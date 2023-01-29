Брайтон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 29.01.2023

Кубок Англии, четвертый раунд

29 января 2023. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” 15:30 “Ливерпуль”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Брайтон” уже дважды в сезоне 2022/23 забил “Ливерпулю” по три мяча. Одна игра закончилась ничьей, другая – победой “чаек”. Там где двое там, и третий. Во воскресенье команда Де Дзерби вновь сыграет с “Ливерпулем” и постарается продолжить свою серию хороших матчей против кризисных “красных”.

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Новости Брайтона

Но перед кубковой игрой небольшой кризис случился уже у “Брайтона”. Основной центрхав “чаек” Мойзес Кайседо через свои социальные сети запросил трансфер в неназванный клуб АПЛ. Ранее сообщалось, что 21-летнего эквадорца хотят подписать “Челси” и “Арсенал”, которые уже предлагали “Брайтону” 55 и 60 млн. У “чаек” нет причин продавать футболиста ниже своей оценки, и они ответили отправили обоим клубам негативный ответ. Но от игры с “Ливерпулем” Кайседо отстранен, чтобы не создавать дополнительного напряжения.

Также матч с “Ливерпулем” пропустят центрбек Леви Колуилл и Адам Лаллана. Все они поучаствовали в недавнем победном матче над “красными” в 20-м туре АПЛ.

Непосредственно перед кубковой игрой “Брайтон” сыграл вничью с “Лестером” 2:2. Роберто Де Дзерби после матча сказал, что его команда заслуживала победить, так как у “Лестера” практически не было моментов. И это правда. Но что порадовало тренера “Брайтона”, так это очередной гол 18-летнего форварда Эвана Фергюсона. В четырех матчах АПЛ Фергюсон забил три гола и отдал два ассиста. Впечатляющие цифры.

Новости Ливерпуля

На вопрос, что “Ливерпулю” нужно изменить во второй игре с “Брайтоном” после поражения двухнедельной давности, Юрген Клопп недвусмысленно ответил “все”. “В этом состоит план. Мы знали перед матчем с “Вулвз”, что в следующем раунде будет “Брайтон”, и мы хотели пройти дальше. Это футбол. Всегда будет новый шанс сделать лучше”.

Тренер “Ливерпуля” по-прежнему считает, что прошлый матч с “Брайтоном” был худшим, который он когда-либо видел, “все пошло не так”. Клопп говорит, что его команде нужно полностью изменить подход к игре, и он увидел некоторые позитивные проблески в поединках с “Вулверхэмптоном” в кубковой переигровке (1:0) и с “Челси” (0:0). В частности “красные” не пропустили в двух матчах подряд, что с ними случилось только во второй раз в сезоне. Иногда в действиях “Ливерпуля” появляется компактность, которой ему так не хватает на протяжении всего сезона. Посодействовал этому и обновленный центр поля. Две подряд игры “Ливерпуль” начинал с троицей Тьяго - Кейта - Байчетич. 18-летний испанец стал настоящим открытием и уже успел подписать с клубом новый контракт.

Но теперь Клоппу предстоит решать проблемы с атакой. Всего один гол в трех матчах, незаметный Мо Салах. Работы у тренера “Ливерпуля” очень много.

Диас, Фирмино, Жота, Артур и ван Дейк продолжают восстановление, из-за проблем со здоровьем не сыграют против “Брайтона” и Карвалью с Филлипсом.

Статистика команд, цифры и факты

“Брайтон” забивал как минимум два гола в своих последних шести матчах, в том числе “Ливерпулю” и “Арсеналу”.

“Ливерпуль” три раза из пяти переиграл “Брайтон” в Кубке Англии, в последний раз в 2012 году (победа 6:1). У “красных” из той команды остался Джордан Хендерсон, у “чаек” – Льюис Данк.

“Ливерпуль” выиграл 20 из 37 матчей у “Брайтона” во всех турнирах, но в последних шести поединках у “красных” только одна победа.

“Ливерпуль” не проигрывает в Кубке Англии в восьми матчах подряд.

Команда Юргена Клоппа выиграла все 12 матчей в сезоне, в которых забивала первой.

“Брайтон” еще ни разу в своей истории не побеждал “Ливерпуль” в двух матчах подряд.

Под руководством Де Дзерби “Брайтон” выиграл два из шести домашних поединков (три поражения, ничья).

Последние пять матчей Брайтона и Ливерпуля

Брайтон

21.01 “Лестер” 2:2 (АПЛ)

14.01 “Ливерпуль” 3:0 (АПЛ)

07.01 “Мидлсбро” 5:1 (Кубок Англии)

03.01 “Эвертон” 4:1 (АПЛ)

31.12 “Арсенал” 2:4 (АПЛ)

Ливерпуль

21.01 “Челси” 0:0 (АПЛ)

17.01 “Вулверхэмптон” 1:0 (Кубок Англии)

14.01 “Брайтон” 0:3 (АПЛ)

07.01 “Вулверхэмптон” 2:2 (Кубок Англии)

02.01 “Брентфорд” 1:3 (АПЛ)

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Личные встречи

“Брайтон” уже забил шесть голов “Ливерпулю” в нынешнем сезоне – 3:0 в недавнем матче чемпионата и 3:3 в первом круге (первое октября). В прошлом сезоне “красные” выиграли гостевой матч 2:0, а на “Энфилде” была ничья 2:2.

Ставки и Коэффициенты на матч Брайтон – Ливерпуль

Прогноз на матч Брайтон – Ливерпуль от UA-Football

В этом матче нет однозначного фаворита по мнению букмекеров, хотя только совсем недавно команда Де Дзерби разгромила “красных” со счетом 3:0, не дав им никаких шансов. Почему сейчас возникли сомнения? Возможно из-за потерь Кайседо, Лалланы и Колуилла, да и вообще сложно себе представить, что “Брайтон” побеждает “Ливерпуль” во второй раз в январе. Хотя у “красных” существенные кадровые проблемы, и команда Клоппа не способна показывать стабильность в результатах. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.