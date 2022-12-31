Манчестер Сити - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.12.2022

Чемпионат Англии, восемнадцатый тур

31 декабря 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 17:00 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Ни одна команда Премьер-лиги не проиграла в 2022 году больше выездных матчей, чем “Эвертон” (12). Команда Фрэнка Лэмпарда рискует завершить год с 13-м гостевым поражением, так как в своем нынешнем состоянии ей сложно что-то противопоставить “Манчестер Сити”.

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Новости Манчестер Сити

В среду “Манчестер Сити” взял очередные три очка в чемпионате, переиграв на выезде “Лидс”. Первый гол “горожанам” удалось забить только на 45-й минуте (Родри сыграла на добивании), но преимущество “Сити” было подавляющим. Только один Джек Грилиш в первом тайме мог оформить хет-трик, но его подвела реализация. Стомиллионный вингер “исправился” после перерыва, сделав два ассиста на Эрлинга Холанда и норвежца уже 20 забитых голов в 14 матчах АПЛ.

“Я перезарядил свои батарейки во время паузы в чемпионате”, – сказал Холанд после игры, поставив точку в дебатах, человек он или машина. – Когда я смотрел, как другие футболисты забивали на чемпионате мира, меня это мотивировало и раздражало”.

Холанд забил ранее один гол в матче Кубка лиги с “Ливерпулем”. Показательно, что в двух играх после возвращения “Манчестер Сити” забил по три гола, но не пока еще не сделал клиншит, пропустив дважды от “Ливерпуля” и один гол от “Лидса.”

Гвардиола признается, что не знает, чего ожидать от “Эвертона”. “Иногда они прессингует высоко, иногда нет. У них есть качественные футболисты”.

Чемпион мира Хулиан Альварес присоединится к “Сити” уже после матча с “Эвертоном”, остается травмированным Рубен Диаш.

Новости Эвертона

Всего одна победа в чемпионате в последних восьми матчах. Шесть из них закончились поражениями. За исключением победной игры с “Пэлас” (3:0) у “ирисок” всего два забитых гола за данный отрезок. Меньше “Эвертона” в чемпионате забили только “Вулверхэмптон” и “Ноттингем Форест”, команды зоны вылета. Именно там рискует оказаться “Эвертон”, если не сможет добавить в ближайших турах.

Игра с “Вулверхэмптоном” в понедельник получилась неоднозначной. Вроде бы у “Эвертона” было преимущество, команда Фрэнка Лэмпарда нанесла больше ударов и создала больше моментов, чем “вулвз”, но насколько тяжело иногда выглядит “Эвертон”. Простейшие игровые действия даются “ирискам” с большим трудом.

“Эвертон” забил первым (Мина после углового), быстро позволил гостям отыграться (в этот раз гол после углового Поденсе), но затем создал достаточно шансов, чтобы победить. Все ради того, чтобы на 90+5 минуте пропустить гол после контратаки.

Лэмпард сказал, что результат таких матчей всегда тяжело принять, и он понимает разочарование болельщиков, но призывает сохранять веру в команду. Но сколько будет верить руководство “Эвертона” в Лэмпарда?

Хорошая новость для “ирисок” – возвращается в состав форвард Доминик Калверт-Льюин. Также против “Сити” сможет сыграть центрбек Коуди.

Статистика команд, цифры и факты

Атакующий хавбек “Манчестер Сити” Фил Фоден забил три гола в четырех последних матчах АПЛ против “Эвертона”.

“Эвертон” выиграл один из восьми гостевых матчей АПЛ (три ничьи, четыре поражения).

“Манчестер Сити” смог победить в 12 из 13 домашних поединков сезона 2022/23 во всех турнирах, уступив только “Брентфорду” (1:2). В среднем “Сити” забивает на своем поле 3.46 гола за матч.

Эрлинг Холанд забил 26 голов в сезоне 2022/23, из них 11 – на “Этихаде”.

“Эвертон” не может забить гол в четырех выездных поединках АПЛ подряд.

“Манчестер Сити” выиграл у “Эвертона” десять последних матчей во всех турнирах.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Эвертона

Манчестер Сити

28.12 “Лидс” 3:1 (АПЛ)

22.12 “Ливерпуль” 3:2 (Кубок лиги)

17.12 “Жирона” 2:0 (Товарищеский матч)

12.11 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)

09.11 “Челси” 2:0 (Кубок лиги)

Эвертон

26.12 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)

23.11 “Вестерн Сидней Уондерерс” 5:1 (Товарищеский матч)

20.11 “Селтик” 0:0 (Товарищеский матч)

12.11 “Борнмут” 0:3 (АПЛ)

08.11 “Борнмут” 1:4 (Кубок лиги)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 15 13 1 1 36-12 +24 40 2 "Манчестер Сити" 15 11 2 2 43-15 +28 35 3 "Ньюкасл" 16 9 6 1 32-11 +21 33 4 "Тоттенхэм" 16 9 3 4 33-23 +10 30 5 "Манчестер Юнайтед" 15 9 2 4 23-20 +3 29 6 "Ливерпуль" 16 8 4 4 33-19 +14 28 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 7 3 5 26-20 +6 24 8 "Челси" 15 7 3 5 19-17 +2 24 9 "Брентфорд" 17 5 8 4 27-27 0 23 10 "Фулхэм" 16 6 4 6 27-26 +1 22 11 "Кристал Пэлас" 15 5 4 6 15-21 -6 19 12 "Астон Вилла" 16 5 3 8 17-25 -8 18 13 "Лестер Сити" 17 5 2 10 26-30 -4 17 14 "Борнмут" 16 4 4 8 18-34 -16 16 15 "Лидс Юнайтед" 15 4 3 8 23-29 -6 15 16 "Эвертон" 16 3 5 8 12-19 -7 14 17 "Вест Хэм Юнайтед" 17 4 2 11 13-22 -9 14 18 "Вулверхэмптон" 16 3 4 9 10-25 -15 13 19 "Ноттингем Форест" 16 3 4 9 11-33 -22 13 20 "Саутгемптон" 16 3 3 10 14-30 -16 12

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл два матча: 1:0 на “Гудисон Парк” и 3:0 на “Этихаде”. В последний раз “ириски” побеждали “горожан” в январе 2017 года (знаменитые 4:0 в первом сезоне Гвардиолы), на выезде – в декабре 2010. Общая статистика АПЛ – 23 победы “Манчестер Сити”, 18 “Эвертона”, девять ничьих.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Эвертон

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Фоден

“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Онана, Гейе – Гордон, Калверт-Льюин, Грэй

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Эвертон

Прогноз на матч Манчестер Сити – Эвертон от UA-Football

Сложно найти ценность в общих ставках, настолько предсказуемой кажется победа “Манчестер Сити” и очередной гол Холанда. “Горожане” в среднем пропускают по голу в АПЛ, но после игры с “Эвертоном” симметрия нарушится – “ириски” ну очень плохо играют в атаке. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.