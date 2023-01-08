Манчестер Сити - Челси. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 08.01.2023

Кубок Англии, третий раунд

8 января 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 18:30 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” выиграл у “Челси” четыре последние матча, не пропустив ни разу. Учитывая игровой и кадровой кризис “синих”, победная серия “Сити” может растянуться на пять матчей.

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Новости Манчестер Сити

Команды встречались совсем недавно, в четверг, в последнем матче девятнадцатого тура АПЛ. Игра получилась интересной, и по-своему показательной. Пеп Гвардиола выбрал очень странный план на игру – Уокер и Канселу действовали на одном фланге, но при этом первый выполнял крайнего из трех центрбеков, а второй был вингером. На противоположном фланге действовали Фоден, в центре квадрат из Родри, Силвы, де Брюйне и Гюндогана, на острие Холанд.

Как позже признался Гвардиола, такой план на игру он выбрал, отталкиваясь от соперника. Но “Челси” еще до игры потерял Маунта, а потом во время нее Стерлинга и Пулишича и был очень слаб в атаке. “Челси” не нужно было сдерживать, "Сити" не нужно было ограничивать себя, и по словам Гвардиолы он еще на двадцатой минуте понял, что ему нужно сделать замены.

После перерыва поле вышли Аканджи и Льюис, игра “Сити” приобрела более знакомые очертания, но решительного преимущества “горожане” достигли на 60-й минуте, когда на фланги вышли Грилиш и Марез. Именно они организовали единственный гол в матче. Потом “Манчестер Сити” просто держал соперника на расстоянии вытянутой руки.

Победа над “Челси” позволила “Сити” сократить отставание от “Арсенала” до пять очков, а Пеп Гвардиола показал, что все его ошибки легко можно перекрыть глубиной скамейки. Разочарование от ничьи с “Эвертоном” осталось позади. Конкуренты в АПЛ могут только позавидовать.

Матч с “Челси” пропустит центрбек Рубен Диаш, продолжает восстановление и Эмерик Лапорт.

Новости Челси

Грэм Поттер уверяет, что не пошел бы в “Челси”, если бы не был уверен, что руководство будет поддерживать его при любых обстоятельствах. Времена на “Стэмфорд Бридж” изменились, говорит 47-летний тренер. Возможно бывший владелец “Челси” и уволил бы новоназначенного тренера после всего одной победы в восьми матчах АПЛ и десятого места, но не американский консорциум во главе Теддом Боули, который сейчас владеет клубом. Поэтому Поттер спокоен за свое будущее. Он говорит, что Гвардиола не выиграл ничего в своем первом сезоне в “Сити”, а Артета и Клопп получили время в “Арсенале” и “Ливерпуле” соответственно.

Но не может оставаться равнодушным тренер “Челси” к результатам и кадровой ситуации. После игры с “Манчестер Сити” к ранее травмированным Джеймсу, Канте, Фофана, Чилуэллу, Лофтус-Чику, Брое и Менди добавились Маунт, Стерлинг и Пулишич. “Челси” продолжает покупать молодых футболистов, а в игре с “Сити” хорошо себя проявили 19-летний Карни Чуквуемека и 18-летний Льюис Холл. Возможно, они выйдут в старте в кубковой игре. Если забыть о результате, положительные для себя моменты фаны “синих” найти могут.

Вот если бы еще забивать больше голов. “Челси” забил два мяча в матче с “Борнмутом”, команде с худшей защитой АПЛ, и Джеймс был на поле. Без своего фулбека “синие” забили всего один гол в пяти последних официальных матчах.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” может выиграть пятый подряд матч у “Челси” впервые в своей истории.

“Челси” не может забить “Манчестер Сити” в четырех матчах подряд, начиная с финала Лиги чемпионов-2021.

Начиная с декабря 2009 года “Манчестер Сити” выиграл у “Челси” 11 из 15 матчей чемпионата и кубка на “Этихаде”.

“Челси” выиграл свои последние 24 матча третьего раунда Кубка Англии, это рекорд соревнования.

“Манчестер Сити” выиграл один из трех последних матчей на “Этихаде” (поражение “Брентфорду” 1:2, победа над “Ливерпулем” 3:2, ничья с “Эвертоном” 1:1).

В трех последних розыгрышах Кубка Англии “Манчестер Сити” проигрывал в полуфиналах.

Начиная с сезона 2016/17, когда Гвардиола возглавил “Манчестер Сити”, только “Челси” выиграл больше матчей в Кубке Англии (27 против 24 у “горожан”).

Команды Пепа Гвардиолы (“Барселона”, “Бавария”, “Манчестер Сити”) никогда ранее не вылетали на стадии 1/32 в национальном кубке.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Челси

Манчестер Сити

05.01 “Челси” 0:1 (АПЛ)

01.01 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

28.12 “Лидс” 3:1 (АПЛ)

22.12 “Ливерпуль” 3:2 (Кубок лиги)

18.12 “Жирона” 2:0 (Товарищеский матч)

Челси

05.01 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)

01.01 “Ноттингем Форест” 1:1 (АПЛ)

27.12 “Борнмут” 2:0 (АПЛ)

11.12 “Астон Вилла” 0:1 (Товарищеский матч)

12.11 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)

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Личные встречи

“Манчестер Сити” уже дважды обыграл “Челси” в нынешнем сезоне. Помимо матча чемпионата, “горожане” победили “синих” и в третьем раунде Кубка Лиги (2:0) в ноябре. В прошлом сезоне – две победы в чемпионате (1:0 и 1:0).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Ортега – Льюис, Аканджи, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез, Холанд, Грилиш

“Челси”: Аррисабалага – Аспиликуэта, Чалоба, Кулибали, Холл – Галлахер, Жоржиньо, Закария – Зиеш, Хавертц, Чуквуемека

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Челси

Прогноз на матч Манчестер Сити – Челси от UA-Football

“Челси” в последних матчах имеет большие проблемы с созданием голевых моментов, не говоря уже о забитых голах, “Сити” забил по голу в последних двух матчах. Если посмотреть недавнюю историю встреч двух команд, то четыре матча закончились со счетом 1:0, еще один – 2:0. Голов не должно быть и в воскресном матче. Гвардиола, вероятно, будет делать ротацию в игре Кубка лиги посреди недели, а не против “Челси”. Будет играть основа “горожан” и ей по зубам нынешний “Челси”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.