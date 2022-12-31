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Тоттенхэм - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.01.2023
Тоттенхэм – Астон Вилла: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 января 2023 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, восемнадцатый тур
1 января 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 17:00 “Астон Вилла”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Первый матч английской Премьер-лиги 2023 года проведут “Тоттенхэм” и “Астон Вилла”. Что интересно, это будет дебютное противостояние тяжеловесов европейского футбола Антонио Конте и Унаи Эмери.
- Новости Тоттенхэма
- Новости Астон Виллы
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Тоттенхэма и Астон Виллы
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Тоттенхэм – Астон Вилла
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Астон Вилла
- Прогноз на матч Тоттенхэм – Астон Вилла от UA-Football
Новости Тоттенхэма
“Тоттенхэм” вернулся после катарской паузы так, как будто никакого перерыва и не было. В игре против “Брентфорда” “шпоры” пропустили первыми, уже в девятом матче подряд.
Команда Антонио Конте вновь в футбольном виде изобразила историю про Джекила и Хайда. За коротких 90 минут – несколько полных преображений. “Тоттенхэм” вроде начал матч хорошо, но затем пропустил после первой же атаки “Брентфорда”, затем просто растворился на поле, и пропустил еще один гол, но на 65-й минуте на ровном месте отыграл один мяч (классная передача Лангле и гол Кейна), сравнял счет (Хейбьерг) и был близок к тому, чтобы вырвать победу (удар Кейна в перекладину). В итоге – 2:2.
В игре с “Брентфордом” предсказуемо не играл Льорис (его в основе заменил Форстер), и неожиданно появился центрбек Танганга. 23-летнему воспитаннику “шпор”, который имеет мало игровой практике в нынешнем сезоне было очень не просто действовать против такой атлетичной и вертикальной команды как “Брентфорд”. Против “Виллы” экспериментов не будет. Льорис вернется в ворота, вернулся к тренировкам вместе с командой и чемпион мира Кути Ромеро.
По-прежнему травмирован Бентанкур, продолжают восстановление Ришарлисон и Моура. Все надежды в атаке на Харри Кейна, продолжает молчать Сон. Его три гола в ворота “Лестера” остаются единственными в сезоне АПЛ.
Новости Астон Виллы
Унаи Эмери очень усердно работал с “Астон Виллой” во время перерыва, бирмингемцы провели аж четыре товарищеских матча. Но в первой игре чемпионата команде Унаи Эмери не удалось навязать борьбу. “Ливерпуль” выиграл на “Вилла Парке” 3:1, и мог забить больше, если бы реализовал большинство своих моментов.
“Вилле” удалось провести хороший отрезок только на старте второго тайма, когда Уоткинс отыграл один мяч (на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу “Ливерпуля”), и хозяева были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но “красные” вовремя перестроились и забили третий гол. 1:3 – для Унаи Эмери это было первое поражение с “Астон Виллой” в АПЛ.
“Астон Вилла”, как и “Тоттенхэм”, дождалась возвращения своего чемпиона мира. Вратарь Эмилиано Мартинес уже работал на тренировках, как его встретил Эмери, который не очень одобрительно высказывался о скандальных празднованиях аргентинца, не сообщается.
“Вилла” по-прежнему не может рассчитывать на травмированных Диего Карлоса и Джейкоба Рэмзи.
Статистика команд, цифры и факты
- “Тоттенхэм” выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ против “Астон Виллы” (два поражения).
- “Тоттенхэм” пропускал первым в последних девяти матчах всех турниров (шесть из них в АПЛ).
- Ни один игрок в истории АПЛ не забил больше голов первого января, чем Харри Кейн (пять).
- “Астон Вилла” проиграла пять своих последних матчей Премьер-лиги в Лондоне.
- Главный тренер “Астон Виллы” Унаи Эмери не проиграл ни одного поединка АПЛ “Тоттенхэму” (одна победа, две ничьи).
- “Тоттенхэм” выиграл шесть из восьми домашних матчей чемпионата.
- До назначения Унаи Эмери “Астон Вилла” проиграла пять из семи поединков на выезде в АПЛ (две ничьи) и забила всего три гола. Негативная тенденция была прервана перед ЧМ победой над “Брайтоном” (2:1).
Последние пять матчей Тоттенхэма и Астон Виллы
Тоттенхэм
- 26.12 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)
- 21.12 “Ницца” 1:1 (Товарищеский матч)
- 09.12 “Мотеруэлл” 4:0 (Товарищеский матч)
- 12.11 “Лидс” 4:3 (АПЛ)
- 09.11 “Ноттингем Форест” 0:2 (Кубок лиги)
Астон Вилла
- 26.12 “Ливерпуль” 1:3 (АПЛ)
- 15.12 “Вильярреал” 0:1 (Товарищеский матч)
- 11.12 “Челси” 1:0 (Товарищеский матч)
- 08.12 “Брайтон” 2:2 (Товарищеский матч)
- 30.11 Кардифф 1:3 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|15
|13
|1
|1
|36-12
|+24
|40
|2
|"Манчестер Сити"
|15
|11
|2
|2
|43-15
|+28
|35
|3
|"Ньюкасл"
|16
|9
|6
|1
|32-11
|+21
|33
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|16
|10
|2
|4
|24-20
|+4
|32
|5
|"Тоттенхэм"
|16
|9
|3
|4
|33-23
|+10
|30
|6
|"Ливерпуль"
|16
|8
|4
|4
|33-19
|+14
|28
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|15
|7
|3
|5
|26-20
|+6
|24
|8
|"Челси"
|15
|7
|3
|5
|19-17
|+2
|24
|9
|"Брентфорд"
|17
|5
|8
|4
|27-27
|0
|23
|10
|"Фулхэм"
|16
|6
|4
|6
|27-26
|+1
|22
|11
|"Кристал Пэлас"
|15
|5
|4
|6
|15-21
|-6
|19
|12
|"Астон Вилла"
|16
|5
|3
|8
|17-25
|-8
|18
|13
|"Лестер Сити"
|17
|5
|2
|10
|26-30
|-4
|17
|14
|"Борнмут"
|16
|4
|4
|8
|18-34
|-16
|16
|15
|"Лидс Юнайтед"
|15
|4
|3
|8
|23-29
|-6
|15
|16
|"Эвертон"
|16
|3
|5
|8
|12-19
|-7
|14
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|17
|4
|2
|11
|13-22
|-9
|14
|18
|"Вулверхэмптон"
|17
|3
|4
|10
|10-26
|-16
|13
|19
|"Ноттингем Форест"
|16
|3
|4
|9
|11-33
|-22
|13
|20
|"Саутгемптон"
|16
|3
|3
|10
|14-30
|-16
|12
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Личные встречи
В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл у “Астон Виллы” два матча: 4:0 на выезде и 2:1 на своем поле. Общая история встреч в АПЛ: 24 побед “Тоттенхэма”, 15 “Астон Виллы”, 15 ничьих.
Где смотреть матч Тоттенхэм – Астон Вилла
Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Лангле, Дэвис – Доэрти, Биссума, Хейбьерг, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон
“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Мингз, Конса, Кэш – Коутиньо, Луис, Камара, Макгинн – Ингз, Уоткинс
Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Астон Вилла
Прогноз на матч Тоттенхэм – Астон Вилла от UA-Football
Все серии когда-то подходят к концу, и когда именно “Тоттенхэм”, а не его соперник забьет первый гол в матче. Возможно, так будет в 2023 году, но совсем не пропустить от "Виллы" команде Антонио Конте будет сложно. В последний раз “шпоры” делали клиншит 15 октября, в игре с “Эвертоном” (2:0). “Вилла” забьет свой гол, но “Тоттенхэм” вновь продемонстрирует характер и перерождение. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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