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Тоттенхэм - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.01.2023

Англия
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Тоттенхэм – Астон Вилла: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 января 2023 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Тоттенхэм - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.01.2023

Getty Images / Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, восемнадцатый тур

1 января 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 17:00 “Астон Вилла”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Первый матч английской Премьер-лиги 2023 года проведут “Тоттенхэм” и “Астон Вилла”. Что интересно, это будет дебютное противостояние тяжеловесов европейского футбола Антонио Конте и Унаи Эмери.

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Содержание

Новости Тоттенхэма

“Тоттенхэм” вернулся после катарской паузы так, как будто никакого перерыва и не было. В игре против “Брентфорда” “шпоры” пропустили первыми, уже в девятом матче подряд.

Команда Антонио Конте вновь в футбольном виде изобразила историю про Джекила и Хайда. За коротких 90 минут – несколько полных преображений. “Тоттенхэм” вроде начал матч хорошо, но затем пропустил после первой же атаки “Брентфорда”, затем просто растворился на поле, и пропустил еще один гол, но на 65-й минуте на ровном месте отыграл один мяч (классная передача Лангле и гол Кейна), сравнял счет (Хейбьерг) и был близок к тому, чтобы вырвать победу (удар Кейна в перекладину). В итоге – 2:2.

В игре с “Брентфордом” предсказуемо не играл Льорис (его в основе заменил Форстер), и неожиданно появился центрбек Танганга. 23-летнему воспитаннику “шпор”, который имеет мало игровой практике в нынешнем сезоне было очень не просто действовать против такой атлетичной и вертикальной команды как “Брентфорд”. Против “Виллы” экспериментов не будет. Льорис вернется в ворота, вернулся к тренировкам вместе с командой и чемпион мира Кути Ромеро.

По-прежнему травмирован Бентанкур, продолжают восстановление Ришарлисон и Моура. Все надежды в атаке на Харри Кейна, продолжает молчать Сон. Его три гола в ворота “Лестера” остаются единственными в сезоне АПЛ.

Новости Астон Виллы

Унаи Эмери очень усердно работал с “Астон Виллой” во время перерыва, бирмингемцы провели аж четыре товарищеских матча. Но в первой игре чемпионата команде Унаи Эмери не удалось навязать борьбу. “Ливерпуль” выиграл на “Вилла Парке” 3:1, и мог забить больше, если бы реализовал большинство своих моментов.

“Вилле” удалось провести хороший отрезок только на старте второго тайма, когда Уоткинс отыграл один мяч (на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу “Ливерпуля”), и хозяева были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но “красные” вовремя перестроились и забили третий гол. 1:3 – для Унаи Эмери это было первое поражение с “Астон Виллой” в АПЛ.

“Астон Вилла”, как и “Тоттенхэм”, дождалась возвращения своего чемпиона мира. Вратарь Эмилиано Мартинес уже работал на тренировках, как его встретил Эмери, который не очень одобрительно высказывался о скандальных празднованиях аргентинца, не сообщается.

“Вилла” по-прежнему не может рассчитывать на травмированных Диего Карлоса и Джейкоба Рэмзи.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Тоттенхэм” выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ против “Астон Виллы” (два поражения).
  • “Тоттенхэм” пропускал первым в последних девяти матчах всех турниров (шесть из них в АПЛ).
  • Ни один игрок в истории АПЛ не забил больше голов первого января, чем Харри Кейн (пять).
  • “Астон Вилла” проиграла пять своих последних матчей Премьер-лиги в Лондоне.
  • Главный тренер “Астон Виллы” Унаи Эмери не проиграл ни одного поединка АПЛ “Тоттенхэму” (одна победа, две ничьи).
  • “Тоттенхэм” выиграл шесть из восьми домашних матчей чемпионата.
  • До назначения Унаи Эмери “Астон Вилла” проиграла пять из семи поединков на выезде в АПЛ (две ничьи) и забила всего три гола. Негативная тенденция была прервана перед ЧМ победой над “Брайтоном” (2:1).

Последние пять матчей Тоттенхэма и Астон Виллы

Тоттенхэм

  • 26.12 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)
  • 21.12 “Ницца” 1:1 (Товарищеский матч)
  • 09.12 “Мотеруэлл” 4:0 (Товарищеский матч)
  • 12.11 “Лидс” 4:3 (АПЛ)
  • 09.11 “Ноттингем Форест” 0:2 (Кубок лиги)

Астон Вилла

  • 26.12 “Ливерпуль” 1:3 (АПЛ)
  • 15.12 “Вильярреал” 0:1 (Товарищеский матч)
  • 11.12 “Челси” 1:0 (Товарищеский матч)
  • 08.12 “Брайтон” 2:2 (Товарищеский матч)
  • 30.11 Кардифф 1:3 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 15 13 1 1 36-12 +24 40
2 "Манчестер Сити" 15 11 2 2 43-15 +28 35
3 "Ньюкасл" 16 9 6 1 32-11 +21 33
4 "Манчестер Юнайтед" 16 10 2 4 24-20 +4 32
5 "Тоттенхэм" 16 9 3 4 33-23 +10 30
6 "Ливерпуль" 16 8 4 4 33-19 +14 28
7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 7 3 5 26-20 +6 24
8 "Челси" 15 7 3 5 19-17 +2 24
9 "Брентфорд" 17 5 8 4 27-27 0 23
10 "Фулхэм" 16 6 4 6 27-26 +1 22
11 "Кристал Пэлас" 15 5 4 6 15-21 -6 19
12 "Астон Вилла" 16 5 3 8 17-25 -8 18
13 "Лестер Сити" 17 5 2 10 26-30 -4 17
14 "Борнмут" 16 4 4 8 18-34 -16 16
15 "Лидс Юнайтед" 15 4 3 8 23-29 -6 15
16 "Эвертон" 16 3 5 8 12-19 -7 14
17 "Вест Хэм Юнайтед" 17 4 2 11 13-22 -9 14
18 "Вулверхэмптон" 17 3 4 10 10-26 -16 13
19 "Ноттингем Форест" 16 3 4 9 11-33 -22 13
20 "Саутгемптон" 16 3 3 10 14-30 -16 12

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл у “Астон Виллы” два матча: 4:0 на выезде и 2:1 на своем поле. Общая история встреч в АПЛ: 24 побед “Тоттенхэма”, 15 “Астон Виллы”, 15 ничьих.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Астон Вилла

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Трансляція матчу Тоттенгем - Астон Вілла
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Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Лангле, Дэвис – Доэрти, Биссума, Хейбьерг, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Мингз, Конса, Кэш – Коутиньо, Луис, Камара, Макгинн – Ингз, Уоткинс

Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Астон Вилла

Parimatch
1.67
4.10
5.10
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1.66
4.15
5.30
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VBET
1.68
4.20
5.20
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Прогноз на матч Тоттенхэм – Астон Вилла от UA-Football

Все серии когда-то подходят к концу, и когда именно “Тоттенхэм”, а не его соперник забьет первый гол в матче. Возможно, так будет в 2023 году, но совсем не пропустить от "Виллы" команде Антонио Конте будет сложно. В последний раз “шпоры” делали клиншит 15 октября, в игре с “Эвертоном” (2:0). “Вилла” забьет свой гол, но “Тоттенхэм” вновь продемонстрирует характер и перерождение. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Антонио Конте Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ ставки Харри Кейн Прогнозы
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