Манчестер Юнайтед – Чарльтон. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 10.01.23

Кубок английской футбольной лиги, 1/4 финала

10 января, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Уровень соперников “Манчестер Юнайтед” в текущем розыгрыше Кубка лиги на каждой стадии спускается на дивизион ниже. Начинали красные дьяволы с клуба АПЛ, затем победили команду Чемпионшипа, а теперь в соперниках коллектив из Первой лиги. "Чарльтон" сыграл на два матча больше, но только однажды встретился с коллективом по АПЛ, однако сенсационно прошел дальше. Да еще и не кого-нибудь, а достаточно мощную и интересную команду Роберто Де Дзерби – “Брайтон”. Но теперь для сегодняшних гостей совсем другой уровень испытания, ведь он состоится на “Олд Траффорд”.

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Новости Манчестер Юнайтед

Для “манкунианцев” их домашняя арена стала в последних матчах настоящей крепостью. В крайний на данный момент раз подопечные тен Хага теряли очки дома еще 16 октября против "Ньюкасла" (0:0), а после этого победили в восьми матчах подряд, пропустив всего в двух из них. Ну и после международной паузы "красные дьяволы" радуют своих болельщиков, ведь одержали верх над соперниками в каждом из матчей. А самую большую лепту внес Маркус Рашфорд, забивший во всех пяти поединках.

Если вернуться именно к результатам в Кубке лиги, то “красные дьяволы” провели два матча. В первом из них победили "Астон Виллу". Тогда так сложился календарь, что встреча с бирмингемцами в кубковом поединке была сразу после поражения в чемпионате от них. МЮ дважды по ходу матча уступал, но не только отыгрывался, но и вышел вперед на два мяча и в конце концов победил со счетом 4:2. А вот в следующем раунде проблем не было: "Бернли" проиграл 0:2 практически без боя.

Кадры хозяев

Ситуация с составом в тен Хага понемногу наверстывается. Конечно, ему нужен новый нападающий, потому что пока, как говорит сам нидерландец, Марсьяль не может провести целый матч. Но из имеющихся в клубе футболистов практически все готовы выйти на поле. Вне игры только Санчо и ван де Бек. Ну и Туанзебе с Гринвудом уже в далеком забвении.

Новости Чарльтон Атлетик

Если МЮ постоянно стоит на слуху, даже и в период своих не слишком удачных результатов, то "эддиксы" – уже довольно давно скитаются по низшим лигам. В последний раз они играли в АПЛ еще в 2007-м. Тогда команда заняла предпоследнее место, вылетела в Чемпионшип и так и пока не вернулась в элиту. На данный момент “Чарльтон” выступает в Первой лиге, и находится там далеко не на ведущих ролях. Подопечные Холдена сейчас идут 12-й из 24-х команд. И это еще с учетом двух побед подряд в последних двух матчах, которые помогли ей оттолкнуться от дна турнирной таблицы. Короче говоря: "эддиксы" сейчас на определенном подъеме, но этот подъем имеет уровень ниже середняка третьего дивизиона.

В Кубке лиги "Чарльтон" стартовал буквально с первого раунда. Сначала была невероятная победа в серии пенальти над КПР из Чемпионшипа со спасительным ничейным голом на 90-й минуте. Затем дважды подряд подопечные Холдена встречались с командами из Второй лиги: “Уолсоллом” (1:0) и “Стивенджем” (1:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти). На десерт был “Брайтон”. “Чарльтон” героически выдержал 90 минут натиска от команды Де Дзерби, довел матч до серии пенальти и победил в ней. Рецепт "эддиксов" довольно прост.

Кадры гостей

У “Чарльтона” тоже есть определенные проблемы с составом. Сейчас в лазарете находятся четыре игрока, и они вне игры уже довольно давно. Важными потерями являются главный голкипер Уоллакотт и ключевой защитник Эгбо. Также травмированы Макгренлс и Терелл, но они больше игроки ротации.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Чарльтон Атлетик

Последние пять встреч хозяев

06.01.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1 (Кубок Англии)

03.01.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (АПЛ)

31.12.22. Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

27.12.22. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

21.12.22. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

07.01.23. Чарльтон Атлетик – Линкольн 2:1 (Первая лига)

01.01.23. Портсмут – Чарльтон Атлетик 1:3 (Первая лига)

29.12.22. Оксфорд Юнайтед – Чарльтон Атлетик 3:1 (Первая лига)

26.12.22. Чарльтон Атлетик – Питерборо 1:1 (Первая лига)

21.12.22. Чарльтон Атлетик - Брайтон 0:0 (4:3 в с. п.) (Кубок лиги)

Личные встречи между командами

60 матчей провели между собой команды, но последний раз играли еще в 2007-м. Тогда манкунианцы получили титул чемпионов, а Чарльтон вылетел из АПЛ. В том сезоне МЮ дважды победил с общим счетом 7:0. Всего в активе "красных дьяволов" 38 побед над "эддиксами" при 11 ничьих и 11 поражениях.

Цифры и факты

"Чарльтон" из пяти последних выездных матчей проиграл в четырех.

В личных встречах между командами сейчас 10-матчевая победная серия "Манчестер Юнайтед".

"Эддиксы" в гостях за последние семь встреч пропустили 15 голов.

"Манчестер Юнайтед" за аналогичные семь крайних поединков дома забил 21 мяч.

"Чарльтон" только во второй раз сыграет в 1/4 финала Кубка лиги. В полуфинал команда ни разу не проходила.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Чарльтон Атлетик

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Чарльтон Атлетик от UA-Football

Тен Хаг настолько любит прагматичность, что даже на поединок против команды третьего дивизиона вряд ли выпустит полностью резервный состав. Нидерландец сделает определенные точечные ротации, что не повлияет на общую картину. "Чарльтон" будет стараться не пропустить, или сделать это хотя бы меньше раз. Команда из Первой лиги и так уже прыгнула выше своей головы. Прогноз: Тотал первого тайма менее 1,5 (Кф 1,9).