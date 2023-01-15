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Дерби Северного Лондона. Тоттенхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.01.2023
Еще один шаг "канониров" к чемпионству?
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 20-й тур
15 января, 18:30. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Матчи между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" всегда были принципиальными, ведь это дерби команд не только одного города, но и одной части английской столицы. Хотя и в последние сезоны у обоих коллективов были проблемы с результатами, однако в текущем розыгрыше чемпионата все немного иначе: для "шпор" со знаком "минус", для "канониров" – наоборот, "плюс". Учитывая эти факторы, сможет ли "Тоттенхэм" продолжить победную серию во встречах с "Арсеналом".
Новости Тоттенхэма
Антонио Конте был приглашен на пост главного тренера "шпор" для улучшения результатов. Прогресс был почти сразу – команда вышла в Лигу чемпионов, вот вскоре сыграет в 1/8 финала престижнейшего европейского турнира. Однако стабильности "Тоттенхэм" так и не приобрел, а сейчас и вообще пытается выбраться из кризисной ямы.
С 6 ноября прошлого года "шпоры" в семи матчах трижды как победили, так и уступили. За этот период команда вылетела из Кубка лиги и покинула зону топ-4 АПЛ. Сейчас "Тоттенхэм" находится на пятом месте, а впереди такой календарь, что не позавидуешь: "Арсенал", дважды "Манчестер Сити", "Фулхэм" (который сейчас идет шестым) и еще два матча с "Миланом" в Лиге чемпионов. Однако определенный позитив подопечные Конте в последних матчах имеют, ведь 4 января они победили “Кристал Пэлас”, а 7 января прошли в Кубке Англии “Портсмут”.
Кадры команды
Вот это основная головная боль для Конте. Ну не может все держаться на одном Кейне, но "шпоры" по-другому никак не двигаются вперед. Из последних семи голов команды четыре на счету Гарри. Зависимость на самом высоком уровне. Ну а с лазаретом у "Тоттенхэма" ощутимые проблемы, ведь там находятся ключевые игроки: Ришарлисон, Кулусевски, Бентанкур и Моура. Приходится либо Сону и Кейну тащить все вперед, либо выбирать из того, чего есть.
Новости Арсенала
"Канониры" (а точнее руководство клуба) последние несколько недель были тесно связаны с трансфером Михаила Мудрика из "Шахтера". В последний момент все сорвалось, и, скорее всего, украинца все-таки купит "Челси". Артете был нужен игрок такого плана, он сам об этом говорил. Однако, с другой стороны, Мартинелли теперь будет чувствовать себя более раскрепощенно – конкуренции у него пока нет. Но "Арсенал" еще поищет что-нибудь на трансферном рынке.
А с результатами все отлично. Артета недавно получил награду как лучший тренер ноября-декабря в АПЛ. За этот период "канониры" одержали пять побед, в том числе и над "Челси". Только с “Ньюкаслом” справиться не смогли – “сороки” все-таки отбились в том поединке на “Эмирейтс”. Ситуативные неудачи у “Арсенала” тоже есть. К примеру, вылет из Кубка лиги от "Брайтона" в начале ноября. Но это большее исключение из правил. Скорее определенные проблемы случаются с раскрыванием обороны соперника, однако не так уж часто. Подтверждение тому (что нечасто) результативность команды: подопечные Артеты уступают по количеству забитых в АПЛ только "Манчестер Сити" (40 против 46), а вот разрыв в очках сейчас пять зачетных пунктов как раз с сегодняшним матчем в запасе.
Кадры гостей
Выход Зинченко в матче Кубка Англии против “Оксфорд Юнайтед” очень помог команде, и подопечные Артеты в конце концов избежали переигровки. Александр полностью вписывается в модель игры Артеты, и без проблем отправил Терну на скамью для запасных. В общем – испанцу есть из чего выбирать. Однако есть определенные проблемы, такие как травмы основного нападающего Габриэля Жезуса и одного из его резервистов Рисса Нелсона.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 07.01. Тоттенхэм – Портсмут 1:0 (Кубок Англии)
- 04.01. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)
- 01.01. Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
- 26.12. Брентфорд – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
- 21.12. Тоттенхэм – Ницца 1:1 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 09.01. Оксфорд Юнайтед – Арсенал 0:3 (Кубок Англии)
- 03.01. Арсенал – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)
- 31.12. Брайтон – Арсенал 2:4 (АПЛ)
- 17.12. Арсенал – Ювентус 0:2 (ТМ)
- 13.12. Арсенал – Милан 2:1 (ТМ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2
|Манчестер Сити
|18
|12
|3
|3
|46 - 18
|39
|3
|Манчестер Юнайтед
|18
|12
|2
|4
|29 - 21
|38
|4
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32 - 28
|31
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|9
|3
|6
|35 - 25
|30
|8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32 - 28
|29
|9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34 - 25
|28
|10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22 - 27
|25
|12
|Кристал Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|13
|Ноттингем Форест
|19
|5
|5
|9
|15 - 34
|20
|14
|Лестер Сити
|19
|5
|2
|12
|26 - 33
|17
|15
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26 - 33
|17
|16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12 - 27
|17
|17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18 - 41
|16
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|4
|3
|12
|15 - 25
|15
|19
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15 - 26
|15
|20
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17 - 34
|15
Последние пять личных встреч между командами
01.10.22. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)
12.05.22. Тоттенхэм – Арсенал 3:0 (АПЛ)
26.09.21. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)
08.08.21. Тоттенхэм – Арсенал 1:0 (ТМ)
14.03.21. Арсенал – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- В девяти из последних десяти дерби между командами были забиты голы в обоих таймах.
- В общей сложности коллективы провели 192 матча. За победами ведет Арсенал (81:60).
- "Тоттенхэм" не забил "канонирам" лишь в одном матче из последних 17 в АПЛ.
- В этом сезоне "Арсенал" победил во всех шести матчах против команд из Лондона.
- У подопечных Артеты лучшая оборона чемпионата – 14 пропущенных голов.
- А вот у "шпор" – хуже всего среди команд топ-5 (25 пропущенных).
- "Канониры" в гостях – лучшая команда АПЛ в этом сезоне (22 очка из 27 возможных).
Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Арсенал
Прогноз матча Тоттенхэм – Арсенал от UA-Football
Какими бы шпоры сейчас ни были, канониры все равно на голову выше. Арсенал должен сыграть слаженно в защите, ведь атака “Тоттенхэма” имеет Кейна и Сона. В то же время и у Артета есть впереди хорошие кадры, но, главное, у него есть команда. Конте пока к этому только идет, и его ждет еще долгий и тернистый путь (или пока не уволят). Прогноз: Победа "Арсенала".
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