Вулверхэмптон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 17.01.2023

Кубок Англии, третий раунд, переигровка

17 января 2023. Вулверхэмптон, “Молинью”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Переигровка матча 1/32 Кубка Англии между “Вулверхэмптоном” и “Ливерпулем” не должно было быть. В матче недельной давности в Мерсисайде “вулвз” забили третий, победный гол на последних минутах, но из-за странной ошибки помощника арбитра и VAR он был отменен.

Приглашение Хулена Лопетеги пока полностью себя оправдывает. С испанским тренером “вулвз” выиграли два из четырех матчей АПЛ, столько же, сколько в 15 предыдущих турах. Единственное поражение было от “Манчестер Юнайтед”, также “Вулверхэмптон” поделил очки с “Астон Виллой” и вылетел из Кубка лиги в серии пенальти от “Ноттингем Фореста”.

И та самая ничья с “Ливерпулем”. “Вулвз” хорошо играли без мяча, и создали не меньше моментов, чем команда Юргена Клоппа. Прекрасно взаимодействует с партнерами новичок Матеус Кунья, кроме того, серьезно добавили с приходом Лопетеги такие игроки как Семеду, Хван, Невеш, Нуньеш.

“Вулверхэмптон” выглядит солиднее и хорошо справляется со сложными вызовами. Команда Лопетеги смогла переломить игру. проигрывая 1:2 на “Энфилде”, и она старается, пока не так успешно, как хотелось бы Лопетеги, контролировать матчи. В игре с “Вест Хэмом” в прошлом туре это удалось, и “вулвз” благодаря этой победе выскочил из зоны вылета. “Вулверхэмптону” впервые за девять туров удалось не пропустить, что особенно порадовало испанского тренера.

Нападающий Диего Коста под вопросом на матч с “Ливерпулем”, продолжают восстановление Бубакар Траоре, Педру Нету, Саша Калайджич и Шикинью.

В субботу “Ливерпуль” сыграл свой очередной “худший матч” в сезоне. Сколько их уже было в кампании 2022/23?

Но, бесспорно, что игра против “Брайтона” занимает среди всех провальных матчей “Ливерпуля” в нынешнем сезоне особенное место. Ранее можно было придумать какие-то объяснение: великолепный “Наполи” (1:4), физический сильный “Брентфорд” (1:3), расточительство в поединках с “Лидсом” (1:2) и “Форест” (0:1). Но поражению "Брайтону" какие-то оправдания найти невозможно. “Ливерпуль” выглядел командой классом ниже. У него просто совершенно ничего не получалось в игре, ни в атаке, ни в защите. После матча Юргену Клоппу ничего не оставалось, как просить прощения у болельщиков “Ливерпуля”.

Jurgen to the away end at full time. pic.twitter.com/yU17blximL