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Вулверхэмптон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 17.01.2023
Ко всем проблемам Ливерпуля добавилась и переигровка кубкового матча с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, третий раунд, переигровка
17 января 2023. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” 21:45 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Переигровка матча 1/32 Кубка Англии между “Вулверхэмптоном” и “Ливерпулем” не должно было быть. В матче недельной давности в Мерсисайде “вулвз” забили третий, победный гол на последних минутах, но из-за странной ошибки помощника арбитра и VAR он был отменен.
Новости Вулверхэмптона
Приглашение Хулена Лопетеги пока полностью себя оправдывает. С испанским тренером “вулвз” выиграли два из четырех матчей АПЛ, столько же, сколько в 15 предыдущих турах. Единственное поражение было от “Манчестер Юнайтед”, также “Вулверхэмптон” поделил очки с “Астон Виллой” и вылетел из Кубка лиги в серии пенальти от “Ноттингем Фореста”.
И та самая ничья с “Ливерпулем”. “Вулвз” хорошо играли без мяча, и создали не меньше моментов, чем команда Юргена Клоппа. Прекрасно взаимодействует с партнерами новичок Матеус Кунья, кроме того, серьезно добавили с приходом Лопетеги такие игроки как Семеду, Хван, Невеш, Нуньеш.
“Вулверхэмптон” выглядит солиднее и хорошо справляется со сложными вызовами. Команда Лопетеги смогла переломить игру. проигрывая 1:2 на “Энфилде”, и она старается, пока не так успешно, как хотелось бы Лопетеги, контролировать матчи. В игре с “Вест Хэмом” в прошлом туре это удалось, и “вулвз” благодаря этой победе выскочил из зоны вылета. “Вулверхэмптону” впервые за девять туров удалось не пропустить, что особенно порадовало испанского тренера.
Нападающий Диего Коста под вопросом на матч с “Ливерпулем”, продолжают восстановление Бубакар Траоре, Педру Нету, Саша Калайджич и Шикинью.
Новости Ливерпуля
В субботу “Ливерпуль” сыграл свой очередной “худший матч” в сезоне. Сколько их уже было в кампании 2022/23?
Но, бесспорно, что игра против “Брайтона” занимает среди всех провальных матчей “Ливерпуля” в нынешнем сезоне особенное место. Ранее можно было придумать какие-то объяснение: великолепный “Наполи” (1:4), физический сильный “Брентфорд” (1:3), расточительство в поединках с “Лидсом” (1:2) и “Форест” (0:1). Но поражению "Брайтону" какие-то оправдания найти невозможно. “Ливерпуль” выглядел командой классом ниже. У него просто совершенно ничего не получалось в игре, ни в атаке, ни в защите. После матча Юргену Клоппу ничего не оставалось, как просить прощения у болельщиков “Ливерпуля”.
Jurgen to the away end at full time. pic.twitter.com/yU17blximL— This Is Anfield (@thisisanfield) January 14, 2023
Статистически, этот сезон худший для “Ливерпуля” при Юргене Клоппе. Никогда еще с немецким тренером “красные” после 18 матчей не набирали меньше очков (28), забивали меньше голов (34), пропускали больше (25). “Ливерпуль” взял всего восемь очков из 27 возможных в выездных матчах.
Юрген Клопп говорит, что “Ливерпулю” нужно вернуться к основам, наладить игру в защите. Но сколько уже раз в этом сезоне казалось, что “красные” начинают приходить в себя, но затем наступало очередное разочарование.
Из-за травм матч с “Вулверхэмптоном” пропустят Нуньес, Диас, Фирмино, Жота, Артур и ван Дейк.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” проиграл три из четырех последних выездных матчей во всех турнирах, в трех из них пропустив по три гола.
- До назначения Лопетеги “Вулверхэмптон” сыграл 17 матчей и проиграл девять из них (53%). После назначения испанского тренера – одно поражение в семи матчах (14%).
- В игре с “Вест Хэмом” “Вулверхэмптону” удалось сделать свой первый клиншит с 15 октября.
- После возобновления клубного сезона “Ливерпуль” проиграл три из шести матчей во всех турнирах.
- В последний раз “Ливерпуль” не пропускал в игре с представителем третьего дивизиона “Дерби Каунти” в Кубке лиги (девятое ноября).
- “Вулверхэмптон” в последние два раза побеждал “Ливерпуль” именно в Кубке Англии – в сезоне 2018/19 в третьем раунде (2:1), в 2016/17 – в четвертом (2:1).
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Ливерпуля
Вулверхэмптон
- 14.01 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
- 11.01 “Ноттингем Форест” 1:1 (Кубок лиги)
- 07.01 “Ливерпуль” 2:2 (Кубок Англии)
- 04.01 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)
- 31.12 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)
Ливерпуль
- 14.01 “Брайтон” 0:3 (АПЛ)
- 07.01 “Вулверхэмптон” 2:2 (Кубок Англии)
- 02.01 “Брентфорд” 1:3 (АПЛ)
- 30.12 “Лестер” 2:1 (АПЛ)
- 26.12 “Астон Вилла” 3:1 (АПЛ)
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Личные встречи
Сыграв вничью с “Ливерпулем” в первом матче Кубка “Вулверхэмптон” прервал серию из семи подряд поражениям “красным”. В прошлом сезоне “Ливерпуль” в чемпионате выиграл на своем поле 3:1, а в гостях 1:0.
Где смотреть матч Вулверхэмптон – Ливерпуль
Ставки и Коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Ливерпуль
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Ливерпуль от UA-Football
“Вулверхэмптон” – команда, которая прибавляет от матча к матчу, “Ливерпуль” – наоборот. Команда Клоппа осталась без нескольких ключевых футболистов, и ей нужно думать о ротации перед важнейшим матчем чемпионата с “Челси”. Топ-4 для “красных” – это приоритет. “Ливерпуль” крайне неудачно проводит выездные матчи. В трех последних матчах Кубка против “Ливерпуля” “вулвз” забивали по два гола. Можно сделать вывод, что команде Лопетеги этот матч удастся больше. Прогноз – победа “Вулверхэмптона” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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