Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.01.2023
“Юнайтед” может влиться в группу лидеров, если переиграет в субботу команду Гвардиолы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, двадцатый тур
14 января 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 14:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Юнайтед” проиграл три последних матча “Манчестер Сити”, пропустив в них 12 голов. Но к очередному дерби “Юнайтед” подходит в хорошей форме, победив в восьми последних поединках, а “Сити” неожиданно стал испытывать некоторые проблемы в коллективной и индивидуальной игре.
- Новости Манчестер Юнайтед
- Новости Манчестер Сити
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
- Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити от UA-Football
Новости Манчестер Юнайтед
После возобновления внутренних соревнований в декабре “Манчестер Юнайтед” выиграл все свои шесть матчей, пропустив в них всего лишь один гол.
У команды тен Хага не было сильных соперников – в кубковых турнирах были повержены “Бернли”, “Эвертон” и “Чарльтон”, а в АПЛ “Ноттингем Форест”, “Вулверхэмптон” и “Борнмут”. Но все же такой солидности от “Юнайтед” мало кто ожидал. Команда тен Хага выиграла 11 из 15 последних поединков АПЛ (две ничьи, два поражения), и в случае победы над “Сити” она сможет приблизиться к “горожанам” на одно очко в турнирной таблице.
Ключевым для “Юнайтед” стало прекрасное взаимодействие Каземиро и Эриксена в центре поля. Благодаря действиям этих двух футболистов весь игровой механизм тен Хага работает очень хорошо, от защиты до атаки. Один из лучших отрезков в своей карьере имеет и Маркус Рашфорд. Форвард сборной Англии забил семь голов в шести последних матчах.
Создается впечатление, что тен Хаг выжимает практически максимум из нынешнего состава, и неудивительно, что нидерландский тренер хочет большего. Борьба за первую четверку – это не для него. Но “Юнайтед” зимой не готов много тратить, и форвард Ваут Вегорст может быть единственным усилением посреди сезона.
Против “Сити” нидерландский бомбардир сыграть не успеет, точно пропустят матч травмированные Диогу Далот, Донни ван де Бек и Аксель Туанзебе. Все еще нет в команде Джейдона Санчо, которой работает над возвращением уверенности в себе, под вопросом травматичный Марсьяль.
Новости Манчестер Сити
Матч четвертьфинала Кубка лиги с “Саутгемптоном” был одним из самых странных в исполнении “Сити” в последние сезоны. Пеп Гвардиола сделал несколько изменений в составе, но даже после появления на поле Родри, Де Брюйне и Холанда “горожане” играли очень плохо, и в итоге “Сити” проиграл 0:2, не нанеся за матч ни одного удара в створ.
Пеп Гвардиола признался, что результат этой игры его не удивил. Один из ветеранов “Сити” Илкай Гюндоган говорит, что команде чего-то сейчас не хватает, отсутствует особый ингредиент. “Возможно, качество игры, мотивация, желание не на том уровне, как в прежние годы”, – говорит немец.
Гвардиола это видит и в матчах после ЧМ он проводит интересные эксперименты с составом, пытаясь найти утраченный баланс. Из-за спада в форме Канселу и Уокера, а также травм Диаша и Стоунза у “горожан” возникли проблемы с защитой, также трудно не заметить, что у “Сити” есть проблемы со скоростью на флангах.
“Сити” уверенно разгромил несчастный “Челси” в Кубке Англии (4:0), но это была одна из немногих уверенных побед “горожан” с октября. Эрлинг Холанд не забивал в своих двух последних поединках, а за исключением игры с “Челси”, “Сити” не смог забить больше одного гола в трех последних матчах.
По словам Гвардиолы, он уже имеет представление о том, кто будет играть против “Манчестер Юнайтед”. После поражения “Саутгемптону” тренер “Сити” сказал, что он придумает что-то “безумное” в плане тактике на дерби, но потом объяснил, что это была шутка.
Статистика команд, цифры и факты
- Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд отмечался голами в трех последних матчах АПЛ и в шести поединках всех турниров в целом.
- “Манчестер Сити” забил “Юнайтед” 12 голов в трех последних матчах АПЛ, сколько же сколько “МЮ в 12 поединках против “Сити”.
- “Манчестер Юнайтед” сделал пять клиншитов в последних шести матчах.
- В последний раз Эрлинг Холанд не забивал в трех подряд матчах в апреле, когда еще был игроком “Боруссии” Дортмунд. Норвежцу не удалось отличиться в играх с “Челси” (1:0) и “Саутгемптоном” (0:2).
- Ни один клуб в истории АПЛ не побеждал так часто на “Олд Траффорд” как “Манчестер Сити” (восемь побед). Всего “Сити” побеждал “Юнайтед” в Премьер-лиге 18 раз, столько же “Челси” и “Ливерпуль”.
- Последним тренером “Манчестер Юнайтед”, который проиграл “Сити” оба матча в одном сезоне был Дэвид Мойес (2013/14). В сезонах 2018/19 и 2021/22 “горожане” делали дубли, но против разных тренеров МЮ.
- “Манчестер Юнайтед” выиграл девять последних матчей всех турниров на “Олд Траффорд”. Команда тен Хага дважды проигрывала на своем поле (“Брайтон” 1:2 в августе и “Реал Сосьедад” 0:1 в сентябре)
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
- 10.01 “Чарльтон Атлетик” 3:0 (Кубок лиги)
- 06.01 “Эвертон” 3:1 (Кубок Англии)
- 03.01 “Борнмут” 3:0 (АПЛ)
- 31.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
- 27.12 “Ноттингем Форест” 3:0 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 11.01 “Саутгемптон” 0:2 (Кубок лиги)
- 08.01 “Челси” 4:0 (Кубок Англии)
- 05.01 “Челси” 1:0 (АПЛ)
- 31.12 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)
- 28.12 “Лидс” 3:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|17
|14
|2
|1
|40-14
|+26
|44
|2
|"Манчестер Сити"
|17
|12
|3
|2
|45-16
|+29
|39
|3
|"Ньюкасл"
|18
|9
|8
|1
|32-11
|+21
|35
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|17
|11
|2
|4
|27-20
|+7
|35
|5
|"Тоттенхэм"
|18
|10
|3
|5
|37-25
|+12
|33
|6
|"Фулхэм"
|19
|9
|4
|6
|32-28
|+4
|31
|7
|"Ливерпуль"
|17
|8
|4
|5
|34-22
|+12
|28
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|17
|8
|3
|6
|32-25
|+7
|27
|9
|"Брентфорд"
|18
|6
|8
|4
|30-28
|+2
|26
|10
|"Челси"
|18
|7
|4
|7
|21-21
|0
|25
|11
|"Астон Вилла"
|18
|6
|4
|8
|20-26
|-6
|22
|12
|"Кристал Пэлас"
|17
|6
|4
|7
|17-25
|-8
|22
|13
|"Лестер Сити"
|18
|5
|2
|11
|26-31
|-5
|17
|14
|"Лидс Юнайтед"
|17
|4
|5
|8
|25-31
|-6
|17
|15
|"Ноттингем Форест"
|18
|4
|5
|9
|13-34
|-21
|17
|16
|"Борнмут"
|18
|4
|4
|10
|18-39
|-21
|16
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|18
|4
|3
|11
|15-24
|-9
|15
|18
|"Эвертон"
|18
|3
|6
|9
|14-24
|-10
|15
|19
|"Вулверхэмптон"
|18
|3
|5
|10
|11-27
|-16
|14
|20
|"Саутгемптон"
|18
|3
|3
|12
|15-33
|-18
|12
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
“Манчестер Юнайтед” проиграл два последних матча на “Этихаде”, пропустив в них десять голов (6:3 в этом сезоне и 4:1 в прошлом), но до этого МЮ выиграл три подряд гостевых дерби в чемпионате. Общая статистика АПЛ: 24 победы “Юнайтед”, 18 “Сити”, девять ничьих.
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Лапорт, Аке – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез, Холанд, Грилиш
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити от UA-Football
“Нельзя изменить прошлое, но можно изменить будущее”, – ответил Эрик тен Хаг на вопрос, что он думает о первом матче между командами, который закочнился со счетом 6:3. “Сити” все равно остается явным фаворитом противостояния, “горожане” умеют настраиваться на сложные матчи и преодолевать неудачи. Но все же в командном плане “Юнайтед” сейчас выглядит не хуже. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Верховная Рада лишила мандатов Медведчука и еще четырех депутатов
- Несостоявшийся южноамериканец. Четкий вердикт каденции Руслана Малиновского в Аталанте вряд ли возможен
- Манчестер Юнайтед – Чарльтон. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 10.01.23
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО