Манчестер Юнайтед – Рединг. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 28.01.2023

Кубок Англии, 1/16 финала

28 января, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Шесть лет подряд МЮ не берет трофеи, семь сезонов “манкунианцы” без побед в Кубке Англии. Жеребьевка 1/16 финала была удачной для подопечных тен Хага и подарила в соперники середняка Чемпионшипа. Однако этот поединок знаковый для "красных дьяволов", ведь во главе тренерского штаба соперника будет противостоять бывший "манкунианец", дважды бравший с МЮ Кубок Англии.

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Новости Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" после победной серии успели уже и сыграть вничью, и проиграть, и вернуться к положительному результату. С "Кристал Пэлас" эта серия была как раз прервана пропущенным голом на 90+1-й минуте. Частично результат против "стекольщиков" был неожиданным, но с "Арсеналом" подопечные тен Хага потерпели абсолютно заслуженное поражение. Впоследствии они успели и реабилитироваться перед своими болельщиками.

Да, "Ноттингем" – у которого недавно выиграл МЮ – не слишком сильный соперник. Однако эта победа практически гарантировала выход в первый английский финал за вышеупомянутые шесть лет. Если в Кубке лиги удалось дойти так далеко, то и в Кубке Англии такой путь можно, по крайней мере, повторить. Тем более что в соперниках команда Чемпионшипа. Кстати, "Бернли", лидирующий во втором английском дивизионе, недавно уступил МЮ 0:2. А здесь на пути середняк "Рединг".

Кадры хозяев

В МЮ несколько игроков находятся в лазарете. Вне игры пока Далот, Санчо и ван де Бек. Кроме них предыдущий матч против "Ноттингема" пропускали Марсьяль и Шоу, однако они уже на этапе восстановления. Тен Хаг перед поединком заявил, что у него достаточно игроков и глубина состава позволяет ему даже выбирать.

Новости Рединга

След "Манчестер Юнайтед" есть и в "Рединге" – команду сейчас возглавляет бывший игрок МЮ Пол Инс. Он еще в начале 90-х фейерил в команде Алекса Фергюсона на позиции опорного полузащитника. Также на его счету 10 трофеев, в том числе и две победы в Кубке Англии. Теперь он ведет своих подопечных к вершинам в старейшем турнире мира.

В предыдущем раунде "роялсы" благодаря голам в компенсированное время первого и второго таймов одолели одного из лидеров Чемпионшипа "Уотфорд". Но уверенная победа была небольшой неожиданностью, ведь результаты команды оставляют желать лучшего. В последних пяти матчах "Рединг" только однажды взял верх над соперником – как раз против "шершней". Команда сейчас идет на 14 месте в таблице, набрав 37 очков за 14 матчей. Однако к зоне плей-офф за выход в АПЛ (шестое место) ближе, чем к зоне вылета (пять очков против 11).

Кадры гостей

С лазаретом "Рединг" хоть и имеет проблемы, но не такие уж и большие. В настоящее время там находятся Хатчисон, Мур и Кэррол. Вот потенциальная потеря легендарного (по определенным меркам) Энди – это весомый минус для гостей. Но у него есть шанс возобновиться к игре на "Олд Траффорд".

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Рединга

Последние пять встреч хозяев

25.01. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)

22.01. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2 (АПЛ)

18.01. Кристал Пелас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

14.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

10.01. Манчестер Юнайтед – Чарльтон 3:0 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

21.01. Сток Сити – Рединг 4:0 (Чемпионшип)

14.01. Рединг – КПР 2:2 (Чемпионшип)

07.01. Рединг – Уотфорд 2:0 (Кубок Англии)

02.01. Вест Бромвич – Рединг 1:0 (Чемпионшип)

30.12. Норвич – Рединг 1:1 (Чемпионшип)

Последние пять встреч между командами

05.01.19. Манчестер Юнайтед – Рединг 2:0

07.01.17. Манчестер Юнайтед – Рединг 4:0

16.03.13. Манчестер Юнайтед – Рединг 1:0

18.02.13. Манчестер Юнайтед – Рединг 2:1

01.12.12. Рединг – Манчестер Юнайтед 3:4

Цифры и факты

В предыдущем раунде Кубка Англии МЮ победил "Эвертон" (3:1), а "Рединг" взял верх над "Уотфордом" (2:0). Оба матча команды играли дома.

У "Рединга" третья худшая оборона в Чемпионшипе (42 пропущены).

МЮ забивает в 18 матчах подряд. В последний раз не смог пропустить против подопечных тен Хага "Ньюкасл" 16 октября.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Рединг

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Рединг от UA-Football

Главный вопрос в том, как именно выиграет МЮ: основным составом или резервным. Тен Хаг любит даже в поединках против откровенно слабейших соперников при насыщенном календаре выставлять сильнейшую одиннадцатку. Скорее всего, он опять не предаст своим традициям – тем более, что дальше ответный матч полуфинала Кубка лиги против "Ноттингема", который уже ничего практически не решает. Прогноз: Победа Манчестер Юнайтед в первом тайме с Ф-1 (Кф 2,1).