Арсенал - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.01.2023

Чемпионат Англии, 21-й тур

22 января 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 18:30 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” считается главным претендентом на победу в чемпионате 2022/23, “Манчестер Юнайтед” – один из ближайших преследователей. Давно уже матч между двумя тяжеловесами английского футбола не имел такого важного турнирного значения, не зря ряд болельщиков и обозревателей вспоминают АПЛ времена конца 90-х и начала 2000-х, когда “Арсенал” Арсена Венгера и “Манчестер Юнайтед” сэра Алекса Фергюсона были ведущими командами Англии. Все возвращается на круги своя.

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Новости Арсенала

После победы над “Тоттенхэмом” в прошлом туре и поражения “Манчестер Сити” в дерби, команда Микеля Артеты впервые получила статус претендента №1 на титул, как у букмекеров, так и у аналитических порталов. Но эта победа была крайне важна не только в плане результата, который отобразился на итоговой таблице, но и в эмоциональном плане. “Арсенал” прервал свою серию гостевых поражений в дерби Северного Лондона, показав, что фактор своего/чужого поля больше не имеет для него значения. Команда Микеля Артеты в привычном для нее стиле провела очень мощный первый тайм, забила два гола, а после перерыва солидно отыграла в защите – 2:0.

Таким образом, игра с “Ньюкаслом” третьего января остается единственной в сезоне АПЛ, в которой “Арсеналу” не удалось забить ни одного гола. Но “Ньюкасл” – это команда с лучшей обороной в лиге (11 пропущенных в 20 турах), поэтому сверхдраматичным этот результат назвать нельзя.

Сам “Арсенал” еще ни разу не пропустил в 2023 году, сыграв три матча. Против “Тоттенхэма” блестящий матч показал кипер Аарон Рэмсдейл, демонстрируя по-настоящему чемпионскую уверенность. Даже небольшой удар фона “шпор” ногой по спине после финального свистка не вывел 24-летнего кипера из себя.

“Арсенал” – это команда, у которой сейчас нет проблем ни с одним компонентом игры. Форвард Эдди Нкетиа забил четыре гола в пяти матчах, достойно заменяя Габриэла Жезуса, Букайо Сака и Габриэла Мартинелли остановить крайне сложно, выдающуюся игру показывает капитан Мартин Эдегор. Конечно, немного вызывает вопросы короткая скамейка запасных, “Арсенал” пытался решить эту проблему Михаилом Мудриком, но украинец оказался недоступен “канонирам”. Однако всего за несколько дней “Арсенал” нашел замену Мудрику, подписав у “Брайтона” атакующего футболиста Леандро Троссарда. Одно из отличительных качеств бельгийца – это его универсальность, что очень важно для футбола Артеты, где футболисты не имеют фиксированных позиций, и должны реагировать на ситуации.

Троссард готов сыграть с “Манчестер Юнайтед”, вне игры остаются только Жезус и Нелсон.

Новости Манчестер Юнайтед

Впечатляющий гол со штрафного Майкла Олисе прервал девятиматчевую победную серию “Манчестер Юнайтед”. Перенесенная игра седьмого тура с “Кристал Пэлас” в среду закончилась вничью и она немного подпортила впечатление от камбека “Юнайтед” в дерби на прошлых выходных. Но первый неудачный результат с шестого ноября не перечеркивает общие достижения команды Эрика тен Хага. “Юнайтед” прогрессирует, и это никто не отрицает.

“Манчестер Юнайтед” добился большого прогресса в организации игры, оборонительная игра МЮ в первом тайме против “Манчестер Сити” была просто образцовой. Но также у “Юнайтед” появился характер. Когда “Сити” забил свой гол, МЮ не сдался, как этого можно было ожидать раньше, и сделал камбэк, хоть и при немного спорных обстоятельствах (офсайд-неофсайд в первом голе).

Как показал игра с “Пэлас” прогресс “Юнайтед” еще далек от своей завершающей точки. Команде тен Хага не удалось забить второй гол, во втором тайме она заметно расслабилась, и в итоге не удержала победный счет. Мог МЮ и проиграть, если бы Уан-Биссака не остановил в великолепном подкате Заха на последних секундах.

Уан-Биссака стала одним из открытий последних матчей, удачно заменив Диогу Далота. Но кто заменит в воскресенье Каземиро? Бразильский полузащитник, “цемент между кирпичами”, как его называет тен Хаг за умение склеивать оборонительную игру команду с атакующей, не сыграет на “Эмирейтс” из-за дисквалификации. Есть Мактомини, есть Фред, имеет опыт игры в центре поля и Мартинес.

Также не сыграют против “Арсенала” травмированные Марсьяль, Далот и ван де Бек, Санчо все еще не готов вернуться к матчам.

Статистика команд, цифры и факты

47 очков после 18 туров Премьер-лиги – это лучший показатель “Арсенала” в его истории.

“Арсенал” не пропустил ни одного гола в 2023 году.

“Манчестер Юнайтед” взял 14 очков в матчах с командами топ+6 и “Ньюкаслом”, у “Арсенала” 13 очков в шести таких поединках.

Перед стартом 21-го тура “Арсенал” вместе с “Брайтоном” лидировал по количеству голов, забитых в первые 30 минут АПЛ (по 12 голов). В свои ворота “канониры” пропустили всего один гол в первые полчаса матчей.

Хорошо “Арсенал” начинает и вторые таймы – у команды Артеты 12 голов в первые 15 минут после перерыва.

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд поучаствовал в восьми голах (четыре мяча, четыре ассиста) в ворота “Арсенала” в десяти матчах АПЛ.

При участии вингера Габриэла Мартинелли “Арсенал” забил десять голов в последних десяти матчах Премьер-лиги на “Эмирейтс (шесть голов, четыре ассиста).

“Арсенал” выиграл пять из семи последних домашних матчей у “Манчестер Юнайтед”.

“Манчестер Юнайтед” проиграл один из 20 последних поединков во всех турнирах (16 побед, три ничьи).

Последние пять матчей Арсенала и Манчестер Юнайтед

Арсенал

15.01 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)

09.01 “Оксфорд Юнайтед” 3:0 (Кубок Англии)

03.01 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)

31.12 “Брайтон” 4:2 (АПЛ)

26.12 “Вест Хэм” 3:1 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

18.01 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)

14.01 “Манчестер Сити” 2:1 (АПЛ)

10.01 “Чарльтон” 3:0 (Кубок лиги)

06.01 “Эвертон” 3:1 (Кубок Англии)

03.01 “Борнмут” 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 18 15 2 1 42-14 +28 47 2 "Манчестер Сити" 19 13 3 3 50-20 +30 42 3 "Ньюкасл" 20 10 9 1 33-11 +22 39 4 "Манчестер Юнайтед" 19 12 3 4 30-22 +8 39 5 "Тоттенхэм" 20 10 3 7 39-31 +8 33 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 19 9 4 6 37-27 +10 31 7 "Фулхэм" 20 9 4 7 32-29 +3 31 8 "Ливерпуль" 19 8 5 6 34-25 +9 29 9 "Брентфорд" 19 7 8 4 32-28 +4 29 10 "Челси" 20 8 5 7 22-21 +1 29 11 "Астон Вилла" 20 8 4 8 23-27 -4 28 12 "Кристал Пэлас" 20 6 6 8 18-27 -9 24 13 "Ноттингем Форест" 20 5 6 9 16-35 -19 21 14 "Лестер Сити" 20 5 3 12 28-35 -7 18 15 "Вест Хэм Юнайтед" 20 5 3 12 17-25 -8 18 16 "Лидс Юнайтед" 18 4 5 9 26-33 -7 17 17 "Вулверхэмптон" 19 4 5 10 12-27 -15 17 18 "Борнмут" 20 4 5 11 19-42 -23 17 19 "Эвертон" 20 3 6 11 15-28 -13 15 20 "Саутгемптон" 20 4 3 13 17-35 -18 15

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Личные встречи

“Манчестер Юнайтед” остается единственной командой, которая нанесла “Арсеналу” поражение в сезоне 2022/23. Команда тен Хага прекрасно сыграла на контратаках и победила со счетом 3:1, хотя игра в целом была равной. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (3:1 “Арсенал”, 3:2 “Юнайтед”). Общая статистика АПЛ – 26 побед “Манчестер Юнайтед”, 17 “Арсенала”, 18 ничьих.

Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Арсенал - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Нкетиа, Мартинелли

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Мартинес, Варан, Уан-Биссака – Эриксен, Фред – Рашфорд, Фернандеш, Антони – Вегорст

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Много фурора вызвала желтая карточка Каземиро, из которой он пропустит игру с “Арсеналом”, хотя в первом круге “Юнайтед” обыграл “канониров” без бразильца. Но и “Арсенал” играл тогда без Парти. У МЮ есть ощутимые кадровые потери, и команда тен Хага выиграла только половину (пять из десяти) выездных матчей АПЛ, а “Арсенал” не обыграл на своем поле только “Ньюкасл”. “Манчестер Юнайтед” будет играть на контратаках, но у “канониров” есть баланс и организация в игре, команда не разваливается. Именно “Юнайтед” может забить первый гол в ворота “канониров” в 2023 году, но к победе ближе будут хозяева. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.