной травмы в Катаре. Также из-за повреждений не будет Ричардса и Ниакате. Но основная потеря – это Дин Хендерсон. Голкипер не сможет сыграть сегодня из-за правил арендного соглашения с МЮ. Его заменит валлиец Уэйн Хеннеси – еще один участник ЧМ-2022.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ноттингема Форест
Последние пять встреч хозяев
- 21.12. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0
- 10.12. Бетис – Манчестер Юнайтед 1:0 (ТМ)
- 07.12. Кадис – Манчестер Юнайтед 4:2 (ТМ)
- 13.11. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
- 10.11. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)
Последние пять встреч гостей
- 21.12. Блэкберн – Ноттингем 1:4 (Кубок лиги)
- 16.12. Валенсия – Ноттингем 1:2 (ТМ)
- 10.12. Олимпиакос – Ноттингем 1:0 (ТМ)
- 06.12. Атромитос – Ноттингем 3:2 (ТМ)
- 02.12. Сток Сити – Ноттингем 2:1 (ТМ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|3
|Манчестер Сити
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5
|Манчестер Юнайтед
|14
|8
|2
|4
|20 - 20
|26
|6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|9
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11
|Кристал Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13
|Лестер Сити
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|15
|Лидс Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|17
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19
|Ноттингем Форест
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
Личные встречи между командами
Коллективы между собой в этом столетии еще не играли. Последний их матч датируется февралем 1999 года. Тогда "Манчестер Юнайтед" в гостях разбил "Ноттингем" со счетом 8:1. В общей сложности история противостояния насчитывает 105 матчей. В 48 из них МЮ побеждал, в 33 верх брали "лесники". Еще 24 поединка завершились вничью.
Цифры и факты
- Последний раз "Ноттингем" дома побеждал "Манчестер Юнайтед" более 30 лет назад – в 1992-м.
- "Лесники" в гостях в этом сезоне чемпионата забили один гол за семь матчей.
- "Манчестер Юнайтед" победил в шести из последних семи официальных поединков.
- У "Ноттингема" вторая худшая оборона чемпионата на пару с "Саутгемптоном" – 30 пропущенных голов. Хуже показатель только у "Борнмута" – 32 мяча.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ноттингем
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем от UA-Football
Букмекеры верят в уверенную победу "Манчестер Юнайтед". Вряд ли что-то ей помешает произойти, учитывая разницу в уровне команд. Да еще и Хендерсона не будет на воротах лесников. В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" удачно играет дома, а особенно в обороне - всего четыре пропущенных на "Олд Траффорд" в АПЛ. "Ноттингем" – не та команда, которая должна забить МЮ. Прогноз: Сухая победа "Манчестер Юнайтед" (КФ 2.17).
Популярное сейчас
- Шахтеру мало. Известна сумма, которую Арсенал предложил за Мудрика
- Цыганык: Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику
- Наставник Астон Виллы хочет выгнать из команды героя ЧМ-2022 - СМИ
- Астон Вилла - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.12.2022
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
Новости по теме
- 13:25 Зарубежные Возвращение АПЛ: шансы Арсенала на титул, дилемма Мудрика, риски Ливерпуля и Челси
- 10:05 Зарубежные Гонка на двоих, толкотня локтями за топ-4, катарская пауза. Каким будет сезон АПЛ 2022/23
- 10:48 Зарубежные Ноттингем Форест почти в АПЛ: три кита, благодаря которым легендарная команда рвется в элиту