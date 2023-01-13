Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.01.2023

Чемпионат Англии, двадцатый тур

14 января 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 14:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Юнайтед” проиграл три последних матча “Манчестер Сити”, пропустив в них 12 голов. Но к очередному дерби “Юнайтед” подходит в хорошей форме, победив в восьми последних поединках, а “Сити” неожиданно стал испытывать некоторые проблемы в коллективной и индивидуальной игре.

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Новости Манчестер Юнайтед

После возобновления внутренних соревнований в декабре “Манчестер Юнайтед” выиграл все свои шесть матчей, пропустив в них всего лишь один гол.

У команды тен Хага не было сильных соперников – в кубковых турнирах были повержены “Бернли”, “Эвертон” и “Чарльтон”, а в АПЛ “Ноттингем Форест”, “Вулверхэмптон” и “Борнмут”. Но все же такой солидности от “Юнайтед” мало кто ожидал. Команда тен Хага выиграла 11 из 15 последних поединков АПЛ (две ничьи, два поражения), и в случае победы над “Сити” она сможет приблизиться к “горожанам” на одно очко в турнирной таблице.

Ключевым для “Юнайтед” стало прекрасное взаимодействие Каземиро и Эриксена в центре поля. Благодаря действиям этих двух футболистов весь игровой механизм тен Хага работает очень хорошо, от защиты до атаки. Один из лучших отрезков в своей карьере имеет и Маркус Рашфорд. Форвард сборной Англии забил семь голов в шести последних матчах.

Создается впечатление, что тен Хаг выжимает практически максимум из нынешнего состава, и неудивительно, что нидерландский тренер хочет большего. Борьба за первую четверку – это не для него. Но “Юнайтед” зимой не готов много тратить, и форвард Ваут Вегорст может быть единственным усилением посреди сезона.

Против “Сити” нидерландский бомбардир сыграть не успеет, точно пропустят матч травмированные Диогу Далот, Донни ван де Бек и Аксель Туанзебе. Все еще нет в команде Джейдона Санчо, которой работает над возвращением уверенности в себе, под вопросом травматичный Марсьяль.

Новости Манчестер Сити

Матч четвертьфинала Кубка лиги с “Саутгемптоном” был одним из самых странных в исполнении “Сити” в последние сезоны. Пеп Гвардиола сделал несколько изменений в составе, но даже после появления на поле Родри, Де Брюйне и Холанда “горожане” играли очень плохо, и в итоге “Сити” проиграл 0:2, не нанеся за матч ни одного удара в створ.

Пеп Гвардиола признался, что результат этой игры его не удивил. Один из ветеранов “Сити” Илкай Гюндоган говорит, что команде чего-то сейчас не хватает, отсутствует особый ингредиент. “Возможно, качество игры, мотивация, желание не на том уровне, как в прежние годы”, – говорит немец.

Гвардиола это видит и в матчах после ЧМ он проводит интересные эксперименты с составом, пытаясь найти утраченный баланс. Из-за спада в форме Канселу и Уокера, а также травм Диаша и Стоунза у “горожан” возникли проблемы с защитой, также трудно не заметить, что у “Сити” есть проблемы со скоростью на флангах.

“Сити” уверенно разгромил несчастный “Челси” в Кубке Англии (4:0), но это была одна из немногих уверенных побед “горожан” с октября. Эрлинг Холанд не забивал в своих двух последних поединках, а за исключением игры с “Челси”, “Сити” не смог забить больше одного гола в трех последних матчах.

По словам Гвардиолы, он уже имеет представление о том, кто будет играть против “Манчестер Юнайтед”. После поражения “Саутгемптону” тренер “Сити” сказал, что он придумает что-то “безумное” в плане тактике на дерби, но потом объяснил, что это была шутка.

Статистика команд, цифры и факты

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд отмечался голами в трех последних матчах АПЛ и в шести поединках всех турниров в целом.

“Манчестер Сити” забил “Юнайтед” 12 голов в трех последних матчах АПЛ, сколько же сколько “МЮ в 12 поединках против “Сити”.

“Манчестер Юнайтед” сделал пять клиншитов в последних шести матчах.

В последний раз Эрлинг Холанд не забивал в трех подряд матчах в апреле, когда еще был игроком “Боруссии” Дортмунд. Норвежцу не удалось отличиться в играх с “Челси” (1:0) и “Саутгемптоном” (0:2).

Ни один клуб в истории АПЛ не побеждал так часто на “Олд Траффорд” как “Манчестер Сити” (восемь побед). Всего “Сити” побеждал “Юнайтед” в Премьер-лиге 18 раз, столько же “Челси” и “Ливерпуль”.

Последним тренером “Манчестер Юнайтед”, который проиграл “Сити” оба матча в одном сезоне был Дэвид Мойес (2013/14). В сезонах 2018/19 и 2021/22 “горожане” делали дубли, но против разных тренеров МЮ.

“Манчестер Юнайтед” выиграл девять последних матчей всех турниров на “Олд Траффорд”. Команда тен Хага дважды проигрывала на своем поле (“Брайтон” 1:2 в августе и “Реал Сосьедад” 0:1 в сентябре)

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед

10.01 “Чарльтон Атлетик” 3:0 (Кубок лиги)

06.01 “Эвертон” 3:1 (Кубок Англии)

03.01 “Борнмут” 3:0 (АПЛ)

31.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

27.12 “Ноттингем Форест” 3:0 (АПЛ)

Манчестер Сити

11.01 “Саутгемптон” 0:2 (Кубок лиги)

08.01 “Челси” 4:0 (Кубок Англии)

05.01 “Челси” 1:0 (АПЛ)

31.12 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

28.12 “Лидс” 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 17 14 2 1 40-14 +26 44 2 "Манчестер Сити" 17 12 3 2 45-16 +29 39 3 "Ньюкасл" 18 9 8 1 32-11 +21 35 4 "Манчестер Юнайтед" 17 11 2 4 27-20 +7 35 5 "Тоттенхэм" 18 10 3 5 37-25 +12 33 6 "Фулхэм" 19 9 4 6 32-28 +4 31 7 "Ливерпуль" 17 8 4 5 34-22 +12 28 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 17 8 3 6 32-25 +7 27 9 "Брентфорд" 18 6 8 4 30-28 +2 26 10 "Челси" 18 7 4 7 21-21 0 25 11 "Астон Вилла" 18 6 4 8 20-26 -6 22 12 "Кристал Пэлас" 17 6 4 7 17-25 -8 22 13 "Лестер Сити" 18 5 2 11 26-31 -5 17 14 "Лидс Юнайтед" 17 4 5 8 25-31 -6 17 15 "Ноттингем Форест" 18 4 5 9 13-34 -21 17 16 "Борнмут" 18 4 4 10 18-39 -21 16 17 "Вест Хэм Юнайтед" 18 4 3 11 15-24 -9 15 18 "Эвертон" 18 3 6 9 14-24 -10 15 19 "Вулверхэмптон" 18 3 5 10 11-27 -16 14 20 "Саутгемптон" 18 3 3 12 15-33 -18 12

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Личные встречи

“Манчестер Юнайтед” проиграл два последних матча на “Этихаде”, пропустив в них десять голов (6:3 в этом сезоне и 4:1 в прошлом), но до этого МЮ выиграл три подряд гостевых дерби в чемпионате. Общая статистика АПЛ: 24 победы “Юнайтед”, 18 “Сити”, девять ничьих.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

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Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Лапорт, Аке – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез, Холанд, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити от UA-Football

“Нельзя изменить прошлое, но можно изменить будущее”, – ответил Эрик тен Хаг на вопрос, что он думает о первом матче между командами, который закочнился со счетом 6:3. “Сити” все равно остается явным фаворитом противостояния, “горожане” умеют настраиваться на сложные матчи и преодолевать неудачи. Но все же в командном плане “Юнайтед” сейчас выглядит не хуже. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.