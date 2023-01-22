Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.01.23

Английская Премьер-лига, 21-й тур

22 января, 16:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Испанское противостояние, если учитывать национальность обоих тренеров. Они между собой встречались уже трижды, в том числе однажды в этом сезоне. В рамках АПЛ их матч пройдет впервые. Да еще и поединок между столь разными командами.

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Новости Манчестер Сити

После двух поражений подряд – от “Саутгемптона” и “Манчестер Юнайтед” – горожане были за один тайм и от третьего неудачного результата. В матче несколькодневной давности против “Тоттенхэма” подопечные Гвардиолы еще до перерыва пропустили дважды. Тогда, на “Этихаде”, это была неожиданная пощечина для хозяев, которые под самый занавес первого тайма получили два болезненных удара. Благо для "горожан", что у них есть такая панацея, как Пеп, вылечивший их моментально – за 15 минут перерыва.

Но тогда и соперник помог, ведь "Тоттенхэм" пытался удержать счет. Такое делать против "Манчестер Сити" – это практически самоубийство. Перед тем, против "манкунианцев", уже не было времени на то, чтобы отыграться. А вот с “Саутгемптоном” вообще был провал: выходы на замену Холанда, Де Брюйне и Родри не помогли хоть раз пробить в створ ворот “святых”. Вот что значит правильно построить в перерыве стратегию не просто удержание счета, а разумной игры при благоприятных цифрах на табло. Конте должен поучиться у аутсайдера АПЛ.

Кадры хозяев

В предыдущем матче против "шпор" Де Брюйне и Канселу не вышли в старте, и даже не появились при, казалось бы, критической ситуации. Гвардиола делает разумную ротацию, чтобы не утомлять игроков. Такая политика хоть и в определенной степени влияет на структуру игры команды, но не дает футболистам переутомляться. Это и является одним из факторов того, что лазарет "горожан" пуст. В прошлом матче молодой защитник Льюис был заменен во втором тайме из-за повреждений, однако он успел восстановиться.

Новости Вулверхэмптона

Дела после назначения Лопетеги пошли вверх. Соответственно, "волки" тоже поползли по турнирной позиции вверх. Для этого было достаточно двух побед, которые "Вулверхэмптон" одержал над "Эвертоном" и "Вест Хэмом" - прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Пока подопечные испанца, по крайней мере, не находятся в зоне вылета (пусть и только из-за разницы забитых-пропущенных).

Стартовал Лопетеги в Кубке лиги, победив "Гиллингем". Далее, в 1/4 финала этого турнира, "волки" были в шаге от полуфинала, однако уступили "Ноттингему" в серии пенальти. Кроме этого "вулвз" навязали мощную борьбу "Ливерпулю" в Кубке Англии – "мерсисайдцы" смогли только со второго матча пройти подопечных Лопетеги в равном бою. Прогресс команды налицо. Теперь – вторая проверка против настоящего топа (против МЮ уже было поражение 0:1 31 декабря).

Кадры гостей

В лазарете в настоящее время находятся четыре исполнителя: Нету, Калайджич, Чикинью и Бубакар Траоре. Все они еще не играли под руководством Лопетеги, так что это не свежие потери для "волков". А недавно "Вулверхэмптон" еще и получил пополнение: к команде присоединились Марио Лэмина и Пабло Сарабия. Вряд ли они проведут сегодня на поле много времени, но несколько дебютных минут получить могут.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

19.01. Манчестер Сити – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)

14.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

11.01. Саутгемптон – Манчестер Сити 2:0 (Кубок лиги)

08.01. Манчестер Сити – Челси 4:0 (Кубок Англии)

05.01. Челси – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

17.01. Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1 (Кубок Англии)

14.01. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

11.01. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон 1:1 (пен. 4:3) (Кубок лиги)

07.01. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2 (Кубок Англии)

04.01. Астон Вилла – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между Манчестер Сити и Вулверхэмптоном

17.09.22. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

11.05.22. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:5 (АПЛ)

11.12.21. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

02.03.21. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 4:1 (АПЛ)

21.09.20. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 18 15 2 1 42 - 14 47 2 Манчестер Сити 19 13 3 3 50 - 20 42 3 Ньюкасл 20 10 9 1 33 - 11 39 4 Манчестер Юнайтед 19 12 3 4 30 - 22 39 5 Тоттенхэм 20 10 3 7 39 - 31 33 6 Брайтон энд Хоув Альбион 19 9 4 6 37 - 27 31 7 Фулхэм 20 9 4 7 32 - 29 31 8 Ливерпуль 19 8 5 6 34 - 25 29 9 Брентфорд 19 7 8 4 32 - 28 29 10 Челси 20 8 5 7 22 - 21 29 11 Астон Вилла 20 8 4 8 23 - 27 28 12 Кристал Пэлас 20 6 6 8 18 - 27 24 13 Ноттингем Форест 20 5 6 9 16 - 35 21 14 Лестер Сити 20 5 3 12 28 - 35 18 15 Вест Хэм Юнайтед 20 5 3 12 17 - 25 18 16 Лидс Юнайтед 18 4 5 9 26 - 33 17 17 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12 - 27 17 18 Борнмут 20 4 5 11 19 - 42 17 19 Эвертон 20 3 6 11 15 - 28 15 20 Саутгемптон 20 4 3 13 17 - 35 15

Цифры и факты

В текущем сезоне Гвардиола и Лопетеги уже встречались: 6 сентября "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Севилью" 4:0.

У "Ман Сити" лучшая атака лиги: 50 забитых голов.

Нападающий "горожан" Эрлинг Голанд в текущем чемпионате лично имеет в своем активе почти вдвое больше голов, чем весь "Вулверхэмптон" (22 против 12).

"Вулвз" в гостях в этом сезоне набрал шесть очков в девяти матах (3Н, 1П).

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон

Прогноз матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон от UA-Футбол

Немного придется поработать "горожанам" над победой сегодня. Несмотря на то, что волки на дне турнирной таблицы, сейчас это достаточно крепкая команда. Матчи против “Манчестер Юнайтед” или “Ливерпуля” поэтому показатель. У "волков", наверное, практически нет шансов получить сегодня бал, однако отличиться они могут. Прогноз: Обе забьют (КФ 2,2).