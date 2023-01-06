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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 06.01.2023
А сыграет ли Миколенко?
Фото: twitter.com/ManUtd
Кубок Англии, 1/32 финала
6 января, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Эвертон" за последние пять матчей только однажды не проиграл – против "Манчестер Сити". В то же время "красные дьяволы" выиграли во всех этих поединках, да еще и пропустив всего однажды. "Ириски" могут продолжить одну из двух тенденций: проигрышную, или удачную против топов. Правда, у команды тен Хага есть свои планы.
Новости Манчестер Юнайтед
После перерыва в клубном футболе "манкунианцы" победили в четырех матчах с общей разницей 9:0. И это при том, что в трех из четырех матчей на позиции центрбека играли Казэмиро или Шоу, а у всех четырех справа в защите выходил дублер Ван-Биссака. Нельзя говорить по этим результатам, что "манкунианцы" вернулись на свою, казалось бы привычную (но давно уже подзабытую) вершину, однако определенную стабильность получили точно.
В этом отрезке поединков были преимущественно команды со дна турнирной таблицы, или из Чемпионшипа (как “Бернли” в Кубке лиги), однако такой период важен для коллектива тен Хага. Во-первых – это обрести уверенность. Уже довольно давно “красные дьяволы” не только на постоянной основе побеждали аутсайдеров, но и практически всегда диктовали свои условия игры сопернику. И даже когда оппонент владел инициативой – это тоже было желание "манкунианцев". К примеру, во встречах против “Бернли” или “Борнмута” были отрезки, когда “красные дьяволы” отдавали мяч при нужном им счете и таким образом истощали соперника. В кармане тен Хага еще много козырей, и интересно их будет проверить на более именитых соперников, чем условный "Вулверхэмптон".
Кадры хозяев
Марсьяля заменили в предыдущем матче из-за повреждения, однако оно не было слишком сильным, поэтому он вышел из лазарета. А вот ван де Бек, тоже заблаговременно покинувший поле в поединке с "Борнмутом", до сих пор лечится. Мактоминей вернулся после болезни, а вот о Санчо тен Хаге на перед матчевой пресс-конференции даже не упоминал. Пока Джейдон не в общей группе.
Новости Эвертона
Лэмпард каким-то чудом держится на посту "ирисок". Приблизительно как раз в этот период прошлого года – 16 января, если быть более точными – был уволен предыдущий постоянный наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес. Вскоре что-то похожее может почувствовать и Фрэнки. За последние шесть матчей его подопечные только однажды не проиграли. И это было просто исключение из правил, ведь "Эвертон" отобрал очки в гостях не у кого-нибудь, а у действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити".
А вот в остальных матчах… без комментариев. Наиболее болезненными поражениями являются неудачные результаты против конкурентов за выживание: "Борнмута" и "Вулверхэмптона". Кроме этого еще и в предыдущем туре "Брайтон" разгромил "ирисок" со счетом 4:1 на "Гудисон Парк". "Эвертон" сумел забить гол престижа только на 90+2-й минуте, да и то с пенальти. Кроме отсутствия результата на команду давит и отсутствие атакующей игры как таковой. Лэмпард до сих пор не может понять, кто у него основной нападающий.
Кадры гостей
"Эвертон" приедет на "Олд Траффорд" без молодого правого защитника Паттерсона – он выбыл на шесть недель. Также не будут играть Таунсенд и воспитанник МЮ Гарнер. Кроме этого, неизвестно, примут ли участие Гордон и Калверт-Льюин – тесты будут проведены в день поединка. Ну и интересно, выпустит ли Лэмпард Виталия Миколенко, или поставит все-таки второй состав на “Олд Траффорд”.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 03.01.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (АПЛ)
- 31.12.22. Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 27.12.22. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)
- 21.12.22. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0 (Кубок лиги)
- 10.12.22. Бетис – Манчестер Юнайтед 1:0 (ТМ)
Последние пять встреч хозяев
- 03.01.23. Эвертон – Брайтон 1:4 (АПЛ)
- 31.12.22. Манчестер Сити – Эвертон 1:1 (АПЛ)
- 26.12.22. Эвертон – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
- 23.11.22. Эвертон – Сидней Вондерерс 5:1 (ТМ)
- 20.11.22. Эвертон – Селтик 0:0 (4:2 в п. п.) (ТМ)
Последние пять личных встреч между Манчестер Юнайтед и Эвертоном
09.10.22. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
09.04.22. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
02.10.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 1:1 (АПЛ)
07.08.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 4:0 (ТМ)
06.02.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:3 (АПЛ)
Цифры и факты
- В последний раз "Манчестер Юнайтед" проиграл "Эвертону" на "Олд Траффорд" еще в декабре 2013-го. Тогда в первый сезон после Фергюсона команду тренировал Дэвид Моес.
- 207 поединков провели между собой команды. Счет за победами 91:68. В 48 встречах была зафиксирована ничья.
- В последних семи домашних матчах "манкунианцы" победили.
- Ириски последний раз побеждали в Кубке Англии еще в 1995, Манчестер Юнайтед - в 2016-м.
- Сухая серия "красных дьяволов" длится уже 390 минут.
- В последний раз "Эвертон" побеждал в октябре против "Кристалл Пэлас" (3: 0). Это была единственная победа за последние 11 официальных матчей.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Эвертон от UA-Футбол
Эта встреча будет очередным шагом к отставке Лэмпарда. “Манкунианцы” даже покроенным составом должны побеждать и делать это без особых проблем с сильным наклоном к прагматичности. И начать все можно с первого тайма – “Эвертон” к этому может и будет готов, но справиться ему будет трудно. Прогноз: Победа МЮ в первом тайме (Кф 1,9).
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