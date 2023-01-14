Эвертон - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.01.2023

Чемпионат Англии, двадцатый тур

14 января 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 17:00 “Саутгемптон”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Эвертон” и “Саутгемптон” занимают третье с конца и последнее место соответственно перед личной встречей. “Ириски” не побеждают в чемпионате шесть матчей, “святые” – семь. Победа нужна всем.

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Новости Эвертона

“Эвертон” выиграл всего один матч из последних 12, девять из этих поединков закончились поражениями. “Ириски” вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии, и во втором сезоне подряд ведут борьбу за выживание. Неудивительно, что к Фрэнку Лэмпарду накопилось много вопросов, хотя фаны “ирисок” прежде всего недовольны руководством клуба.

Пока ничего меняться не будет. Владелец “Эвертона” Фархад Мошири заявил, что Лэмпард пользуется его поддержкой, и 44-летний тренер остается на своей должности. Мошири надоело выслушивать критику фанов, в конечном итоге это он вкладывает сотни миллионов фунтов в клуб, и считает должным принимать решения так, как считает нужным.

“Эвертон” проиграл последних домашних матча в АПЛ, уступив “Вулверхэмптону” (1:2) и “Брайтону” (1:4). Команда Фрэнка Лэмпарда вновь показала свое неумение играть первым номером. Неудивительно, что “ириски” лучше выглядели в выездных поединках с “Манчестер Сити” (1:1) и “Манчестер Юнайтед” (1:3), когда нужно просто отбиваться и надеяться, что что-то залетит впереди.

Травма Ивоби, полученная в игре с “Юнайтед” оказалась не так уж серьезной, и ключевой игрок “Эвертона” может сыграть с “Саутгемптоном”, сказал Лэмпард. Вне игры остаются Кин, Таунсенд, Паттерсон и Гарнер.

Новости Саутгемптона

После проигранного матча с “Ноттингем Форест” (0:1), казалось, что “Саутгемптон” достиг точки невозврата. Это было шестое подряд поражение в АПЛ, четвертое с тренером Натаном Джонсом, который ранее работал с клубом Чемпионшипа “Лутоном”. Болельщики “святых” были настолько разочарованы этой неудачей, что скорее выражали после матча не гнев, а равнодушие.

Мало того, что “Саутгемптон” проиграл худшей выездной команде АПЛ, так еще и сделал это, показав абсолютно отвратительный футбол. “Святые” способны играть низом в техничный футбол, но против “Фореста” безуспешно играли весь матч лонгболлами.

Безрадостно складывался для “Саутгемптона” и кубковый матч с “Кристал Пэлас”. Лондонский клуб выигрывал 1:0, мог забивать второй, но вместо этого Уорд-Прауз сравнял счет со штрафного, а после перерыва Адам Армстронг воспользовался ошибкой Гуаиты. Дальше – больше. В среду “Саутгемптон” созда абсолютную сенсацию, победив в четвертьфинал Кубка лиги “Манчестер Сити”.

“Саутгемптон” играл с агрессией, дисциплиной и организацией, и воспользовался тем, что “Сити” был явно не в своем ритме. Заслуженная победа 2:0, что признал после матча и Гвардиола.

Натан Джонс говорит, что две кубковые победы можно сравнивать с матчами АПЛ, поскольку они были добыты против соперников из элиты. Поэтому есть надежда, что положительную игру удастся показать и с “Эвертоном”.

У “Сотона” по-прежнему травмированы Уолкотт, Маккарти, Ливраменто, Белла-Котчап, Стюарт Армстронг и Хуан Лариос. Зимние новички Мислав Оршич и Карлос Алькарас должны быть в заявке.

Статистика команд, цифры и факты

“Эвертон” проиграл три последних домашних матчах АПЛ. “Ириски” не проигрывал четыре матча на своем поле в элитном дивизионе с 1958 года.

“Саутгемптон” проиграл шесть подряд матчей Премьер-лиги. У “святых” еще никогда не было серии из семи поражений.

“Саутгемптон” в 13 поединках АПЛ подряд не может забить больше одного гола за матч.

“Саутгемптон” ни разу не играл вничью на выезде в текущем сезоне во всех турнирах (четыре победы, семь поражений).

“Эвертон” не делает клиншит семь матчей подряд.

Последние пять матчей Эвертона и Саутгемптона

Эвертон

06.01 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (Кубок Англии)

03.01 “Брайтон” 1:4 (АПЛ)

31.12 “Манчестер Сити” 1:1 (АПЛ)

26.12 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)

23.11 “Вестерн Сидней Уондерерс” 5:1 (Товарищеский матч)

Саутгемптон

11.01 “Манчестер Сити” 2:0 (Кубок лиги)

08.01 “Кристал Пэлас” 1:2 (Кубок Англии)

04.01 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)

31.12 “Фулхэм” 1:2 (АПЛ)

26.12 “Брайтон” 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 17 14 2 1 40-14 +26 44 2 "Манчестер Сити" 17 12 3 2 45-16 +29 39 3 "Ньюкасл" 18 9 8 1 32-11 +21 35 4 "Манчестер Юнайтед" 17 11 2 4 27-20 +7 35 5 "Тоттенхэм" 18 10 3 5 37-25 +12 33 6 "Фулхэм" 19 9 4 6 32-28 +4 31 7 "Ливерпуль" 17 8 4 5 34-22 +12 28 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 17 8 3 6 32-25 +7 27 9 "Брентфорд" 18 6 8 4 30-28 +2 26 10 "Челси" 18 7 4 7 21-21 0 25 11 "Астон Вилла" 19 7 4 8 22-27 -5 25 12 "Кристал Пэлас" 17 6 4 7 17-25 -8 22 13 "Лестер Сити" 18 5 2 11 26-31 -5 17 14 "Лидс Юнайтед" 18 4 5 9 26-33 -7 17 15 "Ноттингем Форест" 18 4 5 9 13-34 -21 17 16 "Борнмут" 18 4 4 10 18-39 -21 16 17 "Вест Хэм Юнайтед" 18 4 3 11 15-24 -9 15 18 "Эвертон" 18 3 6 9 14-24 -10 15 19 "Вулверхэмптон" 18 3 5 10 11-27 -16 14 20 "Саутгемптон" 18 3 3 12 15-33 -18 12

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Личные встречи

В первом круге чемпионата “Эвертон” победил на “Сент-Мэрис” со счетом 3:1. Для команды Фрэнка Лэмпарда эта победа остается одной из трех в чемпионате и единственной добытой на выезде. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами – “Саутгемптон” 2:0, “Эвертон” 3:1.

Где смотреть матч Эвертон – Саутгемптон

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Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен – Онана, Гейе, Дукуре – Макнил, Калверт-Льюин, Грэй

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Салису, Чалета-Цар, Лянко – Диалло, Лавиа – Адам Армстронг, Уорд-Проуз, Дженепо – Мара

Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Саутгемптон

Прогноз на матч Эвертон – Саутгемптон от UA-Football

“Эвертон” имеет статус фаворита, что странно, учитывая последние домашние показатели “ирисок” и их качество игры. С другой стороны “Саутгемптон” не побеждает в АПЛ с десятого октября. Однако уверенная победа “святых” над “Манчестер Сити” заставляет по-другому взглянуть на аутсайдера АПЛ. Прогноз – победа “Саутгемптона” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.