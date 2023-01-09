Оксфорд Юнайтед - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 09.01.2023

Кубок Англии, третий раунд

9 января 2023. Оксфорд, “Кассам Стэдиум”

“Оксфорд Юнайтед” 22:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” знает своего возможного соперника в Кубке Англии. Если команда Микеля Артеты справится с представителем третьего дивизиона “Оксфордом”, то в четвертом раунде ей будет противостоять “Манчестер Сити”, победивший в воскресенье “Челси”.

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Новости Оксфорд Юнайтед

“Оксфорд Юнайтед” пятнадцатое место в Лиге 1, по набранным очкам находясь ближе к зоне вылета, чем к плей-офф на повышение. Третий дивизион не прерывался на чемпионат мира и зимой “команда U” провела уже пять матчей в Лиге 1: одна победа, две ничьи и два поражения.

“Кубок Англии немного отвлечет нас от чемпионата, но если кто-то видел наши последние семь, восемь матчей, он согласится, что мы в порядке. Уверен, что качество “Арсенала” позволит ему лишить нас своего ритма, но мы будет соревноваться с ними с полным уважением, как и с любым соперником, например с “Флитвудом” в следующем туре. В первую очередь мы должны думать о себе”, – говорит главный тренер “Оксфорд Юнайтед” Карл Робинсон.

Вратарь Саймон Иствуд близок к возвращению после травмы, но вне игры остаются Маркус Браун, Кайл Джозеф и Сэм Болдок.

Новости Арсенала

“Арсенал” не смог обыграть “Ньюкасл” в прошлой вторник. Впервые в сезоне команде Микеля Артеты не удалось забить ни одного гола за матч, это была только третья потеря очков в чемпионате.

Почему “Арсенал” сыграл 0:0? “Ньюкасл” оправдал свое реноме лучшей оборонительной команды лиги, но при этом у “канониров” были проблемы со скамейкой запасных. Жезус, Нелсон и Смит-Роу травмированы, Мартинелли, Саке, Нкетии и Эдегору просто нет альтернатив. Конечно, остаются 19-летний вингер Маркиньос и 22-летний атакующий хавбек Фабиу Виейра, но Артета им пока не доверяет в важных матчах. Но против “Оксфорда” они имеют все шансы выйти в старте. Как и Смит-Роу, который все ближе к восстановлению.

“Арсенал” всегда уважительно относился к Кубку Англии (14 побед о чем-то говорят), и “Оксфорд Юнайтед”, по словам Артеты, будет непростым соперником для его команды.

Между игрой с “Оксфорд Юнайтед” и дерби Северного Лондона с “Тоттенхэмом” будет почти неделя, но все же некоторые резервные футболисты должны получить игровое время.

Статистика команд, цифры и факты

“Оксфорд” проиграл в последнем домашнем туре “Эксетеру”, но до этого у “команды U” была серия из пяти матчей без поражений на “Кассаме” (три победы, две ничьи).

“Арсенал” проигрывал два из последних 26 матчей третьего раунда Кубка Англии, дважды “Ноттингем Форесту” (2017/18, 2021/22).

“Арсенал” выиграл свои последние 13 матчей Кубка Англии против команда из третьего дивизиона и ниже.

“Арсенал” не забивал “Оксфорду” в трех последних выездных матчах, “Осфорд” не забивает “Арсеналу” в пяти матчах подряд.

“Арсенал” в последний раз встречался с “Оксфордом” в Кубке в 2003 году и в том сезоне “канониры” выиграли турнир.

Последние пять матчей Оксфорд Юнайтед и Арсенала

Оксфорд Юнайтед

01.01 “Эксетер Сити” 0:1 (Лига 1)

29.12 “Чарльтон” 3:1 (Лига 1)

26.12 “Ипсвич Таун” 0:3 (Лига 1)

17.12 “Шеффилд Уэнсдей” 0:0 (Лига 1)

03.12 “Аккрингтон Стэнли” 1:1 (Лига 1)

Арсенал

05.01 “Челси” 0:1 (АПЛ)

01.01 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

28.12 “Лидс” 3:1 (АПЛ)

22.12 “Ливерпуль” 3:2 (Кубок лиги)

18.12 “Жирона” 2:0 (Товарищеский матч)

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Личные встречи

В последний раз “Оксфорд Юнайтед” и “Арсенал” пересекались в Кубке Англии в сезоне 2002/03 и “канониры” выиграли матч третьего раунда со счетом 2:0. До этого с 1985 по 1988-й год команды шесть раз пересеклись в старом дивизионе, “Арсенал” и “Оксфорд” победили по разу (2:0 и 3:0), также было зафиксировано четыре ничьи 0:0.

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Прогноз на матч Оксфорд Юнайтед – Арсенал от UA-Football

Только в одном из четырех последних официальных матчей “Арсенал” забивал гол в первом тайме, но против “Оксфорда” команда Артеты постарается надолго не откладывать вопрос с победителем. “Ньюкасл”, “Астон Вилла”, “Ноттингем Форест” вылетели от команд низших дивизионов, на волоске был “Лидс” и всем им не удалось сделать хороший задел для победы заранее. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.