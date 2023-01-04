Кристал Пэлас - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.01.2023

Чемпионат Англии, девятнадцатый тур

4 января 2023. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” 22:00 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Тоттенхэм” не выиграл еще ни одного матча после возвращения АПЛ и в результате выпал из первой четверки. “Шпоры” попытаются переломить негативную для себя тенденцию в дерби с “Кристал Пэлас”.

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Новости Кристал Пэлас

Патрик Виейра выделялся особой зрелостью и профессионализмом в бытность футболистом, и в качестве тренера нынешний менеджер “Пэлас” смотрит на вещи трезво и реалистично. После перерыва команда Виейра провела два матча: на своем поле уступила “Фулхэму” 3:0 и выиграла в гостях у “Борнмута” 2:0. Но за разными результатами Виейра увидел примерно одинаковую игру: “Не думаю, что мы были худшей командой против “Фулхэма”, и лучшей – против “Борнмута”. Призываю всех контролировать свои эмоции”.

В первой игре “Пэлас” остался в меньшинстве на 34-й минуте, вдевятером – на 57-й. Против такой физически сильной команды как “Фулхэм” сложно было не проиграть с крупным счетом при таких обстоятельствах.

Против “Борнмута” команда Виейра сыграла солиднее, в первом тайме забила два гола после розыгрышей угловых, и смогла удержать преимущество. “Это был хороший матч, мы были агрессивными и дисциплинированными, мне это понравилось”, – говорил французский тренер.

К матчу с “Тоттенхэмом” после дисквалификации вернулся Томкинс, но вне игры остается Митчелл. Также травмирован Макартур.

Новости Тоттенхэма

“Я рад быть здесь, я получаю удовольствие мне нравится как я работаю. Мы пытаемся создать основу для будущего”, – уверяет Антонио Конте журналистов, и добавляет, что ему, наверное, нужно больше работать над своим английским. Приходится повторить одни и те же слова.

Но чтобы не говорил Конте, сомнения остаются. Контракт итальянца действует до лета 2023, “шпоры” имеют опцию его продления еще на сезон, но нужно ли сторонам продолжать сотрудничество? Все больше создается впечатление, что они мало подходят друг другу. “Тоттенхэм”, которого Леви видел в образе “Боруссии” Дортмунд, команды, которая развивает молодых футболистов и играет в зрелищный футбол, и Антонио Конте, которого волнуют только победы, не важно какой ценой.

Этих побед становится все меньше. “Тоттенхэм” набрал одно очко в первых матчах после перерыва, и после поражения “Астон Вилле” (0:2) “шпоры” покинули зону Лигу чемпионов. Победа “Манчестер Юнайтед” означает, что “Тоттенхэм” уже на пять очков отстает от четвертого места.

“Тоттенхэм” пропускает первым в последних десяти матчах всех турниров, в последних шести поединках “шпоры” пропустили два и больше голов. Сон остается без забитых голов, команде тяжело без травмированных Бентанкура, Ришарлисона и Моуры. Еще и Кулушевски получил очередную травму. Его участие в игре с “Пэлас” под вопросом. Получил дисквалификацию Биссума.

Статистика команд, цифры и факты

В сезоне 2022/23 “Пэлас” еще ни разу не удалось переиграть команду из первой половины таблицы.

“Тоттенхэм” сделал всего четыре клиншита в 17 матчах АПЛ.

“Тоттенхэм” пропускает первым в последних десяти поединках всех турниров, в последних семи турах АПЛ “шпоры” пропустили 15 голов.

В последних четырех из пяти гостевых поединков АПЛ “Тоттенхэм” проигрывал по ходу матчей 0:2.

“Кристал Пэлас” проиграл в нынешнем сезоне на своем поле три раза, и все три матча – командам из Лондона (“Арсенал”, “Челси”, Фулхэм”).

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Тоттенхэма

Кристал Пэлас

31.12 “Борнмут” 2:0 (АПЛ)

26.12 “Фулхэм” 0:3 (АПЛ)

16.12 “Вальядолид” 2:1 (Товарищеский матч)

11.12 “Наполи” 1:3 (Товарищеский матч)

07.12 “Трабзонспор” 2:2 (Товарищеский матч)

Тоттенхэм

01.01 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)

26.12 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)

21.12 “Ницца” 1:1 (Товарищеский матч)

09.12 “Мотеруэлл” 4:0 (Товарищеский матч)

12.11 “Лидс” 4:3 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 17 14 2 1 40-14 +26 44 2 "Манчестер Сити" 16 11 3 2 44-16 +28 36 3 "Ньюкасл" 18 9 8 1 32-11 +21 35 4 "Манчестер Юнайтед" 17 11 2 4 27-20 +7 35 5 "Тоттенхэм" 17 9 3 5 33-25 +8 30 6 "Ливерпуль" 17 8 4 5 34-22 +12 28 7 "Фулхэм" 18 8 4 6 30-27 +3 28 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 17 8 3 6 32-25 +7 27 9 "Брентфорд" 18 6 8 4 30-28 +2 26 10 "Челси" 16 7 4 5 20-18 +2 25 11 "Кристал Пэлас" 16 6 4 6 17-21 -4 22 12 "Астон Вилла" 17 6 3 8 19-25 -6 21 13 "Лестер Сити" 18 5 2 11 26-31 -5 17 14 "Лидс Юнайтед" 16 4 4 8 23-29 -6 16 15 "Борнмут" 18 4 4 10 18-39 -21 16 16 "Эвертон" 18 3 6 9 14-24 -10 15 17 "Вест Хэм Юнайтед" 17 4 2 11 13-22 -9 14 18 "Ноттингем Форест" 17 3 5 9 12-34 -22 14 19 "Вулверхэмптон" 17 3 4 10 10-26 -16 13 20 "Саутгемптон" 17 3 3 11 15-32 -17 12

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Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами 3:0. “Тоттенхэм” не может выиграть у “Кристал Пэлас” четыре подряд выездных матча во всех турнирах (две ничьи, два поражения). Общая статистика АПЛ: 15 побед “Тоттенхэма”, семь “Кристал Пэлас”, четыре ничьи.

Где смотреть матч Кристал Пэлас – Тоттенхэм

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Ориентировочные составы

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Гэхи, Андерсен, Клайн – Шлупп, Дукуре, Олисе – Эзе, Заха, Айю

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле – Эмерсон, Хейбьерг, Скипп, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон

Ставки и Коэффициенты на матч Кристал Пэлас – Тоттенхэм

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Тоттенхэм от UA-Football

В нынешнем сезоне у “Тоттенхэма” еще не было ни одной серии из трех матчей без побед в АПЛ. Учитывая, как “Пэлас” играет против грандов и против лондонских команд на своем поле, шансы у “шпор” неплохие. “Кристал Пэлас” одна из наименее результативных команд лиги, и возможно, что в этот раз “шпоры” пропустят всего один раз. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.