Time to Wake Up. Челси – Манчестер Сити. Анонс и прогноз центрального матча 19-го тура АПЛ на 05.01.2023

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

5 января. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports, app.setantasports.com

В последние годы за матчами между "Манчестер Сити" и "Челси" очень интересно наблюдать. "Горожане" по полной программе задают тренды на европейской арене; естественно, время от времени мощно блистает и лондонский коллектив.

Все еще свеж в памяти триумф команды Тухеля в финале Лиги чемпионов-2020/21. В прошлом сезоне "Сити" дважды минимально, аккуратно, с хирургической точностью отомстил "Челси". Успели встретиться команды уже и в текущей кампании, резервный вратарь "небесно-голубых" Штефан Ортега чуть ли не в одиночку нейтрализовал "пенсионеров" в поединке Кубка лиги. Дублер Эдерсона оказался тем необходимым X-Фактором, который в условиях открытого матча, "атака на атаку", гарантировал "горожанам" результат (2:0).

Если Кубок лиги – это мероприятие, честно говоря, не самое ответственное и важное (по крайней мере, для сегодняшнего "Челси" так точно), то в чемпионате Англии перед очной битвой у обеих команд возникли проблемы. На этот раз победа кровь из носу нужна и тем, и другим. Кстати, в воскресенье, 8 января, команды сыграют еще раз – в рамках Кубка Англии.

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Новости "Челси"

Сразу же после завершения чемпионата мира "синие" без особых проблем одолели "Борнмут", одного из аутсайдеров первенства. До перерыва "Челси" забил два мяча, постарались Маунт и Хавертц. Причем, в первой голевой атаке Мейсон оформил предассист, а во второй уже Кай помог воспитаннику клуба отличиться результативным выстрелом из-за пределов штрафной. Дальше "Челси" не позволил сопернику разгуляться и без проблем довел поединок до финального свистка (2:0).

А вот под конец недели, который пришелся уже на 2023 год, подопечные Поттера провалились. Лондонцы приехали в гости к "Ноттингем Форест", завсегдатаю зоны вылета, и умудрились потерять важнейшие для себя зачетные пункты. Первый тайм особо не предвещал беды: "Челси" сонно владел инициативой, выжал гол из ошибки оппонента, справлялся с контратаками и забросами за спину. Тем не менее, ужасного старта второй половины встречи хватило для катастрофы. "Синие" просто стояли в собственных владениях и ждали, пока им забьют. Гол "лесников" назревал и оправданно случился, затем "Челси" показал полную импотенцию в атаке (1:1).

Это такой, знаете, вполне классический, мягкий как игрушка "Челси", без импульса. На данный момент команде реально мешают травмы (Джеймс, Канте, Чилвелл – системообразующие футболисты); нельзя полностью отсекать адаптацию к требованиям Поттера, сорванный из-за ЧМ игровой ритм. Последнее, возможно, прозвучит как странное оправдание, но тому же "Ноттингем Форест", не имеющему в составе сборников, в этом плане значительно легче существовать. В то же время экс-форвард "Челси" Джимми Флойд Хасселбайнк верно заметил, что беда команды заключается не столько в отсутствии забивного нападающего, сколько в недостаточном количестве созданных моментов. Да, мастеровитый Стерлинг хоть и старается больше всех, но даже Рахим сейчас, скорее, напоминает бледную тень самого себя. В матче с "Ноттингемом" могло сложиться впечатление, что и Жоржиньо на поле не было, а он, вообще-то, играл. Точнее, пытался делать вид, что играет. И так почти с каждым в команде.

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Зимой "Челси" приобрел в атаку форварда "Молде" Давида Датро Фофана, за большие деньги Боули торгует чемпиона мира Энцо Фернандеса и таланта "Монако" Бенуа Бадьяшиля. Усиление, трансферы, курс на молодых игроков – это хорошо, но пока тот же Поттер, кажется, все еще не показал, за счет чего концептуально "синие" способны обыгрывать оппонентов. Вместо этого Грэм называет "Форест" "опасной командой, которая вынуждает соперников страдать". Слышать подобное – как минимум странно.

Новости "Манчестер Сити"

В последние годы из-за недостатка ярких битв между "Реалом" и "Барселоной" матчи "Сити" и "Ливерпуля" стали новым футбольным "класико". Каждый поединок банд Пепа и Клоппа добавляет очередную главу в их противостояние, но вот последняя встреча сразу после рестарта сезона в 1/8 Кубка лиги вряд ли войдет даже в ТОП-10 лучших дуэлей "горожан" и "красных". Центр поля "Сити" с Де Брюйне, Родри и Гюндоганом определил результат (3:2), Кевин оформил два ассиста. При этом ощущалось, что полуоснова "горожан" способна прибавить, а вот у полурезерва "Ливерпуля" запас прочности отсутствовал. Видим наглядный кейс, как длинная и качественная скамейка помогает "Сити" решать задачи во всех турнирах.

Победа над "Лидс Юнайтед" в гостях (1:3) получилась будничной. В городе своего рождения, при должном обилии моментов, Эрлинг Холанд сделал всего лишь дубль, хотя норвежец имел шансы и покер оформить. Сами "павлины" забили гол престижа при счете 0:3. "Манчестер Сити" банально воспользовался ошибками обороны "Лидса", их было достаточно.

После успеха на "Элланд Роуд" последовала неожиданная потеря очков дома на "Этихаде" с "Эвертоном" (1:1). Вновь, "сюрприз-сюрприз", забил Эрлинг Холанд. Увы, отчасти не обошлось без ошибки Виталия Миколенко. Правда, развить преимущество на табло "горожане" не сумели. Во втором тайме "ириски" не побоялись проявить наглость, пошли вперед – и у них все получилось. Грэй шикарным ударом сравнял счет, Эдерсон за такими мячами не прыгает.

Нет сомнений: естественно, "Манчестер Сити" остается в гонке за золотым комплектом медалей АПЛ, причем, из-за сумасшедшего опыта в прохождении дистанции – остается чуть ли не главным ее фаворитом. И все же, "Ньюкасл" дышит в спину на третьей строчке, "Арсенал" и вовсе уходит в отрыв. Сейчас "горожанам" точно самое время резко повысить передачу.

Турнирная таблица

Личные встречи

09.11.22 EFL "Манчестер Сити" – "Челси" 2:0

15.01.22 АПЛ "Манчестер Сити" – "Челси" 1:0

25.09.21 АПЛ "Челси" – "Манчестер Сити" 0:1

29.05.21 ЛЧ "Манчестер Сити" – "Челси" 0:1

08.05.21 АПЛ "Манчестер Сити" – "Челси" 1:2

Цифры и факты

– У "синих" 1 победа, 2 ничьи и 4 поражения в последних 7 матчах АПЛ;

– За 15 сыгранных матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии Холанд забил уже 21 гол;

– "Манчестер Сити" выиграл последние 3 поединка против "Челси" во всех соревнованиях.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Джеймс словил рецидив и загремел в лазарет на месяц, про крестоообразные связки Брои и сроки восстановления Армандо тоже известно. Все еще лечатся Канте, Чилвелл и Фофана. Под вопросом Менди, но хорошо, что у Поттера есть Кепа, испанец сейчас в порядке. А еще вернулся к тренировкам Лофтус-Чик; если Рубен готов играть, то лишним для "Челси" он точно не будет.

У "Сити" травмированы Диаш и Ляпорт, пара основных защитников. Стоунз и Аканджи (Аке?) могут заменить Рубена и Эмерика, но оборона "Сити" при этом неизбежно потеряет в качестве.

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Кулибали, Силва, Кукурелья – Ковачич, Жоржиньо – Стерлинг, Маунт, Пулишич – Обамеянг

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Аканджи, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Грилиш

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 1:2. "Сити" допустил ненужную осечку, но все равно будет фаворитом на поединок с "пенсионерами", даже на "Стэмфорд Бридж". "Горожанам" нельзя отпускать "Арсенал" от себя еще дальше. В свою очередь "Челси" тусуется в середине таблицы и располагается ниже новичка первенства "Фулхэма" – любая ставка в пользу "синих" на бумаге в текущей ситуации выглядит авантюрно.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.