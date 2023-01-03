Манчестер Юнайтед – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.01.23

Английская Премьер-лига, 19-й тур

3 января, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Солсебри

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Совершенно по-разному сегодняшние соперники вернулись после международной паузы. В то время как “Манчестер Юнайтед” трижды подряд победил, не пропустив ни одного гола, “Борнмут” проиграл все три матча, не отметившись ни разу. Теперь они сойдутся в личном противостоянии, да еще и на “Олд Траффорд”.

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Новости Манчестер Юнайтед

После неудачных товарищеских матчей и возвращения сборников в команду "манкунианцы" ожили. И речь идет не только о результатах, хотя они тоже очень важны. "Красные дьяволы" победили во всех трех матчах с общим счетом 6:0. Да, соперники были не слишком высокого уровня: один представлял Чемпионшип ("Бернли"), еще два – зону вылета АПЛ ("Ноттингем", "Вулверхэмптон"). Стоит отметить, что в этих поединках у “манкунианцев” была уверенность и весомое преимущество над соперником, которое удалось воплотить в победные результаты.

Параллельно тен Хаг экспериментировал с составом. В матче с "Бернли" в центре обороны вышел Каземиро, в поединках против "лесников" и "волков" на той же позиции сыграл Шоу. И это при здоровом Магуайре. Да, "манкунианцы", даже несмотря на такую ротацию, не пропустили, однако в большинстве времени они все же находились в атаке. А вот иногда одинокие Линделеф и Варан (которые номинально как раз и являются центрбеками) не успевали всех страховать. Но повезло с уровнем соперников. Ну и не стоит забывать о дисциплине от тен Хага: Рашфорд опоздал на сбор команды и не попал в старт на предыдущий матч с "волками". Однако потом вышел и забил победный гол. Что-то в этом есть. В первую очередь – дисциплина, которой ой как давно уже не хватает МЮ.

Кадры хозяев

Если Маркус еще раз не опоздает, то он точно должен выйти в старте и улучшить свою результативность против “Борнмута”. В то же время это точно не сделает Санчо. Также под вопросом участие Далота, Мактоминея и Лисандро Мартинеса. Аргентинец вернулся из сборной, но предыдущую встречу пропустил. А вот Линделеф уже поправился и готов к игре.

Новости Борнмута

В отличие от “Манчестер Юнайтед”, у “вишен” соперники были сильнее уровнем, чем сам “Борнмут”. Сначала было поражение от "Ньюкасла" в Кубке лиги, затем – от "Челси" и "Кристалл Пэлас". И если сравнить ход трех матчей, то тяжелее всего подопечным О'Нила было как раз против “Пэлас”. Настрой у такой команды, как "Борнмут", многое весит, ведь уровень игроков может тянуть максимум на середняка АПЛ.

Пауза не пошла на пользу “вишням”. В декабре они дважды подряд победили “Эвертон”, а затем вернулись в свою серию поражений. Подопечных О'Нила можно было считать претендентами на вылет, однако в лиге есть еще худшие команды. К примеру, в двух встречах против вышеупомянутых "Вулвергэмптона" и "Ноттингема" "Борнмут" набрал четыре очка – это 25% всех зачетных пунктов команды.

Кадры гостей

Важной потерей “вишен” является голкипер Нето – его место в рамке сейчас занимает Марк Траверс. Кроме бразильца в лазарете находятся Брукс, Биллинг, Станислас, Тавернье и Фредерикс.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Борнмута

Последние пять встреч хозяев

31.12. Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

27.12. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

21.12. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0 (Кубок лиги)

10.12. Бетис – Манчестер Юнайтед 1:0 (ТМ)

07.12. Кадис – Манчестер Юнайтед 4:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

31.12. Борнмут – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

27.12. Челси – Борнмут 2:0 (АПЛ)

20.12. Ньюкасл – Борнмут 1:0 (Кубок лиги)

12.11. Борнмут – Эвертон 3:0 (АПЛ)

08.11. Борнмут – Эвертон 4:1 (Кубок лиги)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 16 14 1 1 40 - 14 43 2 Манчестер Сити 16 11 3 2 44 - 16 36 3 Ньюкасл 17 9 7 1 32 - 11 34 4 Манчестер Юнайтед 16 10 2 4 24 - 20 32 5 Тоттенхэм 17 9 3 5 33 - 25 30 6 Ливерпуль 17 8 4 5 34 - 22 28 7 Брентфорд 18 6 8 4 30 - 28 26 8 Фулхэм 17 7 4 6 29 - 27 25 9 Челси 16 7 4 5 20 - 18 25 10 Брайтон энд Хоув Альбион 16 7 3 6 28 - 24 24 11 Кристал Пэлас 16 6 4 6 17 - 21 22 12 Астон Вилла 17 6 3 8 19 - 25 21 13 Лестер Сити 17 5 2 10 26 - 30 17 14 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 23 - 29 16 15 Борнмут 17 4 4 9 18 - 36 16 16 Эвертон 17 3 6 8 13 - 20 15 17 Вест Хэм Юнайтед 17 4 2 11 13 - 22 14 18 Ноттингем Форест 17 3 5 9 12 - 34 14 19 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10 - 26 13 20 Саутгемптон 17 3 3 11 15 - 32 12

Последние пять личных встреч между командами

04.07.20. Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2 (АПЛ)

02.11.19. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

30.12.18. Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1 (АПЛ)

03.11.18. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

18.04.18. Борнмут – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

Цифры и факты

"Борнмут" за всю историю дважды выиграл у МЮ и еще однажды сыграл вничью. В остальных семи матчах "манкунианцы" взяли верх.

У "вишен" самая плохая оборона АПЛ – 36 пропущенных мячей.

"Манчестер Юнайтед" забил меньше всех среди топ-8 чемпионата Англии – 24 гола.

В гостях "Борнмут" за восемь матчей текущего чемпионата набрал пять очков.

На "Олд Траффорд" "вишни" только однажды не проиграли – в марте 2017-го.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Борнмут

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Борнмут от UA-Football

"Манкунианцы" в последних матчах продемонстрировали, что, наконец, даже с определенными проблемами в составе, все же обрели стабильность против аутсайдеров. "Борнмут" – приближенная к такому статусу команда (к зоне вылета всего два очка), поэтому этот матч должен пройти по такому же сценарию, что и предыдущие. По крайней мере, без пропущенных голов для хозяев. Прогноз: Сухая победа "Манчестер Юнайтед" (Кф 1,98).