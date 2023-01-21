Битва аутсайдеров. Вест Хэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.23

Английская Премьер-лига, 21-й тур

21 января, 17:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Буквально несколько сезонов назад "Вест Хэм" и "Эвертон" тоже соседствовали в турнирной таблице. Однако их положение было совсем иным: тогда они были крепкими середняками с усиленной борьбой за еврокубки. Перестройки безжалостны ко многим структурам, на этот раз от нее пострадали "молотобойцы" и "ириски". Это матч за шесть очков, противостояние за возможность остаться в АПЛ.

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Новости Вест Хэма

Подопечные Мойеса продолжают катиться вниз. Еще немного и шотландец вообще может лишиться своего поста. На данный момент команда находится еще ниже, чем когда (в декабре 2019-го) Давид оказался во главе "Вест Хэма". Как раз в тот период "молотобойцы" боролись за выживание, однако не были в зоне вылета. Теперь же лондонцы занимают 18 место, пусть и до спасительного 17 всего одно очко.

В последний раз "Вест Хэм" побеждал в АПЛ еще в октябре прошлого года. После этого вкус побед "молотобойцы" имели только в Лиге Конференций и в Кубке Англии. Вот недавно (7 января) гол Бенрахмы принес минимальную победу над "Брентфордом". А вот у АПЛ в активе подопечных Мойеса одно очко в семи матчах. Только "Лидс" не смог обыграть лондонцев. Кстати, в прошлом поединке "Вест Хэм" уступил "Вулверхэмптону", и "волки" за счет этих трех очков обогнали "молотобойцев" и опустили их в зону вылета. Сейчас команда шотландского специалиста далеко не в самом лучшем состоянии.

Кадры хозяев

Три игрока находились в лазарете "Вест Хэма" перед этим матчем. Точно не сыграют Корне и Скамакка из-за травм. Участие Ареола под вопросом – у него повреждение бедра. Но француз и без того второй голкипер команды.

Новости Эвертона

У "ирисок" ситуация не намного лучше. Можно даже сказать, что хуже, ведь подопечные Лэмпарда находятся на одну строчку в турнирной таблице ниже "Вест Хэма". У команд одинаковое количество очков, однако дополнительные показатели лучше именно у лондонцев. К отставке ближе как раз Лэмпард (если мы играем в игру "кого же быстрее уволят").

Последняя победа "Эвертона" датируется тем же периодом, что и у "молотобойцев": серединой октября. Однако в чемпионате "ириски" более продуктивны: набрали два очка за следующие семь туров. Одной из ничьих был равный результат против "Манчестер Сити" на "Этихаде". Те 1:1 на табло равнялись победе для команды Лэмпарда. Однако дальше все стало на свои места: три поражения подряд, в том числе вылет из Кубка Англии от МЮ и отрицательный результат против последнего "Саутгемптона".

Кадры гостей

У "ирисок" немного больше потерь. В настоящее время вне игры четверо футболистов: Гарнер, Кин, Паттерсон и Таунсенд. Хорошо для Лэмпарда, что Ивоби вернулся в строй и повторно не травмировался в предыдущем поединке.

Последние пять матчей Вест Хэма и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

14.01. Вулвергемптон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

07.01. Брентфорд – Вест Хэм 0:1 (Кубок Англии)

04.01. Лидс – Вест Хэм 2:2 (АПЛ)

30.12. Вест Хэм – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

26.12. Арсенал – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

14.01. Эвертон – Саутгемптон 1:2 (АПЛ)

06.01. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1 (Кубок Англии)

03.01. Эвертон – Брайтон 1:4 (АПЛ)

31.12 Манчестер Сити – Эвертон 1:1 (АПЛ)

26.12. Эвертон – Вулвергемптон 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

18.09.22. Эвертон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

03.04.22. Вест Хэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)

17.10.21. Эвертон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

09.05.21. Вест Хэм – Эвертон 0:1 (АПЛ)

01.01.21. Эвертон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 18 15 2 1 42 - 14 47 2 Манчестер Сити 19 13 3 3 50 - 20 42 3 Манчестер Юнайтед 19 12 3 4 30 - 22 39 4 Ньюкасл 19 10 8 1 33 - 11 38 5 Тоттенхэм 20 10 3 7 39 - 31 33 6 Фулхэм 20 9 4 7 32 - 29 31 7 Брайтон энд Хоув Альбион 18 9 3 6 35 - 25 30 8 Брентфорд 19 7 8 4 32 - 28 29 9 Ливерпуль 18 8 4 6 34 - 25 28 10 Челси 19 8 4 7 22 - 21 28 11 Астон Вилла 19 7 4 8 22 - 27 25 12 Кристал Пэлас 19 6 5 8 18 - 27 23 13 Ноттингем Форест 19 5 5 9 15 - 34 20 14 Лестер Сити 19 5 2 12 26 - 33 17 15 Лидс Юнайтед 18 4 5 9 26 - 33 17 16 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12 - 27 17 17 Борнмут 19 4 4 11 18 - 41 16 18 Вест Хэм Юнайтед 19 4 3 12 15 - 25 15 19 Эвертон 19 3 6 10 15 - 26 15 20 Саутгемптон 19 4 3 12 17 - 34 15

Цифры и факты

За 19 матчей этого чемпионата обе команды набрали по 15 очков и забили по 15 голов.

Вест Хэм меньше всего пропустил среди команд из нижней половины турнирной таблицы (25). У "Эвертона" на один пропущенный гол больше.

"Ириски" забили в пяти последних матчах на "Олимпийском".

И "молотобойцы", и "ириски" – самые плохие по результативности в первом тайме в этом сезоне (по шесть голов каждый).

Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Эвертон

Прогноз на матч Вест Хэм – Эвертон от UA-Football

Худшую результативность за команд имеет только "Вулверхэмптон". Также коллективы мало пропускают. Однако это матч за шесть очков. Пусть и еще не конец сезона, однако уже каждый заработанный бал очень важен. Проигрывать в таком поединке нельзя никому, а значит даже если кто-то забьет, то вряд ли сможет не пропустить ответ. Прогноз: Обе забьют (Кф 2).