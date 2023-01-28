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Манчестер Юнайтед – Рединг. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 28.01.2023
МЮ сыграет против команды бывшего "манкунианца"
Фото: twitter.com/ManUtd
Кубок Англии, 1/16 финала
28 января, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Шесть лет подряд МЮ не берет трофеи, семь сезонов “манкунианцы” без побед в Кубке Англии. Жеребьевка 1/16 финала была удачной для подопечных тен Хага и подарила в соперники середняка Чемпионшипа. Однако этот поединок знаковый для "красных дьяволов", ведь во главе тренерского штаба соперника будет противостоять бывший "манкунианец", дважды бравший с МЮ Кубок Англии.
Новости Манчестер Юнайтед
"Красные дьяволы" после победной серии успели уже и сыграть вничью, и проиграть, и вернуться к положительному результату. С "Кристал Пэлас" эта серия была как раз прервана пропущенным голом на 90+1-й минуте. Частично результат против "стекольщиков" был неожиданным, но с "Арсеналом" подопечные тен Хага потерпели абсолютно заслуженное поражение. Впоследствии они успели и реабилитироваться перед своими болельщиками.
Да, "Ноттингем" – у которого недавно выиграл МЮ – не слишком сильный соперник. Однако эта победа практически гарантировала выход в первый английский финал за вышеупомянутые шесть лет. Если в Кубке лиги удалось дойти так далеко, то и в Кубке Англии такой путь можно, по крайней мере, повторить. Тем более что в соперниках команда Чемпионшипа. Кстати, "Бернли", лидирующий во втором английском дивизионе, недавно уступил МЮ 0:2. А здесь на пути середняк "Рединг".
Кадры хозяев
В МЮ несколько игроков находятся в лазарете. Вне игры пока Далот, Санчо и ван де Бек. Кроме них предыдущий матч против "Ноттингема" пропускали Марсьяль и Шоу, однако они уже на этапе восстановления. Тен Хаг перед поединком заявил, что у него достаточно игроков и глубина состава позволяет ему даже выбирать.
Новости Рединга
След "Манчестер Юнайтед" есть и в "Рединге" – команду сейчас возглавляет бывший игрок МЮ Пол Инс. Он еще в начале 90-х фейерил в команде Алекса Фергюсона на позиции опорного полузащитника. Также на его счету 10 трофеев, в том числе и две победы в Кубке Англии. Теперь он ведет своих подопечных к вершинам в старейшем турнире мира.
В предыдущем раунде "роялсы" благодаря голам в компенсированное время первого и второго таймов одолели одного из лидеров Чемпионшипа "Уотфорд". Но уверенная победа была небольшой неожиданностью, ведь результаты команды оставляют желать лучшего. В последних пяти матчах "Рединг" только однажды взял верх над соперником – как раз против "шершней". Команда сейчас идет на 14 месте в таблице, набрав 37 очков за 14 матчей. Однако к зоне плей-офф за выход в АПЛ (шестое место) ближе, чем к зоне вылета (пять очков против 11).
Кадры гостей
С лазаретом "Рединг" хоть и имеет проблемы, но не такие уж и большие. В настоящее время там находятся Хатчисон, Мур и Кэррол. Вот потенциальная потеря легендарного (по определенным меркам) Энди – это весомый минус для гостей. Но у него есть шанс возобновиться к игре на "Олд Траффорд".
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Рединга
Последние пять встреч хозяев
- 25.01. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)
- 22.01. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2 (АПЛ)
- 18.01. Кристал Пелас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 14.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)
- 10.01. Манчестер Юнайтед – Чарльтон 3:0 (Кубок лиги)
Последние пять встреч гостей
- 21.01. Сток Сити – Рединг 4:0 (Чемпионшип)
- 14.01. Рединг – КПР 2:2 (Чемпионшип)
- 07.01. Рединг – Уотфорд 2:0 (Кубок Англии)
- 02.01. Вест Бромвич – Рединг 1:0 (Чемпионшип)
- 30.12. Норвич – Рединг 1:1 (Чемпионшип)
Последние пять встреч между командами
05.01.19. Манчестер Юнайтед – Рединг 2:0
07.01.17. Манчестер Юнайтед – Рединг 4:0
16.03.13. Манчестер Юнайтед – Рединг 1:0
18.02.13. Манчестер Юнайтед – Рединг 2:1
01.12.12. Рединг – Манчестер Юнайтед 3:4
Цифры и факты
- В предыдущем раунде Кубка Англии МЮ победил "Эвертон" (3:1), а "Рединг" взял верх над "Уотфордом" (2:0). Оба матча команды играли дома.
- У "Рединга" третья худшая оборона в Чемпионшипе (42 пропущены).
- МЮ забивает в 18 матчах подряд. В последний раз не смог пропустить против подопечных тен Хага "Ньюкасл" 16 октября.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Рединг
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Рединг от UA-Football
Главный вопрос в том, как именно выиграет МЮ: основным составом или резервным. Тен Хаг любит даже в поединках против откровенно слабейших соперников при насыщенном календаре выставлять сильнейшую одиннадцатку. Скорее всего, он опять не предаст своим традициям – тем более, что дальше ответный матч полуфинала Кубка лиги против "Ноттингема", который уже ничего практически не решает. Прогноз: Победа Манчестер Юнайтед в первом тайме с Ф-1 (Кф 2,1).
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