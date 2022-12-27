Лидс - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.12.2022

Чемпионат Англии, семнадцатый тур

28 декабря 2022. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 22:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Уроженец Лидса Эрлинг Холанд готов продлить свои великолепные бомбардирские достижения в матче против одноименной команды. Победа “Ньюкасла” отодвинула “Манчестер Сити” на третье место, но у “горожан” есть две игры в запасе.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Лидса

“Лидс” был представлен на Чемпионате мира всего тремя футболистами (Расмус Кристенсен, Тайлер Адамс и Бренден Ааронсон), и они все покинули турнир на ранних стадиях. У остальных футболистов был небольшой отпуск, а главный тренер “белых” Джесси Марш даже побывал в Перу на свадьбе.

После отдыха футболисты “Лидса” отправились на сбор в Испанию, где выиграли в товарищеском матче у “Эльче” (2:1). Во второй половине декабря команда вернулись в Англию и сыграла на “Элланд Роуд” еще два спарринга, обыграв “Реал Сосьедад” (2:1) и проиграв “Монако” (2:4).

Универсал Стюарт Даллас и вингер Луис Синистерра продолжаются восстанавливаться после травм и против “Сити” не сыграют. Под вопросом остаются Бэмфорд, Купер, Харрисон, Клих, Мелье и Родриго. У Адамса дисквалификация.

Джесси Марш в бытность тренером “Зальцбурга” немало способствовал резкому взлету Эрлинга Холанда. По словам тренер “Лидса”, у него есть некоторые идеи относительно того, как остановить норвежца, но “в некоторых эпизодах все будет зависеть от удачи”.

Новости Манчестер Сити

Пеп Гвардиола, как известно, не любит товарищеские поединки, предпочитая, чтобы его футболисты набрали игровой ритм непосредственно в официальных матчах. Но все же один спарринг перед официальным возобновлением сезона “Сити” провел, обыграв свой аффилированный клуб “Жирону” (2:0). По голу забили Де Брюйне и Холанд.

Эта парочка проявила себя и матче Кубка лиги против “Ливерпуля” в прошлый четверг. Именно Холанд после паса Де Брюйне забил первый гол, Марез забил второй гол “Сити”, “Ливерпуль” дважды сравнивал счет, но точку в матче поставил центрбек Аке после еще одного ассиста Де Брюйне – 3:2.

Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Лапорт, Аканджи и Аке хорошо вошли в игру, оставив позади себя разочарование от ЧМ. Со скамейки запасных вышли Стоунз, Грилиш, Фоден и Бернарду Силва. К игре с “Лидсом” не готовы только Альварес, Диаш и Филлипс.

Мало кто уже вспоминает, что в последнем матче перед перерывом “Манчестер Сити” проиграл в домашней игре “Брентфорду”. Стоит ли добавлять, что “горожане” еще ни разу в нынешнем сезоне не теряли очки в двух матчах подряд.

Статистика команд, цифры и факты

“Лидс” не может в семи подряд матчах выиграть у действующих чемпионов АПЛ (две ничьи, пять поражений).

В последних четырех матчах “Лидса” было забито 22 гола (разница 11-11).

“Манчестер Сити” – самая результативная команда лиги (40 голов), но при этом “горожане” в среднем пропускают по голу за матч.

“Манчестер Сити” пока еще не удалось в нынешнем сезоне АПЛ победить в двух выездных играх подряд (три победы, две ничьи, поражение).

В последних двух домашних матчах АПЛ “Лидс” забил шесть голов и шесть пропустил.

Последние пять матчей Лидса и Манчестер Сити

Лидс

21.12 “Монако” 2:4 (Товарищеский матч)

16.12 “Реал Сосьедад” 2:1 (Товарищеский матч)

08.12 “Эльче” 2:1 (Товарищеский матч)

12.11 “Тоттенхэм” 3:4 (АПЛ)

09.11 “Вулверхэмптон” 0:1 (Кубок лиги)

Манчестер Сити

22.12 “Ливерпуль” 3:2 (Кубок лиги)

17.12 “Жирона” 2:0 (Товарищеский матч)

12.11 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)

09.11 “Челси” 2:0 (Кубок лиги)

05.11 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 15 13 1 1 36-12 +24 40 2 "Ньюкасл" 16 9 6 1 32-11 +21 33 3 "Манчестер Сити" 14 10 2 2 40-14 +26 32 4 "Тоттенхэм" 16 9 3 4 33-23 +10 30 5 "Манчестер Юнайтед" 15 9 2 4 23-20 +3 29 6 "Ливерпуль" 15 7 4 4 31-18 +13 25 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 7 3 5 26-20 +6 24 8 "Челси" 15 7 3 5 19-17 +2 24 9 "Фулхэм" 16 6 4 6 27-26 +1 22 10 "Брентфорд" 16 4 8 4 25-27 -2 20 11 "Кристал Пэлас" 15 5 4 6 15-21 -6 19 12 "Астон Вилла" 16 5 3 8 17-25 -8 18 13 "Лестер Сити" 16 5 2 9 25-28 -3 17 14 "Борнмут" 16 4 4 8 18-34 -16 16 15 "Лидс Юнайтед" 14 4 3 7 22-26 -4 15 16 "Вест Хэм Юнайтед" 16 4 2 10 13-20 -7 14 17 "Эвертон" 16 3 5 8 12-19 -7 14 18 "Вулверхэмптон" 16 3 4 9 10-25 -15 13 19 "Ноттингем Форест" 16 3 4 9 11-33 -22 13 20 "Саутгемптон" 16 3 3 10 14-30 -16 12

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл два матча у “Лидса” с общим счетом 11:0. Но в кампании 2020/21 четыре очка удалось взять “Лидсу” (гостевая победа 2:1, домашняя ничья 1:1). Общая история встреч в АПЛ – семь побед “Лидса”, шесть “Манчестер Юнайтед”, пять ничьих.

Где смотреть матч Лидс – Манчестер Сити

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Лідс - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Лидс”: Мелье – Кристенсен, Кох, Купер, Стрейк – Гринвуд, Рока – Ньонто, Ааронсон, Саммервилль – Родриго

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Фоден

Ставки и Коэффициенты на матч Лидс – Манчестер Сити

Прогноз на матч Лидс – Манчестер Сити от UA-Football

“Манчестер Сити” будет набирать с каждой игрой, “горожанам” всегда хорошо удается зимний период, можно вспомнить прошлый сезон, когда команда Гвардиолы выиграла 11 из 11 туров АПЛ с 21 ноября по 15 января. У “Лидса” не очень приятная кадровая ситуация, у “Сити” все основные игроки готовы к матчу. Вопросов быть не должно. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.