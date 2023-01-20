Ждем Мудрика. Ливерпуль – Челси. Анонс и прогноз центрального матча 21-го тура АПЛ на 21.01.2023

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

21 января. 14:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports, app.setantasports.com

Мы действительно привыкли видеть "Ливерпуль" и "Челси" по соседству, но в ТОП-4, а не в середине турнирной таблицы, борющимися за попадание в зону Лиги Европы. На сегодняшний день команды Клоппа и Поттера сталкиваются с различными проблемами, мешающими грандам чемпионата демонстрировать высокий уровень футбола и занимать привычно высокие места.

Как известно, "Челси" взорвал спортивное Интернет-пространство, украинское в частности. Самый талантливый на данный момент игрок нашей страны переехал в Англию за космические 100 млн евро. И, кстати, имеет немалый шанс дебютировать в АПЛ уже в субботу на "Энфилде".

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Новости "Ливерпуля"

Сразу после завершения Мундиаля в Катаре "красным" пришлось съездить на "Этихад" в рамках 1/8 финала Кубка лиги. Матчи "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" давно стали новым Эль-Класико, чуть ли не главным поединком в футболе, если не считать финал ЧМ. Правда, хоть последняя битва полуосновы "горожан" и полурезерва мерсисайдцев увенчалась веселыми 3:2, но в воздухе на манчестерской арене все 90+ минут витал тотальный контроль ситуации в исполнении хозяев. "Сити" мог прибавить в любой момент, им стоило только захотеть – "Ливерпуль" же не имел возможности реагировать, так как банально не обладает столь длинной и качественной скамейкой.

"Красные" нестабильны. На уверенный выезд в Бирмингем к проблемной "Астон Вилле" (1:3) потом пришлась не только нелогичная победа над "Лестером" имени Ваута Фаса (2:1, защитник выбил дубль из автоголов), но и абсолютно провальные поездки в гости к "Брентфорду" (3:1) и "Брайтону" (3:0). Против "пчел" и "чаек" коллектив Клоппа провалился по всем статьям и буквально показал худшую версию себя. По состоянию на сегодня любая сыгранная команда лиги с четким планом на игру и/или отточенными заготовками способна проехаться катком по "Ливерпулю".

В перерывах между матчами чемпионата Англии основа (!) "Ливерпуля" решила усложнить всей команде жизнь и устроить переигровку поединка Кубка с "Вулверхэмптоном". Счет 2:2 на "Энфилде" в начале января автоматически создал для мерсисайдцев незапланированную командировку на "Молинью", где команда Клоппа добыла такие трудовые 0:1 с помощью красивого удара Эллиотта.

У "красных" нет возможности затариваться так, как это, к примеру, делает сейчас "Челси". Цикл того "Ливерпуля", который мы знали последние годы, и так был искусственно продлен Клоппом. Теперь же кто-то нашел для себя новый вызов, как Мане. Кто-то стал более склонным к травмам, как Ван Дейк. Кому-то, как Салаху, уже не так просто себя мотивировать. Чьи-то плохие оборонительные навыки без должной подстраховки вылезли наружу еще сильнее, как в случае с Трентом и Гомесом. Кто-то физически не может заткнуть зияющую дыру в средней линии, как Хендерсон и Фабиньо. А новенькие лица (Гакпо, Нуньес), воспитанники (Рэмзи, Байчетич, Доак) или просто таланты (Карвалью) еще недостаточно глубоко знакомы с принципами Клоппа. Список можно продолжить, но общий смысл понятен: столпов стало меньше, в них появились трещины, а новые колонны еще не застыли.

Наверное, не получи Грэм Поттер "фантастическую", почти уникальную возможность собрать из травмированных игроков отдельный стартовый состав в "Челси", то "синие" сейчас мелькали бы как антигерои английских заголовков примерно на том же количественном уровне, что и "Ливерпуль". То есть, не так, чтобы прямо часто. Да, проблемы есть, как и объяснение их природы.

Новости "Челси"

Можно смело констатировать, что после завершения чемпионата мира проблем у "Челси" лишь прибавилось. Команда Поттера обыграла "Борнмут" (2:0), но аутсайдер не задал блекло-"синим" сложных вопросов, скорее, согласившись капитулировать. А вот, к примеру, другой андердог, "Ноттингем Форест", не постеснялся отобрать очки у сонного "Челси" (1:1). "Лесники" закономерно сравняли счет как раз в тот момент, когда гости бросили играть и начали стоять у себя в штрафной площадке. Даже удержать ничью "Ноттингему" не составило труда, ведь затем "пенсионеры" нападали беззубо.

Также "Челси" ожидаемо провел два неудачных поединка с "Манчестер Сити", в АПЛ (0:1) и Кубке Англии (4:0). В чемпионате команда Поттера уступила минимально, причем, в первом тайме успешно противодействовала "горожанам", но после перерыва Гвардиола исправил тактический рисунок и дожал лондонцев длинной лавкой. Уже на "Этихаде" в FA Cup "Челси" был деклассирован без шансов.

История получила логическое продолжение и в дерби с "Фулхэмом" (2:1). Новичок Жоау Фелиш больше тайма пытался разжечь огонь в атаке "синих", но в итоге сгорел сам, пойдя в грубом подкате прямой ногой в район колена Кенни Тете и получив красную карточку. Португальская творческая искорка потухла, так и не разжегшись. Теперь сбежавшему от Симеоне арендованному у "Атлетико" форварду придется отбыть еще два матча дисквалификации.

И все же, каким-то чудом, и имя ему Кепа, "Челси" добыл успех перед встречей с "Ливерпулем". "Кристал Пэлас" обязан был забивать не один и не два гола, однако Аррисабалага поймал кураж, а Хавертц затолкал мяч в сетку головой благодаря точному навесу Зиеша (1:0). В Твиттере "орлов" теперь троллят, мол, ребят, "а как можно было уступить такому "Челси"? Он же до матча с вами трижды проиграл…"

На данный момент лондонцы существуют по принципу "Уробороса". Одна проблема цепляется за другую, еще одна не позволяет разрешиться условной третьей. Конечно же, постепенно "синие" выйдут из этого кризиса, команда обуздает локальный хаос подобно "МЮ", змея перестанет кусать себя за хвост. У клуба появится полноценный медицинский штаб, лазарет опустеет, лидеры наберут форму, календарь "синих", вероятно, полиняет и на Лигу чемпионов, а Поттер, соответственно, получит время на фирменное составление конкретных планов под соперников, выстраивание того, что мы видели в "Брайтоне". С игроками более высокого уровня.

Putting in the work. ???? pic.twitter.com/kKxuziww3m — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 19, 2023

Турнирная таблица

Личные встречи

14.05.22 FA Cup "Челси" – "Ливерпуль" 0:0 (5:6 в серии пенальти)

27.02.22 EFL "Челси" – "Ливерпуль" 0:0 (10:11 в серии пенальти)

02.01.22 АПЛ "Челси" – "Ливерпуль" 2:2

28.08.21 АПЛ "Ливерпуль" – "Челси" 1:1

04.03.21 АПЛ "Ливерпуль" – "Челси" 0:1

Цифры и факты

– "Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью в рамках последних 4 очных встреч. Паритет был зафиксирован как к перерыву, так и к финальному свистку (если не учитывать серии пенальти);

– В последних 7 поединках "красных" в АПЛ залетал ТБ 2.5;

– Правда, в 8 из последних 10 домашних матчей "Ливерпуля" против "Челси" работал ТМ 2.5;

– Да и все последние поединки "синих" не особо результативны. В 6 из последних 7 поединков "Челси" в АПЛ тоже залетал ТМ 2.5;

– С момента своего первого матча во главе "Челси" в рамках АПЛ Грэм Поттер сделал 60 изменений в стартовом составе команды. На втором месте по этому показателю находится Юрген Клопп (39).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Возможно, кого-то это удивит, но Михаил Мудрик реально может провести свой первый матч за "Челси" в игре с "Ливерпулем". Есть даже информация, что Поттер собирается выпустить украинца во втором тайме. В любом случае, как бы ни сложилось по итогу, какое решение Поттер бы не принял в субботу, дебют Мудрика точно не за горами – на поле уже выходили и Фелиш, и Бадиашиль, и Д. Д. Фофана. Предположим, что Грэм действительно даст шанс Мише после перерыва, когда "Челси" будет необходимо освежить атаку.

Наставник "синих" по-прежнему из-за травм не рассчитывает на У. Фофана, Канте, Брою, Стерлинга, Менди, Пулишича и Закарию, также дисквалифицирован Фелиш. Лофтус-Чик, Джеймс и Чилвелл вернулись к тренировкам, но до выхода на поле англичанам еще набирать и набирать.

У "Ливерпуля" ситуация с травмами не столь плачевная. По крайней мере, Клопп научился с ней справляться, плюс Юргену немного помогло руководство. В лазарете прописался Артур, к этому уже все давно привыкли. В то же время из-за вылета Диаса и Жоты плюс нестабильности Фирмино в нападение был приобретен многообещающий Гакпо. Действительно тяжело везде и всегда "красным" из-за повреждений Ван Дейка, без Вирджила оборона "Ливерпуля" теряет лицо. Зато должен вернуться из лазарета Дарвин Нуньес, он пропустил последние два матча "красных".

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго – Салах, Нуньес, Гакпо

"Челси", 4-2-3-1: Аррисабалага – Аспиликуэта, Силва, Бадиашиль, Кукурелья – Жоржиньо, Ковачич – Зиеш, Чуквуэмека, Маунт – Хавертц

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. В марте 2021-го "синие" на "Энфилде" минимально одолели "Ливерпуль", единственный гол в том равном поединке забил Мейсон Маунт. Тогда Томас Тухель только возглавил "Челси". Вишенкой на торте в конце сезона стали три победы к ряду над "Манчестер Сити", в том числе и в финале ЛЧ.

Однако с тех пор утекло много воды: теперь "горожане" раз за разом издеваются над "пенсионерами", а мерсисайдцы, например, дважды обыграли лондонцев по пенальти в решающих матчах за Кубок Лиги и Кубок Англии. Возможно, плюс ко всем прочим проблемам от "Челси" отвернулся фарт.

"Ливерпуль" утратил свой игровой ритм, в текущей кампании команда Клоппа не вытягивает даже несколько матчей подряд на фирменном высоком уровне интенсивности.

Из-за лишнего матча с "Вулверхэмптоном" "красные" сейчас лишились и дополнительного отдыха, что может сыграть на руку "Челси". Возможно, при равном количестве выходных "Ливерпуль" смотрелся бы фаворитом, но теперь накануне встречи шансы команд видятся равными.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.