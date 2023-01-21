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Битва аутсайдеров. Вест Хэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.23
Команда Миколенко продолжает бороться за выживание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 21-й тур
21 января, 17:00. "Олимпийский" (Лондон)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Буквально несколько сезонов назад "Вест Хэм" и "Эвертон" тоже соседствовали в турнирной таблице. Однако их положение было совсем иным: тогда они были крепкими середняками с усиленной борьбой за еврокубки. Перестройки безжалостны ко многим структурам, на этот раз от нее пострадали "молотобойцы" и "ириски". Это матч за шесть очков, противостояние за возможность остаться в АПЛ.
Новости Вест Хэма
Подопечные Мойеса продолжают катиться вниз. Еще немного и шотландец вообще может лишиться своего поста. На данный момент команда находится еще ниже, чем когда (в декабре 2019-го) Давид оказался во главе "Вест Хэма". Как раз в тот период "молотобойцы" боролись за выживание, однако не были в зоне вылета. Теперь же лондонцы занимают 18 место, пусть и до спасительного 17 всего одно очко.
В последний раз "Вест Хэм" побеждал в АПЛ еще в октябре прошлого года. После этого вкус побед "молотобойцы" имели только в Лиге Конференций и в Кубке Англии. Вот недавно (7 января) гол Бенрахмы принес минимальную победу над "Брентфордом". А вот у АПЛ в активе подопечных Мойеса одно очко в семи матчах. Только "Лидс" не смог обыграть лондонцев. Кстати, в прошлом поединке "Вест Хэм" уступил "Вулверхэмптону", и "волки" за счет этих трех очков обогнали "молотобойцев" и опустили их в зону вылета. Сейчас команда шотландского специалиста далеко не в самом лучшем состоянии.
Кадры хозяев
Три игрока находились в лазарете "Вест Хэма" перед этим матчем. Точно не сыграют Корне и Скамакка из-за травм. Участие Ареола под вопросом – у него повреждение бедра. Но француз и без того второй голкипер команды.
Новости Эвертона
У "ирисок" ситуация не намного лучше. Можно даже сказать, что хуже, ведь подопечные Лэмпарда находятся на одну строчку в турнирной таблице ниже "Вест Хэма". У команд одинаковое количество очков, однако дополнительные показатели лучше именно у лондонцев. К отставке ближе как раз Лэмпард (если мы играем в игру "кого же быстрее уволят").
Последняя победа "Эвертона" датируется тем же периодом, что и у "молотобойцев": серединой октября. Однако в чемпионате "ириски" более продуктивны: набрали два очка за следующие семь туров. Одной из ничьих был равный результат против "Манчестер Сити" на "Этихаде". Те 1:1 на табло равнялись победе для команды Лэмпарда. Однако дальше все стало на свои места: три поражения подряд, в том числе вылет из Кубка Англии от МЮ и отрицательный результат против последнего "Саутгемптона".
Кадры гостей
У "ирисок" немного больше потерь. В настоящее время вне игры четверо футболистов: Гарнер, Кин, Паттерсон и Таунсенд. Хорошо для Лэмпарда, что Ивоби вернулся в строй и повторно не травмировался в предыдущем поединке.
Последние пять матчей Вест Хэма и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 14.01. Вулвергемптон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 07.01. Брентфорд – Вест Хэм 0:1 (Кубок Англии)
- 04.01. Лидс – Вест Хэм 2:2 (АПЛ)
- 30.12. Вест Хэм – Брентфорд 0:2 (АПЛ)
- 26.12. Арсенал – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 14.01. Эвертон – Саутгемптон 1:2 (АПЛ)
- 06.01. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1 (Кубок Англии)
- 03.01. Эвертон – Брайтон 1:4 (АПЛ)
- 31.12 Манчестер Сити – Эвертон 1:1 (АПЛ)
- 26.12. Эвертон – Вулвергемптон 1:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
18.09.22. Эвертон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
03.04.22. Вест Хэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)
17.10.21. Эвертон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)
09.05.21. Вест Хэм – Эвертон 0:1 (АПЛ)
01.01.21. Эвертон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42 - 14
|47
|2
|Манчестер Сити
|19
|13
|3
|3
|50 - 20
|42
|3
|Манчестер Юнайтед
|19
|12
|3
|4
|30 - 22
|39
|4
|Ньюкасл
|19
|10
|8
|1
|33 - 11
|38
|5
|Тоттенхэм
|20
|10
|3
|7
|39 - 31
|33
|6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32 - 29
|31
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|9
|3
|6
|35 - 25
|30
|8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32 - 28
|29
|9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34 - 25
|28
|10
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22 - 21
|28
|11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22 - 27
|25
|12
|Кристал Пэлас
|19
|6
|5
|8
|18 - 27
|23
|13
|Ноттингем Форест
|19
|5
|5
|9
|15 - 34
|20
|14
|Лестер Сити
|19
|5
|2
|12
|26 - 33
|17
|15
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26 - 33
|17
|16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12 - 27
|17
|17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18 - 41
|16
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|4
|3
|12
|15 - 25
|15
|19
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15 - 26
|15
|20
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17 - 34
|15
Цифры и факты
- За 19 матчей этого чемпионата обе команды набрали по 15 очков и забили по 15 голов.
- Вест Хэм меньше всего пропустил среди команд из нижней половины турнирной таблицы (25). У "Эвертона" на один пропущенный гол больше.
- "Ириски" забили в пяти последних матчах на "Олимпийском".
- И "молотобойцы", и "ириски" – самые плохие по результативности в первом тайме в этом сезоне (по шесть голов каждый).
Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Эвертон
Прогноз на матч Вест Хэм – Эвертон от UA-Football
Худшую результативность за команд имеет только "Вулверхэмптон". Также коллективы мало пропускают. Однако это матч за шесть очков. Пусть и еще не конец сезона, однако уже каждый заработанный бал очень важен. Проигрывать в таком поединке нельзя никому, а значит даже если кто-то забьет, то вряд ли сможет не пропустить ответ. Прогноз: Обе забьют (Кф 2).
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