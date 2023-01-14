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Эвертон - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.01.2023
Матч за шесть очков в зоне вылета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, двадцатый тур
14 января 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 17:00 “Саутгемптон”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Эвертон” и “Саутгемптон” занимают третье с конца и последнее место соответственно перед личной встречей. “Ириски” не побеждают в чемпионате шесть матчей, “святые” – семь. Победа нужна всем.
- Новости Эвертона
- Новости Саутгемптона
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Эвертона и Саутгемптона
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Эвертон – Саутгемптон
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Саутгемптон
- Прогноз на матч Эвертон – Саутгемптон от UA-Football
Новости Эвертона
“Эвертон” выиграл всего один матч из последних 12, девять из этих поединков закончились поражениями. “Ириски” вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии, и во втором сезоне подряд ведут борьбу за выживание. Неудивительно, что к Фрэнку Лэмпарду накопилось много вопросов, хотя фаны “ирисок” прежде всего недовольны руководством клуба.
Пока ничего меняться не будет. Владелец “Эвертона” Фархад Мошири заявил, что Лэмпард пользуется его поддержкой, и 44-летний тренер остается на своей должности. Мошири надоело выслушивать критику фанов, в конечном итоге это он вкладывает сотни миллионов фунтов в клуб, и считает должным принимать решения так, как считает нужным.
“Эвертон” проиграл последних домашних матча в АПЛ, уступив “Вулверхэмптону” (1:2) и “Брайтону” (1:4). Команда Фрэнка Лэмпарда вновь показала свое неумение играть первым номером. Неудивительно, что “ириски” лучше выглядели в выездных поединках с “Манчестер Сити” (1:1) и “Манчестер Юнайтед” (1:3), когда нужно просто отбиваться и надеяться, что что-то залетит впереди.
Травма Ивоби, полученная в игре с “Юнайтед” оказалась не так уж серьезной, и ключевой игрок “Эвертона” может сыграть с “Саутгемптоном”, сказал Лэмпард. Вне игры остаются Кин, Таунсенд, Паттерсон и Гарнер.
Новости Саутгемптона
После проигранного матча с “Ноттингем Форест” (0:1), казалось, что “Саутгемптон” достиг точки невозврата. Это было шестое подряд поражение в АПЛ, четвертое с тренером Натаном Джонсом, который ранее работал с клубом Чемпионшипа “Лутоном”. Болельщики “святых” были настолько разочарованы этой неудачей, что скорее выражали после матча не гнев, а равнодушие.
Мало того, что “Саутгемптон” проиграл худшей выездной команде АПЛ, так еще и сделал это, показав абсолютно отвратительный футбол. “Святые” способны играть низом в техничный футбол, но против “Фореста” безуспешно играли весь матч лонгболлами.
Безрадостно складывался для “Саутгемптона” и кубковый матч с “Кристал Пэлас”. Лондонский клуб выигрывал 1:0, мог забивать второй, но вместо этого Уорд-Прауз сравнял счет со штрафного, а после перерыва Адам Армстронг воспользовался ошибкой Гуаиты. Дальше – больше. В среду “Саутгемптон” созда абсолютную сенсацию, победив в четвертьфинал Кубка лиги “Манчестер Сити”.
“Саутгемптон” играл с агрессией, дисциплиной и организацией, и воспользовался тем, что “Сити” был явно не в своем ритме. Заслуженная победа 2:0, что признал после матча и Гвардиола.
Натан Джонс говорит, что две кубковые победы можно сравнивать с матчами АПЛ, поскольку они были добыты против соперников из элиты. Поэтому есть надежда, что положительную игру удастся показать и с “Эвертоном”.
У “Сотона” по-прежнему травмированы Уолкотт, Маккарти, Ливраменто, Белла-Котчап, Стюарт Армстронг и Хуан Лариос. Зимние новички Мислав Оршич и Карлос Алькарас должны быть в заявке.
Статистика команд, цифры и факты
- “Эвертон” проиграл три последних домашних матчах АПЛ. “Ириски” не проигрывал четыре матча на своем поле в элитном дивизионе с 1958 года.
- “Саутгемптон” проиграл шесть подряд матчей Премьер-лиги. У “святых” еще никогда не было серии из семи поражений.
- “Саутгемптон” в 13 поединках АПЛ подряд не может забить больше одного гола за матч.
- “Саутгемптон” ни разу не играл вничью на выезде в текущем сезоне во всех турнирах (четыре победы, семь поражений).
- “Эвертон” не делает клиншит семь матчей подряд.
Последние пять матчей Эвертона и Саутгемптона
Эвертон
- 06.01 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (Кубок Англии)
- 03.01 “Брайтон” 1:4 (АПЛ)
- 31.12 “Манчестер Сити” 1:1 (АПЛ)
- 26.12 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)
- 23.11 “Вестерн Сидней Уондерерс” 5:1 (Товарищеский матч)
Саутгемптон
- 11.01 “Манчестер Сити” 2:0 (Кубок лиги)
- 08.01 “Кристал Пэлас” 1:2 (Кубок Англии)
- 04.01 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)
- 31.12 “Фулхэм” 1:2 (АПЛ)
- 26.12 “Брайтон” 1:3 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|17
|14
|2
|1
|40-14
|+26
|44
|2
|"Манчестер Сити"
|17
|12
|3
|2
|45-16
|+29
|39
|3
|"Ньюкасл"
|18
|9
|8
|1
|32-11
|+21
|35
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|17
|11
|2
|4
|27-20
|+7
|35
|5
|"Тоттенхэм"
|18
|10
|3
|5
|37-25
|+12
|33
|6
|"Фулхэм"
|19
|9
|4
|6
|32-28
|+4
|31
|7
|"Ливерпуль"
|17
|8
|4
|5
|34-22
|+12
|28
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|17
|8
|3
|6
|32-25
|+7
|27
|9
|"Брентфорд"
|18
|6
|8
|4
|30-28
|+2
|26
|10
|"Челси"
|18
|7
|4
|7
|21-21
|0
|25
|11
|"Астон Вилла"
|19
|7
|4
|8
|22-27
|-5
|25
|12
|"Кристал Пэлас"
|17
|6
|4
|7
|17-25
|-8
|22
|13
|"Лестер Сити"
|18
|5
|2
|11
|26-31
|-5
|17
|14
|"Лидс Юнайтед"
|18
|4
|5
|9
|26-33
|-7
|17
|15
|"Ноттингем Форест"
|18
|4
|5
|9
|13-34
|-21
|17
|16
|"Борнмут"
|18
|4
|4
|10
|18-39
|-21
|16
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|18
|4
|3
|11
|15-24
|-9
|15
|18
|"Эвертон"
|18
|3
|6
|9
|14-24
|-10
|15
|19
|"Вулверхэмптон"
|18
|3
|5
|10
|11-27
|-16
|14
|20
|"Саутгемптон"
|18
|3
|3
|12
|15-33
|-18
|12
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Личные встречи
В первом круге чемпионата “Эвертон” победил на “Сент-Мэрис” со счетом 3:1. Для команды Фрэнка Лэмпарда эта победа остается одной из трех в чемпионате и единственной добытой на выезде. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами – “Саутгемптон” 2:0, “Эвертон” 3:1.
Где смотреть матч Эвертон – Саутгемптон
Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен – Онана, Гейе, Дукуре – Макнил, Калверт-Льюин, Грэй
“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Салису, Чалета-Цар, Лянко – Диалло, Лавиа – Адам Армстронг, Уорд-Проуз, Дженепо – Мара
Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Саутгемптон
Прогноз на матч Эвертон – Саутгемптон от UA-Football
“Эвертон” имеет статус фаворита, что странно, учитывая последние домашние показатели “ирисок” и их качество игры. С другой стороны “Саутгемптон” не побеждает в АПЛ с десятого октября. Однако уверенная победа “святых” над “Манчестер Сити” заставляет по-другому взглянуть на аутсайдера АПЛ. Прогноз – победа “Саутгемптона” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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