Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.01.23

Английская Премьер-лига, седьмой тур

18 января, 22:00. "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

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Уход на тот свет Королевы Елизаветы II дает свой отголосок в том числе и сейчас. Матч седьмого тура между КП и МЮ был перенесен, а свободное окно, учитывая насыщенный календарь, было найдено только четыре месяца спустя. Такие факторы положительно могут повлиять только на одного из двух сегодняшних соперников.

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Кристал Пэлас

Подопечные Патрика Виейры переживают определенный спад. После ЧМ-2022 "стекольщики" проиграли в четырех из пяти встреч, в том числе вылетев из Кубка Англии после матча с "Саутгемптоном", который находится в зоне вылета. За этот период был одержан только один положительный результат – победа над "Борнмутом", который, мягко говоря, сейчас находится на своем дне.

Интересно, что из этих пяти матчей три были против команд из Лондона. И в этих дерби полный провал "Кристал Пэлас" испытал дома против "Фулхэма" (0:3) и "Тоттенхэма" (0:4). Только против "Челси" на Стемфорд Бридж "стекольщики" оказывали хорошее сопротивление. Однако забить своим соседям по городу подопечные Виейры не смогли. Уже прошел тот стартовый пыл КП, когда только француз пришел на тренерский мостик.

Кадры хозяев

Практически нет проблем с составом у "стекольщиков". Уже достаточно долго в лазарете находятся Макартур и Фергюсон. Кроме них туда после матча против “Челси” попал и основной защитник Андерсен. Датчанин был заменен еще в первом тайме, однако у него есть шанс восстановиться до встречи на "Селхерст Парк".

Новости Манчестер Юнайтед

“Манкунианцы” не перестают удивлять. Вдобавок к победам против аутсайдеров, подопечные тен Хага еще и одержали верх над принципиальным соперником – "Манчестер Сити". И это в первую очередь заслуга именно нидерландского тренера, который превращает кучку хороших и звездных игроков в команду. А этого очень давно не было на “Олд Траффорд”. Теперь для “красных дьяволов” важно удержать стабильность.

И самое главное, что определенная стабильность уже есть. Даже во встречах против более слабых команд МЮ стабильно контролировал игру. Речь не идет о постоянном давлении на ворота соперника, а о том, что именно “манкунианцы” решали, каким будет сценарий игры. Нельзя на все 100% сказать, что именно такой план матча был против "горожан", однако три очка с того поединка в кармане "красных дьяволов". Тогда именно "Сити" владели преимуществом (и достаточно значительным) во владении мячом, но моментов создал гораздо больше именно МЮ. Ну и с забитым голом Фернандешу повезло.

Кадры гостей

У "манкунианцев" проблем с лазаретом больше. Санчо и Туанзебе пока не подходят тен Хагу по своим кондициям. Кроме них нет Далота и ван де Бека – они травмировались в недавних играх. Нидерландец вообще выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Хотя он и не играл часто, однако был одним из первых среди резервистов. Но есть и плюс – Вегхорст уже подтянулся и может даже сыграть сегодня.

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

15.01. Челси – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

07.01. Кристал Пэлас – Саутгемптон 1:2 (Кубок Англии)

04.01. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

31.12. Борнмут – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

26.12. Кристал Пэлас – Фулхэм 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

14.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

10.01. Манчестер Юнайтед – Чарльтон 3:0 (Кубок лиги)

06.01. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1 (Кубок Англии)

03.01. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (АПЛ)

31.12. Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Последние пять личных матчей между командами

19.07.22. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 3:1 (ТМ)

22.05.22. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

05.12.21. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

03.03.21. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

19.09.20. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 18 15 2 1 42 - 14 47 2 Манчестер Сити 18 12 3 3 46 - 18 39 3 Ньюкасл 19 10 8 1 33 - 11 38 4 Манчестер Юнайтед 18 12 2 4 29 - 21 38 5 Тоттенхэм 19 10 3 6 37 - 27 33 6 Фулхэм 20 9 4 7 32 - 29 31 7 Брайтон энд Хоув Альбион 18 9 3 6 35 - 25 30 8 Брентфорд 19 7 8 4 32 - 28 29 9 Ливерпуль 18 8 4 6 34 - 25 28 10 Челси 19 8 4 7 22 - 21 28 11 Астон Вилла 19 7 4 8 22 - 27 25 12 Кристал Пэлас 18 6 4 8 17 - 26 22 13 Ноттингем Форест 19 5 5 9 15 - 34 20 14 Лестер Сити 19 5 2 12 26 - 33 17 15 Лидс Юнайтед 18 4 5 9 26 - 33 17 16 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12 - 27 17 17 Борнмут 19 4 4 11 18 - 41 16 18 Вест Хэм Юнайтед 19 4 3 12 15 - 25 15 19 Эвертон 19 3 6 10 15 - 26 15 20 Саутгемптон 19 4 3 12 17 - 34 15

Цифры и факты

МЮ победил в последних девяти поединках подряд во всех официальных турнирах.

"Манчестер Юнайтед" выиграл в этом чемпионате 12 раз, и только в одном из этих матчей "манкунианцы" пропустили до перерыва.

"Кристал Пэлас" победил лишь в 10 матчах из 61 против МЮ.

"Манкунианцы" в гостях в этом сезоне не забили однажды – "Брентфорду" во втором туре.

У "красных дьяволов" меньше голов среди топ-9 АПЛ.

У лучшего бомбардира "стекольщиков" Заха шесть забитых, а Рашфорд имеет в активе восемь голов.

Маркус забил в последних семи матчах во всех турнирах восемь мячей.

Ставки и коэффициенты на матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Для "манкунианцев" перенос матча на текущий период – это большой плюс. Кроме того, что они находятся в форме (в отличие от сентябрьского периода), да еще и у сегодняшнего соперника спад. Этот поединок для “красных дьяволов” тот, который уже долго держался как в “запасе”. Пока подопечные тен Хага идут четвертыми, уступая третьему “Ньюкаслу” по дополнительным показателям. После матча количество проведенных поединков с "Тоттенхэмом" и "сороками" будет равно, но уже "манкунианцы" смогут чисто опережать эти команды. Кроме этого, МЮ при условии победы выйдет и на второе место минимум на сутки. Такой шанс упускать нельзя. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед".