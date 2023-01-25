Ноттингем – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча полуфинала Кубка лиги на 25.01.23

Кубок английской футбольной лиги

Полуфинал, первый матч

25 января, 22:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В прошлом сезоне "Ноттингем" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, на этот раз добрался до стадии полуфинальных поединков Кубка лиги. И снова соперник непрост: тогда был "Ливерпуль", теперь же "Манчестер Юнайтед".

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Новости Ноттингема

Не только в Кубке лиги, но и в чемпионате дела "лесников" пошли вверх. Подопечные Купера не только выбрались из зоны вылета, а удалились от нее уже на четыре очка. "Ноттингем" еще перед международной паузой выиграл у "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас", а после перерыва еще добавил, взяв верх над "Саутгемптоном" и "Лестером". И это только победы в чемпионате. Валлийскому наставнику Куперу потребовалось время, чтобы из двух десятков летних новичков слепить команду. Но "лесники" не остановились на трансферном рынке и пригласили еще троих игроков (и, возможно, это еще не конец).

Без неудачных результатов тоже не обошлось, ведь совсем недавно "Ноттингем" дважды разгромно уступил: сначала сегодняшнему сопернику "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (0:3), а затем "Блэкберну" в Кубке Англии (1:4). Собственно, задача команды ясна: остаться в Премьер-лиге. А полуфинал Кубка лиги – это приятный бонус, на который вряд ли кто-то надеялся.

Кадры хозяев

Потери у лесников есть, и они немалые. Перед матчем семь игроков "Ноттингема" находились в лазарете. В том числе несколько ключевых игроков: голкипер Хендерсон, полузащитники Йейтс и Куяте, а также нападающий Авонии. Кроме них травмированы Ричардс, Ниакате и Бьяконе, однако они уже давно вне игры.

Новости Манчестер Юнайтед

Победная серия "манкунианцев" под руководством тен Хага остановилась на отметке девяти матчей. После этого “красные дьяволы” провели еще два поединка, в которых уже не смогли одержать верх над соперником: против “Кристал Пэлас” и “Арсенала”. "Стекольщики" на собственном стадионе не дали "красным дьяволам" удержать их минимальное преимущество до конца матча и на 90+1-й минуте вырвали ничью прекрасным ударом со штрафного. А вот уровень "канониров" пока недостижим для МЮ, хотя и "манкунианцы" очень постарались на "Эмирейтс".

Это не проблема, ведь "Манчестер Юнайтед" и так сейчас выше, чем ему прочили после провального старта сезона. И дело не только в результатах, но и в качестве игры. Да, против “Арсенала” не удалось навязать игру, с “Кристал Пэлас” это было делать легче, но тоже не всегда удавалось, однако на поле уже есть команда. А тен Хаг хочет сделать из нее ту, которая будет воплощать его план в игру – для перестройки под свою модель нужны время и ресурсы.

Кадры гостей

Кстати, в этих двух поединках в старте сыграл Вегхорст. Он скорее вынужденно выходил в старте, ведь Марсьяль находился в лазарете. Не сыграет француз и сегодня – это подтвердил тен Хаг. Пока высокий нидерландский нападающий теряется на поле, однако у тен Хага нет хороших альтернатив. Кроме Марсьяля также не сыграют Далот, Санчо и Ван де Бек.

Последние пять матчей Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

21.01. Борнмут – Ноттингем 1:1 (АПЛ)

14.01. Ноттингем – Лестер 2:0 (АПЛ)

11.01. Ноттингем – Вулверхэмптон 1:1 (п. 4:3) (Кубок лиги)

07.01. Блэкпул – Ноттингем 4:1 (Кубок Англии)

04.01. Саутгемптон – Ноттингем 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

22.01. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2 (АПЛ)

18.01. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

14.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

10.01. Манчестер Юнайтед – Чарльтон 3:0 (Кубок лиги)

06.01. Манчестер Юнайтед – Эвертон (Кубок Англии)

Личные встречи между Ноттингемом и Манчестером Юнайтед

В XXI веке команды провели всего один матч – почти месяц назад. Тогда "манкунианцы" забили два быстрых гола, затем дали поиграть сопернику и забили еще и третий. Матч был полностью под контролем у подопечных тен Хага (3:0). А до этого они встречались в феврале 1999-го года и поединок завершился еще с худшим для “лесников” счетом – 8:1.

Путь команд в полуфинал

Второй раунд

Гримсби – Ноттингем 0:3

1/16 финала

Ноттингем – Тоттенхэм 2:0

– Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2

1/8 финала

Блэкберн – Ноттингем 1:4

1:4 Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0

Четвертьфинал

Ноттингем – Вулверхэмптон 1:1 (п. 4:3)

– Вулверхэмптон 1:1 (п. 4:3) Манчестер Юнайтед – Чарльтон 3:0

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Ноттингем – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Да, возможно обновленные "манкунианцы" еще не полностью готовы к уровню таких соперников, как "Манчестер Сити" и "Арсенал", однако против откровенно слабейших оппонентов подопечные тен Хага выглядят уверенно. В частности, матч против "Ноттингема" 27 декабря это наглядно продемонстрировал. Вряд ли можно ожидать сюрпризов и сегодня. Прогноз на матч: Победа "Манчестер Юнайтед".