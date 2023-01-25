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Ноттингем – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча полуфинала Кубка лиги на 25.01.23
Первый поединок состоится на поле андердога
Фото: twitter.com/ManUtd
Кубок английской футбольной лиги
Полуфинал, первый матч
25 января, 22:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В прошлом сезоне "Ноттингем" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, на этот раз добрался до стадии полуфинальных поединков Кубка лиги. И снова соперник непрост: тогда был "Ливерпуль", теперь же "Манчестер Юнайтед".
Новости Ноттингема
Не только в Кубке лиги, но и в чемпионате дела "лесников" пошли вверх. Подопечные Купера не только выбрались из зоны вылета, а удалились от нее уже на четыре очка. "Ноттингем" еще перед международной паузой выиграл у "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас", а после перерыва еще добавил, взяв верх над "Саутгемптоном" и "Лестером". И это только победы в чемпионате. Валлийскому наставнику Куперу потребовалось время, чтобы из двух десятков летних новичков слепить команду. Но "лесники" не остановились на трансферном рынке и пригласили еще троих игроков (и, возможно, это еще не конец).
Без неудачных результатов тоже не обошлось, ведь совсем недавно "Ноттингем" дважды разгромно уступил: сначала сегодняшнему сопернику "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (0:3), а затем "Блэкберну" в Кубке Англии (1:4). Собственно, задача команды ясна: остаться в Премьер-лиге. А полуфинал Кубка лиги – это приятный бонус, на который вряд ли кто-то надеялся.
Кадры хозяев
Потери у лесников есть, и они немалые. Перед матчем семь игроков "Ноттингема" находились в лазарете. В том числе несколько ключевых игроков: голкипер Хендерсон, полузащитники Йейтс и Куяте, а также нападающий Авонии. Кроме них травмированы Ричардс, Ниакате и Бьяконе, однако они уже давно вне игры.
Новости Манчестер Юнайтед
Победная серия "манкунианцев" под руководством тен Хага остановилась на отметке девяти матчей. После этого “красные дьяволы” провели еще два поединка, в которых уже не смогли одержать верх над соперником: против “Кристал Пэлас” и “Арсенала”. "Стекольщики" на собственном стадионе не дали "красным дьяволам" удержать их минимальное преимущество до конца матча и на 90+1-й минуте вырвали ничью прекрасным ударом со штрафного. А вот уровень "канониров" пока недостижим для МЮ, хотя и "манкунианцы" очень постарались на "Эмирейтс".
Это не проблема, ведь "Манчестер Юнайтед" и так сейчас выше, чем ему прочили после провального старта сезона. И дело не только в результатах, но и в качестве игры. Да, против “Арсенала” не удалось навязать игру, с “Кристал Пэлас” это было делать легче, но тоже не всегда удавалось, однако на поле уже есть команда. А тен Хаг хочет сделать из нее ту, которая будет воплощать его план в игру – для перестройки под свою модель нужны время и ресурсы.
Кадры гостей
Кстати, в этих двух поединках в старте сыграл Вегхорст. Он скорее вынужденно выходил в старте, ведь Марсьяль находился в лазарете. Не сыграет француз и сегодня – это подтвердил тен Хаг. Пока высокий нидерландский нападающий теряется на поле, однако у тен Хага нет хороших альтернатив. Кроме Марсьяля также не сыграют Далот, Санчо и Ван де Бек.
Последние пять матчей Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 21.01. Борнмут – Ноттингем 1:1 (АПЛ)
- 14.01. Ноттингем – Лестер 2:0 (АПЛ)
- 11.01. Ноттингем – Вулверхэмптон 1:1 (п. 4:3) (Кубок лиги)
- 07.01. Блэкпул – Ноттингем 4:1 (Кубок Англии)
- 04.01. Саутгемптон – Ноттингем 0:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 22.01. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2 (АПЛ)
- 18.01. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 14.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)
- 10.01. Манчестер Юнайтед – Чарльтон 3:0 (Кубок лиги)
- 06.01. Манчестер Юнайтед – Эвертон (Кубок Англии)
Личные встречи между Ноттингемом и Манчестером Юнайтед
В XXI веке команды провели всего один матч – почти месяц назад. Тогда "манкунианцы" забили два быстрых гола, затем дали поиграть сопернику и забили еще и третий. Матч был полностью под контролем у подопечных тен Хага (3:0). А до этого они встречались в феврале 1999-го года и поединок завершился еще с худшим для “лесников” счетом – 8:1.
Путь команд в полуфинал
Второй раунд
- Гримсби – Ноттингем 0:3
1/16 финала
- Ноттингем – Тоттенхэм 2:0
- Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2
1/8 финала
- Блэкберн – Ноттингем 1:4
- Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0
Четвертьфинал
- Ноттингем – Вулверхэмптон 1:1 (п. 4:3)
- Манчестер Юнайтед – Чарльтон 3:0
Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Ноттингем – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Да, возможно обновленные "манкунианцы" еще не полностью готовы к уровню таких соперников, как "Манчестер Сити" и "Арсенал", однако против откровенно слабейших оппонентов подопечные тен Хага выглядят уверенно. В частности, матч против "Ноттингема" 27 декабря это наглядно продемонстрировал. Вряд ли можно ожидать сюрпризов и сегодня. Прогноз на матч: Победа "Манчестер Юнайтед".
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