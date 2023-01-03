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Манчестер Юнайтед – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.01.23
“Манкунианцы” будут пытаться продолжить свою победную серию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 19-й тур
3 января, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Майкл Солсебри
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Совершенно по-разному сегодняшние соперники вернулись после международной паузы. В то время как “Манчестер Юнайтед” трижды подряд победил, не пропустив ни одного гола, “Борнмут” проиграл все три матча, не отметившись ни разу. Теперь они сойдутся в личном противостоянии, да еще и на “Олд Траффорд”.
Новости Манчестер Юнайтед
После неудачных товарищеских матчей и возвращения сборников в команду "манкунианцы" ожили. И речь идет не только о результатах, хотя они тоже очень важны. "Красные дьяволы" победили во всех трех матчах с общим счетом 6:0. Да, соперники были не слишком высокого уровня: один представлял Чемпионшип ("Бернли"), еще два – зону вылета АПЛ ("Ноттингем", "Вулверхэмптон"). Стоит отметить, что в этих поединках у “манкунианцев” была уверенность и весомое преимущество над соперником, которое удалось воплотить в победные результаты.
Параллельно тен Хаг экспериментировал с составом. В матче с "Бернли" в центре обороны вышел Каземиро, в поединках против "лесников" и "волков" на той же позиции сыграл Шоу. И это при здоровом Магуайре. Да, "манкунианцы", даже несмотря на такую ротацию, не пропустили, однако в большинстве времени они все же находились в атаке. А вот иногда одинокие Линделеф и Варан (которые номинально как раз и являются центрбеками) не успевали всех страховать. Но повезло с уровнем соперников. Ну и не стоит забывать о дисциплине от тен Хага: Рашфорд опоздал на сбор команды и не попал в старт на предыдущий матч с "волками". Однако потом вышел и забил победный гол. Что-то в этом есть. В первую очередь – дисциплина, которой ой как давно уже не хватает МЮ.
Кадры хозяев
Если Маркус еще раз не опоздает, то он точно должен выйти в старте и улучшить свою результативность против “Борнмута”. В то же время это точно не сделает Санчо. Также под вопросом участие Далота, Мактоминея и Лисандро Мартинеса. Аргентинец вернулся из сборной, но предыдущую встречу пропустил. А вот Линделеф уже поправился и готов к игре.
Новости Борнмута
В отличие от “Манчестер Юнайтед”, у “вишен” соперники были сильнее уровнем, чем сам “Борнмут”. Сначала было поражение от "Ньюкасла" в Кубке лиги, затем – от "Челси" и "Кристалл Пэлас". И если сравнить ход трех матчей, то тяжелее всего подопечным О'Нила было как раз против “Пэлас”. Настрой у такой команды, как "Борнмут", многое весит, ведь уровень игроков может тянуть максимум на середняка АПЛ.
Пауза не пошла на пользу “вишням”. В декабре они дважды подряд победили “Эвертон”, а затем вернулись в свою серию поражений. Подопечных О'Нила можно было считать претендентами на вылет, однако в лиге есть еще худшие команды. К примеру, в двух встречах против вышеупомянутых "Вулвергэмптона" и "Ноттингема" "Борнмут" набрал четыре очка – это 25% всех зачетных пунктов команды.
Кадры гостей
Важной потерей “вишен” является голкипер Нето – его место в рамке сейчас занимает Марк Траверс. Кроме бразильца в лазарете находятся Брукс, Биллинг, Станислас, Тавернье и Фредерикс.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Борнмута
Последние пять встреч хозяев
- 31.12. Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 27.12. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)
- 21.12. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0 (Кубок лиги)
- 10.12. Бетис – Манчестер Юнайтед 1:0 (ТМ)
- 07.12. Кадис – Манчестер Юнайтед 4:2 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 31.12. Борнмут – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
- 27.12. Челси – Борнмут 2:0 (АПЛ)
- 20.12. Ньюкасл – Борнмут 1:0 (Кубок лиги)
- 12.11. Борнмут – Эвертон 3:0 (АПЛ)
- 08.11. Борнмут – Эвертон 4:1 (Кубок лиги)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40 - 14
|43
|2
|Манчестер Сити
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32 - 11
|34
|4
|Манчестер Юнайтед
|16
|10
|2
|4
|24 - 20
|32
|5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33 - 25
|30
|6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|7
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|8
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29 - 27
|25
|9
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|11
|Кристал Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|13
|Лестер Сити
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14
|Лидс Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18 - 36
|16
|16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|18
|Ноттингем Форест
|17
|3
|5
|9
|12 - 34
|14
|19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
Последние пять личных встреч между командами
04.07.20. Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2 (АПЛ)
02.11.19. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
30.12.18. Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1 (АПЛ)
03.11.18. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
18.04.18. Борнмут – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Борнмут" за всю историю дважды выиграл у МЮ и еще однажды сыграл вничью. В остальных семи матчах "манкунианцы" взяли верх.
- У "вишен" самая плохая оборона АПЛ – 36 пропущенных мячей.
- "Манчестер Юнайтед" забил меньше всех среди топ-8 чемпионата Англии – 24 гола.
- В гостях "Борнмут" за восемь матчей текущего чемпионата набрал пять очков.
- На "Олд Траффорд" "вишни" только однажды не проиграли – в марте 2017-го.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Борнмут
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Борнмут от UA-Football
"Манкунианцы" в последних матчах продемонстрировали, что, наконец, даже с определенными проблемами в составе, все же обрели стабильность против аутсайдеров. "Борнмут" – приближенная к такому статусу команда (к зоне вылета всего два очка), поэтому этот матч должен пройти по такому же сценарию, что и предыдущие. По крайней мере, без пропущенных голов для хозяев. Прогноз: Сухая победа "Манчестер Юнайтед" (Кф 1,98).
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