Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 27.01.2023

Кубок Англии, четвертый раунд

27 января 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” и “Арсенал” ведут борьбу за чемпионство, но их первая встреча в сезоне состоится в четвертом раунде Кубка Англии. Гвардиола и Артета уважительно отзываются друг о друге, но в пятницу вечером одна команда лишит другую шансов сделать домашний дубль.

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Новости Манчестер Сити

11-минутная тирада Пепа Гвардиолы после матча с “Тоттенхэмом” навсегда войдет в фольклор английской Премьер-лиги, наряду с острыми выступлениями Жозу Моуриньо, сэра Алекса Фергюсона и Кевина Кигана.

Главный тренер “Манчестер Сити”, несмотря на итоговую победу 4:2, раскритиковал свою команду в отсутствии желания, и сказал, что с таким подходом, с такой неготовностью бороться за каждый мяч, за каждую дуэль, его команде ничего не светит в противостоянии с “Арсеналом” за первое место.

По-настоящему Гвардиолу смутило поражение “Саутгемптону” в Кубке лиги (0:2), это был без сомнения один из худших матчей “Сити” во главе с 52-летним тренером. Но и в предыдущих поединках с “Челси” (1:0), “Эвертоном” (1:1) и “Лидсом” (3:1) у “горожан" были ощутимые проблемы. После игры с “Саутгемптоном” команда Гвардиолы уступила “Юнайтед” в дерби (1:2), а в игре с “Тоттенхэмом” она уступала 0:2, но сделал камбэк после перерыва.

Серия странных матчей “Сити” породила сомнения, не сделала команду хуже покупка Эрлинга Холанда. В ответ на эти разговоры норвежец сразу же оформил хет-трик в поединке с “Вулверхэмптоном” в последнем туре (3:0). “Когда он играет и забивает, то он все для команды, а когда не забивает, то он ее главная проблема”, – перекручивает поверхностный нарратив журналистов Пеп. Разумеется, что появление игрока такого типа вынуждает “Сити” играть по-другому, команда и Холанд все еще подстраиваются под друг друга.

После ЧМ ряд игроков первой команды, вроде Канселу, Уокера, Лапорта и Фодена сильно сдали, и на первый план вышли Аке, Льюис, Марез, все больше пользы приносит Грилиш. “Сити” находится в интересной точке – победа над “Тоттенхэмом” и речь Гвардиолы может стать поворотным моментом в сезоне для “Сити”, или же опасения тренера “горожан” подтвердятся, и команда не найдет в себе мотивацию для рывка. Четыре следующих матча – дважды против “Арсенала”, а также с “Тоттенхэмом” и “Астон Виллой” ответят на многие вопросы.

Фил Фоден под вопросом перед игрой с “Арсеналом”, все остальные футболисты готовы.

Новости Арсенала

Вслед за выездной победой в дерби Северного Лондона над “Тоттенхэмом”, “Арсенал” переиграл в АПЛ “Манчестер Юнайтед”, добыв еще одну важную “statement win”, как говорят в Англии, победу над сильной командой, победу, которая заявляет о больших амбициях и намерениях.

Цели и намерения “Арсенала” уже сформулированы. После 19 туров чемпионата команда Микеля Артеты набрала рекордные для себя 50 очков, что позволяет ей быть главным претендентом на чемпионство. Но впереди у “канониров” два матча против “Манчестер Сити”, а разминочной встречей перед решающими поединками лиги будет пятничная кубковая игра.

“Это важный матч, и большой тест для нас. Мы будем играть против лучшей команды мира. С нетерпению жду матча, он покажет нам, на каком этапе развития мы находимся”, – сказал Микель Артета о поединке с “Сити”.

Тренер “Арсенала” остался доволен тем, как его команда провела матч против “Манчестер Юнайтед”, не только в тактическом плане, но и психологическом. Первый пропущенный гол от Рашфорда никак не повлиял на “Арсенал”, команда Артета хорошо контролировала свои эмоции, и благодаря сильному желанию, настойчивости и хладнокровию смогла дожать “Юнайтед” в конце игры. “Мы играем лучше, чем раньше и заслужили право выигрывать матчи”, – говорит испанский специалист.

После возобновления клубного сезона “Арсенал” выиграл пять из шести матчей во всех турнирах, только “Ньюкаслу” (0:0) удалось остановить “канониров”.

Игру против “Сити” пропустят травмированные Жезус, Нелсон и Эльнени.

Статистика команд, цифры и факты

После хет-трика в ворота “Вулверхэмптона” общее количество голов Холанда за “Манчестер Сити” составляет 25 в чемпионате и 31 во всех турнирах в целом. 22 гола из 31 Холанд забил на домашнем стадионе “горожан”.

“Манчестер Сити” выиграл 12 из 13 последних матчей против “Арсенала” во всех турнирах.

Девять последних домашних поединков “Сити” в Кубке Англии заканчивалась победами “горожан” и каждый раз команда Гвардиолы не менее трех голов.

Вингер “Манчестер Сити” Рияд Марез отметился шестью голами и тремя ассистами в восьми последних поединках.

Пеп Гвардиола выиграл пяти из шести матчей против Микеля Артеты. Единственные поражение – в полуфинале Кубка Англии-2020 (0:2).

Форвард “Арсенала” Эдди Нкетиа забил шесть голов в последних шести матчах.

Только в двух из 17 домашних матчей на “Этихаде” в сезоне 2022/23 “Сити” забил меньше двух голов и в этих двух поединках команда Пепа Гвардиолы не победила (“Брентфорд” 1:2, “Эвертон” 1:1).

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Последние пять матчей Манчестер Сити и Арсенала

Манчестер Сити

22.01 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)

19.01 “Тоттенхэм” 4:2 (АПЛ)

14.01 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)

11.01 “Саутгемптон” 0:2 (Кубок лиги)

08.01 “Челси” 4:0 (Кубок Англии)

Арсенал

22.01 “Манчестер Юнайтед” 3:2 (АПЛ)

15.01 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)

09.01 “Оксфорд Юнайтед” 3:0 (Кубок Англии)

03.01 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)

31.12 “Брайтон” 4:2 (АПЛ)

Личные встречи

“Арсенал” был близок к тому, чтобы отобрать очки в последнем матче между командами первого января 2022 года, но гол Родри на 90+3 минуте принес “Сити” минимальную победу (2:1). В первом круге прошлого сезона “горожане” разгромили “канониров” со счетом 5:0. “Манчестер Сити” выиграл 12 из 13 последних матчей против “Арсенала” во всех турнирах. В последний раз лондонский клуб побеждал на “Этихаде” в январе 2015-го.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал

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Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Арсенал

Прогноз на матч Манчестер Сити – Арсенал от UA-Football

Под матчи Кубка Англии выделен свой уикэнд, ничто не заставляет Гвардиолу или Артету проводить серьезную ротацию. Возможно игровые минуты получат резервные вратари и еще один-два игрока дубля, не более того. Правда что касается “Сити”, то границы первой команды очертить сложнее, у “Арсенала” картина более однозначная. “Манчестер Сити” забивал во всех домашних матчах сезона, “Арсенал” в кампании 2022/23 не поразил только ворота “Ньюкасла”. Голы должны быть. Возможно фактор своего поля все же сыграет за “горожан”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.