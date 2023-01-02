Арсенал - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.01.2023

Чемпионат Англии, девятнадцатый тур

3 января 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 21:45 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” проведет в АПЛ три подряд матча с командами топ-6, что станет настоящей проверкой его чемпионских амбицией. Серия непростых поединков начнется с “Ньюкасла”, который в 17 турах проиграл всего один раз.

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Новости Арсенала

“Арсенал” закончил 2022-й год выездной победой над “Брайтоном” со счетом 4:2. По голу забили Эдегор, Сака, Нкетиа и Мартинелли. Каждый футболист из атакующего трио забил по голу и в игре против “Вест Хэма” (3:1), а Мартин Эдегор за первые две игры после возвращения оформил три ассиста. Пока отсутствие Габриэла Жезуса не стало для “Арсенала” большой проблемой.

“Арсенал” продолжает играть, демонстрируя зрелость, уверенность, воображение и эффективность в атаке. Правда сложно не заметить, что после перерыва не в полном порядке французский центрбек Вильям Салиба, который был просто великолепен в первой части сезона. Возможно не 21-летнего центрбека негативно влияют переговоры о продлении контракта, может быть дело в потери игрового ритма. Именно Салиба привез пенальти в матче с “Вест Хэм”, из-за его невнимательности второй гол забил “Брайтон”. “Чайки” были близки затем и к третьему голу, но к счастью для “Арсенала” у Митомы был минимальный офсайд.

В матче с “Брайтоном” первые минуты после ЧМ получил японский универсальный защитник Томиясу, Зинченко начал матч в старте. Помимо Жезуса, из травмированных у “Арсенала” остается только вингер Рис Нелсон.

Новости Ньюкасла

“Ньюкасл” прервал свою серию из шести подряд побед в Премьер-лиге, поделив очки с “Лидсом” на своем поле (0:0). Матч был непростым для “сорок”. И погода (ливень), и соперник (частые фолы и задержки для прерывания темпы) не давали команде Эдди Хау играть с привычной для нее интенсивностью. И все же “Ньюкасл” создал достаточно моментов для победы. Подвела реализация.

Тем не менее, “Ньюкасл” может найти для себя позитив, что ему вновь удалось не пропустить. За последние 15 игровых часов во всех турнирах “сороки” позволили соперникам забить всего два гола. У “Ньюкасла” лучшая крепкая в лиге (11 пропущенных голов).

По словам Джейми Каррагера, именно Эдди Хау, а не кого-либо другого тренера, он считает лучшим менеджером Премьер-лиги прошедшего года. И сам Хау говорит, что прогресс его команды, и к примеру, “Арсенала” сравнить невозможно. Еще посреди прошлого сезона “Ньюкасл” боролся за выживание, но год спустя он уверенно занимает место в первой четверке. Да, Хау получил хороших футболистов после инвестиций новых владельцев, но мало кто ожидал, что 45-летний тренер добьется такого стремительного прогресса.

“Ньюкасл” продолжает играть без травмированных Исака, Крафта, Шелви и Таргетта.

Статистика команд, цифры и факты

Форвард “Арсенала” Эдди Нкетиа забил семь голов в своих десяти последних матчах АПЛ, четыре гола в последних четырех домашних поединках лиги, 11 голов в 11 матчах на “Эмирейтс” во всех турнирах.

Нападающий “Ньюкасла” Каллум Уилсон забил шесть голов в восьми матчах Премьер-лиги в Лондоне.

“Ньюкасл” не проигрывает в АПЛ 12 матчей подряд (восемь побед, четыре ничьи).

“Ньюкасл” впервые с 2001 закончил календарный год в первой тройке.

Арсенал” лидирует в Премьер-лиге по показателю реализация моментов, 16% ударов привели к голам.

Только “Манчестер Сити” (42) позволил в лиге меньше пробить по своим воротам, чем “Арсенал” (46).

“Арсенал” выиграл все домашние матчи АПЛ в нынешнем сезоне и десять последних домашних матчей Премьер-лиги у “Ньюкасла”.

“Арсенал” забивает голы в 17 матчах АПЛ подряд.

Последние пять матчей Арсенала и Ньюкасла

Арсенал

31.12 “Брайтон” 4:2 (АПЛ)

26.12 “Вест Хэм” 3:1 (АПЛ)

17.12 “Ювентус” 0:2 (Товарищеский матч)

13.12 “Милан” 2:1 (Товарищеский матч)

08.12 “Лион” 3:0 (Товарищеский матч)

Ньюкасл

31.12 “Лидс” 0:0 (АПЛ)

26.12 “Лестер” 3:0 (АПЛ)

20.12 “Борнмут” 1:0 (Кубок лиги)

17.12 “Райо Вальекано” 2:1 (Товарищеский матч)

08.12 “Аль-Хиляль” 5:0 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 16 14 1 1 40-14 +26 43 2 "Манчестер Сити" 16 11 3 2 44-16 +28 36 3 "Ньюкасл" 17 9 7 1 32-11 +21 34 4 "Манчестер Юнайтед" 16 10 2 4 24-20 +4 32 5 "Тоттенхэм" 17 9 3 5 33-25 +8 30 6 "Ливерпуль" 17 8 4 5 34-22 +12 28 7 "Брентфорд" 18 6 8 4 30-28 +2 26 8 "Фулхэм" 17 7 4 6 29-27 +2 25 9 "Челси" 16 7 4 5 20-18 +2 25 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 16 7 3 6 28-24 +4 24 11 "Кристал Пэлас" 16 6 4 6 17-21 -4 22 12 "Астон Вилла" 17 6 3 8 19-25 -6 21 13 "Лестер Сити" 17 5 2 10 26-30 -4 17 14 "Лидс Юнайтед" 16 4 4 8 23-29 -6 16 15 "Борнмут" 17 4 4 9 18-36 -18 16 16 "Эвертон" 17 3 6 8 13-20 -7 15 17 "Вест Хэм Юнайтед" 17 4 2 11 13-22 -9 14 18 "Ноттингем Форест" 17 3 5 9 12-34 -22 14 19 "Вулверхэмптон" 17 3 4 10 10-26 -16 13 20 "Саутгемптон" 17 3 3 11 15-32 -17 12

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Личные встречи

Поражению “Ньюкаслу” 0:2 в предпоследнем туре прошлого сезона прямым образом повлияло на вылет “Арсенала” из первой четверке. Ранее на своем поле “канониры” выиграли 2:0. “Арсенал” выиграл десять последних домашних матчей АПЛ с “сороками”. Общая история АПЛ – 33 победы “Арсенала”, 11 “Ньюкасла”, десять ничьих.

Где смотреть матч Арсенал – Ньюкасл

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Нкетиа

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Уиллок, Гимарайнш, Лонгстафф – Жоэлинтон, Уилсон, Альмирон

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Ньюкасл

Прогноз на матч Арсенал – Ньюкасл от UA-Football

“Ньюкасл” проиграл в нынешнем сезоне АПЛ всего раз, пропустив гол на последних секундах от “Ливерпуля” (1:2). Однако “Арсенал” выиграл все матчи лиги на своем поле. “Ньюкасл” мало пропускает, но и “канониры” вторые в лиге по пропущенным, и вторые – по количеству забитых. “Ньюкасл” в выездных матчах матчах против “Ливерпуля”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэма” сознательно играл вторым номером, так будет и в игре с “Арсеналом”. Но команда Артеты на своем поле справляется со всеми. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.