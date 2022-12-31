Тоттенхэм - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.01.2023

Чемпионат Англии, восемнадцатый тур

1 января 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 17:00 “Астон Вилла”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Первый матч английской Премьер-лиги 2023 года проведут “Тоттенхэм” и “Астон Вилла”. Что интересно, это будет дебютное противостояние тяжеловесов европейского футбола Антонио Конте и Унаи Эмери.

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Новости Тоттенхэма

“Тоттенхэм” вернулся после катарской паузы так, как будто никакого перерыва и не было. В игре против “Брентфорда” “шпоры” пропустили первыми, уже в девятом матче подряд.

Команда Антонио Конте вновь в футбольном виде изобразила историю про Джекила и Хайда. За коротких 90 минут – несколько полных преображений. “Тоттенхэм” вроде начал матч хорошо, но затем пропустил после первой же атаки “Брентфорда”, затем просто растворился на поле, и пропустил еще один гол, но на 65-й минуте на ровном месте отыграл один мяч (классная передача Лангле и гол Кейна), сравнял счет (Хейбьерг) и был близок к тому, чтобы вырвать победу (удар Кейна в перекладину). В итоге – 2:2.

В игре с “Брентфордом” предсказуемо не играл Льорис (его в основе заменил Форстер), и неожиданно появился центрбек Танганга. 23-летнему воспитаннику “шпор”, который имеет мало игровой практике в нынешнем сезоне было очень не просто действовать против такой атлетичной и вертикальной команды как “Брентфорд”. Против “Виллы” экспериментов не будет. Льорис вернется в ворота, вернулся к тренировкам вместе с командой и чемпион мира Кути Ромеро.

По-прежнему травмирован Бентанкур, продолжают восстановление Ришарлисон и Моура. Все надежды в атаке на Харри Кейна, продолжает молчать Сон. Его три гола в ворота “Лестера” остаются единственными в сезоне АПЛ.

Новости Астон Виллы

Унаи Эмери очень усердно работал с “Астон Виллой” во время перерыва, бирмингемцы провели аж четыре товарищеских матча. Но в первой игре чемпионата команде Унаи Эмери не удалось навязать борьбу. “Ливерпуль” выиграл на “Вилла Парке” 3:1, и мог забить больше, если бы реализовал большинство своих моментов.

“Вилле” удалось провести хороший отрезок только на старте второго тайма, когда Уоткинс отыграл один мяч (на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу “Ливерпуля”), и хозяева были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но “красные” вовремя перестроились и забили третий гол. 1:3 – для Унаи Эмери это было первое поражение с “Астон Виллой” в АПЛ.

“Астон Вилла”, как и “Тоттенхэм”, дождалась возвращения своего чемпиона мира. Вратарь Эмилиано Мартинес уже работал на тренировках, как его встретил Эмери, который не очень одобрительно высказывался о скандальных празднованиях аргентинца, не сообщается.

“Вилла” по-прежнему не может рассчитывать на травмированных Диего Карлоса и Джейкоба Рэмзи.

Статистика команд, цифры и факты

“Тоттенхэм” выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ против “Астон Виллы” (два поражения).

“Тоттенхэм” пропускал первым в последних девяти матчах всех турниров (шесть из них в АПЛ).

Ни один игрок в истории АПЛ не забил больше голов первого января, чем Харри Кейн (пять).

“Астон Вилла” проиграла пять своих последних матчей Премьер-лиги в Лондоне.

Главный тренер “Астон Виллы” Унаи Эмери не проиграл ни одного поединка АПЛ “Тоттенхэму” (одна победа, две ничьи).

“Тоттенхэм” выиграл шесть из восьми домашних матчей чемпионата.

До назначения Унаи Эмери “Астон Вилла” проиграла пять из семи поединков на выезде в АПЛ (две ничьи) и забила всего три гола. Негативная тенденция была прервана перед ЧМ победой над “Брайтоном” (2:1).

Последние пять матчей Тоттенхэма и Астон Виллы

Тоттенхэм

26.12 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)

21.12 “Ницца” 1:1 (Товарищеский матч)

09.12 “Мотеруэлл” 4:0 (Товарищеский матч)

12.11 “Лидс” 4:3 (АПЛ)

09.11 “Ноттингем Форест” 0:2 (Кубок лиги)

Астон Вилла

26.12 “Ливерпуль” 1:3 (АПЛ)

15.12 “Вильярреал” 0:1 (Товарищеский матч)

11.12 “Челси” 1:0 (Товарищеский матч)

08.12 “Брайтон” 2:2 (Товарищеский матч)

30.11 Кардифф 1:3 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 15 13 1 1 36-12 +24 40 2 "Манчестер Сити" 15 11 2 2 43-15 +28 35 3 "Ньюкасл" 16 9 6 1 32-11 +21 33 4 "Манчестер Юнайтед" 16 10 2 4 24-20 +4 32 5 "Тоттенхэм" 16 9 3 4 33-23 +10 30 6 "Ливерпуль" 16 8 4 4 33-19 +14 28 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 7 3 5 26-20 +6 24 8 "Челси" 15 7 3 5 19-17 +2 24 9 "Брентфорд" 17 5 8 4 27-27 0 23 10 "Фулхэм" 16 6 4 6 27-26 +1 22 11 "Кристал Пэлас" 15 5 4 6 15-21 -6 19 12 "Астон Вилла" 16 5 3 8 17-25 -8 18 13 "Лестер Сити" 17 5 2 10 26-30 -4 17 14 "Борнмут" 16 4 4 8 18-34 -16 16 15 "Лидс Юнайтед" 15 4 3 8 23-29 -6 15 16 "Эвертон" 16 3 5 8 12-19 -7 14 17 "Вест Хэм Юнайтед" 17 4 2 11 13-22 -9 14 18 "Вулверхэмптон" 17 3 4 10 10-26 -16 13 19 "Ноттингем Форест" 16 3 4 9 11-33 -22 13 20 "Саутгемптон" 16 3 3 10 14-30 -16 12

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл у “Астон Виллы” два матча: 4:0 на выезде и 2:1 на своем поле. Общая история встреч в АПЛ: 24 побед “Тоттенхэма”, 15 “Астон Виллы”, 15 ничьих.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Астон Вилла

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - Астон Вілла Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Лангле, Дэвис – Доэрти, Биссума, Хейбьерг, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Мингз, Конса, Кэш – Коутиньо, Луис, Камара, Макгинн – Ингз, Уоткинс

Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Астон Вилла

Прогноз на матч Тоттенхэм – Астон Вилла от UA-Football

Все серии когда-то подходят к концу, и когда именно “Тоттенхэм”, а не его соперник забьет первый гол в матче. Возможно, так будет в 2023 году, но совсем не пропустить от "Виллы" команде Антонио Конте будет сложно. В последний раз “шпоры” делали клиншит 15 октября, в игре с “Эвертоном” (2:0). “Вилла” забьет свой гол, но “Тоттенхэм” вновь продемонстрирует характер и перерождение. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.