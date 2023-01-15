Дерби Северного Лондона. Тоттенхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.01.2023

Английская Премьер-лига, 20-й тур

15 января, 18:30. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - Арсенал Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Матчи между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" всегда были принципиальными, ведь это дерби команд не только одного города, но и одной части английской столицы. Хотя и в последние сезоны у обоих коллективов были проблемы с результатами, однако в текущем розыгрыше чемпионата все немного иначе: для "шпор" со знаком "минус", для "канониров" – наоборот, "плюс". Учитывая эти факторы, сможет ли "Тоттенхэм" продолжить победную серию во встречах с "Арсеналом".

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Тоттенхэма

Антонио Конте был приглашен на пост главного тренера "шпор" для улучшения результатов. Прогресс был почти сразу – команда вышла в Лигу чемпионов, вот вскоре сыграет в 1/8 финала престижнейшего европейского турнира. Однако стабильности "Тоттенхэм" так и не приобрел, а сейчас и вообще пытается выбраться из кризисной ямы.

С 6 ноября прошлого года "шпоры" в семи матчах трижды как победили, так и уступили. За этот период команда вылетела из Кубка лиги и покинула зону топ-4 АПЛ. Сейчас "Тоттенхэм" находится на пятом месте, а впереди такой календарь, что не позавидуешь: "Арсенал", дважды "Манчестер Сити", "Фулхэм" (который сейчас идет шестым) и еще два матча с "Миланом" в Лиге чемпионов. Однако определенный позитив подопечные Конте в последних матчах имеют, ведь 4 января они победили “Кристал Пэлас”, а 7 января прошли в Кубке Англии “Портсмут”.

Кадры команды

Вот это основная головная боль для Конте. Ну не может все держаться на одном Кейне, но "шпоры" по-другому никак не двигаются вперед. Из последних семи голов команды четыре на счету Гарри. Зависимость на самом высоком уровне. Ну а с лазаретом у "Тоттенхэма" ощутимые проблемы, ведь там находятся ключевые игроки: Ришарлисон, Кулусевски, Бентанкур и Моура. Приходится либо Сону и Кейну тащить все вперед, либо выбирать из того, чего есть.

Новости Арсенала

"Канониры" (а точнее руководство клуба) последние несколько недель были тесно связаны с трансфером Михаила Мудрика из "Шахтера". В последний момент все сорвалось, и, скорее всего, украинца все-таки купит "Челси". Артете был нужен игрок такого плана, он сам об этом говорил. Однако, с другой стороны, Мартинелли теперь будет чувствовать себя более раскрепощенно – конкуренции у него пока нет. Но "Арсенал" еще поищет что-нибудь на трансферном рынке.

А с результатами все отлично. Артета недавно получил награду как лучший тренер ноября-декабря в АПЛ. За этот период "канониры" одержали пять побед, в том числе и над "Челси". Только с “Ньюкаслом” справиться не смогли – “сороки” все-таки отбились в том поединке на “Эмирейтс”. Ситуативные неудачи у “Арсенала” тоже есть. К примеру, вылет из Кубка лиги от "Брайтона" в начале ноября. Но это большее исключение из правил. Скорее определенные проблемы случаются с раскрыванием обороны соперника, однако не так уж часто. Подтверждение тому (что нечасто) результативность команды: подопечные Артеты уступают по количеству забитых в АПЛ только "Манчестер Сити" (40 против 46), а вот разрыв в очках сейчас пять зачетных пунктов как раз с сегодняшним матчем в запасе.

Кадры гостей

Выход Зинченко в матче Кубка Англии против “Оксфорд Юнайтед” очень помог команде, и подопечные Артеты в конце концов избежали переигровки. Александр полностью вписывается в модель игры Артеты, и без проблем отправил Терну на скамью для запасных. В общем – испанцу есть из чего выбирать. Однако есть определенные проблемы, такие как травмы основного нападающего Габриэля Жезуса и одного из его резервистов Рисса Нелсона.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

07.01. Тоттенхэм – Портсмут 1:0 (Кубок Англии)

04.01. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

01.01. Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

26.12. Брентфорд – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

21.12. Тоттенхэм – Ницца 1:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

09.01. Оксфорд Юнайтед – Арсенал 0:3 (Кубок Англии)

03.01. Арсенал – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)

31.12. Брайтон – Арсенал 2:4 (АПЛ)

17.12. Арсенал – Ювентус 0:2 (ТМ)

13.12. Арсенал – Милан 2:1 (ТМ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 17 14 2 1 40 - 14 44 2 Манчестер Сити 18 12 3 3 46 - 18 39 3 Манчестер Юнайтед 18 12 2 4 29 - 21 38 4 Ньюкасл 18 9 8 1 32 - 11 35 5 Тоттенхэм 18 10 3 5 37 - 25 33 6 Фулхэм 19 9 4 6 32 - 28 31 7 Брайтон энд Хоув Альбион 18 9 3 6 35 - 25 30 8 Брентфорд 19 7 8 4 32 - 28 29 9 Ливерпуль 18 8 4 6 34 - 25 28 10 Челси 18 7 4 7 21 - 21 25 11 Астон Вилла 19 7 4 8 22 - 27 25 12 Кристал Пэлас 17 6 4 7 17 - 25 22 13 Ноттингем Форест 19 5 5 9 15 - 34 20 14 Лестер Сити 19 5 2 12 26 - 33 17 15 Лидс Юнайтед 18 4 5 9 26 - 33 17 16 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12 - 27 17 17 Борнмут 19 4 4 11 18 - 41 16 18 Вест Хэм Юнайтед 19 4 3 12 15 - 25 15 19 Эвертон 19 3 6 10 15 - 26 15 20 Саутгемптон 19 4 3 12 17 - 34 15

Последние пять личных встреч между командами

01.10.22. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)

12.05.22. Тоттенхэм – Арсенал 3:0 (АПЛ)

26.09.21. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)

08.08.21. Тоттенхэм – Арсенал 1:0 (ТМ)

14.03.21. Арсенал – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

Цифры и факты

В девяти из последних десяти дерби между командами были забиты голы в обоих таймах.

В общей сложности коллективы провели 192 матча. За победами ведет Арсенал (81:60).

"Тоттенхэм" не забил "канонирам" лишь в одном матче из последних 17 в АПЛ.

В этом сезоне "Арсенал" победил во всех шести матчах против команд из Лондона.

У подопечных Артеты лучшая оборона чемпионата – 14 пропущенных голов.

А вот у "шпор" – хуже всего среди команд топ-5 (25 пропущенных).

"Канониры" в гостях – лучшая команда АПЛ в этом сезоне (22 очка из 27 возможных).

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Арсенал

Прогноз матча Тоттенхэм – Арсенал от UA-Football

Какими бы шпоры сейчас ни были, канониры все равно на голову выше. Арсенал должен сыграть слаженно в защите, ведь атака “Тоттенхэма” имеет Кейна и Сона. В то же время и у Артета есть впереди хорошие кадры, но, главное, у него есть команда. Конте пока к этому только идет, и его ждет еще долгий и тернистый путь (или пока не уволят). Прогноз: Победа "Арсенала".